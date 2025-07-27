Trades Manager EA MT4


Download Trade Manager EA by Mr_Green76 to manage your trades on MetaTrader 4  – FREE

✔️ Dynamic TP/SL Control – Set dollar or percentage-based targets
✔️ Smart Partial Closes – Auto-lock in profits or limit losses
✔️ One-Click Control Panel – Manage trades visually, close charts automatically
✔️ Live P/L Labels – Real-time stats on your chart
✔️ Save/Load Presets – Seamless session-to-session trading

Produits recommandés
AI Swing MT4
Reza Aghajanpour
5 (1)
Experts
Introduction : AI Swing EA is a fully automated trader with Fixed SL and high win rate. It will be 200$, it is now just 49$. No Martingale, No Grid Contact me  to send you instruction and add you in group. The next generation OpenAI model quickly gained significant attention with its broad range of capabilities and versatility, We used its expertise in assisting prediction prices in formulating and applying improved trading strategies. Our AI core is capable of extracting data insights from
Daily High Low Marker Analyzer
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitaires
Daily High Low Marker Analyzer – Master the Market's Extremes! Are you a serious trader who wants to track the daily high and low price levels with absolute precision? Do you need a powerful and reliable tool to analyze market structure, support & resistance, and price behavior? If so, the Daily High Low Marker Analyzer is the perfect tool for you! This cutting-edge MT5 utility helps you: Identify the highest and lowest price of the day in real time. Plot dynamic high & low price lines directly
HungrySpiderMulti
Aleksandr Hudilainen
Utilitaires
HungrySpiderMulti - is an easy-to-use multi-currency trading panel allowing you to trade 28 trading pairs in one window . The panel also allows you to use grid, and trailing stop. Using this panel trader will receive a push-notification about new events. Opening an order: Opening an order occurs in one click. Near the required currency pair, in the Open section, click on the Sell or Buy button. Grid: Near required pair, there is a Grid button. The button has two states, green - on, orange - off
HYBatchSLTPWithPendingEA
Hai Yang Wu
Utilitaires
User Guide Overview This tool is designed to help traders efficiently manage their trading orders. It enables you to set unified Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels for buy orders, sell orders, and pending orders through a single interface, significantly improving order management efficiency and eliminating the hassle of manual adjustments. Use Cases Quick Risk Management : Adjust stop-loss levels for all orders in volatile markets to control potential losses. Unified Profit Targets : Set
FREE
One Click Trader Real
Andrzej Pierz
Utilitaires
One Click Trader is a tool designed for MetaTrader 4 platform, which enables you to take your trading to the next level. It enables you to open, manage and close your trades in simple an efficient way by just one click of your mouse button. Up arrow minimizes the OCT panel Down arrow maximizes the OCT panel Right arrow displays the next panel with additional features Left arrow hides the panel with additional features Red SELL button enables you to open short market orders Red SELL STOP button e
Telegram RSI Trader
Serhii Tymchenko
Utilitaires
Hallo traders! Just finished a telegram utility which can be of interest for smartphone live traders. What is offered inside? Main settings of EA is simple and standard you can use any pair available in MetaTrader. Mainly it was created this for BTCUSD but will work with any pair. What is the main I wanna show: we have always fresh info from market inside buttons refreshing: After start it has 0.00 lots and it will not allow trade by accidental touch. You need to add a Risk + and get 0.01 :) In
Trading Board
Akram Azizi
Utilitaires
Trading Board is a Tool That Help you execute Sell and Buy Operation very smoothly. General Description : This Tool has this functions: The function of Send Buy or Sell orders. The function to close all orders in the current chart. Choose the volume you need to trade. Calculate of Stop loss and Take Profit with the number of points. Draw the Fibonacci retracement.
FREE
Power Levels EA
Stanislav Ivanov
Experts
Power Levels is a fully automated EA, with option for semi-automated trading. It supports two modes : automatic and fully-automatic.Both modes need horizontal lines on chart to trade with. The model is basic, the horizontal lines are picked up as price levels, and as soon as the price breaches any level( in any direction ).                                                                    The process A horizontal line is drawn on chart The line is translated as price level Once the price starts
PositionCalculatorMT4
Nguyen Duy Trung
5 (6)
Utilitaires
Position Calculator calculates how many lots to trade based on: Entry and stop-loss levels Risk tolerance Account size (balance, equity, or even your savings account) Account currency Currency exchange rates - The main tab of the panel provides the primary control over the EA's functions and serves to output the most important calculation results: the position size, risk, reward, and risk-to-reward ratio. - The risk tab can help you assess current and potential risk and reward profile. Using a s
FREE
CapitalSec
Cyril Ike Kayas Payumo
Utilitaires
Simple Order and Risk Management Tool. Secure your profits and protect your capital! Features Visual Stoploss, TakeProfit Levels (Hotkey: SHIFT+M) Visual Pending Order Level (Hotkey: SHIFT+P) 5 Custom LotSizes for Open Orders (Each lotsize has a corresponding hotkey) This requires that an SL level is previously set Automatic Partial Close  Expert will automatically close partial positions in when it reaches a target profit level.  Automatic Stoploss to Breakeven Expert will automatically set y
Daily Pips Target
Makarii Gubaydullin
Utilitaires
Informer pour suivre vos résultats de trading quotidiens Découvrez mon  #1 Assistant de Trading : 66+ fonctionnalités, incluant cet outil  |   Contactez-moi  si vous avez des questions Dans la partie supérieure du panneau, vous définissez l'objectif de profit quotidien (en pips): Saisie manuelle d'une valeur; Utilisation des boutons [+] et [-] (le pas de modification peut être configuré dans les paramètres); Le tableau de bord classe ensuite les trades en 2 catégories: Résultat flottant actuel;
Complete Pending Orders Grid System
Leonid Basis
5 (2)
Utilitaires
Complete Pending Orders Grid System opens any combinations of Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit and Sell Limit pending orders and closes all existing pending orders. You just need to drop this script on the chart of a desired currency pair. Before placing all pending orders, the input window is opened allowing you to modify all input parameters: DeleteAllPendings – if true , then all pending orders (for current currency) will be deleted. BuyStop – if true , BuyStop order is opened. SellStop – if tr
Take a Break Indicator
Eric Emmrich
4.83 (6)
Indicateurs
Please check the " What's new " tab regularly for a complete and up-to-date list of all improvements + parameters. FREE indicator for my trading utility Take a Break . This indicator allows you to manage multiple other EAs with just one Take a Break EA instance. Simply specify the corresponding Chart Group in the indicator(s) and Take a Break EA settings and you are good to go.  Setup examples (Indicator + EA) As a prerequisite, add the URL https://trading.custom-solutions.it to the list of al
FREE
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
Experts
Le   Fibo Scalper Pro Expert Advisor   est un outil puissant conçu pour automatiser   les stratégies de trading Fibonacci   populaires. Il simplifie le processus de trading en dessinant et en ajustant automatiquement les niveaux de Fibonacci sur le graphique. Cette fonctionnalité offre commodité et précision aux traders qui utilisent les retracements et extensions de Fibonacci dans leur analyse. L'une des principales caractéristiques du Fibo Scalper Pro est sa fonction de personnalisation. Il
Telegram ChartSnap
Kin Hang Tan
Utilitaires
Telegram ChartSnap is an utility tool to bridge your MetaTrader 4 activities to your Telegram chat/group/channel. It will screen shot your MetaTrader 4 chart and send it to your dedicated Telegram chat/group/channel through a Telegram bot. The whole process will keep repeating based on a time cycle that predetermined by the user. It is a convenient tool for those who like to get access to their favorite system/dashboard that only available at MetaTrader Desktop. Beside that, trader can easily s
LimStopRepeater
Aleksander Chernov
Utilitaires
LIM_STOP_REPEATER Программа не открывает сделки сама. Она повторяет сделки открытые вручную. Программа повторяет закрытые по TP или SL ордера: Выставляет Limit ордер при закрытии по TP. Выставляет Stop ордер при закрытии по SL. Программа не имеет ограничений по количеству повторов сделок. В программе отсутствуют внешние параметры. Если сделку закрыть вручную, отменить отложенный ордер - программа не будет повторять эту сделку.
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.8 (30)
Utilitaires
Clôture des positions dans MetaTrader 4 après avoir atteint le bénéfice/perte total avec la fonction de suivi des bénéfices. Vous pouvez activer les arrêts virtuels (ordre séparé) . Calcul et clôture des positions ACHAT et VENTE séparément (ACHAT VENTE séparé) . Fermeture et calcul de tous les symboles ou du symbole courant uniquement (Tous les symboles) . Activer le suivi pour le profit ( Trailing Profit ). Clôture sur le total des profits et pertes en devise de dépôt, en points, ou en % du so
FastMove
Adrian Ferreyra
Utilitaires
FastMove is a panel with 5 buttons, a notification area and a text entry. Its goal is to enable quick and simple execution. Buttons: MOVE - Move the interface BUY - Start of buy process SELL - Start of sell process L - Select quantity of lots % - Select quantity of percent of balance Keyboard inputs ' ESC ' - Cancels the operation or return to the previous stage. ' F ' - Lock or unlock interface to prevent accidental executions. M - Move the interface. P - Exchange between pending orders or mark
FX Indicators Alert
Mounir Cheikh
Utilitaires
The FX Indicators Alert is a Scanner Tool that allow you to set up alerts for any Indicator, and display or send notifications to your email box and/or mobile device. It will monitor your rules in the selected TimeFrames and Symbols. The tool can manage the standard indicators and the Custom one (7 buffers for the custom indicators). You can create your alerts by combining different indicators. Please note that this tool is not supported in the strategy tester due to multi Symbols, TimeFrames,
Position Trader EA
LEE SAMSON
4.64 (11)
Experts
Transformez n'importe quelle stratégie de trading en une stratégie de trading de positions ou négociez les stratégies de trading de positions éprouvées basées sur le RSI et l'ADR, y compris un système de contrôle automatisé des retraits pour les positions qui évoluent contre vous. Cet EA est une évolution et une simplification de l'EA MRA qui est utilisé depuis de nombreuses années pour les stratégies de trading de positions enseignées sur le site Web Market Structure Trader. Consultez mon prof
MT4 Alert to Telegram
Heka Maju Online Trading
Utilitaires
MT4 Alert to Telegram   MT4 Alert to Telegram is tool, which sends selected trades to telegram channel. Tool sends trades when open and close with chart to telegram channel. Tool can send multiple charts and pairs from a single chart. Send information of all type of orders: Opened (including Pending Orders), and closed triggered. functions - user can custom self-sending message text even in their native language - user can send own advertisement text periodically - attach expert in one chart an
Scorpion Grid
Evgenii Kuznetsov
5 (2)
Experts
Multi-currency grid Expert Advisor, in most cases it receives quite accurate entries. If an entry is not accurate enough, the positions are managed using an elaborate martingale strategy. Work on real account:  http://tiny.cc/nkaqmz Entries are performed using the signals of RSI and Stochastic indicators, in the overbought/oversold areas, plus additional entry conditions based on a proprietary algorithm. Recommended timeframe - М15. The EA features a drawdown management system, which takes into
Trade Manager MIXpro
Ahlali Kdil
Utilitaires
All the buttons  and info you need as a trader in just one interface No need to navigate between multiple interfaces and waste time and money This cutting-edge trading tool is designed bu a trader for a trader to meet all your trading needs and more, offering an array of features and functionalities to enhance your trading success. 45 Features: Buy       :Open long positions Sell       :Open short positions  HG        : HEDGE :Buy and Sell(same lot) S.Pdg    : Sell-Stop and Sell-Limit  Red X 
UTrailingMin
Viktor Shpakovskiy
Experts
The EA for manual trading to manage open positions.The built-in trailing stop has five modes and seven instruments. There is a virtual stop loss and a virtual take profit, which can be freely moved around the chart. With the help of the built-in trading simulator, you can check how the EA works in the strategy tester. Guide to UTrailingMin can be found in the "Comments" section. Benefits 5 trailing stop modes: virtual, normal, total, percentage and mobile stop loss; 7 options: by points, by bar
Manage trades
Makarii Gubaydullin
Utilitaires
Gestion des ordres actifs et en attente : breakeven automatique, modifications TP/SL, clôture partielle/totale, affichage visuel des niveaux sur le graphique Découvrez mon #1  Utility : 66+ fonctionnalités, incluant la gestion PRO des trades   |    Contactez-moi  si vous avez des questions 1) Fenêtre principale : pour gérer les ordres, vous pouvez définir un symbole spécifique [Symbol] ou sélectionner tous les symboles [ALL] Fermer toutes les positions actives [ALL] Fermer tous les trades profit
Assistant Keyboard Execution
Philippe Nusbaum
Utilitaires
Prenez le contrôle en un seul clic Vous cherchez un outil professionnel pour le trading manuel et semi-automatique. Taille automatique du lot / stop loss virtuel ou réel au bon endroit et prise de profit avec un ratio correct / fermetures partielles statiques ou dynamiques / renforcements / trailing stop / entrée automatique dans des zones sélectionnées / breakeven... Vous serez avec cet outil guidé et supervisé pour respecter strictement les règles d'un trading fiable. Toutes les tâches d'u
News Hedging Pro MT4
Mean Pichponreay
Experts
News Hedging Pro  is a unique robot that allows you to trade during the most critical news announcement periods by your predefined strategy. You can preset the strategy to trade, and then it will trade that news automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now with this tool, trading news become easier, more flexible and more exciting than ever. No waiting, no confusing anymore. Product Links Fully  Description
Positions Management Expert
Arash Nikniazi
Utilitaires
This Expert provides a panel to manage all positions you have on different pairs or any instruments. not only you can close your positions just by clicking the amount of profit or loss shown on the related cell, but also you can customize whatever you see on the panel from font size  to lines and background colors. Remember ,  auto trading on MT4 panel must be active, but in our Expert we have provided a key on the panel to activate or deactivate the panel to avoid closing by accident. Any qu
Wolseley Panel MT4 FREE
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
Utilitaires
WOLSELEY's Trading Panel - BASIC - - Feel free to contact me at instagram   @walter_robos  or whatsapp/telegram +5592981173937 View your history in a structured and detailed manner, with efficiency rate and profit rate separated by day, week, month and total, as well as asset details, server time and positions&orders in progress. This panel was created looking on HEDGE-type accounts, but it can be used on NETTING-type accounts without any problems. In the PREMIUM version of this Panel you have
Account Info for MT4
Denis Zyatkevich
Utilitaires
Overview The script displays information about the trade account and the current financial instrument. Information about the trade account: Account - account number and type (Real or Demo); Name - name of the account owner; Company - name of a company that provide the access to trading; Server - trade server name; Connection State - connection state; Trade Allowed - shows whether trading is allowed on the account at the moment; Balance - account balance; Equity - account equity; Credit - amount
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le Local Trade Copier EA MT4 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le Local Trade Copier EA MT4 offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonction d
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (420)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilitaires
Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilitaires
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitaires
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilitaires
Equity Protect Pro : Votre expert en protection de compte complet pour un trading en toute sérénité Si vous recherchez des fonctionnalités telles que la protection de compte, la protection des capitaux propres, la protection de portefeuille, la protection multi-stratégies, la protection des bénéfices, la prise de bénéfices, la sécurité de trading, les programmes de contrôle des risques, le contrôle automatique des risques, la liquidation automatique, la liquidation conditionnelle, la liquidatio
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilitaires
Basket EA MT4 est un outil puissant de capture de bénéfices et un système complet de protection de compte, le tout réuni dans une solution simple et facile à utiliser. Son objectif principal est de vous donner un contrôle total sur le profit et la perte global de votre compte en gérant toutes les positions ouvertes au niveau du panier (basket), plutôt que traitement individuellement. Le EA propose une gamme complète de fonctions au niveau du panier : take profit, stop loss, break even et trailin
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitaires
Le MT4 to Telegram Signal Provider est un outil facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet d'envoyer des signaux à Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Le format des messages est entièrement personnalisable ! Cependant, pour une utilisation simple, vous pouvez également opter pour un modèle prédéfini et activer ou désactiver des parties spécifiques du message. [ Démonstration ]   [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  N
Risk Calculator Panell
Mykhailo Krygin
Utilitaires
The Risk and Reward calculator is designed to place market and pending orders. You only need to set the risk size you are willing to risk in one trade and the Stop Loss level. The calculator will calculate the required lot size for this. And by setting the Risk Reward size, you can set the ratio of expected profit to risk in one position. For example, you are willing to risk one dollar in one trade and, if the market moves in your favor, you want to make a profit of 2 times more. Then you need
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilitaires
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitaires
Télégramme vers MT4 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec   Telegram vers MT4   , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité. [ Instructions and DEMO ] Cara
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Ver
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT4> MT4, MT4> MT5, MT5>
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. En utilisant notre panel de trading, vous pouvez trader en un clic à partir du graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement que le contrôle MetaTrader standard. Des calculs automatiques de paramètres et de fonctions qui facilitent la vie d'un trader et aident un trader à mener ses activités de trading beaucoup plus rapidement et pl
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.71 (24)
Utilitaires
Présentation du OrderManager : Un utilitaire révolutionnaire pour MT4 Gérez vos transactions comme un pro avec le tout nouveau utilitaire Order Manager pour MetaTrader 4. Conçu avec simplicité et facilité d'utilisation à l'esprit, l'Order Manager vous permet de définir et de visualiser sans effort le risque associé à chaque transaction, vous permettant de prendre des décisions éclairées et d'optimiser votre stratégie de trading. Pour plus d'informations sur l'OrderManager, veuillez vous référer
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.48 (21)
Utilitaires
L'Expert Advisor   répète les   transactions et les positions un nombre prédéfini de fois sur votre compte   MetaTrader 4   . Il copie toutes les transactions ouvertes manuellement ou par un autre Expert Advisor. Copie les signaux et augmente le lot des signaux   ! Augmente le lot des autres EA. Les fonctions suivantes sont prises en charge : lot personnalisé pour les transactions copiées, copie du Stop Loss, Take Profit, utilisation du stop suiveur. Version MT5 Description complète +DEMO +PDF
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitaires
Négociez automatiquement les zones de support et de résistance ou d'offre et de demande une fois que vous avez identifié les zones clés à partir desquelles vous souhaitez négocier. Cet EA vous permet de dessiner des zones d'achat et de vente en un seul clic, puis de les placer exactement là où vous vous attendez à ce que le prix change. L'EA surveille ensuite ces zones et effectuera automatiquement des transactions en fonction de l'action des prix que vous spécifiez pour les zones. Une fois la
Partial Closure EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Utilitaires
Partial Closure EA MT4 vous permet de clôturer partiellement n'importe quelle position sur votre compte, manuellement selon un pourcentage choisi de la taille du lot et/ou par numéro de ticket, ou automatiquement selon des pourcentages définis des niveaux de TP/SL, en clôturant un pourcentage de la taille de lot initiale sur jusqu’à 10 niveaux de take profit et 10 de stop loss. Il peut gérer toutes ou certaines des transactions de votre compte en spécifiant ou en excluant certains numéros magiq
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitaires
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
RiskManager
Roman Zhitnik
5 (4)
Utilitaires
The Expert Advisor is a risk manager helping users to control their trading. In the settings, it is possible to specify the parameters at which the risk manager force closes the opened trades and closes the terminal as well, if it is needed to prevent opening trades on emotions, which do not correspond to the trading strategy. Risk Manager settings Check limit to close - check the equity limit Limit to close (account currency)   - equity limit that is checked when  Check limit to close is activ
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitaires
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilitaires
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Utilitaires
Exp-Averager   est conçu pour faire la moyenne de vos transactions qui ont reçu un certain retrait en ouvrant des transactions de moyenne. Le conseiller a la possibilité d'ouvrir de nouvelles positions en tendance ou à contre-courant. Il comprend également une fonction intelligente de stop suiveur qui s'applique à une série de positions. Le conseiller peut augmenter ou diminuer la taille du lot des positions. Il s'agit d'une stratégie largement utilisée pour ramener les positions perdantes au p
Plus de l'auteur
BBRSI Quantum
Mohammad Rahchemandi
Indicateurs
BBRSI Quantum (Free Edition)  BBRSI Quantum is a powerful, 100% Non-Repainting indicator for MetaTrader 4 that generates clear Buy and Sell arrows based on an advanced momentum strategy. This tool is designed for traders who want to identify precise entry points during overbought or oversold conditions. This is the fully functional FREE edition. The Core Strategy: Bollinger Bands on RSI Unlike standard indicators, BBRSI Quantum does not apply Bollinger Bands to the price. Instead, it applies th
FREE
Super Power Scalp Signals
Mohammad Rahchemandi
Indicateurs
This indicator gives entry signals in trend direction and also trend direction there is tow mode of signals for tow type of trading 1 - swing trading 2- scalping On scalping mode signals have small stop loss and big R/R  On swing mode can be waited more for TP or SL . Non-Repaint Indicator  suitable for all currency and all time frame  Detect UpTrend , DownTrend and SideTrend (Possibility of Changing Trend) There is tow   mode for signals (Scalp Mode , Swing Mode) Pop up alert , email , Push not
Magic PriceAction
Mohammad Rahchemandi
Indicateurs
Magic Price Action – Advanced Candlestick Pattern Recognition by Mr Green76 Elevate your price action trading with Magic Price Action , an advanced MetaTrader 4 indicator that streamlines candlestick analysis through automated detection, deep customization, and an intuitive on-chart control panel. Stop manually scanning charts—let Magic Price Action do the heavy lifting with precise, real-time identification of key candlestick patterns based on your personal strategy. Key Features Intellig
SmartReversals Auto Optimized
Mohammad Rahchemandi
Indicateurs
SmartReversals Auto Optimized: The Intelligent Indicator That Adapts to Your Chart Tired of indicators with fixed settings that only work in one market? Frustrated by endless manual optimization with no results? Introducing SmartReversals Auto Optimized – the first indicator that automatically optimizes itself for your chart. The real magic is its built-in Auto-Optimization Engine . Revolutionary Feature: Smart Auto-Optimization No more manual backtesting or guessing parameters! Whe
SmartTrendMrGreen
Mohammad Rahchemandi
Indicateurs
Are you looking for precision and reliability in your trading strategy? This non-repainting indicator is designed to elevate your trading game by providing entry signals aligned with the current trend direction, offering a powerful edge for traders of all styles. Key Features: Dual Signal Modes for Ultimate Flexibility : 1️⃣ Swing Trading Mode : Ideal for longer trades. Hold positions with confidence and target higher profit potential. 2️⃣ Scalping Mode : Designed for quick trades with minim
Magic PriceAction MT5
Mohammad Rahchemandi
Indicateurs
Magic Price Action – Advanced Candlestick Pattern Recognition by Mr Green76 Elevate your price action trading with   Magic Price Action , an advanced MetaTrader 4 indicator that streamlines candlestick analysis through automated detection, deep customization, and an intuitive on-chart control panel. Stop manually scanning charts—let Magic Price Action do the heavy lifting with precise, real-time identification of key candlestick patterns based on your personal strategy. Key Features Intell
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis