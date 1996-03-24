IBOV Dip Buyer EA

📄 IBOV Dip Buyer EA Açıklaması

IBOV Dip Buyer EA – B3 (Brezilya) hisseleri için akıllı alım satım robotu

Genel Bakış
IBOV Dip Buyer EA, özellikle Brezilya borsası (B3 – IBOVESPA) için geliştirilmiş profesyonel bir otomatik işlem robotudur.
EA, hisselerdeki günlük düşüşleri tespit eder ve iki kanıtlanmış kurulum (setup) temelinde işlemleri gerçekleştirir.
Tüm ayarlar basit bir CSV dosyası aracılığıyla yapılır; böylece her bir hisse senedi için kişiselleştirilmiş parametrelerle kolayca yönetim sağlanır.

Temel Özellikler

  • Çoklu sembol desteği: Tek bir grafik üzerinden tüm IBOV hisselerini yönetin

  • İki giriş setup’ı:

    • Setup 1: Önceki günün kapanışı EMA(N)’in üzerinde

    • Setup 2: EMA5 > EMA10 ve EMA5 > EMA50 (önceki güne göre)

  • Düşüş tetikleyicisi: Fiyat, bir önceki kapanışa göre ayarlanabilir % kadar düştüğünde alım yapılır

  • Gap filtresi: Eğer açılış fiyatı tetikleyici değerden fazla düşerse o gün işlem yapılmaz

  • Günlük risk yönetimi:

    • Günlük maksimum işlem sayısı (her iki setup toplamı)

    • BRL cinsinden günlük bütçe limiti, gerektiğinde kısmi alım

  • Hisse bazlı ayar: Her hisse için lot sayısı ve EMA parametreleri ayrı ayrı belirlenebilir

  • Zaman filtreleri:

    • Açılış seansını yoksay (dakika bazında ayarlanabilir)

    • Yeni işlemler için son giriş saati (varsayılan 16:00 BRT)

  • Çıkış stratejisi: Gün sonunda pozisyon kapatma (kapanış seansı veya sürekli piyasada alternatif)

  • Güvenlik filtreleri: Spread kontrolü, minimum/maksimum lot adımlarına uyum, aynı hisse için tekrar girişlerin engellenmesi

  • Ayrıntılı log: İşlemin neden açıldığını veya atlandığını açıkça gösterir

Kullanım

  1. EA’yı herhangi bir grafiğe ekleyin (tek bir örnek yeterlidir).

  2. MQL5/Files/ klasörüne CSV dosyanızı ( ibov_config.csv ) yerleştirin, hisse ve parametreleri yazın.

  3. Genel parametreleri ayarlayın: günlük maksimum işlem, günlük bütçe, giriş/çıkış saatleri.

  4. Strateji Testi veya B3 erişimi olan gerçek hesapta çalıştırın.

Dahil Edilen Dosyalar

  • EA IBOV_Dip_Buyer.mq5

  • 15 IBOV hissesini içeren örnek CSV dosyası

  • Hızlı başlangıç için varsayılan .set dosyası

⚠️ Notlar

  • Bu EA yalnızca long (düşüşlerde alım) işlemleri yapar.

  • D1 (günlük) zaman diliminde çalışır.

  • B3 piyasasına erişim sağlayan bir broker hesabı gerekir.

  • Kapanış seansında (MOC) işlem yapabilme broker’a bağlıdır; desteklenmiyorsa, EA sürekli piyasada otomatik kapatır.

✨ IBOVESPA’da dipten alım stratejinizi IBOV Dip Buyer EA ile otomatikleştirin!


