🟡 Gold Infinity Expert Advisor

Sûr. Structuré. Cohérent.

Gold Infinity EA est un système de trading automatisé de niveau professionnel, conçu spécialement pour XAUUSD (Or).

Il repose sur un modèle intelligent de suivi de tendance, combinant précision, structure et contrôle du risque — pensé pour faire croître votre capital de manière régulière tout en le protégeant des fluctuations soudaines du marché.

💡 Le Concept Fondamental

Gold Infinity EA suit un cycle de trading structuré qui réagit intelligemment au comportement réel du marché :

Analyse de la Tendance :

Le système étudie l’action du prix et la volatilité afin d’identifier une dynamique directionnelle forte. Entrée en Position :

Lorsqu’une tendance claire se forme, le robot entre dans le mouvement et accompagne la tendance, capturant les profits au fur et à mesure qu’elle se poursuit. Adaptation aux Renversements :

Si le marché se retourne, Gold Infinity reste calme.

Il clôt la position perdante et ouvre immédiatement une nouvelle dans la direction opposée — un mécanisme de récupération contrôlée, conçu pour compenser les petites pertes et profiter du nouveau mouvement.

Cette approche méthodique permet à l’EA de rester performant sur les marchés tendanciels tout en conservant sa stabilité dans les périodes de volatilité ou de retournement.

🔐 Croissance Sécurisée, Pas de Promesses Illusoires

Gold Infinity EA n’a pas été conçu pour promettre des rendements irréalistes.

Il vise une croissance stable et durable, généralement de 20 % à 40 % par mois, grâce à une gestion du risque rigoureuse.

La priorité absolue du système est la protection du capital, avant la recherche de profit.

Chaque trade est calculé en fonction du capital du compte, de la volatilité et de la structure du marché en temps réel, assurant une exposition équilibrée et sécurisée.

✅ Pas de Martingale

✅ Pas de Grid

✅ Pas de boucles de Hedging

✅ Un trading de tendance propre et logique

⚙️ Intelligence Intégrée

• Taille de position dynamique : ajuste automatiquement le lot en fonction du solde et de la volatilité.

• Logique de récupération intelligente : s’adapte rapidement aux nouvelles tendances après une inversion.

• Filtres de volatilité : évite les signaux de faible qualité et les zones d’incertitude.

• Protection du capital : limite le drawdown pour préserver le capital de trading.

📈 Conçu pour les Traders Réels

Gold Infinity EA s’adresse aux traders qui privilégient la discipline, la structure et la croissance régulière plutôt que la spéculation.

Facile à utiliser, entièrement automatisé, il offre les meilleures performances avec :

• Symbole : XAUUSD (Or)

• Période : M15

• Solde minimum : 1000 USD ou plus

• Effet de levier : 1:500 ou supérieur

• Type de courtier : ECN / Raw Spread

🌟 En Résumé

Gold Infinity EA suit les tendances, s’adapte aux renversements et protège votre capital — grâce à une logique de trading structurée qui privilégie la sécurité et la constance.

Il ne s’agit pas de courir après le marché, mais de le maîtriser grâce à la discipline et à l’automatisation intelligente.