Historical Trading Info
- Utilitaires
- Istvan Bako
- Version: 1.2
- Mise à jour: 25 septembre 2025
Historical Info
Un utilitaire simple et gratuit pour afficher les informations essentielles sur les transactions directement sur votre graphique. Cet outil léger vous aide à suivre vos performances d'un seul coup d'œil.
Fonctionnalités :
-
Positions Ouvertes Actuelles : Visualisez instantanément un résumé de toutes vos positions actives.
-
Historique Récent des Transactions : Analysez vos transactions clôturées sur une période sélectionnée au cours des 30 derniers jours.
-
Organisation Claire : Les données historiques sont organisées de manière claire à partir du début du ou des jours que vous choisissez d'examiner.
Comment l'utiliser :
-
Faites glisser l'utilitaire depuis votre fenêtre Navigateur sur un graphique. Vous pouvez utiliser n'importe quel symbole ou période, car le panneau affiche des données pour l'ensemble du compte et n'est pas affecté par le graphique sur lequel il est placé.
-
Dans la fenêtre qui s'affiche, allez dans l'onglet « Paramètres d'entrée ».
-
Définissez le nombre de jours passés pour lesquels vous souhaitez examiner vos transactions clôturées.
-
Cliquez sur « OK » et le panneau apparaîtra sur votre graphique.