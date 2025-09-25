Historical Trading Info

Historical Info

Un utilitaire simple et gratuit pour afficher les informations essentielles sur les transactions directement sur votre graphique. Cet outil léger vous aide à suivre vos performances d'un seul coup d'œil.

Fonctionnalités :

  • Positions Ouvertes Actuelles : Visualisez instantanément un résumé de toutes vos positions actives.

  • Historique Récent des Transactions : Analysez vos transactions clôturées sur une période sélectionnée au cours des 30 derniers jours.

  • Organisation Claire : Les données historiques sont organisées de manière claire à partir du début du ou des jours que vous choisissez d'examiner.

Comment l'utiliser :

  1. Faites glisser l'utilitaire depuis votre fenêtre Navigateur sur un graphique. Vous pouvez utiliser n'importe quel symbole ou période, car le panneau affiche des données pour l'ensemble du compte et n'est pas affecté par le graphique sur lequel il est placé.

  2. Dans la fenêtre qui s'affiche, allez dans l'onglet « Paramètres d'entrée ».

  3. Définissez le nombre de jours passés pour lesquels vous souhaitez examiner vos transactions clôturées.

  4. Cliquez sur « OK » et le panneau apparaîtra sur votre graphique.


Produits recommandés
StopAndTake
Oleksandr Kashyrnyi
5 (1)
Utilitaires
Nom du produit : StopAndTake — Un script simple pour une gestion rapide et précise des SL/TP Description du produit : StopAndTake est un script léger et intuitif, conçu pour les traders qui valorisent la rapidité, la précision et la fiabilité dans la gestion de leurs positions. Cet outil permet de mettre à jour instantanément les niveaux de Stop Loss (SL) et Take Profit (TP) pour toutes les positions sur le graphique sélectionné, en toute simplicité. Avantages et bénéfices : Simplicité : Une int
FREE
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.56 (34)
Utilitaires
Outil de Position de Trading et de Backtesting : L'outil de Position de Trading et de Backtesting, également connu sous le nom d'Outil de Ratio Risque/Récompense, est un indicateur complet et innovant conçu pour améliorer votre analyse technique et vos stratégies de trading. L'outil de Risque est une solution complète et conviviale pour une gestion efficace du risque dans le trading forex. Avec la possibilité de prévisualiser les positions de trading, y compris le prix d'entrée, le stop-loss (
FREE
Close All Order Tools
Thonglak Janyakorn
5 (1)
Utilitaires
The "Close All Order Tools" tool is designed to solve common problems faced by Forex traders when managing profitable orders—especially in highly volatile market conditions or when dealing with multiple open trades simultaneously. Problems This Tool Solves: Unable to close orders in time : “Just when it was rising nicely, the price suddenly dropped—I couldn’t close it in time, and the profit vanished.” Closing orders one-by-one is time-consuming : “With multiple orders open, closing each one ind
FREE
Server Sentinel MT5
benoit blasco
Utilitaires
Discover our all-in-one monitoring and notifications EA for MetaTrader. Designed to ensure traders’ security and peace of mind, this unique EA offers a full range of advanced features that will allow you to stay informed and control your account activity, anytime and anywhere.   Key Features : Continuous server monitoring: real-time notification on server availability and performance (Cpu, Ram, disk), connectivity, latency and more Advanced account management: live tracking of margin calls, dro
FREE
RiskGuardian
Lukas Adamec
Utilitaires
Risk Guardian — Ultimate Equity & Drawdown Protection Protect your capital. Stay disciplined. Trade smarter. Risk Guardian is a powerful utility that helps traders automatically control daily risk and secure profits based on equity. Designed for MetaTrader 5, it’s lightweight, efficient, and extremely easy to use. Key Features: Daily Drawdown Limit (% based) Absolute Equity Target (e.g., stop trading after reaching 110,200 USD) Auto-close All Positions, Orders & Charts Visual Dashboard on C
SkyGeniX
ʿAsm Mhmd Samy Asmaʿyl Rmdan
Utilitaires
SkyGeniX: Innovative Solutions for Intelligent Automation SkyGeniX is a cutting-edge tool designed to simplify and enhance your workflows with intelligent automation. Whether you're managing complex tasks or optimizing performance, SkyGeniX offers a seamless, user-friendly experience tailored to your needs. Key features include: Smart Optimization : Enhance efficiency and achieve your goals faster with advanced algorithms. Customizable Settings : Tailor the tool to your specific requirements for
FREE
Didi Index
Flavio Javier Jarabeck
4.8 (25)
Indicateurs
The famous brazilian trader and analyst Didi Aguiar created years ago a study with the crossing of 3 Simple Moving Averages called "Agulhada do Didi", then later was also named Didi Index, as a separate indicator. The period of those SMAs are 3, 8 and 20. As simple as that, this approach and vision bring an easy analysis of market momentum and trend reversal to those traders looking for objective (and visual) information on their charts. Of course, as always, no indicator alone could be used wit
FREE
E2C Lines
Eduardo Cristian De Carvalho
Indicateurs
Descubra o poder do nosso indicador de alta precisão, projetado para identificar as regiões de alvo e exaustão de qualquer ativo. Testado e validado por mais de 3 anos nos mercados de mini dólar e mini índice, ele oferece confiabilidade e eficácia incomparáveis. Transforme sua estratégia de trading e alcance novos patamares de sucesso com nossa ferramenta inovadora.
GRat BybitImport
Ivan Titov
5 (1)
Utilitaires
Trade on Bybit with  MT5/MT4 EAs and indicators! GRat_BybitImport   is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency on one the most popular crypto exchanges   Bybit  24/7. Features 1. ALL Bybit instruments are available. 2. Import(automatic copying) to the specified Bybit  currency all trades (made manually or by an EA) from an MT5 account (including demo) by the specified symbol and/or magic number. 3. Import(automatic copying)   to the specified By
Supply and Demand Zones MT5
Peter Mueller
4.87 (15)
Indicateurs
The Supply and Demand Zone Indicator is a powerful and easy-to-use tool designed to help traders identify critical supply and demand zones on the chart. These zones can provide valuable insight into potential market reversals, breakouts, and important price levels where buyers or sellers are likely to take control. Key Features: Automatic Zone Detection : The indicator automatically identifies supply and demand zones based on historical price action and support/resistance levels, taking the gues
FREE
GRat BinanceImport
Ivan Titov
1 (1)
Utilitaires
Trade on Binance with  MT5/MT4 EAs and indicators! GRat_BinanceImport   is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency on the most popular crypto exchange  Binance  24/7. Features 1. ALL Binance instruments are available. 2. Import(automatic copying) to the specified Binance  currency all trades (made manually or by an EA) from an MT5 account (including demo) by the specified symbol and/or magic number. 3. Import(automatic copying)   to the specifie
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
Memento Text box
Marc Guy Verzotti
Utilitaires
Un bon trader est un trader qui respecte son plan et à la tête froide  Cet indicator affiche jusqu'a 5 lignes afin de vous rappeler ce qui est important Congifuration jusqu'a 5 lignes de texte Font, couleur et taille du texte Cadre on/off, couleur et épaisseur Position du texte attaché a un coin ou n'importe tout sur l'écran Questions, commentaires, envoyez moi un message en direct ici:  https://www.mql5.com/en/users/mvonline
FREE
FX28 Trader MT5
Tsvetan Tsvetanov
3 (1)
Utilitaires
Présentation du FX28 Trader Dashboard - Votre gestionnaire de transactions ultime Découvrez tout le potentiel de votre expérience de trading avec le FX28 Trader Dashboard, un gestionnaire de transactions complet et intuitif conçu pour élever votre trading Forex à de nouveaux sommets. Que vous soyez un trader expérimenté ou que vous débutiez votre parcours financier, cet outil puissant a été développé pour simplifier vos activités de trading et améliorer votre processus de prise de décision. Car
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicateurs
Indicateur unique qui met en œuvre une approche professionnelle et quantitative pour signifier le trading de réversion. Il capitalise sur le fait que le prix dévie et revient à la moyenne de manière prévisible et mesurable, ce qui permet des règles d'entrée et de sortie claires qui surpassent largement les stratégies de trading non quantitatives. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Des signaux de trading clairs Étonnamment facile à échanger Couleurs et t
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Market Ticker Pro MT5
John Louis Fernando Diamante
Indicateurs
The only Market Ticker on the market! Add a professional novelty to your workspace, with built in mini-charts A scrolling Market Ticker that displays price changes from all symbols in the Market Watch list. Provides an easy snapshot of symbol prices, and keeps scrolling automatically while you trade and analyse the chart. The ticker color (+/- price changes) are based on either the current or completed candle, and the previous candle. Options include: - MTF, eg choose to show price changes of t
Just Copier MT5
Agung Imaduddin
4.75 (4)
Utilitaires
"Just copier" is designed to copy trading without any complicated settings. The copy can be done in one PC. One EA can be set as master (provider) or slave (receiver). The receiver lot can be set to multiple providers lots. Please also check this product at fxina.hostingerapp.com.  Any type of copy is available. MT4 -> MT5 MT4 -> MT4 MT5 -> MT5 MT5 -> MT4 If you want to copy MT4 -> MT5 or MT5 -> MT4, please purchase "Just copier" for MT4 and "Just copier" for MT5 separately. Just Copier can copy
BoxLine by Gerega
Illia Hereha
Indicateurs
Indicateur de Plage de Boîte pour MT5 L’ Indicateur de Plage de Boîte   pour MT5 aide les traders à visualiser les zones de prix clés en détectant et mettant en évidence automatiquement les structures du marché. Il trace dynamiquement   les niveaux supérieurs, inférieurs et intermédiaires   en fonction du mouvement des prix, ce qui en fait un outil efficace pour   identifier les zones de support et de résistance, les cassures et les retournements de tendance . Caractéristiques principales : •
FREE
Martingale panel MT5
Mohammadbagher Ramezan Akbari
Utilitaires
In this article, we would like to introduce the trade panel product with the Martingale panel. This panel is made in such a way that it can meet the needs of traders to a great extent. This trade panel actually consists of two trade panels at the same time, with the first one you can take positions with certain profit and loss limits, and with the second one, you can have positions with profit limits but without loss limits. When positions lose, a new position will be added based on the settings
Gold News and Swing Trading
Kashif Peter
Experts
Important – À lire avant d'acheter Cet EA peut être utilisé pour le trading d'actualités et le swing trading, avec des intervalles de temps et des paramètres recommandés différents. Remarque : la stratégie de trading 1 minute est réservée à l'utilisation lors d'événements d'actualité spécifiques à fort impact. Ne l'utilisez pas les jours de bourse habituels, car cela entraînerait probablement des pertes. Dans des conditions de marché normales, veuillez vous baser sur les intervalles de temps 4
NewsAlert
Trading Toolkit
Utilitaires
NewsAlert est un système d'alerte polyvalent conçu pour tenir les traders informés des événements d'actualité de marché cruciaux à venir. L'EA vous enverra des Notifications Push & des Alertes par Email lorsqu'il y a des événements d'actualité dans le Temps spécifié jusqu'à l'Événement. Des tutoriels détaillés sur la configuration de l'EA NewsAlert et la configuration des Notifications Push & SMTP pour les Notifications par Email sont disponibles sur mon YouTube (lien dans mon linktree dans le p
FREE
HedgingTrading
Evgeniy Zhdan
Utilitaires
Advisor for hedging trading or pair trading. A convenient panel allows you to open positions on the necessary trading instruments and lots. Automatically determines the type of trading account - netting or hedging. Advisor can close all its positions upon reaching profit or loss (determined in the settings). A negative value is required to control losses (for example, -100, -500, etc.). If the corresponding fields are 0, the EA will not use this function.   Settings: Close profit (if 0 here
Simple Engulfing bar BUY
Paul Conrad Carlson
Experts
This is a simple EA Can only open ONE trade EVER then MUST be reattached to the chart everytime you want to use it. Designed to help manual traders Has lot sizes and stops / targets in pips. For a buy trade the engulfing bar must close above the previous red bars high Includes Alarm and Phone notifications Basically if you find a price zone you like and will take a trade if there is an engulfing bar . use this.
FREE
BossFX Trading Panel EA
Remey Gulfan Orsaga
Utilitaires
BossFXTradePanelEA (MT5)  [First 10 copies sold at 50 USD price will increase to 99USD] BossFXTradePanelEA is a fully interactive trade management panel designed for MetaTrader 5, providing traders with an easy-to-use, one-click interface to execute and manage trades. This EA simplifies trade execution , risk management, and position control by combining market orders, stop loss, take profit, trailing stops, and breakeven functionalities into a single, intuitive panel.  Key features include: On
Trade Shot 99
Ricardo Copio Bejenaru Martins
Utilitaires
Trade Shot est un outil de gestion. Ferme automatiquement les ordres en attente à X profit ou Y perte. Vous définissez le $ que vous souhaitez gagner ou perdre par transaction, l'avantage par rapport au take ou au stop loss est que vous définissez ici l'argent à gagner ou à perdre et non en fonction des points. . Idéal pour les stratégies de trading scalp day Vos transactions seront facilement mieux gérées en fonction de ce que vous souhaitez gagner ou perdre, les ordres sont clôturés automatiq
Candle Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indicateurs
Candle Perspective Structure Indicator MT5 is a simple indicator that defines and displays the candlestick structure of the market. This indicator will suit both experienced traders and beginners who find it difficult to follow the structure visually. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual strategies automation services or indicator development/conversion services at 4xDev
FREE
XP Trade Copier MT5
Ahmed Soliman
Utilitaires
XP Trade Copier Copy From MT4 to MT4 Copy From MT4 to MT5 Copy from MT5 to MT5 Copy from MT5 to MT5 Note: You need to purchase the MT4 version to be able to copy from/to MT4 from/to MT5. COPIER SETTINGS ·         Working Mode: There are 2 options: Provider and Follower. o    Provide: In Provider mode the EA sends the trades to the follower. o    Follower: in Follower mode the EA receives the trades from the provider. ·         Copier Identifier: You can use multi-instances from the EA as Provid
Grid Close System
Mr Adisorn Mayang
Experts
ZAB Grid EA - Automated Trading Tool for High Volatility Markets Product Description ZAB Grid EA is an automated trading program developed for various financial markets with price volatility. This EA is suitable for trading instruments such as gold (XAUUSD), oil (USOIL), indices like S&P500, and even stocks. It employs a price grid strategy that helps you trade with a systematic approach and effective risk management. Key Features and Benefits Detailed Pre-Trade Planning The EA calculates and
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT5> MT5, MT4> MT5, MT5>
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (105)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le   Local Trade Copier EA MT5 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le   Local Trade Copier EA MT5   offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonc
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (8)
Utilitaires
Version Bêta Telegram to MT5 Signal Trader est actuellement en version bêta. Certaines fonctionnalités sont encore en cours de développement et de petits bugs peuvent apparaître. Si vous rencontrez un problème, merci de le signaler — vos retours nous aident à améliorer le produit. Le prix augmentera après la sortie officielle. Telegram to MT5 Signal Trader est un outil puissant qui copie automatiquement les signaux de trading depuis des chaînes ou groupes Telegram vers votre compte MetaTrader 5
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitaires
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Chat Copieur MT5) est un copieur de trades local et un framework complet de gestion des risques et d'exécution conçu pour les défis commerciaux d'aujourd'hui. Des défis de prop firms à la gestion de portefeuille personnel, il s'adapte à chaque situation avec une combinaison d'exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de gestion avancée des trades. Le copieur fonctionne à la fois en mode Master (expéditeur) et Slave (récepteur), avec
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (84)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitaires
Le copieur commercial pour MT5 est un copieur commercial pour la plate-forme МetaТrader 5   . Il copie les transactions de change   entre       tous les comptes   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 pour la version COPYLOT MT5 (ou MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 pour la version COPYLOT MT4) Copieur fiable ! Version MT4 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les produits de Expforex Vous pouvez
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (26)
Utilitaires
MT5 to Telegram Signal Provider est un utilitaire facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet l'envoi de signaux spécifiés vers un chat, un canal ou un groupe Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Contrairement à la plupart des produits concurrents, il n'utilise pas d'importations DLL. [ Démonstration ] [ Manuel ] [ Version MT4 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuration Un guide utilisateur étape par étape est
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Utilitaires
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris les canaux privés et restreints) directement sur votre MT5.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur et offre de nombreuses fonctionnalités nécessaires pour gérer et surveiller les trades. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Version MT4 | Version Disc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitaires
Télégramme vers MT5 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec Telegram vers MT5, l'outil moderne qui copie les signaux de trading directement des canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 5, sans DLL. Cette solution puissante garantit une exécution précise des signaux, de nombreuses options de personnalisation, un gain de temps et une efficacité accrue. [Instructions   ] [   DÉMO   ] Caractéristiques principales Intégration directe de l'API Tele
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitaires
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. Avec notre panneau de trading, vous pouvez exécuter des transactions en un seul clic directement depuis le graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement qu'avec le contrôle MetaTrader standard. Les calculs automatiques des paramètres et des fonctions rendent le trading plus rapide et plus pratique pour les traders. Des conseils grap
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Utilitaires
Ce produit filtre tous les conseillers experts et les graphiques manuels pendant les heures de publication des actualités, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des pics de prix soudains qui pourraient détruire vos configurations de trading manuelles ou les transactions entrées par d'autres conseillers experts. Ce produit est également livré avec un système de gestion des ordres complet qui peut gérer vos positions ouvertes et vos ordres en attente avant la publication de toute actualité.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilitaires
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitaires
Présentation du   OrderManager   : Un utilitaire révolutionnaire pour MT5 Gérez vos transactions comme un pro avec le tout nouveau utilitaire Order Manager pour MetaTrader 5. Conçu avec simplicité et facilité d'utilisation à l'esprit, l'Order Manager vous permet de définir et de visualiser sans effort le risque associé à chaque transaction, vous permettant de prendre des décisions éclairées et d'optimiser votre stratégie de trading. Pour plus d'informations sur l'OrderManager, veuillez vous réfé
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilitaires
Expert Advisor "Drawdown Limiter"  Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de
Discord To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal auquel vous êtes membre ( sans avoir besoin d'un jeton de bot ou de permissions administratives ) directement vers votre MT5. Il a été conçu en gardant à l'esprit l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin Ce produit est présenté dans une interface graphique facile à utiliser et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur +
Botonera MT5
Jose Antonio Soto Mendoza
5 (1)
Utilitaires
CLAVIER DE TRADING Un outil avancé pour un trading agile et précis sur les marchés financiers. Conçu pour les traders qui négocient des instruments tels que le DAX, le XAU/USD, le Forex et d'autres marchés (scalping, intraday, swing, etc.), ce clavier vous permet d'exécuter des transactions d'un simple clic et avec de multiples configurations professionnelles. Le « Clavier de Scalping Quotidien » vous permet d'ouvrir, de clôturer et de protéger vos transactions d'un simple clic, idéal pour trad
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitaires
Cerberus the Equity Watcher est un outil de gestion des risques qui surveille en permanence la valeur de votre compte et empêche les pertes importantes, qu'elles soient causées par des EA défectueux ou des émotions si vous êtes un trader discrétionnaire. Il est extrêmement utile pour les traders systématiques qui s'appuient sur des EA susceptibles de contenir des bogues ou de ne pas fonctionner correctement dans des conditions de marché inattendues. Cerberus vous permet de définir une valeur min
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Utilitaires
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecte
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilitaires
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
Partial Closure EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (1)
Utilitaires
Partial Closure EA MT5 vous permet de clôturer partiellement n'importe quelle position sur votre compte, manuellement selon un pourcentage choisi de la taille du lot et/ou par numéro de ticket, ou automatiquement selon des pourcentages définis des niveaux de TP/SL, en clôturant un pourcentage de la taille de lot initiale sur jusqu’à 10 niveaux de take profit et 10 de stop loss. Il peut gérer toutes ou certaines des transactions de votre compte en spécifiant ou en excluant certains numéros magiq
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis