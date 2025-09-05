Scalping from levels
- Uzman Danışmanlar
- Roman Lomaev
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 5 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
🚀 Danışman "Scalping from Levels"
📋 Strateji Açıklaması
"Scalping from Levels" danışmanı, destek ve direnç seviyelerinden ileri düzey bir alım satım stratejisi uygular 🎯. Fiyat kilit seviyelere dokunduğunda, akıllı koruyucu emir yerleştirme ile trendi takip eden işlemler açılır ⚡.
⚙️ Ayar Parametreleri
📊 Seviye Parametreleri
|Parametre
|Açıklama
|🔹 LevelPeriod
|İşlem seviyelerini hesaplama periyodu (bar cinsinden)
|🔹 LevelDistance
|Giriş için seviyeden mesafe (puan cinsinden)
|🔹 ExitLevelPeriod
|Çıkış seviyelerini hesaplama periyodu
|🔹 ExitLevelDistance
|Çıkış seviyeleri için mesafe (puan cinsinden)
|🔹 UseStopLoss
|Stop-Loss kullanım bayrağı 🛡️
|🔹 StopLossDistance
|Seviyeden Stop-Loss mesafesi (puan)
|🔹 ExtDepth
|Ekstremum hesaplama derinliği
💰 İşlem Parametreleri
|Parametre
|Açıklama
|🎯 FixedLotSize
|Sabit lot büyüklüğü
|📉 MaxSpread
|Maksimum izin verilen spread
|🔮 MagicNumber
|Emir tanımlama için büyülü numara
|⏰ StartHour/StartMinute
|İşlem seansı başlangıç saati
|⏰ EndHour/EndMinute
|İşlem seansı bitiş saati
📈 Kullanım Önerileri
🕐 Zaman Dilimi Ayarları
✨ Önerilen zaman dilimleri: M1-H1
📈 Zaman dilimi ne kadar yüksekse - sinyaller o kadar doğru, ancak girişler daha az
📉 Zaman dilimi ne kadar düşükse - işlemler o kadar sık, ancak daha yüksek uygulama hassasiyeti gerekiyor
💎 Uygun Enstrümanlar
💹 Majör döviz çiftleri
🔄 Kros çiftler
🥇 Altın (XAU/USD)
🛡️ Risk Yönetimi Parametreleri
💰 Başlangıç teminatı: $200 ve üzeri
📊 Başlangıç lotu: 0.01
⚖️ İşlem başına risk: teminatın %1-2'sinden fazla olmamalı
🚀 İşlem Koşulu Gereksinimleri
📊 Hesap türü: ECN, Raw Spread veya STP
🔻 Spread: düşük
⚡ Uygulama: anlık
📊 Geçmiş Test
🔍 Önerilen Test Ayarları
🎯 Test modu: "Gerçek tikler esaslı her tik"
✅ Modelleme kalitesi: %99
📈 Tarihsel veriler: Tickstory veya QuantDataManager