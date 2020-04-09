Scalping from levels

🚀 Expert Advisor "Scalping from Levels"

📋 Descrizione della Strategia
L'Expert Advisor "Scalping from Levels" implementa una strategia avanzata di trading dai livelli di supporto e resistenza 🎯. Quando il prezzo tocca i livelli chiave, vengono aperte operazioni seguendo il trend con il posizionamento intelligente degli ordini di protezione ⚡.

⚙️ Parametri di Impostazione

📊 Parametri dei Livelli

Parametro Descrizione
🔹 LevelPeriod Periodo per il calcolo dei livelli di trading (in barre)
🔹 LevelDistance Distanza dal livello per l'ingresso (in punti)
🔹 ExitLevelPeriod Periodo per il calcolo dei livelli di uscita
🔹 ExitLevelDistance Distanza per i livelli di uscita (in punti)
🔹 UseStopLoss Flag per utilizzare lo Stop-Loss 🛡️
🔹 StopLossDistance Distanza dello Stop-Loss dal livello (punti)
🔹 ExtDepth Profondità per il calcolo degli estremi

💰 Parametri di Trading

Parametro Descrizione
🎯 FixedLotSize Dimensione fissa del lotto
📉 MaxSpread Spread massimo consentito
🔮 MagicNumber Numero magico per l'identificazione degli ordini
⏰ StartHour/StartMinute Ora di inizio della sessione di trading
⏰ EndHour/EndMinute Ora di fine della sessione di trading

📈 Raccomandazioni d'Uso

🕐 Impostazioni del Timeframe
✨ Timeframe consigliati: M1-H1
📈 Timeframe più alti - segnali più precisi, ma meno ingressi
📉 Timeframe più bassi - operazioni più frequenti, ma è richiesta una maggiore precisione di esecuzione

💎 Strumenti Adatti
💹 Coppie di valute principali
🔄 Coppie incrociate (Cross)
🥇 Oro (XAU/USD)

🛡️ Parametri di Gestione del Rischio
💰 Deposito iniziale: da $200 in su
📊 Lotto iniziale: 0.01
⚖️ Rischio per operazione: non più dell'1-2% del deposito

🚀 Requisiti delle Condizioni di Trading
📊 Tipo di conto: ECN, Raw Spread o STP
🔻 Spread: basso
⚡ Esecuzione: istantanea

📊 Test Storic

🔍 Impostazioni di Test Raccomandate
🎯 Modalità di test: "Ogni tick basato su tick reali"
✅ Qualità della modellazione: 99%
📈 Dati storici: Tickstory o QuantDataManager


Prodotti consigliati
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experts
Il robot utilizza la strategia di trading per rompere le linee dell'indicatore delle bande di Bollinger. L'essenza di questa strategia risiede nella costante analisi delle linee dell'indicatore e nella ricerca dei punti di rottura più efficaci per le sue linee. Quando il prezzo rompe la linea dell'indicatore in una delle direzioni, il robot apre un'operazione in quella direzione e inizia a seguirla.Ma il robot non apre operazioni ogni volta che le linee dell'indicatore vengono interrotte, ma so
PipFinite Trend Grid EA
Karlo Wilson Vendiola
4.67 (36)
Experts
The Official "GRID EA" Using  PipFinite Trend PRO A Smart Trend Following EA Using Trend PRO Indicator Signals In a Unique Grid Strategy. Trend Grid EA takes the signal of Trend PRO Indicator on the first trade then builds succeeding trades if the move goes against it. The innovative grid algorithm manages each position to ensure every basket is closed in a net positive profit. LIVE ACCOUNT MONITORING Real account monitoring   https://t.me/pipfinite/997 Settings Used & Input Descriptions I
Grid stability plus semi automatic
Oleg Papkov
Experts
The Grid stability plus semi automatic expert Advisor trades on the signals of the RSI indicator. Trades are made in different directions when the indicator reaches values of 30 or 70 . If the indicator is greater than 70 , the Short direction is selected for initial trades, and if the indicator is less than 30 , the Long direction is selected. Profitable trades are closed by take profit. Unprofitable ones are processed by the expert Advisor using the averaging method, a network of transactions
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experts
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
EA Macd Indicator Strategy Cut Loss
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
The Moving Average Convergence Divergence (MACD) is a popular technical analysis tool used by traders and analysts to identify trends and potential buy or sell signals in a financial instrument, such as a stock, currency pair, or commodity. It's essentially a combination of two moving averages, often referred to as the "fast" and "slow" moving averages. Here's how the MACD is calculated: Fast Moving Average (12-period EMA): This is a 12-period Exponential Moving Average (EMA) of the asset's pric
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
Experts
Max ScalperSpeed   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose to ad
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Experts
The Super scalper universal is a fully automated scalping Expert Advisor, which uses five indicators. Each open position is protected by a hidden stop order managed by an advanced modification algorithm. When searching for the suitable signals, the EA uses the integrated indicator in conjunction with the trend and time filters, as well as the volatility filter. It use dynamic position closure, which considers the location where the order had been opened and the subsequent price action. Profit is
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Granite Anvil NQ MT4
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Metusha
Sergey Likho
5 (5)
Experts
Metusha is a grid trading system, that can trade on buy and sell. Profitable trades the advisor pyramids, to increase profits, unprofitable orders it averages and closes quickly in parts.   Main advantages: Automatic market analysis by author's indicators Non-linear algorithm of money management Averaging and pyramiding of deals Various algorithms for capital protection Application in combination with other Expert Advisors Multiple parameters allow to make flexible settings for any financial
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Multi Universal Robot
Oleksandr Klochkov
5 (1)
Experts
I want to bring to your attention a unique, one-of-a-kind adviser. Where you can create your own strategy from sets of indicators, patterns, candlestick patterns, regression direction (trend) and various customizable functions (grid, trailing, repeat move, etc.). Advisor functions: 1. Ability to enable one of the buy/sell/buy_sell directions 2. Fixed lot or percentage of the Deposit 3. TR-in pips or wave indicator  4. SL-in pips or wave indicator  5. SL support:      - trailing stop on p
AFM Trade
Vladimir Pavlov
5 (1)
Experts
Compatible with the rules of the NFA, CFTC and FCA regulators. Principle of operation The EA's algorithms are based on the method of amplitude-phase modulation of signals of different timeframes. The EA has a block structure and the ability to add an unlimited number of algorithms for open and close. Main advantages Attention! Before starting, be sure to download the preset files - given at the end of the description.   Advisor Launch it works in the mode of opening minute candles, which allo
Mr Beast 3 EMA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST 3 EMA DISTANCE RECOMENTED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pa
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Mk R
Can Pei Pu
Experts
MK_R It is based on contrary patterns for EURUSD.  Basically, it will entry using the condition of 1 buy wave and 6 sell wave of Granville's law. The EA does not use indicators, grid, martingale, arbitrage.  The EA has been proven to be profitable in the six months of 2020 and is particularly suitable for the current EURUSD market since mid-December 2020. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Timeframe is M5. EA needs M1 chart,M5 chart,M15 Chart,H1 chart,H4 chart. Maxium Spread
Lemm Scalper EA MT4
Fabio Sanna
Experts
Lemm è uno scalper pensato per il trading intraday in M1, quindi molto veloce e aggressivo. E' configurabile in versione più tranquilla con timeframes più alti o su diversi assets contemporaneamente utilizzando diversi magic numbers. La configurazione di default è per le coppie del forex, ma modificando i parametri, si può utilizzare su qualsiasi coppia (ha avuto ottimi risultati su XauUsd e DjiUsd). E' provvisto di un pannello di riepilogo spostabile e riducibile a icona e di notifiche push sul
Gold Tiger PRT
Irina Cherkashina
Experts
Gold Tiger based on a unique algorithm that will allow you to receive constant profit from binary options trading and scalping, as well as from conservative trading of several instruments simultaneously. This Expert Advisor can be used to trade all instruments without exception on all markets and on any timeframes. The download version uses our standard panel with a black background for the black terminal color. If you want to get an EA with a panel for a white or other color theme, contact us
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Experts
Smart Funded EA è un consulente esperto progettato per superare le sfide HFT delle società prop che ne consentono l'uso. Quali società prop HFT posso utilizzare? È stato testato su quasi tutte le sfide HFT delle società prop con una percentuale di successo del 100%, come Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave e tutte le altre sfide MT4 consentite da
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Experts
OtmScalp EA V1 - Robot di Scalping IA per EUR, Oro & BTC OtmScalp EA V1 - Il Robot di Scalping Definitivo con IA per EUR, Oro e BTC Offerta limitata: Solo 499$ (Prezzo originale 1200$ - Aumento imminente!) Perché scegliere OtmScalp EA V1? Profitti giornalieri costanti - Progettato per uno scalping aggressivo ma controllato 3 versioni specializzate - Ottimizzate per le coppie EUR, l'oro (XAU/USD) e il Bitcoin (BTC/USD) Trading 100% automatizzato - Funziona 24h/5gg senza intervento Gestione intell
Reef Scalper
Charles Crete
Experts
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Experts
Stepping-GBPUSD - works in fully automatic mode! No settings needed, you can use the default settings. The Expert Advisor works like a scalpel during sharp price movements. The bot was tested on real tick data with a real spread for a 19-year period from 2004 to 2023 (this is how much tick history is available on the servers of Swiss brokers). It also passed the Monte Carlo stability test using 5,000 cycles of simulation of random trade generation, as well as a simulated delay and slippage test
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Experts
Capybara EA è un sistema avanzato e automatizzato che segue il trend basato sull'indicatore Hama. Se il mercato diventa ribassista e l'indicatore diventa rosso l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e l'indicatore diventa blu l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le operazioni aperte in stile martingala/griglia finché non raggiunge TP. Coppie consigliate: tutte le principali coppie come eurusd; audusd; GBPSD; nzd
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Experts
L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Sistema di trading a griglia non Martingale per l'oro (XAUUSD) Gold Throne EA è un Expert Advisor progettato esclusivamente per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera secondo una metodologia di trading a griglia strutturata, evitando al contempo l'uso della strategia di money management Martingala. Invece di aumentare esponenzialmente le dimensioni dei lotti dopo le perdite, l'EA utilizza un approccio di dimensionamento dei lotti fisso o regolabile in modo incrementale, offrendo
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Sono rimaste solo 1/5 copie a questo prezzo ---> Prezzo successivo 175$ // Versione MT5 Gold King AI è stato creato utilizzando TensorTrade, un framework Python open source progettato specificamente per costruire, addestrare, valutare e implementare algoritmi di trading robusti utilizzando l'apprendimento rinforzato. L'algoritmo opera durante la sessione di trading di New York. Dopo aver analizzato il mercato per un paio d'ore per identificare le aree di interesse, inserisce ordini in sospeso c
Altri dall’autore
Scalper EA m1
Roman Lomaev
Experts
L’advisor è uno scalper progettato per operare sul timeframe M1. Lo scalping è una strategia in cui le operazioni vengono aperte e chiuse in un breve lasso di tempo, spesso con l’obiettivo di ottenere profitti da piccole fluttuazioni di prezzo. Raccomandazioni per l’uso: Broker:   Scegli un broker con esecuzione rapida degli ordini. Questo è fondamentale per lo scalping. Test:   Prima di utilizzare su un conto reale, testa l’advisor su un conto demo o nel Tester di Strategie (Strategy Tester) in
MarketPulse Scalper mt5
Roman Lomaev
1 (1)
Experts
Questo EA è progettato   esclusivamente per il timeframe M1 (1 minuto)   e apre ordini quando il prezzo si muove di almeno   MinPriceShot   punti entro un periodo di tempo definito   (cSeconds) . L'EA può utilizzare un   lotto fisso (FixedLotSize)   o un   calcolo automatico del lotto (LotsOptimized()) . Una volta aperta una posizione, l'EA la gestisce con:   Take Profit   – blocca i profitti.   Stop Loss   – limita le perdite.   Trailing Stop   – aggiorna automaticamente lo Stop Loss per
Binary fisher fx
Roman Lomaev
Indicatori
Binary Fisher FX è un potente indicatore di opzioni binarie che funziona su qualsiasi intervallo di tempo e con qualsiasi coppia di valute. Questo indicatore è progettato per identificare i movimenti di tendenza e indica i punti di ingresso sotto forma di freccia prima della chiusura della candela corrente. Principali caratteristiche dell'indicatore: Funziona su qualsiasi intervallo di tempo (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1) Supporta qualsiasi coppia di valute Scadenza da 1 a 3 candele (default
FREE
Scalper EA m1 mt5
Roman Lomaev
Experts
Scalper EA M1 – Expert Advisor per Scalping su M1 Scalper EA M1 è un expert advisor ottimizzato per il timeframe M1 , progettato per lo scalping ad alta frequenza. Raccomandazioni Broker: Scegli un broker ECN/STP con esecuzione rapida degli ordini . Test: Verifica le prestazioni su un conto demo o con il tester di strategia . VPS: Utilizza un VPS a bassa latenza per ridurre i ritardi nelle esecuzioni. Timeframe: M1. Migliori condizioni: Utilizza coppie con spread e commission
Binary has 6
Roman Lomaev
3 (1)
Indicatori
Binary has 6 è un indicatore per il trading di opzioni binarie su MT4, compatibile con qualsiasi timeframe e coppia di valute. Può essere utilizzato anche per il Forex. Caratteristiche principali: Scadenza: Predefinita a 1 candela, ma gli utenti possono regolarla a un intervallo tra 1 e 3 candele nelle impostazioni. Trading basato sulle tendenze: L'indicatore genera segnali in base alla tendenza attuale. Segnali: Prima che la candela corrente si chiuda, appare una freccia (rossa o blu) sul grafi
FREE
Your tick scalper
Roman Lomaev
Experts
Scalper di Tick «Tick Scalper» Pura azione del prezzo, senza indicatori. Imposta StopLoss, TakeProfit e segue le posizioni con TrailingStop.   Parametri Principali Parametro Valore Predefinito Descrizione TakeProfit — TakeProfit fisso in pip. StopLoss — StopLoss fisso in pip. TrailingStop — Distanza del TrailingStop (pip) per modificare le posizioni. cSeconds — Intervallo di controllo segnali (secondi). MinPriceShot — Movimento minimo del prezzo (pip) per attivare un segnale. MaxOrdersCou
Signal Alert
Roman Lomaev
Indicatori
L'indicatore SignalAlert è uno strumento per monitorare i segnali di acquisto e vendita da un altro indicatore e inviare un avviso sonoro quando i segnali vengono attivati. SignalAlert è utile per reagire rapidamente ai segnali di indicatori come Binary Sixty Scalping. Impostazioni dell'indicatore: IndicatorName – Il nome dell'indicatore da cui SignalAlert deve leggere i segnali. Inserisci il nome esatto, ad esempio « Binary Sixty Scalping », per fare in modo che SignalAlert monitorizzi i segnal
FREE
Scalper for EURUSD
Roman Lomaev
4 (2)
Experts
Scalper EURUSD Consulente esperto di scalping per la coppia di valute EURUSD Descrizione delle impostazioni del EA Principali parametri di trading TakeProfit (170) – Dimensione del take-profit in punti. StopLoss (80) – Dimensione dello stop-loss in punti. TrailingStop (5) – Valore del trailing-stop in punti. cSeconds (2) – Intervallo tra i controlli dei segnali (in secondi). MinPriceShot (20) – Movimento minimo del prezzo richiesto per l'ingresso (in punti). MaxOrdersCount (10) – Numero massimo
Strategy Advisor Speedometer mt4
Roman Lomaev
Experts
The advisor is based on the "Forex Speedometer" strategy and is designed for trading based on tick speed changes in real-time. The advisor monitors the direction and frequency of ticks, opening trades when a set entry speed threshold is reached and closing trades when the tick speed falls below the defined exit threshold. Optimization Recommendations: It is recommended to optimize the advisor on the M1 timeframe to achieve precise tick speed tuning, as tick activity changes more quickly on lowe
FlashTrader Pro
Roman Lomaev
Experts
FlashTrader Pro – Expert Advisor per Scalping sul Forex Descrizione Generale FlashTrader Pro è un EA automatizzato progettato per lo scalping e il trading a breve termine sul Forex. Reagisce ai movimenti improvvisi dei prezzi aprendo trade quando sono soddisfatte le condizioni impostate su tempo e volatilità. Utilizza un piccolo grid di ordini, trailing stop per proteggere i profitti e controllo dello spread per ridurre i costi. Ottimale per coppie con spread basso (EURUSD, GBPUSD, ecc.).
Fisher SC
Roman Lomaev
Indicatori
Attention, for the indicator to work correctly, you need to put the "MQL5" folder in your terminal folder, you can download it from the link below: https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A One of the best arrow indicators for Binary Options, which can also be used in the Forex market. Any time frame from M1 to MN, any currency pair, can also be used on stocks - the indicator is universal. Expiration from 1 to 5 candles. Displays traffic statistics on a graph. The indicator gives signals along th
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Utilità
Scopo: Apre automaticamente i grafici di tutti i simboli della Watchlist utilizzando il template default.tpl sul timeframe corrente (TF) , chiudendo tutti gli altri grafici (tranne quello attivo). Perfetto per analizzare rapidamente più strumenti senza sforzo manuale! Caratteristiche: Automazione: Apre decine di grafici con un clic. Sicurezza: Chiude i grafici superflui, mantenendo quello attivo. Flessibilità: Usa il tuo template default.tpl (configuralo in anticipo!). Timeframe c
FREE
CloseAllChartsExceptCurrent
Roman Lomaev
Utilità
CloseAllChartsExceptCurrent — Script Intelligente per MetaTrader 5 Descrizione: Stanco di chiudere manualmente decine di grafici nel terminale MT5? CloseAllChartsExceptCurrent lo fa per te! Lo script chiude tutti i grafici tranne quello attuale. Perfetto per trader che amano l’efficienza. Vantaggi Principali: Automazione — chiudi grafici superflui con un clic. Risparmio di Tempo — niente più cambi di schede. Massima Concentrazione — tieni solo il grafico necessario. Installazion
FREE
Grail Scalper
Roman Lomaev
Experts
Grail Scalper EA Asistente de trading automático para scalping Grail Scalper EA es una poderosa herramienta para el comercio automatizado en los mercados financieros. Desarrollado con algoritmos avanzados y estrategias innovadoras, este asesor experto es ideal tanto para traders principiantes como experimentados. Combina precisión en las señales, gestión de riesgos y parámetros adaptables para maximizar la eficiencia. Parámetros de configuración: Parámetro Descripción dist1/dist2 Períodos pa
MarketPulse Scalper
Roman Lomaev
2.8 (5)
Experts
Questo EA è progettato   esclusivamente per il timeframe M1 (1 minuto)   e apre ordini quando il prezzo si muove di almeno   MinPriceShot   punti entro un periodo di tempo definito   (cSeconds) . L'EA può utilizzare un   lotto fisso (FixedLotSize)   o un   calcolo automatico del lotto (LotsOptimized()) . Una volta aperta una posizione, l'EA la gestisce con:   Take Profit   – blocca i profitti.   Stop Loss   – limita le perdite.   Trailing Stop   – aggiorna automaticamente lo Stop Loss per
Binary Scalper 6
Roman Lomaev
Indicatori
Binary Scalper 6 – Potente indicatore per opzioni binarie su MT4 Binary Scalper 6 è uno strumento avanzato per l'analisi delle tendenze e il trading di opzioni binarie su MetaTrader 4 (MT4) . Ideale per trader di tutti i livelli, fornisce segnali chiari e statistiche dettagliate. Caratteristiche principali: Rilevamento delle tendenze : Identifica con precisione i mercati in tendenza. Compatibile con qualsiasi coppia di valute : Flessibilità per operare sui tuoi mercati preferiti. Funziona su qu
Binary Scalper 7
Roman Lomaev
Indicatori
Attention, for the indicator to work correctly, you need to put the "MQL5" folder in your terminal folder, you can download it from the link below: https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A  Binary Scalper 7 is a powerful tool designed to identify and predict the next candle, allowing traders to make informed decisions when trading binary options. This indicator works on any time frame and with any expiration, making it a versatile and reliable tool for traders of all levels. How it works: The
Binary sixty scalping
Roman Lomaev
4 (3)
Indicatori
Binary Sixty Scalping – Indicatore per opzioni binarie su MT4 Binary Sixty Scalping è un indicatore per la piattaforma MT4, progettato specificamente per il trading di opzioni binarie. Funziona su qualsiasi intervallo di tempo, ma per una maggiore precisione, si consiglia di utilizzare M5 o superiori. L'indicatore è compatibile con tutte le coppie di valute, rendendolo adatto a diversi mercati. Caratteristiche principali: Scadenza predefinita – 1 candela , modificabile nelle impostazioni; Tradi
Binary DUNKS
Roman Lomaev
Indicatori
Binary DUNKS per MT4 Binary DUNKS è un indicatore per il trading di opzioni binarie con un alto tasso di successo, ideale per timeframe da M5 in su e compatibile con qualsiasi coppia di valute. Scadenza: Di default è impostata su 1 candela, ma può essere modificata nelle impostazioni. Segnali: Vengono visualizzate frecce: Freccia rossa — Segnale di vendita. Freccia blu — Segnale di acquisto. Si consiglia di entrare nel mercato solo quando sono presenti due conferme (due frecce sopra o sott
Binary Crater
Roman Lomaev
Indicatori
Binary Cratere è un indicatore potente e versatile per MetaTrader 4, progettato specificamente per il trading di opzioni binarie. Funziona in modo efficace in qualsiasi intervallo di tempo e con qualsiasi coppia di valute, rendendolo uno strumento estremamente flessibile per i trader. Caratteristiche principali: Analisi della tendenza: l'indicatore determina automaticamente la tendenza attuale del mercato, il che aiuta i trader a inserire operazioni nella direzione della tendenza, aumentando
Binary 6 Semafor
Roman Lomaev
Indicatori
Binary 6 Semafor è un indicatore di opzioni binarie universale per MetaTrader 4. -Funziona su qualsiasi intervallo di tempo e coppia di valute -Rilevamento accurato del punto di ingresso -Il segnale appare sul grafico prima della chiusura della candela corrente -Scadenza 1 candela -Frecce buffer per l'ingresso -Visualizzare le statistiche per la risorsa corrente  Risultati del test: L'indicatore ha superato i test con rendimenti impressionanti, dimostrando la sua efficacia in varie cond
Binary cucle 6
Roman Lomaev
Indicatori
L'indicatore Binary Cucle 6 è un potente oscillatore per il trading di opzioni binarie sulla piattaforma MetaTrader 4. È progettato per funzionare su intervalli di tempo da M5 e superiori e può essere utilizzato anche su qualsiasi coppia di valute. L'indicatore Binary Cucle 6 fornisce segnali precisi per entrare in un'operazione sotto forma di frecce blu e rosse che appaiono sul grafico prima della chiusura della candela corrente. Ciò consente ai trader di prendere decisioni rapide e informate
Binary super fx
Roman Lomaev
Indicatori
Binary Super FX per MetaTrader 4 è un potente oscillatore per il trading di opzioni binarie. Può essere utilizzato su qualsiasi intervallo di tempo e su qualsiasi coppia di valute. L'indicatore Binary Super FX fornisce segnali di ingresso precisi sotto forma di frecce buffer prima di chiudere una candela, con una scadenza di 1 candela. Ciò consente ai trader di prendere decisioni rapide e informate sull'avvio di un'operazione. È importante notare che prima di acquistare un indicatore, si cons
Binary HalfTrend 6
Roman Lomaev
Indicatori
Binary HalfTrend 6 è un potente indicatore di tendenza progettato per il trading di opzioni binarie, fornendo segnali di acquisto e vendita accurati. La data di scadenza è di solo 1 candela, puoi fare trading in qualsiasi intervallo di tempo. L'indicatore Binary HalfTrend 6 analizza le tendenze del mercato e genera segnali affidabili sotto forma di frecce sul grafico per un trading redditizio. Prima di utilizzarlo nel trading dal vivo, ti consiglio di testarlo su un conto demo per selezionare l
Binary magnus scalping t3
Roman Lomaev
Indicatori
Binary Magnus Scalping T3 è un indicatore di opzioni binarie che funziona su qualsiasi intervallo di tempo e con qualsiasi coppia di valute. Utilizza l'analisi dei cluster per identificare i punti di ingresso ed emette un avviso sotto forma di una finestra pop-up e una freccia buffer sul grafico rosso o blu prima della chiusura della candela corrente. Principali caratteristiche dell'indicatore: Funziona su qualsiasi intervallo di tempo (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1) Supporta qualsiasi coppia
Binary hma levels
Roman Lomaev
Indicatori
L'indicatore Binary HMA Levels per MT4 è stato progettato specificamente per le opzioni binarie, ma è perfetto anche per il trading Forex. Funziona in base ai livelli, fornendo segnali sotto forma di frecce prima della chiusura della candela corrente, confermando un rimbalzo del prezzo da un livello chiave. Per garantire il corretto funzionamento dell'indicatore, è necessario scaricare e installare la cartella "MQL5" nella directory del terminale. Puoi scaricare la cartella tramite questo link:
Binary sf
Roman Lomaev
Indicatori
L'indicatore Binary SF per le opzioni binarie è progettato per la piattaforma di trading MetaTrader 4 e fornisce segnali senza ridisegno, rendendolo uno strumento affidabile per i trader. È adatto per qualsiasi intervallo di tempo (da M1 a giornaliero) ed è utilizzato principalmente per il trading di tendenza, aiutando i trader a identificare i punti di ingresso appropriati per operazioni a breve e medio termine. Principio di funzionamento e segnali L'indicatore analizza il mercato e genera segn
Binary boom
Roman Lomaev
Indicatori
L’indicatore Binary Boom è progettato per il trading di opzioni binarie e può essere utilizzato su qualsiasi timeframe e coppia di valute. La scadenza raccomandata è di 1 candela. L’indicatore emette un segnale tramite una freccia buffer (rossa o blu) prima della chiusura della candela corrente, consentendo di rispondere rapidamente. Per comodità, le statistiche dei segnali vengono visualizzate sul grafico, aiutando a valutare la loro efficacia. Attenzione: per il corretto funzionamento dell’ind
Binary Pin Bar
Roman Lomaev
Indicatori
L'indicatore "Binary Pin-Bar" per MT4 è progettato per il trading di opzioni binarie sui timeframe M1 e M5 e funziona con qualsiasi coppia di valute. Genera segnali di ingresso quando una candela pin-bar forma un nuovo massimo (per una tendenza al rialzo) o minimo (per una tendenza al ribasso). Funzionalità: I segnali appaiono come frecce buffer sul grafico: una freccia blu indica un segnale di acquisto (Buy), una freccia rossa indica un segnale di vendita (Sell). Sul grafico vengono visualizzat
Binary exfish
Roman Lomaev
Indicatori
Indicatore Binary exfish per MT4 L'indicatore Binary exfish è progettato per il trading di opzioni binarie sui timeframe M1 e M5 . Funziona con qualsiasi coppia valutaria, analizzando le tendenze e fornendo segnali di ingresso sotto forma di frecce sul grafico: Freccia blu — segnale di acquisto. Freccia rossa — segnale di vendita. Caratteristiche: Scadenza predefinita : 1 candela. Scadenza regolabile: da 1 a 3 candele. I segnali vengono mostrati prima della chiusura della candela corrente per de
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione