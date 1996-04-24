Assistant Manuel TP (Manual Helper TP)

Cet outil est conçu pour vous aider à protéger vos profits et à diminuer votre risque. Il placera un Stop Loss et gérera un Trailing Stop (Stop Suiveur) pour vos trades.

Comment l'utiliser

Attachez-le au graphique du symbole que vous tradez, et il gérera vos positions selon vos règles.

Tous les réglages sont en points. Il est important de les ajuster pour votre symbole et votre stratégie. Le paramétrage par défaut peut fonctionner avec XAUUSD. Pour le scalping, il est préférable d'utiliser des SL, BE et TP plus petits.

Cet Expert Advisor (Conseiller Expert) n'ouvrira JAMAIS de trades par lui-même. Son unique tâche est de gérer le Stop Loss de vos trades existants en fonction de vos paramètres personnalisés. C'est un assistant puissant pour votre trading manuel ou pour gérer les trades ouverts par d'autres EAs.

Caractéristiques Clés