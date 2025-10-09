🟡 Gold Infinity Expert Advisor

Stabile. Intelligente. Strutturato.

Gold Infinity EA è un sistema di trading automatico professionale progettato per XAUUSD (Oro).

Si basa su una strategia avanzata di trend following che combina l’analisi del prezzo e la volatilità per individuare i movimenti direzionali più forti, gestendo ogni posizione con precisione e sicurezza.

💡 Il Principio Fondamentale

Gold Infinity EA segue un ciclo di trading strutturato, pensato per adattarsi ai cambiamenti del mercato in modo dinamico e controllato:

Analisi del Trend:

L’algoritmo analizza l’azione del prezzo e la volatilità per identificare una direzione chiara e forte del mercato. Entrata nel Trade:

Quando viene confermato un trend solido, l’EA entra in posizione e segue il movimento, catturando profitti continui finché il trend rimane stabile. Gestione del Ritracciamento:

Se il mercato si inverte, Gold Infinity non reagisce impulsivamente.

Chiude la posizione perdente e apre una nuova nella direzione opposta — un sistema di recupero controllato, progettato per compensare le piccole perdite e cogliere subito la nuova tendenza.

Questo approccio disciplinato mantiene Gold Infinity EA stabile anche durante improvvisi cambi di direzione o condizioni di alta volatilità.

🔐 Crescita Sicura e Reale

Gold Infinity EA non promette guadagni irraggiungibili.

È costruito per produrre crescita costante e sostenibile, con un rendimento medio mensile del 20%–40%, ottenuto attraverso una gestione del rischio dinamica e prudente.

La priorità assoluta è proteggere il capitale, prima ancora di generare profitto.

Ogni posizione viene calcolata in base all’equity, alla volatilità e alle condizioni reali del mercato, garantendo un equilibrio tra rischio e rendimento.

✅ Nessuna Martingala

✅ Nessun Grid Trading

✅ Nessun Hedging complesso

✅ Solo puro trading di tendenza, logico e disciplinato

⚙️ Intelligenza Operativa

• Dimensione dinamica delle posizioni: regola automaticamente i lotti in base al saldo e alla volatilità.

• Recupero intelligente: si adatta rapidamente ai nuovi trend dopo un’inversione.

• Filtri di volatilità: evitano segnali deboli e fasi di mercato confusionali.

• Protezione del capitale: mantiene il drawdown sotto controllo per salvaguardare il conto.

📈 Creato per Trader Reali

Gold Infinity EA è ideale per chi cerca stabilità, disciplina e crescita continua.

È completamente automatico, facile da utilizzare e ottimizzato per ottenere risultati concreti su:

• Coppia: XAUUSD (Oro)

• Timeframe: M15

• Saldo minimo consigliato: 1000 USD

• Leva: 1:500 o superiore

• Broker: ECN / Raw Spread

🌟 In Sintesi

Gold Infinity EA segue il trend, gestisce le inversioni e protegge il capitale con un approccio logico e sistematico.

Non insegue il mercato — lo comprende, lo analizza e lo sfrutta con disciplina.