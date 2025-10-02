Babylon Trader Small Account Pro

BabylonTraderSmallAccount-Pro - Gelişmiş XAUUSD İşlem Robotu





BabylonTraderSmallAccount-Pro, küçük hesaplarda XAUUSD H1 (Altın) işlemleri için özel olarak tasarlanmış, gelişmiş bir algoritmik işlem robotudur. Bu MQL5 tabanlı Uzman Danışman, kapsamlı bir işlem çözümü oluşturmak için birden fazla teknik analiz stratejisini güçlü risk yönetimi özellikleriyle birleştirir.





Temel İşlem Stratejisi

Robot, önceki günün en yüksek/en düşük seviyelerinden türetilen destek/direnç seviyelerini, çift EMA trend analiziyle (varsayılan olarak 12/26 periyot) birleştiren çok katmanlı bir yaklaşım kullanır. Pozisyon büyüklükleri ve kâr alma hedefleri kademeli olarak ayarlanarak üç farklı işlem aşamasında çalışır.





Temel Özellikler

Çok Aşamalı Pozisyon Yönetimi

1. Aşama: 0,04 lot büyüklüğünde 800 pip kâr hedefleyen birincil giriş





2. Aşama: 0,02 lot büyüklüğünde 600 pip kâr hedefleyen ikincil giriş





3. Aşama: 0,01 lot büyüklüğünde 400 pip kâr hedefleyen üçüncül giriş





Gelişmiş Risk Yönetimi

Broker uyumluluğunu sağlayan piyasa dostu hacim normalizasyonu





Yapılandırılabilir düşüş koruması (-40 varsayılan limit)





Otomatik işlem durdurma özelliğine sahip günlük kâr hedef sistemi (varsayılan 20$)





Opsiyonel takip eden durdurma işlevi (varsayılan 50 pip)





Emir vermeden önce minimum teminat doğrulaması





Akıllı Giriş Mantığı

Yükseliş Trendi Stratejisi: Destek seviyelerine yakın alım yapar, direnç seviyelerine yakın pozisyonlar ekler





Düşüş Trendi Stratejisi: Direnç seviyelerine yakın satış yapar, destek seviyelerine yakın pozisyonlar ekler





Orta Bölge İşlemleri: Nötr bölgelerde muhafazakar 0,02 lot girişler





Zaman Bazlı Filtreleme: Koşullu girişler arasında 15 dakikalık bekleme süreleri





Profesyonel Arayüz

"Antik Zenginlik Şehri" temalı özel grafik kullanıcı arayüzü





Renk kodlu etiketlerle gerçek zamanlı kâr/zarar gösterimi





Görsel destek/direnç çizgisi göstergeleri





Aktif pozisyonlar sırasında mevcut mum vurgulaması





Fiyat seviyelerine göre düzenlenmiş geçmiş etiketleri





Güvenlik Özellikleri

Sembol bazlı doldurma modu uyarlaması





Broker stop seviyesi uyumluluğu





Ücretsiz teminat doğrulaması





Tamamen kapandığında pozisyon aşaması sıfırlama





Piyasa koşulları için güçlü hata yönetimi





Teknik Özellikler

Optimizasyon: XAUUSD işlem çiftleri





Hesap Türü: Küçük hesap odaklı (minimum lot büyüklükleri)





Zaman Dilimleri: H1 trend analizi, D1 destek/direnç hesaplaması





Risk Parametreleri: Özelleştirilebilir lot büyüklükleri, düşüş limitleri ve kâr hedefleri





Uyumluluk: Standart işlem kütüphanelerine sahip MT5 platformu





Bu Uzman Danışman, kapsamlı risk yönetimi ve sistematik Altın ticareti arayan yatırımcılar için profesyonel düzeyde bir çözüm sunar. pozisyon ölçekleme yetenekleri.