Consolidation Breakout Panel EA

📊 Consolidation Breakout Panel EA, birden fazla sembol ve zaman dilimini (M2, M5, M15, M30, H1, D1) aynı anda izleyen, fiyatın konsolidasyon bölgelerini otomatik olarak tespit eden ve kırılmaları belirleyen, ayrıca hacme göre kırılmanın gücünü sınıflandıran gerçek zamanlı akıllı bir paneldir.

Seviye kırılma stratejileri kullanan, birden fazla piyasayı aynı anda takip etmek isteyen ve her zaman dilimindeki trend yönünü net görmek isteyen traderlar için ideal bir araçtır.

🔎 Ana Özellikler

Konsolidasyon tespiti:

En az 5 ardışık mum ile oluşan ve içinde tek bir en yüksek seviye ile tek bir en düşük seviyeyi barındıran bölgeleri otomatik tespit eder.

Kırılma sinyalleri: ▲ / ▼ → mum kapanışıyla teyit edilen kırılma. Büyük sarı ok = güçlü kırılma (hacim ortalamanın üzerinde). Küçük gri ok = zayıf kırılma (hacim ortalamanın altında).

EMA55 ile trend sınıflandırması: ↑ Yeşil = yükseliş trendi (fiyat EMA55’in üzerinde + EMA55 yukarı eğimli). ↓ Kırmızı = düşüş trendi (fiyat EMA55’in altında + EMA55 aşağı eğimli). · Turuncu = nötr trend.

Çoklu sembol paneli:

Tüm seçili enstrümanları gerçek zamanlı izler, kırılmaların nerede olduğunu tek tabloda gösterir.

Tek tıkla grafik açma ve seviye çizimi:

Sembol butonuna tıkladığınızda, grafik açılır ve kırılan konsolidasyonun en yüksek ve en düşük seviyelerine otomatik yatay çizgiler eklenir.

⚙️ Ana Parametreler

InpSymbolsCSV – izlenecek sembollerin listesi (brokeriniz ekler kullanabilir, örn: EURUSD#).

MinBarsWindow / MaxBarsWindow – konsolidasyon tespiti için minimum/maksimum pencere uzunluğu.

ScanIntervalSec – güncelleme aralığı (saniye).

Görsel ayarlar – renkler, yazı tipi boyutları, panel boşlukları.

DrawLinesOnOpen – grafik açıldığında kırılma çizgilerinin çizilip çizilmeyeceği.

✅ Avantajlar

Temiz ve basit arayüz : beyaz arka plan + çerçeve, gereksiz detay yok.

Çoklu zaman dilimi ve çoklu sembol gerçek zamanlı tarama.

Hem trend traderları hem de kırılma stratejisi traderları için faydalı.

Tüm MT5 brokerleri ile uyumlu.

Otomatik işlem açmaz – tamamen analitik ve yardımcı bir araçtır.

📌 Market Etiketleri

✔ Trend

✔ Seviye kırılma işlemleri

✔ Çoklu sembol

👉 Bu EA, konsolidasyon kırılma fırsatlarını hızlı ve net bir şekilde yakalamak isteyen traderlar için tasarlanmıştır; tüm kritik bilgiler tek, okunması kolay bir panelde sunulur.