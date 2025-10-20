TechRiven EC Pro — EA Intelligente, Veloce e Adattabile

TechRiven EC Pro è un potente sistema di trading automatico progettato per eseguire operazioni rapidamente quando le condizioni di mercato sono favorevoli.

Si adatta in modo intelligente alla volatilità attuale del mercato, garantendo profitti anche durante movimenti imprevedibili.

Performance Comprovata

I risultati dei backtest degli ultimi anni mostrano una redditività stabile e costante.

Anche durante forti cambiamenti di mercato, TechRiven EC Pro ha dimostrato una grande capacità di recupero e performance affidabili in diverse condizioni di mercato.

Facile da Usare

Questo EA è progettato per essere user-friendly — non sono necessarie impostazioni complesse.

Basta installarlo, applicarlo al grafico e lasciarlo operare automaticamente.

Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le impostazioni ottimizzate più recenti e le istruzioni dettagliate per l’installazione.

💰 Offerta a Tempo Limitato

TechRiven EC Pro è attualmente disponibile a un prezzo speciale scontato!

Non perdere l’opportunità di ottenere questo EA ad alte prestazioni a un prezzo vantaggioso.

✅ Prezzo finale: $999

⏳ Offerta limitata – Acquista subito!

⚙️ Impostazioni Consigliate

Tipo di conto: Hedge

Tipo di esecuzione: ECN (i conti ECN hanno spread molto bassi — fondamentale per massimizzare i profitti)

Deposito minimo: $1000 (consigliato per prestazioni ottimali)

Leva: 1:500

Timeframe: EURCHF M5 (5 minuti)

Broker consigliati: Pepperstone o qualsiasi broker che offra conti ECN/RAW/LOW spread

VPS: Consigliato (non è necessario un server costoso; puoi anche usare il tuo PC se può funzionare 24/7 con connessione Internet stabile)

📩 Dopo l’Acquisto

Inviami un messaggio privato per ricevere:

I più recenti parametri di gestione del capitale

Le impostazioni ottimizzate per le performance

Assistenza personalizzata per l’installazione e la configurazione

TechRiven EC Pro — Opera con Intelligenza. Opera con Fiducia.