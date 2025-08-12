Gangorra Risk EURUSD

📄 Description de EURUSD_Gangorra_Risk

EURUSD_Gangorra_Risk – Robot contrarien sur M30 avec confluences et gestion du risque en %

Vue d’ensemble

EURUSD_Gangorra_Risk est un Expert Advisor professionnel de réversion à la moyenne (mean-reversion) conçu pour EURUSD en M30 (il peut aussi fonctionner sur d’autres paires/périodes avec ajustement des paramètres).
Il détecte les touches/approches du prix sur des zones de support/résistance (Donchian/Bollinger) et confirme l’entrée grâce à des confluences configurables (RSI, écart par rapport à l’EMA mesuré en ATR, biais contrarien sur H1).
La gestion est complète : risque en % du “capital” (Balance/Equity/Free Margin), SL/TP dynamiques basés sur l’ATR, Break-Even/Trailing, objectif de panier (USD/%), recovery en grid court et martingale contrôlée.
La discipline est renforcée par des règles de timeout, fermeture/inversion sur signal opposé, cooldowns et limite de drawdown quotidien.

Caractéristiques principales

Cœur de signal (contrarien M30)

  • Achat sur supports (Donchian Low / Bollinger Lower), vente sur résistances (Donchian High / Bollinger Upper).

  • Buffer en pips et option wick-touch (prise en compte des mèches).

  • Confluences (score minimal configurable) :

    • Réentrée dans les bandes de Bollinger (retour de l’extérieur vers l’intérieur)

    • RSI en zones extrêmes (achat ≤ RSIBuyMax ; vente ≥ RSISellMin)

    • Écart avec l’EMA mesuré en ATR

    • Biais contrarien sur H1 (EMA50 en filtre HTF)

Gestion du risque en % du “capital”

  • Source configurable (Balance / Equity / Free Margin).

  • Plafond de risque par trade et limites de volume (min/max/step).

  • Règle optionnelle pour micro-comptes (ex. Equity < 100 $ ⇒ lot minimum 0,01).

Stops et protections

  • SL/TP basés sur ATR (multiplicateurs indépendants) ou pips fixes.

  • Break-Even avec verrouillage et Trailing avec démarrage/pas configurables.

Panier, Recovery et Martingale contrôlée

  • Objectif panier en USD et/ou % : ferme toutes les positions du symbole à l’atteinte de la cible.

  • Recovery (grid court) : renforts espacés de GridStepPips, avec cooldown et limite d’ordres.

  • Martingale contrôlée (facteur et multiplicateur max.), avec reset optionnel en cas de profit.

Discipline & sécurité

  • DailyMaxDrawdownPct : pause automatique de 12 h à l’atteinte du drawdown quotidien.

  • Cooldown après pertes consécutives ; contrôle du spread ; blocage week-end.

  • Nouvelle bougie uniquement (par défaut) ou entrées intrabar avec délai minimal.

Sorties intelligentes (Lifecycle)

  • Timeout en nombre de barres ou en minutes.

  • CloseOnOpposite : ferme sur signal opposé.

  • FlipOnOpposite : inverse éventuellement la position avec recalcul SL/risque.

Logs clairs

  • Messages détaillés expliquant pourquoi une entrée a été prise ou non, confluences atteintes, protections activées.

Comment utiliser

  1. Attachez l’EA au graphique EURUSD M30 (un graphique par symbole).

  2. Réglez les paramètres principaux : confluence minimale, ATR (SL/TP), RSI extrêmes, risque par trade, grid et objectif panier.

  3. Définissez la source du “capital” (Balance/Equity/Free Margin) et le plafond de risque.

  4. Optionnel : activez FlipOnOpposite, Recovery et/ou Martingale selon votre profil de risque.

  5. Testez dans le Strategy Tester (plusieurs années, forward 20–30 %, coûts réels du broker) avant l’utilisation en réel.

Paramètres initiaux recommandés (EURUSD M30)

  • Confluence minimale : 2

  • RSI : Période 14 | RSIBuyMax 35 | RSISellMin 65

  • EMA : 20 | HTF : H1 EMA50

  • ATR : Période 14 | SL_ATR 1.6 | TP_ATR 2.0

  • Risque par trade : 1.0–1.5 % (plafond max. 3 %)

  • Recovery : GridStep 15 pips | max. 2 ordres | cooldown 120 s

  • Protections : BreakEven 8 / lock 2 pips | Trailing start 10 / step 5 pips
    (À ajuster selon conditions du broker).

Fichiers inclus

  • EA EURUSD_Gangorra_Risk.mq5

  • Fichier .set par défaut (EURUSD M30) pour démarrage rapide

⚠️ Remarques

  • Stratégie contrarienne : plus de trades en marché latéral, moins en tendances fortes.

  • Martingale/Recovery augmentent le risque – à utiliser avec prudence et limites journalières.

  • Les résultats passés ne garantissent pas les performances futures ; testez toujours d’abord en démo.

  • Compatible avec comptes hedging et netting ; utilise MagicNumber.

Automatisez vos entrées contrariennes avec des confluences robustes et une gestion de risque professionnelle sur EURUSD M30 avec EURUSD_Gangorra_Risk.


