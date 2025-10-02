Babylon Trader Small Account Pro
BabylonTraderSmallAccount-Pro - Robot de trading XAUUSD avancé
BabylonTraderSmallAccount-Pro est un robot de trading algorithmique sophistiqué, spécialement conçu pour le trading XAUUSD H1 (or) sur les petits comptes. Cet Expert Advisor basé sur MQL5 combine plusieurs stratégies d'analyse technique avec de solides fonctionnalités de gestion des risques pour créer une solution de trading complète.
Stratégie de trading principale
Le robot utilise une approche multicouche utilisant les niveaux de support/résistance dérivés des plus hauts/plus bas de la veille, combinés à une analyse de tendance double MME (12/26 périodes par défaut). Il opère sur trois phases de trading distinctes, avec des tailles de position et des objectifs de take profit progressivement ajustés.
Fonctionnalités clés
Gestion des positions en plusieurs étapes
Étape 1 : Entrée principale avec un lot de 0,04 ; objectif de profit de 800 pips
Étape 2 : Entrée secondaire avec un lot de 0,02 ; objectif de profit de 600 pips
Étape 3 : Entrée tertiaire avec un lot de 0,01 ; objectif de profit de 400 pips
Gestion avancée des risques
Normalisation des volumes conforme aux normes du marché, garantissant la conformité du courtier
Protection configurable contre les drawdowns (limite par défaut de -40)
Système d'objectif de profit quotidien (20 $ par défaut) avec arrêt automatique des transactions
Fonctionnalité de stop suiveur optionnelle (50 pips par défaut)
Vérification de la marge minimale avant le placement de l'ordre
Logique d'entrée intelligente
Stratégie de tendance haussière : Achats proches des niveaux de support, ajout de positions proches de la résistance
Stratégie de tendance baissière : Ventes proches des niveaux de résistance, ajout de positions proches du support
Trading en zone médiane : Entrées prudentes de 0,02 lot en zones neutres
Filtrage temporel : Délais d'attente de 15 minutes entre les ordres conditionnels Entrées
Interface professionnelle
GUI personnalisée sur le thème « Ancienne Cité de la Richesse »
Affichage des profits/pertes en temps réel avec des étiquettes couleur
Indicateurs visuels de lignes de support/résistance
Mise en évidence des bougies actuelles pendant les positions actives
Étiquettes d'historique organisées par niveaux de prix
Fonctionnalités de sécurité
Adaptation du mode de remplissage selon les symboles
Conformité aux niveaux de stop du courtier
Vérification gratuite des marges
Réinitialisation de la position à la clôture
Gestion des erreurs robuste selon les conditions de marché
Spécifications techniques
Optimisé pour : Paires de trading XAUUSD
Type de compte : Comptes de petite taille (tailles de lot minimales)
Périodes : Analyse de tendance H1, calcul des supports/résistances D1
Paramètres de risque : Tailles de lot, limites de drawdown et objectifs de profit personnalisables
Compatibilité : Plateforme MT5 avec les bibliothèques de trading standard
Cet Expert Advisor constitue une solution professionnelle pour les traders recherchant un trading systématique de l'or, avec des fonctionnalités complètes de gestion des risques et de scaling des positions.