Stats Summary

Stats Summary ile Teknik Analizinizi Geliştirin.

MetaTrader 5 (MT5) için geliştirilmiş olan Stats Summary, fiyat hareketlerinin ayrıntılı istatistiksel bir özetini sunan sağlam bir analiz aracıdır. Geleneksel göstergelerden farklı olarak, fiyatların dağılımını özelleştirilebilir bir örnekleme dönemi boyunca haritalamak için tanımlayıcı istatistikleri kullanır.

Örnekleme boyutunu tanımlayarak, gösterge aşağıdaki değerleri hesaplar ve grafik üzerinde görüntüler:

  • Minimum ve Maksimum (Min/Max): Seçilen aralığın tam fiyat aralığı, ulaşılan uç noktaları gösterir.

  • Medyan (Q2): Veri setini iki eşit yarıya bölen, fiyat hareketinin merkez noktasını temsil eden değerdir.

  • Birinci Çeyrek (Q1): Fiyatların %25'inin işlem gördüğü noktanın altında kalan 25. yüzdelik dilimi işaretleyen değerdir.

  • Üçüncü Çeyrek (Q3): Fiyatların %75'inin işlem gördüğü noktanın altında kalan 75. yüzdelik dilimi işaretleyen değerdir.

Bu çeyrekler, işlem faaliyetlerinin çoğunun gerçekleştiği "değer bölgesini" belirlemek için özellikle kullanışlıdır ve güçlü destek ve direnç seviyeleri olarak hizmet edebilir. Stats Summary, piyasa analizine nicel ve veriye dayalı bir yaklaşım arayan yatırımcılar için güçlü bir araçtır.


