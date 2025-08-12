Gangorra Risk EURUSD
- Experts
- Willian Roberto Silva Klafke
- Version: 1.4
- Activations: 5
📄 Description de EURUSD_Gangorra_Risk
EURUSD_Gangorra_Risk – Robot contrarien sur M30 avec confluences et gestion du risque en %
Vue d’ensemble
EURUSD_Gangorra_Risk est un Expert Advisor professionnel de réversion à la moyenne (mean-reversion) conçu pour EURUSD en M30 (il peut aussi fonctionner sur d’autres paires/périodes avec ajustement des paramètres).
Il détecte les touches/approches du prix sur des zones de support/résistance (Donchian/Bollinger) et confirme l’entrée grâce à des confluences configurables (RSI, écart par rapport à l’EMA mesuré en ATR, biais contrarien sur H1).
La gestion est complète : risque en % du “capital” (Balance/Equity/Free Margin), SL/TP dynamiques basés sur l’ATR, Break-Even/Trailing, objectif de panier (USD/%), recovery en grid court et martingale contrôlée.
La discipline est renforcée par des règles de timeout, fermeture/inversion sur signal opposé, cooldowns et limite de drawdown quotidien.
Caractéristiques principales
✅ Cœur de signal (contrarien M30)
-
Achat sur supports (Donchian Low / Bollinger Lower), vente sur résistances (Donchian High / Bollinger Upper).
-
Buffer en pips et option wick-touch (prise en compte des mèches).
-
Confluences (score minimal configurable) :
-
Réentrée dans les bandes de Bollinger (retour de l’extérieur vers l’intérieur)
-
RSI en zones extrêmes (achat ≤ RSIBuyMax ; vente ≥ RSISellMin)
-
Écart avec l’EMA mesuré en ATR
-
Biais contrarien sur H1 (EMA50 en filtre HTF)
-
✅ Gestion du risque en % du “capital”
-
Source configurable (Balance / Equity / Free Margin).
-
Plafond de risque par trade et limites de volume (min/max/step).
-
Règle optionnelle pour micro-comptes (ex. Equity < 100 $ ⇒ lot minimum 0,01).
✅ Stops et protections
-
SL/TP basés sur ATR (multiplicateurs indépendants) ou pips fixes.
-
Break-Even avec verrouillage et Trailing avec démarrage/pas configurables.
✅ Panier, Recovery et Martingale contrôlée
-
Objectif panier en USD et/ou % : ferme toutes les positions du symbole à l’atteinte de la cible.
-
Recovery (grid court) : renforts espacés de GridStepPips, avec cooldown et limite d’ordres.
-
Martingale contrôlée (facteur et multiplicateur max.), avec reset optionnel en cas de profit.
✅ Discipline & sécurité
-
DailyMaxDrawdownPct : pause automatique de 12 h à l’atteinte du drawdown quotidien.
-
Cooldown après pertes consécutives ; contrôle du spread ; blocage week-end.
-
Nouvelle bougie uniquement (par défaut) ou entrées intrabar avec délai minimal.
✅ Sorties intelligentes (Lifecycle)
-
Timeout en nombre de barres ou en minutes.
-
CloseOnOpposite : ferme sur signal opposé.
-
FlipOnOpposite : inverse éventuellement la position avec recalcul SL/risque.
✅ Logs clairs
-
Messages détaillés expliquant pourquoi une entrée a été prise ou non, confluences atteintes, protections activées.
Comment utiliser
-
Attachez l’EA au graphique EURUSD M30 (un graphique par symbole).
-
Réglez les paramètres principaux : confluence minimale, ATR (SL/TP), RSI extrêmes, risque par trade, grid et objectif panier.
-
Définissez la source du “capital” (Balance/Equity/Free Margin) et le plafond de risque.
-
Optionnel : activez FlipOnOpposite, Recovery et/ou Martingale selon votre profil de risque.
-
Testez dans le Strategy Tester (plusieurs années, forward 20–30 %, coûts réels du broker) avant l’utilisation en réel.
Paramètres initiaux recommandés (EURUSD M30)
-
Confluence minimale : 2
-
RSI : Période 14 | RSIBuyMax 35 | RSISellMin 65
-
EMA : 20 | HTF : H1 EMA50
-
ATR : Période 14 | SL_ATR 1.6 | TP_ATR 2.0
-
Risque par trade : 1.0–1.5 % (plafond max. 3 %)
-
Recovery : GridStep 15 pips | max. 2 ordres | cooldown 120 s
-
Protections : BreakEven 8 / lock 2 pips | Trailing start 10 / step 5 pips
(À ajuster selon conditions du broker).
Fichiers inclus
-
EA EURUSD_Gangorra_Risk.mq5
-
Fichier .set par défaut (EURUSD M30) pour démarrage rapide
⚠️ Remarques
-
Stratégie contrarienne : plus de trades en marché latéral, moins en tendances fortes.
-
Martingale/Recovery augmentent le risque – à utiliser avec prudence et limites journalières.
-
Les résultats passés ne garantissent pas les performances futures ; testez toujours d’abord en démo.
-
Compatible avec comptes hedging et netting ; utilise MagicNumber.
✨ Automatisez vos entrées contrariennes avec des confluences robustes et une gestion de risque professionnelle sur EURUSD M30 avec EURUSD_Gangorra_Risk.