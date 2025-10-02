Babylon Trader Small Account Pro

BabylonTraderSmallAccount-Pro - Gelişmiş XAUUSD İşlem Robotu

BabylonTraderSmallAccount-Pro, küçük hesaplarda XAUUSD H1 (Altın) işlemleri için özel olarak tasarlanmış, gelişmiş bir algoritmik işlem robotudur. Bu MQL5 tabanlı Uzman Danışman, kapsamlı bir işlem çözümü oluşturmak için birden fazla teknik analiz stratejisini güçlü risk yönetimi özellikleriyle birleştirir.

Temel İşlem Stratejisi
Robot, önceki günün en yüksek/en düşük seviyelerinden türetilen destek/direnç seviyelerini, çift EMA trend analiziyle (varsayılan olarak 12/26 periyot) birleştiren çok katmanlı bir yaklaşım kullanır. Pozisyon büyüklükleri ve kâr alma hedefleri kademeli olarak ayarlanarak üç farklı işlem aşamasında çalışır.

Temel Özellikler
Çok Aşamalı Pozisyon Yönetimi
1. Aşama: 0,04 lot büyüklüğünde 800 pip kâr hedefleyen birincil giriş

2. Aşama: 0,02 lot büyüklüğünde 600 pip kâr hedefleyen ikincil giriş

3. Aşama: 0,01 lot büyüklüğünde 400 pip kâr hedefleyen üçüncül giriş

Gelişmiş Risk Yönetimi
Broker uyumluluğunu sağlayan piyasa dostu hacim normalizasyonu

Yapılandırılabilir düşüş koruması (-40 varsayılan limit)

Otomatik işlem durdurma özelliğine sahip günlük kâr hedef sistemi (varsayılan 20$)

Opsiyonel takip eden durdurma işlevi (varsayılan 50 pip)

Emir vermeden önce minimum teminat doğrulaması

Akıllı Giriş Mantığı
Yükseliş Trendi Stratejisi: Destek seviyelerine yakın alım yapar, direnç seviyelerine yakın pozisyonlar ekler

Düşüş Trendi Stratejisi: Direnç seviyelerine yakın satış yapar, destek seviyelerine yakın pozisyonlar ekler

Orta Bölge İşlemleri: Nötr bölgelerde muhafazakar 0,02 lot girişler

Zaman Bazlı Filtreleme: Koşullu girişler arasında 15 dakikalık bekleme süreleri

Profesyonel Arayüz
"Antik Zenginlik Şehri" temalı özel grafik kullanıcı arayüzü

Renk kodlu etiketlerle gerçek zamanlı kâr/zarar gösterimi

Görsel destek/direnç çizgisi göstergeleri

Aktif pozisyonlar sırasında mevcut mum vurgulaması

Fiyat seviyelerine göre düzenlenmiş geçmiş etiketleri

Güvenlik Özellikleri
Sembol bazlı doldurma modu uyarlaması

Broker stop seviyesi uyumluluğu

Ücretsiz teminat doğrulaması

Tamamen kapandığında pozisyon aşaması sıfırlama

Piyasa koşulları için güçlü hata yönetimi

Teknik Özellikler
Optimizasyon: XAUUSD işlem çiftleri

Hesap Türü: Küçük hesap odaklı (minimum lot büyüklükleri)

Zaman Dilimleri: H1 trend analizi, D1 destek/direnç hesaplaması

Risk Parametreleri: Özelleştirilebilir lot büyüklükleri, düşüş limitleri ve kâr hedefleri

Uyumluluk: Standart işlem kütüphanelerine sahip MT5 platformu

Bu Uzman Danışman, kapsamlı risk yönetimi ve sistematik Altın ticareti arayan yatırımcılar için profesyonel düzeyde bir çözüm sunar. pozisyon ölçekleme yetenekleri.
