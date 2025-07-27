Trades Manager EA MT4
- Utilitaires
- Mohammad Rahchemandi
- Version: 1.0
Download Trade Manager EA by Mr_Green76 to manage your trades on MetaTrader 4 – FREE
✔️ Dynamic TP/SL Control – Set dollar or percentage-based targets
✔️ Smart Partial Closes – Auto-lock in profits or limit losses
✔️ One-Click Control Panel – Manage trades visually, close charts automatically
✔️ Live P/L Labels – Real-time stats on your chart
✔️ Save/Load Presets – Seamless session-to-session trading