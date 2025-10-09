Gold Infinity EA
- Experts
- Rizwan Ullah Khan
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
🟡 Gold Infinity Expert Advisor
Stabile. Intelligente. Strutturato.
Gold Infinity EA è un sistema di trading automatico professionale progettato per XAUUSD (Oro).
Si basa su una strategia avanzata di trend following che combina l’analisi del prezzo e la volatilità per individuare i movimenti direzionali più forti, gestendo ogni posizione con precisione e sicurezza.
💡 Il Principio Fondamentale
Gold Infinity EA segue un ciclo di trading strutturato, pensato per adattarsi ai cambiamenti del mercato in modo dinamico e controllato:
-
Analisi del Trend:
L’algoritmo analizza l’azione del prezzo e la volatilità per identificare una direzione chiara e forte del mercato.
-
Entrata nel Trade:
Quando viene confermato un trend solido, l’EA entra in posizione e segue il movimento, catturando profitti continui finché il trend rimane stabile.
-
Gestione del Ritracciamento:
Se il mercato si inverte, Gold Infinity non reagisce impulsivamente.
Chiude la posizione perdente e apre una nuova nella direzione opposta — un sistema di recupero controllato, progettato per compensare le piccole perdite e cogliere subito la nuova tendenza.
Questo approccio disciplinato mantiene Gold Infinity EA stabile anche durante improvvisi cambi di direzione o condizioni di alta volatilità.
🔐 Crescita Sicura e Reale
Gold Infinity EA non promette guadagni irraggiungibili.
È costruito per produrre crescita costante e sostenibile, con un rendimento medio mensile del 20%–40%, ottenuto attraverso una gestione del rischio dinamica e prudente.
La priorità assoluta è proteggere il capitale, prima ancora di generare profitto.
Ogni posizione viene calcolata in base all’equity, alla volatilità e alle condizioni reali del mercato, garantendo un equilibrio tra rischio e rendimento.
✅ Nessuna Martingala
✅ Nessun Grid Trading
✅ Nessun Hedging complesso
✅ Solo puro trading di tendenza, logico e disciplinato
⚙️ Intelligenza Operativa
• Dimensione dinamica delle posizioni: regola automaticamente i lotti in base al saldo e alla volatilità.
• Recupero intelligente: si adatta rapidamente ai nuovi trend dopo un’inversione.
• Filtri di volatilità: evitano segnali deboli e fasi di mercato confusionali.
• Protezione del capitale: mantiene il drawdown sotto controllo per salvaguardare il conto.
📈 Creato per Trader Reali
Gold Infinity EA è ideale per chi cerca stabilità, disciplina e crescita continua.
È completamente automatico, facile da utilizzare e ottimizzato per ottenere risultati concreti su:
• Coppia: XAUUSD (Oro)
• Timeframe: M15
• Saldo minimo consigliato: 1000 USD
• Leva: 1:500 o superiore
• Broker: ECN / Raw Spread
🌟 In Sintesi
Gold Infinity EA segue il trend, gestisce le inversioni e protegge il capitale con un approccio logico e sistematico.
Non insegue il mercato — lo comprende, lo analizza e lo sfrutta con disciplina.
Gold Infinity EA — Crescita sicura. Trading intelligente. Risultati costanti.
⚠️ Disclaimer (Versione Italiana)
Il trading nel mercato Forex e nei metalli preziosi, come l’Oro (XAUUSD), comporta un elevato livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.
Le performance passate di qualsiasi Expert Advisor — incluso Gold Infinity EA — non garantiscono risultati futuri.
Tutte le decisioni di trading prese utilizzando questo software sono a esclusiva responsabilità dell’utente.
Lo sviluppatore di Gold Infinity EA non può essere ritenuto responsabile per eventuali perdite finanziarie dirette o indirette derivanti dal suo utilizzo.
Si raccomanda vivamente di testare l’EA su un conto demo prima di operare con denaro reale e di applicare sempre una corretta gestione del rischio.
Utilizzando Gold Infinity EA, l’utente dichiara di aver compreso e accettato pienamente tali rischi.