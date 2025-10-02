Babylon Trader Small Account Pro

BabylonTraderSmallAccount-Pro - Robot de trading XAUUSD avancé





BabylonTraderSmallAccount-Pro est un robot de trading algorithmique sophistiqué, spécialement conçu pour le trading XAUUSD H1 (or) sur les petits comptes. Cet Expert Advisor basé sur MQL5 combine plusieurs stratégies d'analyse technique avec de solides fonctionnalités de gestion des risques pour créer une solution de trading complète.





Stratégie de trading principale

Le robot utilise une approche multicouche utilisant les niveaux de support/résistance dérivés des plus hauts/plus bas de la veille, combinés à une analyse de tendance double MME (12/26 périodes par défaut). Il opère sur trois phases de trading distinctes, avec des tailles de position et des objectifs de take profit progressivement ajustés.





Fonctionnalités clés

Gestion des positions en plusieurs étapes

Étape 1 : Entrée principale avec un lot de 0,04 ; objectif de profit de 800 pips





Étape 2 : Entrée secondaire avec un lot de 0,02 ; objectif de profit de 600 pips





Étape 3 : Entrée tertiaire avec un lot de 0,01 ; objectif de profit de 400 pips





Gestion avancée des risques

Normalisation des volumes conforme aux normes du marché, garantissant la conformité du courtier





Protection configurable contre les drawdowns (limite par défaut de -40)





Système d'objectif de profit quotidien (20 $ par défaut) avec arrêt automatique des transactions





Fonctionnalité de stop suiveur optionnelle (50 pips par défaut)





Vérification de la marge minimale avant le placement de l'ordre





Logique d'entrée intelligente

Stratégie de tendance haussière : Achats proches des niveaux de support, ajout de positions proches de la résistance





Stratégie de tendance baissière : Ventes proches des niveaux de résistance, ajout de positions proches du support





Trading en zone médiane : Entrées prudentes de 0,02 lot en zones neutres





Filtrage temporel : Délais d'attente de 15 minutes entre les ordres conditionnels Entrées





Interface professionnelle

GUI personnalisée sur le thème « Ancienne Cité de la Richesse »





Affichage des profits/pertes en temps réel avec des étiquettes couleur





Indicateurs visuels de lignes de support/résistance





Mise en évidence des bougies actuelles pendant les positions actives





Étiquettes d'historique organisées par niveaux de prix





Fonctionnalités de sécurité

Adaptation du mode de remplissage selon les symboles





Conformité aux niveaux de stop du courtier





Vérification gratuite des marges





Réinitialisation de la position à la clôture





Gestion des erreurs robuste selon les conditions de marché





Spécifications techniques

Optimisé pour : Paires de trading XAUUSD





Type de compte : Comptes de petite taille (tailles de lot minimales)





Périodes : Analyse de tendance H1, calcul des supports/résistances D1





Paramètres de risque : Tailles de lot, limites de drawdown et objectifs de profit personnalisables





Compatibilité : Plateforme MT5 avec les bibliothèques de trading standard





Cet Expert Advisor constitue une solution professionnelle pour les traders recherchant un trading systématique de l'or, avec des fonctionnalités complètes de gestion des risques et de scaling des positions.