Améliorez votre analyse technique avec Stats Summary.

Stats Summary est un outil d'analyse robuste, développé pour MetaTrader 5 (MT5), qui fournit un aperçu statistique détaillé du comportement des prix. Contrairement aux indicateurs traditionnels, il utilise des statistiques descriptives pour cartographier la distribution des prix sur une période d'échantillonnage personnalisable.

En définissant la taille de l'échantillon, l'indicateur calcule et affiche les valeurs suivantes sur le graphique :

Minimum et Maximum (Min/Max) : La plage de prix complète de l'intervalle sélectionné, montrant les extrêmes atteints.

Médiane (Q2) : La valeur qui divise l'ensemble de données en deux moitiés égales, représentant le point central du mouvement des prix.

Premier Quartile (Q1) : La valeur qui marque le 25ème percentile, indiquant le point en dessous duquel 25 % des prix ont été négociés.

Troisième Quartile (Q3) : La valeur qui marque le 75ème percentile, indiquant le point en dessous duquel 75 % des prix ont été négociés.

Ces quartiles sont particulièrement utiles pour identifier la « zone de valeur », où la majorité de l'activité de trading a eu lieu, et peuvent servir de niveaux de support et de résistance solides. Stats Summary est un outil puissant pour les traders qui recherchent une approche quantitative et basée sur les données pour l'analyse du marché.