Scalping from levels
- Experts
- Roman Lomaev
- Version: 1.1
- Mise à jour: 5 septembre 2025
- Activations: 5
🚀 Expert "Scalping from Levels"
📋 Description de la stratégie
L'expert "Scalping from Levels" implémente une stratégie de trading avancée à partir des niveaux de support et de résistance 🎯. Lorsque le prix touche des niveaux clés, des transactions suivant la tendance sont ouvertes avec placement intelligent d'ordres de protection ⚡.
⚙️ Paramètres de configuration
📊 Paramètres de niveaux
|Paramètre
|Description
|🔹 LevelPeriod
|Période de calcul des niveaux de trading (en barres)
|🔹 LevelDistance
|Distance du niveau pour l'entrée (en points)
|🔹 ExitLevelPeriod
|Période de calcul des niveaux de sortie
|🔹 ExitLevelDistance
|Distance pour les niveaux de sortie (en points)
|🔹 UseStopLoss
|Drapeau d'utilisation du Stop-Loss 🛡️
|🔹 StopLossDistance
|Distance du Stop-Loss depuis le niveau (points)
|🔹 ExtDepth
|Profondeur de calcul des extrêmes
💰 Paramètres de trading
|Paramètre
|Description
|🎯 FixedLotSize
|Taille de lot fixe
|📉 MaxSpread
|Spread maximum autorisé
|🔮 MagicNumber
|Numéro magique pour l'identification des ordres
|⏰ StartHour/StartMinute
|Heure de début de la session de trading
|⏰ EndHour/EndMinute
|Heure de fin de la session de trading
📈 Recommandations d'utilisation
🕐 Paramètres de timeframe
✨ Timeframes recommandés : M1-H1
📈 Plus le timeframe est élevé - plus les signaux sont précis, mais moins il y a d'entrées
📉 Plus le timeframe est bas - plus les trades sont fréquents, mais une plus grande précision d'exécution est requise
💎 Instruments adaptés
💹 Paires de devises majeures
🔄 Paires croisées (Crosses)
🥇 Or (XAU/USD)
🛡️ Paramètres de gestion des risques
💰 Dépôt initial : à partir de $200
📊 Lot de départ : 0.01
⚖️ Risque par trade : pas plus de 1-2% du dépôt
🚀 Exigences de conditions de trading
📊 Type de compte : ECN, Raw Spread ou STP
🔻 Spread : faible
⚡ Exécution : instantanée
📊 Test historique
🔍 Paramètres de test recommandés
🎯 Mode de test : "Chaque tick basé sur les ticks réels"
✅ Qualité de modélisation : 99%
📈 Données historiques : Tickstory ou QuantDataManager