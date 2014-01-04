Tsukuyomi EA Trend Following Low Drawdown

Sermaye koruması öncelikli, kâr da hedefleniyor Bu EA, sermaye korumasını en yüksek öncelik olarak tasarlanmıştır ve backtestlerde yıllık ortalama +%24,5 büyüme sağlamıştır (koşullara bağlı olarak). Range tespiti dâhil dört sağlam filtre sayesinde, ayda yalnızca 0–birkaç adet özenle seçilmiş işlem üretir. Uzun vadeli istikrarı garanti eder ve günlük kâr hedefine ulaşıldığında veya düşük hacimli piyasa dönemlerinde otomatik olarak **“Ultra-Sağlam Mod”**a geçerek gereksiz işlemlerden kaçınır. Bu