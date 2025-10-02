Babylon Trader Small Account Pro
- Uzman Danışmanlar
- Alisten A
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 5
BabylonTraderSmallAccount-Pro - Gelişmiş XAUUSD İşlem Robotu
BabylonTraderSmallAccount-Pro, küçük hesaplarda XAUUSD H1 (Altın) işlemleri için özel olarak tasarlanmış, gelişmiş bir algoritmik işlem robotudur. Bu MQL5 tabanlı Uzman Danışman, kapsamlı bir işlem çözümü oluşturmak için birden fazla teknik analiz stratejisini güçlü risk yönetimi özellikleriyle birleştirir.
Temel İşlem Stratejisi
Robot, önceki günün en yüksek/en düşük seviyelerinden türetilen destek/direnç seviyelerini, çift EMA trend analiziyle (varsayılan olarak 12/26 periyot) birleştiren çok katmanlı bir yaklaşım kullanır. Pozisyon büyüklükleri ve kâr alma hedefleri kademeli olarak ayarlanarak üç farklı işlem aşamasında çalışır.
Temel Özellikler
Çok Aşamalı Pozisyon Yönetimi
1. Aşama: 0,04 lot büyüklüğünde 800 pip kâr hedefleyen birincil giriş
2. Aşama: 0,02 lot büyüklüğünde 600 pip kâr hedefleyen ikincil giriş
3. Aşama: 0,01 lot büyüklüğünde 400 pip kâr hedefleyen üçüncül giriş
Gelişmiş Risk Yönetimi
Broker uyumluluğunu sağlayan piyasa dostu hacim normalizasyonu
Yapılandırılabilir düşüş koruması (-40 varsayılan limit)
Otomatik işlem durdurma özelliğine sahip günlük kâr hedef sistemi (varsayılan 20$)
Opsiyonel takip eden durdurma işlevi (varsayılan 50 pip)
Emir vermeden önce minimum teminat doğrulaması
Akıllı Giriş Mantığı
Yükseliş Trendi Stratejisi: Destek seviyelerine yakın alım yapar, direnç seviyelerine yakın pozisyonlar ekler
Düşüş Trendi Stratejisi: Direnç seviyelerine yakın satış yapar, destek seviyelerine yakın pozisyonlar ekler
Orta Bölge İşlemleri: Nötr bölgelerde muhafazakar 0,02 lot girişler
Zaman Bazlı Filtreleme: Koşullu girişler arasında 15 dakikalık bekleme süreleri
Profesyonel Arayüz
"Antik Zenginlik Şehri" temalı özel grafik kullanıcı arayüzü
Renk kodlu etiketlerle gerçek zamanlı kâr/zarar gösterimi
Görsel destek/direnç çizgisi göstergeleri
Aktif pozisyonlar sırasında mevcut mum vurgulaması
Fiyat seviyelerine göre düzenlenmiş geçmiş etiketleri
Güvenlik Özellikleri
Sembol bazlı doldurma modu uyarlaması
Broker stop seviyesi uyumluluğu
Ücretsiz teminat doğrulaması
Tamamen kapandığında pozisyon aşaması sıfırlama
Piyasa koşulları için güçlü hata yönetimi
Teknik Özellikler
Optimizasyon: XAUUSD işlem çiftleri
Hesap Türü: Küçük hesap odaklı (minimum lot büyüklükleri)
Zaman Dilimleri: H1 trend analizi, D1 destek/direnç hesaplaması
Risk Parametreleri: Özelleştirilebilir lot büyüklükleri, düşüş limitleri ve kâr hedefleri
Uyumluluk: Standart işlem kütüphanelerine sahip MT5 platformu
Bu Uzman Danışman, kapsamlı risk yönetimi ve sistematik Altın ticareti arayan yatırımcılar için profesyonel düzeyde bir çözüm sunar. pozisyon ölçekleme yetenekleri.