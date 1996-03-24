IBOV Dip Buyer EA
📄 IBOV Dip Buyer EA Açıklaması
IBOV Dip Buyer EA – B3 (Brezilya) hisseleri için akıllı alım satım robotu
Genel Bakış
IBOV Dip Buyer EA, özellikle Brezilya borsası (B3 – IBOVESPA) için geliştirilmiş profesyonel bir otomatik işlem robotudur.
EA, hisselerdeki günlük düşüşleri tespit eder ve iki kanıtlanmış kurulum (setup) temelinde işlemleri gerçekleştirir.
Tüm ayarlar basit bir CSV dosyası aracılığıyla yapılır; böylece her bir hisse senedi için kişiselleştirilmiş parametrelerle kolayca yönetim sağlanır.
Temel Özellikler
✅ Çoklu sembol desteği: Tek bir grafik üzerinden tüm IBOV hisselerini yönetin
✅ İki giriş setup’ı:
Setup 1: Önceki günün kapanışı EMA(N)’in üzerinde
Setup 2: EMA5 > EMA10 ve EMA5 > EMA50 (önceki güne göre)
✅ Düşüş tetikleyicisi: Fiyat, bir önceki kapanışa göre ayarlanabilir % kadar düştüğünde alım yapılır
✅ Gap filtresi: Eğer açılış fiyatı tetikleyici değerden fazla düşerse o gün işlem yapılmaz
✅ Günlük risk yönetimi:
Günlük maksimum işlem sayısı (her iki setup toplamı)
BRL cinsinden günlük bütçe limiti, gerektiğinde kısmi alım
-
✅ Hisse bazlı ayar: Her hisse için lot sayısı ve EMA parametreleri ayrı ayrı belirlenebilir
✅ Zaman filtreleri:
Açılış seansını yoksay (dakika bazında ayarlanabilir)
Yeni işlemler için son giriş saati (varsayılan 16:00 BRT)
-
✅ Çıkış stratejisi: Gün sonunda pozisyon kapatma (kapanış seansı veya sürekli piyasada alternatif)
✅ Güvenlik filtreleri: Spread kontrolü, minimum/maksimum lot adımlarına uyum, aynı hisse için tekrar girişlerin engellenmesi
✅ Ayrıntılı log: İşlemin neden açıldığını veya atlandığını açıkça gösterir
Kullanım
EA’yı herhangi bir grafiğe ekleyin (tek bir örnek yeterlidir).
MQL5/Files/ klasörüne CSV dosyanızı ( ibov_config.csv ) yerleştirin, hisse ve parametreleri yazın.
Genel parametreleri ayarlayın: günlük maksimum işlem, günlük bütçe, giriş/çıkış saatleri.
Strateji Testi veya B3 erişimi olan gerçek hesapta çalıştırın.
Dahil Edilen Dosyalar
EA IBOV_Dip_Buyer.mq5
15 IBOV hissesini içeren örnek CSV dosyası
Hızlı başlangıç için varsayılan .set dosyası
⚠️ Notlar
Bu EA yalnızca long (düşüşlerde alım) işlemleri yapar.
D1 (günlük) zaman diliminde çalışır.
B3 piyasasına erişim sağlayan bir broker hesabı gerekir.
Kapanış seansında (MOC) işlem yapabilme broker’a bağlıdır; desteklenmiyorsa, EA sürekli piyasada otomatik kapatır.
