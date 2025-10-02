Babylon Trader Small Account Pro

BabylonTraderSmallAccount-Pro - Robot di trading avanzato per XAUUSD

BabylonTraderSmallAccount-Pro è un sofisticato robot di trading algoritmico specificamente progettato per il trading su XAUUSD H1 (oro) su conti di piccole dimensioni. Questo Expert Advisor basato su MQL5 combina diverse strategie di analisi tecnica con solide funzionalità di gestione del rischio per creare una soluzione di trading completa.

Strategia di trading di base
Il robot adotta un approccio multilivello utilizzando livelli di supporto/resistenza derivati ​​dai massimi/minimi del giorno precedente, combinati con un'analisi del trend a doppia EMA (periodi 12/26 di default). Opera su tre distinte fasi di trading con dimensioni delle posizioni e obiettivi di take-profit progressivamente modificati.

Caratteristiche principali
Gestione delle posizioni multi-fase
Fase 1: Ingresso primario con lotto di 0,04 con obiettivo di profitto di 800 pip

Fase 2: Ingresso secondario con lotto di 0,02 con obiettivo di profitto di 600 pip

Fase 3: Ingresso terziario con lotto di 0,01 con obiettivo di profitto di 400 pip

Gestione avanzata del rischio
Normalizzazione del volume market-safe che garantisce la conformità del broker

Protezione dai drawdown configurabile (limite predefinito di -40)

Sistema di obiettivi di profitto giornaliero ($20 predefinito) con interruzione automatica del trading

Funzionalità di trailing stop opzionale (50 pip predefinito)

Verifica del margine minimo prima dell'inserimento dell'ordine

Logica di ingresso intelligente
Strategia di trend rialzista: acquista vicino ai livelli di supporto, aggiunge posizioni vicino alla resistenza

Strategia di trend ribassista: vende vicino ai livelli di resistenza, aggiunge posizioni vicino al supporto

Trading in zona intermedia: ingressi conservativi di 0,02 lotti in zone neutrali

Filtro basato sul tempo: periodi di attesa di 15 minuti tra le posizioni condizionali Voci

Interfaccia professionale
Interfaccia grafica personalizzata con tema "Antica Città della Ricchezza"

Visualizzazione di profitti/perdite in tempo reale con etichette colorate

Indicatori visivi delle linee di supporto/resistenza

Evidenziazione delle candele correnti durante le posizioni attive

Etichette cronologiche organizzate per livelli di prezzo

Funzionalità di sicurezza
Adattamento della modalità di riempimento specifico per simbolo

Conformità al livello di stop del broker

Verifica gratuita del margine

Reset della fase di posizione alla chiusura completa

Gestione affidabile degli errori in base alle condizioni di mercato

Specifiche tecniche
Ottimizzato per: Coppie di trading XAUUSD

Tipo di conto: Concentrato su conti di piccole dimensioni (lotti minimi)

Intervalli di tempo: Analisi del trend H1, calcolo del supporto/resistenza D1

Parametri di rischio: Dimensioni dei lotti, limiti di drawdown e obiettivi di profitto personalizzabili

Compatibilità: Piattaforma MT5 con librerie di trading standard

Questo Expert Advisor rappresenta una soluzione di livello professionale per i trader che cercano un trading sistematico sull'oro con funzionalità complete di gestione del rischio e di ridimensionamento delle posizioni.
