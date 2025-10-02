Babylon Trader Small Account Pro
BabylonTraderSmallAccount-Pro - Robot di trading avanzato per XAUUSD
BabylonTraderSmallAccount-Pro è un sofisticato robot di trading algoritmico specificamente progettato per il trading su XAUUSD H1 (oro) su conti di piccole dimensioni. Questo Expert Advisor basato su MQL5 combina diverse strategie di analisi tecnica con solide funzionalità di gestione del rischio per creare una soluzione di trading completa.
Strategia di trading di base
Il robot adotta un approccio multilivello utilizzando livelli di supporto/resistenza derivati dai massimi/minimi del giorno precedente, combinati con un'analisi del trend a doppia EMA (periodi 12/26 di default). Opera su tre distinte fasi di trading con dimensioni delle posizioni e obiettivi di take-profit progressivamente modificati.
Caratteristiche principali
Gestione delle posizioni multi-fase
Fase 1: Ingresso primario con lotto di 0,04 con obiettivo di profitto di 800 pip
Fase 2: Ingresso secondario con lotto di 0,02 con obiettivo di profitto di 600 pip
Fase 3: Ingresso terziario con lotto di 0,01 con obiettivo di profitto di 400 pip
Gestione avanzata del rischio
Normalizzazione del volume market-safe che garantisce la conformità del broker
Protezione dai drawdown configurabile (limite predefinito di -40)
Sistema di obiettivi di profitto giornaliero ($20 predefinito) con interruzione automatica del trading
Funzionalità di trailing stop opzionale (50 pip predefinito)
Verifica del margine minimo prima dell'inserimento dell'ordine
Logica di ingresso intelligente
Strategia di trend rialzista: acquista vicino ai livelli di supporto, aggiunge posizioni vicino alla resistenza
Strategia di trend ribassista: vende vicino ai livelli di resistenza, aggiunge posizioni vicino al supporto
Trading in zona intermedia: ingressi conservativi di 0,02 lotti in zone neutrali
Filtro basato sul tempo: periodi di attesa di 15 minuti tra le posizioni condizionali Voci
Interfaccia professionale
Interfaccia grafica personalizzata con tema "Antica Città della Ricchezza"
Visualizzazione di profitti/perdite in tempo reale con etichette colorate
Indicatori visivi delle linee di supporto/resistenza
Evidenziazione delle candele correnti durante le posizioni attive
Etichette cronologiche organizzate per livelli di prezzo
Funzionalità di sicurezza
Adattamento della modalità di riempimento specifico per simbolo
Conformità al livello di stop del broker
Verifica gratuita del margine
Reset della fase di posizione alla chiusura completa
Gestione affidabile degli errori in base alle condizioni di mercato
Specifiche tecniche
Ottimizzato per: Coppie di trading XAUUSD
Tipo di conto: Concentrato su conti di piccole dimensioni (lotti minimi)
Intervalli di tempo: Analisi del trend H1, calcolo del supporto/resistenza D1
Parametri di rischio: Dimensioni dei lotti, limiti di drawdown e obiettivi di profitto personalizzabili
Compatibilità: Piattaforma MT5 con librerie di trading standard
Questo Expert Advisor rappresenta una soluzione di livello professionale per i trader che cercano un trading sistematico sull'oro con funzionalità complete di gestione del rischio e di ridimensionamento delle posizioni.