🟡 Gold Infinity Expert Advisor

Güvenli. Yapılandırılmış. Tutarlı.

Gold Infinity EA, XAUUSD (Altın) için özel olarak tasarlanmış profesyonel düzeyde bir otomatik işlem sistemidir.

Fiyat hareketi ve volatilite analizine dayalı akıllı bir trend takip modeli kullanır.

Amacı, sermayenizi istikrarlı bir şekilde büyütürken ani piyasa dalgalanmalarına karşı koruma sağlamaktır.

💡 Temel Konsept

Gold Infinity EA, gerçek piyasa davranışlarına akıllıca tepki veren yapılandırılmış bir işlem döngüsü izler:

Trend Analizi:

Sistem, fiyat hareketlerini ve volatiliteyi analiz ederek güçlü yönlü momentumları belirler. Harekete Katılım:

Net bir trend oluştuğunda EA, o yönde pozisyon açar ve trend devam ettikçe kârı maksimize eder. Tersine Dönüşe Uyum:

Piyasa yön değiştirirse Gold Infinity panik yapmaz.

Zarar eden pozisyonu kapatır ve kontrollü bir şekilde yeni yön doğrultusunda pozisyon açar.

Bu kontrollü kurtarma mekanizması, küçük kayıpları telafi etmek ve yeni trendden kazanç sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu yapılandırılmış yaklaşım, EA’nın trend piyasalarında aktif kalmasını ve dalgalı ortamlarda dahi dayanıklı olmasını sağlar.

🔐 Güvenli Büyüme – Gerçekçi Sonuçlar

Gold Infinity EA, abartılı kazanç vaadinde bulunmaz.

Gerçekçi hedeflerle, aylık %20–40 arası istikrarlı kâr elde etmeyi amaçlar.

Tüm işlemler, sermaye koruması ve dengeli risk yönetimi prensipleriyle yönetilir.

Sistem, her işlemde hesap bakiyesi, volatilite ve piyasa yapısını dikkate alır.

Bu sayede hem büyüme hem güvenlik sağlanır.

✅ Martingale kullanılmaz

✅ Grid sistemi yok

✅ Karmaşık hedge döngüleri yok

✅ Sadece mantıklı, trend odaklı işlem stratejisi

⚙️ Dahili Akıllı Sistem

• Dinamik Pozisyon Yönetimi: Lot büyüklüğü, bakiye ve volatiliteye göre otomatik ayarlanır.

• Akıllı Kurtarma Mantığı: Ters dönüşlerde hızla yeni trende adapte olur.

• Volatilite Filtresi: Zayıf veya belirsiz sinyalleri filtreler.

• Sermaye Koruması: Drawdown’ı sınırlandırarak hesabı güvenceye alır.

📈 Gerçek Trader’lar İçin Tasarlandı

Gold Infinity EA, disiplin, yapı ve tutarlılığa önem veren trader’lar için geliştirilmiştir.

Tam otomatik, kullanımı kolay ve aşağıdaki ayarlarda en iyi performansı gösterir:

• Enstrüman: XAUUSD (Altın)

• Zaman Dilimi: M15

• Minimum Bakiye: 1000 USD

• Kaldıraç: 1:500 veya üzeri

• Broker Türü: ECN / Raw Spread

🌟 Özetle

Gold Infinity EA, trendleri takip eder, dönüşlere uyum sağlar ve sermayenizi korur.

Yapılandırılmış işlem mantığıyla güvenlik ve istikrarı ön planda tutar.

Piyasayı kovalamaz — onu analiz eder, anlar ve disiplinle yönetir.