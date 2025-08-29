KeltnerStoch Consensus EA Hedge

KeltnerStoch Consensus EA (avec Martingale de Couverture et Mode Indicateur)

Ce que c’est :
Un Expert Advisor qui combine Keltner Channels (EMA20+ATR) + Stochastic (14,3,3) avec un filtre de consensus de tendance (EMA200 + ADX + MACD). Il peut trader automatiquement ou fonctionner comme indicateur visuel en traçant des flèches et du texte BUY/SELL sur le graphique.

Où l’utiliser :
Fonctionne sur n’importe quel symbole et unité de temps. Les meilleurs résultats pratiques ont été obtenus sur EURUSD H4 avec TP = 40 pips et SL = 80 pips. ⚠️ Ce n’est pas une garantie de performance ; c’est un repère pratique. Adaptez aux conditions de votre broker et à la volatilité.

Fichiers SET :
📎 Les fichiers SET seront publiés dans la section Commentaires du produit.
🧪 Effectuez toujours des backtests et/ou des tests en démo avant le réel.

Capital recommandé :
💰 Il est recommandé d’utiliser des comptes à partir de 1 000 $ afin d’avoir une marge suffisante, surtout si vous activez la boucle martingale de couverture.

✅ Modes d’utilisation

🟦 1) Mode Indicateur (sans trading)

  • Affiche des flèches et le texte BUY/SELL sur le graphique lorsque les conditions Keltner+Stochastic sont réunies, avec le filtre de consensus si vous le souhaitez.

  • Utile pour les signaux discrétionnaires ou pour combiner avec vos propres règles d’entrée.

  • À activer : Draw_Signals_Always = true et laissez le trading auto désactivé (ou réglez Hedge_Block_Normal_Entries = true et n’activez pas la couverture).

🟩 2) Mode Auto-Trading normal

  • L’EA ouvre des achats/ventes selon la logique Keltner+Stoch et les filtres de consensus.

  • Utilise SL/TP fixes (en pips) et respecte un spread max.

🟥 3) Mode Martingale de couverture (boucle bidirectionnelle)

  • Quand Enable_Hedge_Martingale est activé, l’EA gère un cycle de couverture qui double (ou multiplie) la taille de lot par paliers de pips et ferme tout le panier lorsqu’un objectif monétaire est atteint.

  • Sur les comptes netting, le comportement de couverture est compensé (positions opposées nettes), le cycle agit donc davantage comme un moyennage. Pour une couverture réelle avec jambes opposées simultanées, un compte hedging est recommandé.

⚙️ Paramètres (expliqués avec des icônes)

🔧 Général

  • Only_New_Bar – Trader uniquement à la clôture de bougie (réduit le bruit et les ré-entrées).

  • Draw_Signals_Always – Dessine toujours les flèches/texte, même sans ordre.

  • Debug_Comment – Affiche un panneau de débogage sur le graphique.

  • Trade_Buy / Trade_Sell – Activer/désactiver achats et ventes.

  • Entry_Signal_Mode

    • KS_AND_CONSENSUS (conservateur) ➜ Keltner+Stoch et consensus.

    • KS_ONLY (plus actif) ➜ signal Keltner+Stoch sans consensus.

    • CONSENSUS_ONLY (tendance pure) ➜ consensus seul.

  • One_Position_Per_Symbol – Empêche les positions multiples en mode normal.

💵 Gestion monétaire

  • Lots_Pips – Lot de base (base aussi pour le cycle de couverture).

  • StopLoss_Pips / TakeProfit_Pips – SL/TP fixes (pips).

  • Max_Spread_Pips – Pas de trade si le spread dépasse cette valeur.

  • Margin_Reserve_Percent – Réserve de marge libre pour éviter les « No money ».
    L’EA ajuste automatiquement le volume aux min/step/max du symbole et à votre marge disponible (conforme aux exigences du Market).

📏 Canaux de Keltner

  • KC_EMA_Period – Période de l’EMA de la bande médiane (prix typique).

  • KC_ATR_Period – Période de l’ATR.

  • KC_ATR_Mult – Multiplicateur des bandes supérieure/inférieure.

📉 Stochastique

  • Stoch_K_Period , Stoch_D_Period , Stoch_Slowing – Paramètres standards (14,3,3).

  • Stoch_Overbought , Stoch_Oversold – Niveaux de surachat/survente.

🧭 Filtre de consensus (tendance)

  • EMA_Long – EMA 200 pour le biais directionnel.

  • ADX_Period / ADX_Threshold – ADX pour la force de tendance.

  • MACD_Fast/Slow/Signal – Histogramme MACD pour confirmer le biais.

🔁 Martingale de couverture (optionnelle)

  • Enable_Hedge_Martingale – Active la boucle.

  • Hedge_Step_Pips – Distance (pips) pour ouvrir un nouveau palier depuis la dernière entrée du cycle (bidirectionnel : ouvre BUY si le prix monte du palier ; SELL s’il baisse du palier).

  • Hedge_Max_Steps – Limite des doublages (contrôle du risque).

  • Hedge_Lot_Mult – Multiplicateur de lot (ex. 1.5 ou 2.0).

  • Hedge_Basket_Target_Money – Objectif monétaire pour fermer tout le panier.

  • Hedge_Block_Normal_Entries – Met en pause les entrées normales durant un cycle actif.

🚀 Démarrage rapide (exemple recommandé)

EURUSD – H4 (conservateur)

  • Entry_Signal_Mode = KS_AND_CONSENSUS

  • Lots_Pips = 0.01 (ou le minimum du symbole)

  • TakeProfit_Pips = 40

  • StopLoss_Pips = 80

  • Max_Spread_Pips = 3.0

  • Enable_Hedge_Martingale = false (pour commencer)

  • Draw_Signals_Always = true

  • Margin_Reserve_Percent = 30

Si vous activez la couverture (uniquement si vous comprenez le risque d’échelonnement) :

  • Hedge_Step_Pips = 50

  • Hedge_Lot_Mult = 1.5 ~ 2.0

  • Hedge_Max_Steps = 4 ~ 6

  • Hedge_Basket_Target_Money = 3 ~ 10 (par 0,01 lot, à titre indicatif)

  • Pour une vraie couverture multi-jambes simultanée, un compte hedging est recommandé.

🧠 Conseils & bonnes pratiques

  • Backtestez avec les données de votre broker ; puis démo ; ensuite seulement réel.

  • S’il « n’ouvre pas », vérifiez le spread, Only_New_Bar , Entry_Signal_Mode , le min/step de lot et votre marge libre.

  • Sur des symboles comme XAU/XAG, les pas de lot et les spreads sont souvent plus élevés : ajustez Lots_Pips , Max_Spread_Pips et Margin_Reserve_Percent .

  • La martingale augmente le risque. Fixez des limites ( Hedge_Max_Steps ) et un objectif panier réaliste.

❓ FAQ rapide

  • Peut-il être utilisé comme indicateur sans trader ?
    Oui. Laissez Enable_Hedge_Martingale = false , et vous pouvez aussi désactiver Trade_Buy/Sell si vous ne voulez que des signaux visuels. Gardez Draw_Signals_Always = true .

  • Fonctionne-t-il en compte netting ?
    Oui. Mais la couverture y est compensée ; pour de vraies positions opposées simultanées, utilisez un compte hedging.

  • Ajuste-t-il automatiquement le lot au broker ?
    Oui. L’EA arrondit à SYMBOL_VOLUME_STEP , respecte min/max, et n’impose pas d’ordres si la marge ne suffit pas (évite les « No money »).

📎 Fichiers SET & Support

  • Téléchargez les fichiers SET dans la section Commentaires du produit.

  • Partagez vos questions et résultats ; des presets supplémentaires seront publiés selon les retours des utilisateurs.

Avertissement : Le trading comporte des risques. Cet EA ne garantit aucun résultat et doit être utilisé avec une gestion monétaire appropriée. Effectuez toujours des backtests et des tests en démo avant les comptes réels. Il est recommandé d’utiliser des comptes de 1 000 $ ou plus, en particulier si vous activez la boucle de martingale.


