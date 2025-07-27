Trades Manager EA MT4

FastMove Adrian Ferreyra Yardımcı programlar

FastMove is a panel with 5 buttons, a notification area and a text entry. Its goal is to enable quick and simple execution. Buttons: MOVE - Move the interface BUY - Start of buy process SELL - Start of sell process L - Select quantity of lots % - Select quantity of percent of balance Keyboard inputs ' ESC ' - Cancels the operation or return to the previous stage. ' F ' - Lock or unlock interface to prevent accidental executions. M - Move the interface. P - Exchange between pending orders or mark