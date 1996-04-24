Manual Helper TP

Assistant Manuel TP (Manual Helper TP)

Cet outil est conçu pour vous aider à protéger vos profits et à diminuer votre risque. Il placera un Stop Loss et gérera un Trailing Stop (Stop Suiveur) pour vos trades.

Comment l'utiliser

Attachez-le au graphique du symbole que vous tradez, et il gérera vos positions selon vos règles.

Tous les réglages sont en points. Il est important de les ajuster pour votre symbole et votre stratégie. Le paramétrage par défaut peut fonctionner avec XAUUSD. Pour le scalping, il est préférable d'utiliser des SL, BE et TP plus petits.

Cet Expert Advisor (Conseiller Expert) n'ouvrira JAMAIS de trades par lui-même. Son unique tâche est de gérer le Stop Loss de vos trades existants en fonction de vos paramètres personnalisés. C'est un assistant puissant pour votre trading manuel ou pour gérer les trades ouverts par d'autres EAs.

Caractéristiques Clés

  • Stop Loss Initial : Si un trade est ouvert sans Stop Loss, cet utilitaire en ajoutera un automatiquement en fonction de vos réglages.

  • Sécurisation du Seuil de Rentabilité (Breakeven) : Déplace automatiquement votre Stop Loss pour verrouiller un petit profit une fois qu'un trade évolue en votre faveur.

  • Trailing Stop Avancé à Deux Niveaux : Utilisez deux niveaux de stops suiveurs. Un suivi plus large au début pour laisser vos profits courir, et un suivi plus serré plus tard pour protéger vos gains lorsque la tendance se renforce.

  • Fonctionne avec n'importe quel trade :

    • Réglez le Magic Number sur 0 pour gérer tous vos trades manuels.

    • Réglez un Magic Number spécifique pour gérer les trades d'un autre EA (problématique).

  • Panneau Clair sur le Graphique : Un panneau d'affichage pratique montre tous vos réglages, la taille totale des lots des trades gérés, et vos Profits/Pertes actuels.

  • Entièrement Personnalisable : Tous les réglages (déclencheurs de profit, distances de stop, etc.) sont en points, vous permettant d'affiner l'EA pour n'importe quel symbole ou stratégie.

