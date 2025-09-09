Stats Summary

Migliora la tua analisi tecnica con Stats Summary.

Stats Summary è un robusto strumento di analisi, sviluppato per MetaTrader 5 (MT5), che fornisce una panoramica statistica dettagliata del comportamento dei prezzi. A differenza degli indicatori tradizionali, utilizza la statistica descrittiva per mappare la distribuzione dei prezzi su un periodo di campionamento personalizzabile.

Definendo la dimensione del campione, l'indicatore calcola e visualizza sul grafico i seguenti valori:

  • Minimo e Massimo (Min/Max): L'intero intervallo di prezzo del periodo selezionato, che mostra gli estremi raggiunti.

  • Mediana (Q2): Il valore che divide il set di dati in due metà uguali, rappresentando il punto centrale del movimento dei prezzi.

  • Primo Quartile (Q1): Il valore che segna il 25° percentile, indicando il punto al di sotto del quale è stato scambiato il 25% dei prezzi.

  • Terzo Quartile (Q3): Il valore che segna il 75° percentile, indicando il punto al di sotto del quale è stato scambiato il 75% dei prezzi.

Questi quartili sono particolarmente utili per identificare la "zona di valore", dove si è verificata la maggior parte dell'attività di trading, e possono servire come forti livelli di supporto e resistenza. Stats Summary è un potente strumento per i trader che cercano un approccio quantitativo e basato sui dati per l'analisi del mercato.


