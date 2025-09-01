Lot Size Calculator MT5

Lot Size Calculator – Calculateur de Taille de Lot

Cet indicateur calcule la taille du lot en fonction du pourcentage de risque choisi et de la distance du stop loss. Il peut être utilisé sur le Forex, les métaux, les indices, les matières premières et les cryptomonnaies.


Principales fonctionnalités

  • Calcul de la taille du lot selon le solde et le risque défini

  • Modes ordre au marché et ordre en attente

  • Lignes visuelles sur le graphique : entrée, stop loss et take profit

  • Affichage du ratio risque/rendement

  • Ajustement automatique de la taille du lot en fonction du stop loss

  • Affichage des gains et pertes sur le graphique


Mode d’utilisation

  1. Ajouter l’indicateur au graphique

  2. Définir le pourcentage de risque dans les paramètres

  3. Choisir ordre au marché ou en attente

  4. Ajuster les lignes d’entrée, de stop loss et de take profit

  5. Passer l’ordre dans la plateforme avec la taille de lot calculée


Paramètres

  • Risque % : de 0.1% à 100%

  • Méthode de calcul : pourcentage du solde

  • Affichage : niveaux d’entrée, stop loss et take profit avec valeurs de gain/perte


Video Lot Size Calculator MT5
