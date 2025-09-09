İşte Turnaround Signalizer: Trend Dönüşlerinde Rekabet Avantajınız.



MetaTrader 4 platformu için geliştirilen bu trend dönüş göstergesi, piyasa dönüm noktalarını yüksek olasılıkla belirlemek isteyen yatırımcılar için sağlam bir araçtır. Tescilli algoritması, piyasa gürültüsünü filtreleyerek en önemli yön değişimlerini vurgulamak için fiyat davranışını sürekli olarak analiz eder.



Tüm İşlem Stilleri İçin Çok Yönlülük



Scalping İçin Mükemmel: Turnaround Signalizer, scalping ve kısa vadeli işlem stratejileri için ideal olan hızlı ve güvenilir sinyaller üretmek üzere son derece duyarlı olacak şekilde optimize edilmiştir. Piyasanın en hızlı hareketlerini hassas bir şekilde yakalayın.



Martingale Stratejisinin Müttefiki: İlk dönüşün teyit edilmediği nadir durumlarda bile gösterge gücünü gösterir. Onaylanmamış sinyaller, Martingale emirlerini stratejik olarak yerleştirmek için mükemmel referans noktaları haline gelerek pozisyonları yönetmenize ve zararları hesaplanmış bir şekilde telafi etmenize olanak tanır.



Temel Özellikler



Sezgisel Görsel Sinyaller: Gösterge, grafik üzerine doğrudan oklar çizerek piyasa senaryosunun anında okunmasını sağlar.



Kırmızı Ok (🔻): Yükseliş trendinden düşüş trendine geçişi işaret eder, satış işlemleri için mükemmeldir.



Mavi Ok (🔼): Düşüş trendinden yükseliş trendine değişimi gösterir, alım işlemleri için idealdir.



Akıllı Analiz: Gösterge, tek bir ölçüte güvenmek yerine sinyallerinin güvenilirliğini artırmak için birden fazla faktörü (fiyat dinamikleri, hacim ve volatilite gibi) birleştirir. Bu, yanlış alarmları azaltır ve doğruluğu artırır.



Piyasanın en kritik anlarını belirlemek için tasarlanmış bir araçla işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkarın. Turnaround Signalizer'nı edinin ve teknik analizinizi yeni bir seviyeye taşıyın.