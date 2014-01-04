Tsukuyomi EA Trend Following Low Drawdown
- Uzman Danışmanlar
- Tsuyoshi Uno
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 10
Ex Profit & Low Drawdown (yüksek kâr & düşük düşüş)
İşleme yalnızca, seçili üç “çizgi tabanlı kapı” aynı anda kırıldığında girer.
Bileşik (compounding) lot ölçekleme ve yönetilen iz süren TP/SL (trailing) ile riski kontrol altında tutarken kâr büyümesi hedeflenir.Temel Özellikler (kod spesifikasyonuna göre)
-
Çizgi sinyali yakınsaması (confluence): Birden çok çizgi tabanlı sinyal birlikte izlenir; yalnızca eşik sayıda eşleşme olduğunda tetiklenir.
-
Bileşik lot yönetimi: Özsermaye (equity) tabanlı, risk yüzdesi veya sabit lot modları (önerilen preset’ler dâhil).
-
Yönetilen trailing çıkışı: Trailing başlama eşiği ve adımı için alt/üst sınırlar belirlenir; break-even altına çekilmesi engellenir (negatif trailing yasak).
-
Risk kontrolleri: Spread üst sınırı, giriş soğuma süresi (cooldown) ve yön başına maksimum pozisyon.
-
Yardımcı mantık (ayrı MagicNumber): Trend ortamında sınırlı karşı-trend tespiti; ana mantığın kaçırabileceği fırsatları tamamlar.
Desteklenen Semboller (uyumlu tasarım)
Not (koda dâhil değil): Mevcut yapı oturum/saat kontrolü ve ayrıntılı kayıt (logging) anahtarı içermez. Takibi MT5 Journal/Tester üzerinden yapınız.
XAUUSD (ALTIN) / BTCUSD / GBPUSD vb. Her sembol için uygun katsayılar/preset’ler önerilir.
Geri Test (XAUUSD)
XAUUSD dışı set dosyaları, hazır oldukça yorumlarda sırayla paylaşılacaktır.
-
Dönem: 2014-01-04 – 2025-10-14 (11 yıl 7 ay)
-
Başlangıç sermayesi: $1.000 → $2.907.123 (≈ 2.900×)
-
Kâr Faktörü (PF): 1.26
-
Maks. düşüş (özsermaye): %6.35
-
CAGR (yıllıklandırılmış): %97.45
Tekrar üretim: Yorumlardan “Tsukuyomi_XAUUSD.set” dosyasını indirip M5 grafikte test ediniz.
Kullanıcı tarafından doğrulanmış backtest sonuçlarıdır. Aracı kurum koşulları, komisyon, slippage, yürütme modeli, VPS gecikmesi vb. etkenlere göre performans değişebilir.Kurulum
-
EA’yı MT5’e kurun ve algoritmik ticareti etkinleştirin.
-
Hedef sembol grafiğine ekleyip preset’i yükleyin (örn. “Tsukuyomi_XAUUSD.set”).
-
Hesap büyüklüğü ve yürütmeye göre lot modu (compounding/% risk/sabit), spread limiti ve trailing başlangıç/adımı ayarlarını ince ayarlayın.
-
Önce demo → küçük lotla gerçek, istikrar teyidi sonrası kademeli ölçekleme yapın.
-
Lotlar: Equity tabanlı (örn. 0.01 / 100 USD) veya muhafazakâr risk yüzdesi ile başlayın.
-
Spread limiti: Canlı ortalamadan daha sıkı belirleyin (XAU’da spread kolay genişler).
-
Trailing: Başlangıç eşiği ve adımı aşırı daraltmayın; break-even koruma felsefesini sürdürün (negatif trailing yok).
-
İlk SL (isteğe bağlı): Set dosyasından etkinleştirmeniz önerilir (0 ise başlangıç SL konmaz).
S: Hemen gerçek hesapta kullanabilir miyim?
C: Demo → küçük lot gerçek önerilir. Davranış ve sonuçlar aracıya bağlıdır; forward doğrulama şarttır.
S: Ayrıntılı log var mı?
C: Mevcut yapıda ayrıntılı logging anahtarı yok. MT5 Journal/Tester ve işlem geçmişini kontrol ediniz.
S: Hangi semboller daha uygun?
C: Yukarıdaki doğrulanmış metrikler XAUUSD içindir. BTCUSD/GBPUSD uyumludur; sembol-özgü preset kullanınız.
Bu EA ve doküman yatırım tavsiyesi değildir.
Geçmiş sonuçlar (kullanıcı doğrulamalı backtest dâhil) geleceği garanti etmez. Likidite, spread, komisyon, slippage, sunucu gecikmesi, yürütme modeli, bakım aralıkları vb. faktörlere göre değişir.
Ticaret kayıp riski içerir. Para yönetimi, lot boyutu, spread limitleri ve trailing koşulları sizin sorumluluğunuzdadır.
Ölçeklemeden önce her zaman demo → küçük lot gerçek ile doğrulayınız.
-
Preset’ler: “Tsukuyomi_XAUUSD.set” dosyasını yorumlar bölümünden edinebilirsiniz.
-
Diğer semboller için preset’ler: Hazır oldukça yorumlarda yayınlanacaktır.
-
Sorular / Hatalar: MQL5 yorumları üzerinden; aracı türü, hesap türü, Journal log’ları ve ekran görüntüleriyle birlikte iletiniz.
Tsukuyomi EA — hassas filtreleme × compounding × düşüş kontrolü; ortamınıza göre ayarlıdır.