Scalping from levels

🚀 Danışman "Scalping from Levels"

📋 Strateji Açıklaması
"Scalping from Levels" danışmanı, destek ve direnç seviyelerinden ileri düzey bir alım satım stratejisi uygular 🎯. Fiyat kilit seviyelere dokunduğunda, akıllı koruyucu emir yerleştirme ile trendi takip eden işlemler açılır ⚡.

⚙️ Ayar Parametreleri

📊 Seviye Parametreleri

Parametre Açıklama
🔹 LevelPeriod İşlem seviyelerini hesaplama periyodu (bar cinsinden)
🔹 LevelDistance Giriş için seviyeden mesafe (puan cinsinden)
🔹 ExitLevelPeriod Çıkış seviyelerini hesaplama periyodu
🔹 ExitLevelDistance Çıkış seviyeleri için mesafe (puan cinsinden)
🔹 UseStopLoss Stop-Loss kullanım bayrağı 🛡️
🔹 StopLossDistance Seviyeden Stop-Loss mesafesi (puan)
🔹 ExtDepth Ekstremum hesaplama derinliği

💰 İşlem Parametreleri

Parametre Açıklama
🎯 FixedLotSize Sabit lot büyüklüğü
📉 MaxSpread Maksimum izin verilen spread
🔮 MagicNumber Emir tanımlama için büyülü numara
⏰ StartHour/StartMinute İşlem seansı başlangıç saati
⏰ EndHour/EndMinute İşlem seansı bitiş saati

📈 Kullanım Önerileri

🕐 Zaman Dilimi Ayarları
✨ Önerilen zaman dilimleri: M1-H1
📈 Zaman dilimi ne kadar yüksekse - sinyaller o kadar doğru, ancak girişler daha az
📉 Zaman dilimi ne kadar düşükse - işlemler o kadar sık, ancak daha yüksek uygulama hassasiyeti gerekiyor

💎 Uygun Enstrümanlar
💹 Majör döviz çiftleri
🔄 Kros çiftler
🥇 Altın (XAU/USD)

🛡️ Risk Yönetimi Parametreleri
💰 Başlangıç teminatı: $200 ve üzeri
📊 Başlangıç lotu: 0.01
⚖️ İşlem başına risk: teminatın %1-2'sinden fazla olmamalı

🚀 İşlem Koşulu Gereksinimleri
📊 Hesap türü: ECN, Raw Spread veya STP
🔻 Spread: düşük
⚡ Uygulama: anlık

📊 Geçmiş Test

🔍 Önerilen Test Ayarları
🎯 Test modu: "Gerçek tikler esaslı her tik"
✅ Modelleme kalitesi: %99
📈 Tarihsel veriler: Tickstory veya QuantDataManager


