Regressao linear

Apresentação:

 - O Expert "Regressão Linear" da CIT Group é um expert especializado na bolsa brasileira (B3).

Objetivo:

 - Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam daytrade no mercado futuro (Índice WIN).

Funcionamento:

 - Opera dentro do canal de regressão linear, configurado conforme parâmetros


Funcionalidades:

 - Configuração de horário de funcionamento

 - Gerenciamento de aumentar posição conforme vai fechando os dias positivos

 - Gerenciamento de parar no Gain/Loss configurável

 - Permite adicionar notificação mobile conforme ativo no MetaTrader que tem o Expert instalado

 - Ativa sobre expiração de contrato

 - Notifica o fechamento do dia (Se ativo a notificação no expert)

 - Permite operar CrossOrder (WIN<>IND)

Plus de l'auteur
Cit VWAP Continuo
Mauricio Bornancin Cit
Indicateurs
Apresentação:  - O Indicador "VWAP Contínua" da CIT Group é um indicador especializado na bolsa brasileira (B3). Objetivo:  - Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam IntraDay. Funcionamento:  - Calculado com base nos trades realizados durante o pregão, sendo atualizado a cada 1 segundo, tendo maior precisão dos preços Funcionalidades:  - Entrega de até 5 VWAPs simultâneas, onde as 4 primeiras são configuráveis, e a última é fixa sendo a diária  - Opção para visualizar di
Volume Time
Mauricio Bornancin Cit
Indicateurs
Apresentação:  - O Indicador "Volume Time" da CIT Group é um indicador especializado na bolsa brasileira (B3). Objetivo:  - Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam IntraDay. Funcionamento:  - Calculado com base nos trades realizados durante o pregão, sendo atualizado a cada 1 segundo, tendo maior precisão dos volumes Funcionalidades:  - Entrega de um conjunto de parâmetros como tipo de indicador (Financeiro, Volume ou Quantidade), estes podendo ser calculado (Unitário, U
Agressao Acumulada
Mauricio Bornancin Cit
Indicateurs
Apresentação:  - O Indicador "Agressão Acumulada" da CIT Group é um indicador especializado na bolsa brasileira (B3). Objetivo:  - Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam IntraDay. Funcionamento:  - Calculado com base nos trades realizados durante o pregão, sendo atualizado a cada 1 segundo, tendo maior precisão da agressão Funcionalidades:  - Entrega de um conjunto de parâmetros para calcular a média de agressão (Volume ou Quantidade), estes podendo ser calculado
HFT Indicador Economico
Mauricio Bornancin Cit
Experts
Apresentação:  - O Expert "HFT Indicador Econômico" da CIT Group é um indicador especializado na bolsa brasileira (B3). Objetivo:  - Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam no horário dos indicadores econômicos no mercado futuro (Índice e/ou Dólar). Funcionamento:  - Com os horários do calendário econômico o Expert efetua a entrada exata durante a tendência do indicador, com tempo/stops predeterminado  - Robô utilizando apenas eventos da moeda BRL e USD Funciona
