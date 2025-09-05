Scalping from levels

🚀 Expert "Scalping from Levels"

📋 Description de la stratégie
L'expert "Scalping from Levels" implémente une stratégie de trading avancée à partir des niveaux de support et de résistance 🎯. Lorsque le prix touche des niveaux clés, des transactions suivant la tendance sont ouvertes avec placement intelligent d'ordres de protection ⚡.

⚙️ Paramètres de configuration

📊 Paramètres de niveaux

Paramètre Description
🔹 LevelPeriod Période de calcul des niveaux de trading (en barres)
🔹 LevelDistance Distance du niveau pour l'entrée (en points)
🔹 ExitLevelPeriod Période de calcul des niveaux de sortie
🔹 ExitLevelDistance Distance pour les niveaux de sortie (en points)
🔹 UseStopLoss Drapeau d'utilisation du Stop-Loss 🛡️
🔹 StopLossDistance Distance du Stop-Loss depuis le niveau (points)
🔹 ExtDepth Profondeur de calcul des extrêmes

💰 Paramètres de trading

Paramètre Description
🎯 FixedLotSize Taille de lot fixe
📉 MaxSpread Spread maximum autorisé
🔮 MagicNumber Numéro magique pour l'identification des ordres
⏰ StartHour/StartMinute Heure de début de la session de trading
⏰ EndHour/EndMinute Heure de fin de la session de trading

📈 Recommandations d'utilisation

🕐 Paramètres de timeframe
✨ Timeframes recommandés : M1-H1
📈 Plus le timeframe est élevé - plus les signaux sont précis, mais moins il y a d'entrées
📉 Plus le timeframe est bas - plus les trades sont fréquents, mais une plus grande précision d'exécution est requise

💎 Instruments adaptés
💹 Paires de devises majeures
🔄 Paires croisées (Crosses)
🥇 Or (XAU/USD)

🛡️ Paramètres de gestion des risques
💰 Dépôt initial : à partir de $200
📊 Lot de départ : 0.01
⚖️ Risque par trade : pas plus de 1-2% du dépôt

🚀 Exigences de conditions de trading
📊 Type de compte : ECN, Raw Spread ou STP
🔻 Spread : faible
⚡ Exécution : instantanée

📊 Test historique

🔍 Paramètres de test recommandés
🎯 Mode de test : "Chaque tick basé sur les ticks réels"
✅ Qualité de modélisation : 99%
📈 Données historiques : Tickstory ou QuantDataManager


