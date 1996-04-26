Assistant to easy manage multiple orders

Assistant pour gérer facilement vos multiples commandes 

1. « Maîtrisez la gestion multi-commandes en un seul clic – Dimensionnement des lots basé sur les risques, clôtures partielles.
Met en évidence les principaux atouts du service public : contrôle automatisé des volumes et des risques, surveillance de plusieurs commandes

2. « Tradez plus intelligemment, pas plus difficilement – Un tableau de bord complet pour la gestion simultanée du commerce »
Encadre l'EA comme un panneau de contrôle tout-en-un pour une efficacité accrue dans plusieurs métiers

3. « Un panneau pour gérer toutes les commandes – Clôture partielle, Demi-fermeture, Clôture des bénéfices, Fermer tout

 Répertorie les fonctionnalités de base qui plaisent aux traders qui gèrent plusieurs positions simultanément 

4. « Contrôle de positions multiples sans effort – Lignes SL/TP et ligne de prix moyen pour MetaTrader5 »
Met l'accent sur la gestion des risques, l'interface commerciale graphique, 

5. Modifiez facilement SL et TP pour les commandes multiples, faites simplement glisser et cliquez 

🧩 Pourquoi ça marche
Contrôle multi-ordres : répond exactement à ce que les utilisateurs recherchent dans un outil d'assistance au trading EA pour plusieurs ordres


Attrait visuel du tableau de bord : les traders veulent de la clarté – le panneau de contrôle de votre EA augmente l'intérêt d'achat


Note : 

Il s'agit d'outils permettant de gérer facilement les commandes, sans garantie de profits et de pertes.
Ne convient pas à la stratégie de couverture.
Produits recommandés
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Experts
Introducing Savage Capital Max Scaling Pro – Your Go-To EA for Trading Success! Make the most of your trading with Savage Capital Max Scaling Pro, a versatile EA for  LIVE MARKETS . Key Features: Maximize Profits Automatically:   The EA places Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) and uses a Trail Stop (TS) technique. It even collects money from running trades, even if TP isn't reached. Developed by Pros:   Crafted by an experienced software developer & day-trader with years of EA development and
Xagusd Sentinel
Wycliffe Wanjala Wanyonyi
Experts
XAGUSD SENTINEL (MT5) — Breakout & Retest Scalper for XAGUSD/EURUSD on M1 Trade the structure, not the noise. XAGUSD SENTINEL is a precision support/resistance breakout + retest expert advisor purpose-built for XAGUSD (Silver) and EURUSD on the M1 timeframe . It maps dynamic zones from price pivots, times entries on clean breaks or fast retests, and manages risk with basket-level protections—so you can pursue high-frequency setups without letting floating profit slip away.   What makes SENTINEL
NewMotherBot
Joni Fat
Experts
Joni Lee Second Forex Robot in the Market CAN RUN WITH ONLY $300 (recomended minimum deposit) LOT size 0.01 if <$2000 else 0.02 Introducing the “Joni Lee First Forex Robot,” a trailblazing innovation in automated forex trading. Developed by the renowned Joni Lee, this robot is the first of its kind, setting new standards in the forex market. Key Features: Can take profit (TP) and cut loss (CL) State-of-the-Art Algorithms:   Employs sophisticated algorithms to analyze market data and execute tra
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (38)
Experts
Présentation de Mean Machine GPT Version 9.0+ — Un Bond Révolutionnaire dans la Technologie de Trading IA Je suis fier d'annoncer la mise à jour la plus significative de Mean Machine GPT à ce jour : la Version 9.0+. Cette version révolutionnaire introduit l'accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, le nouveau rôle d'Analyste, des vérifica
BlueArmor ETH
Sami Farooq
Experts
BlueArmor ETH - v1.0 BlueArmor ETH is a fully automated Expert Advisor designed for traders seeking a professional-grade solution to algorithmic trading. Built specifically for the MetaTrader 5 platform, it combines robust trading logic with risk management features to deliver consistent execution without the need for constant monitoring. No trading restrictions - 24/7 trading active. Introductory Pricing Model First 10 Customers: $30! Subsequent Tiers: Increases by $30 every 10 sales, capp
Rubberband
Pablo Maruk Jaguanharo Carvalho Pinheiro
Utilitaires
This expert advisor works on price volatility, it scans the market every single tick trying to find great opportunities for day trading. it has alarms, analisys and much more to provide great trades for you, give it a try. It is a cross-over alarm which bips when standard deviation goes from low to very high so that you can surf the movement. It is all about volatility and high flow.
News Trade EA MT5
Konstantin Kulikov
4.55 (11)
Utilitaires
Je voudrais vous présenter un robot efficace que j'utilise depuis plusieurs années. Il peut être utilisé en mode semi-automatique, comme en mode totalement automatique. Le programme comporte des paramètres souples pour le commerce sur les nouvelles du calendrier économique. Il est impossible de le vérifier dans le testeur des stratégies. Ce qu’il faut, c’est le travail réel. Il faut ajouter à la liste des URL autorisées, dans les paramètres du terminal, un site d'actualités. Cliquez sur Servic
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Experts
The EA uses scalping strategy at night, trading consists of three algorithms and each algorithm works in its own time interval. The EA uses many smart filters to adapt to almost any economic situation. Pending orders are used for the least slippage when trading scalping. The adviser is safe and does not require any settings from the user, just install it on the chart and you are ready. The EA sets a protective stop order, so the trader does not have to worry that the robot will allow significant
Statistics Boom and Crash
Marcelo Jose Patino Vargas
Experts
SYSTEM DESCRIPTION Our MT5 EA uses an advanced statistical system to determine the optimal time to open sell positions on the BOOM 1000, BOOM 500, and BOOM 300 assets. Based on rigorous market data analysis, the EA identifies the moment when there is a 90% probability of a bearish candle, allowing our users to enter a sell position with maximum confidence in success. This data-driven approach is the key to achieving profitable and consistent trades in BOOM 1000, and our EA is designed to autom
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experts
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
Stabilized Funds EA
Albert Villar I Ortiz
Experts
Stabilized Funds EA   is a fully automatic Expert Advisor built for the  EURUSD  currency pair. Stabilized Funds EA   does   not use Martingale and Grid, All Trades are covered by  StopLoss  and  TakeProfit .  Stabilized Funds EA   only works in EURUSD currency pairs. Stabilized Funds EA   has been tested for more than  5 years  in   Strategy Tester   . ************************************************************************************************************************************************
Binance Grid Pro
Joel Juanpere
Utilitaires
Binance Grid Pro offers an alternative to the built in Grid systems Binance Platform offers. This utility let you define a grid parameters for interact with your Binance account using an Isolated Margin account. This is, similar to Spot Grid in Binance. This is not for handle with derivatives contracts, is for handle with Spot through Isolated Margin Account. But obviosly this utility offers a different approach than built in Binance Grid to handle the Grid, which I have found useful based on
Precision Data Extractor ATR
Darian Michael Peelar
Utilitaires
Introducing the  Precision Data Extractor: ATR , an MQL5 utility crafted for traders, analysts and quants who need accurate historical data to build robust datasets. This tool lets you selectively pull historical price and indicator data—  Average True Range  ( ATR )—from  multiple timeframes  and  periods , then stores it in a  CSV  format, making it easy to feed into  machine learning models ,  trading algorithms , or  in-depth market analyses . Compatible with  Forex ,  Stocks , and  Commodit
Daily HighLow Breakout EA
Fabio Conrado Ortolan
Experts
Dynamic Expert Advisor with Advanced Risk Management Dynamic EA for MetaTrader 5, based on daily high/low breakouts with trend filters (ADX & MAs). Includes adaptive trailing stop, daily profit/loss limits, and advanced risk management. Perfect for traders seeking consistency and capital protection. This EA was designed for traders seeking discipline, consistency, and adaptability to market conditions. It combines intelligent breakout triggers with robust technical filters, along with fully cus
AlwaysWin MT5
Ismail Hakki Delibas
Experts
EA Description : The EA is designed based on specific trend detection algorithms and strong filters.Most of the algorithms are smart and automatic. You need to adjust some limited parameters to optimize the signal engine of the EA. Thus optimizing and using EA is very simple and easy. Supported Symbols and Timeframes : All timeframes and pairs are supported by EA. The best operation of EA is on all 28 Major and Cross Pairs of Forex. The best timeframes are M15,M30,H1 EA Inputs General Options
Breakout Londres
Victor Paul Hamilton
Experts
Osez-Vous Trader avec des Méthodes Éprouvées par le Temps au Lieu de Fantasies de Martingale ? .  La triste vérité est que les stratégies les plus rentables semblent souvent les plus ennuyeuses dans les backtests, mais les traders particuliers veulent de l'action et de l'excitation - c'est exactement pourquoi 95% d'entre eux perdent de l'argent.   Cet EA force en fait l'interaction et la compréhension de l'utilisateur - vous devez configurer correctement les horaires des sessions, comprendre l
Click Average EA
Jan Isaac Rodriguez Castro
Utilitaires
Click Average EA – Smart Position Averaging for MT5  Simplify Your Trading Strategy with one-click position averaging! This expert advisor automatically calculates the weighted average price of your open positions and adjusts Take Profit levels dynamically—saving you time and maximizing efficiency. Key Features:  One-Click Averaging – Instantly balance multiple positions with a single button.  Weighted Price Calculation – Precise averaging based on volume for accurate TP placement.  Magic Numb
Recovery Grip Meta 5
Marta Gonzalez
Experts
MANUAL OF RECOVERY GRIP The recovery grip system can recover both an isolated loss and a loss produced by a grip or multiple orders, the algorithm gradually compensates the losses until the equity returns to zero. The time it takes for the algorithm to reverse the loss is proportional to the volatility of the pair and the size of the loss.This system allows you to test the algorithm prior to purchase.For this, it has a powerful simulation system in which you can choose whether your loss is a
Chat Ai MT5
Indra Maulana
3 (2)
Utilitaires
Friends, this tool does not work in backtesting and you must run it live. Chat Ai assistant a versatile and intelligent AI assistant Talk to the AI, get advice from it, give it orders Can be used in all charts, time frames, symbols, markets and... With a very simple interface This tool is an artificial intelligence assistant that you can chat with. You can give him different commands. for example: Tell him to open a buy order for you. Or tell him to close your sales deals Or tell it to change
Crow Scalper
Ringga Ardiantoro
Experts
Introducing our MT5 Expert Advisor, designed specifically for traders looking to capitalize on ranging market conditions. This EA employs a sophisticated Martingale strategy to maximize profit potential while managing risk effectively. Here's what sets our EA apart: Key Features: Optimal for Ranging Markets : Our EA excels in markets with consistent price oscillations, allowing you to capture frequent, smaller profits. Martingale Strategy : The EA increases the lot size after each loss, enhancin
Close Order EA MT5
Iketut Sudiasa
Utilitaires
This EA will automatically close all open order when profit or loss is reached according to users setting. You need to select close by percentage or close by amount. If close by percentage or close by amount is set to true the EA will exit. When the setting is set to true, the value of profit and loss can not be 0. Please set to true the option for Close Order with Same Symbol or Close All Order.
Smart Golden MT5
Yi Hsiu Tsai
4 (3)
Experts
«Smart Golden» est un produit conçu spécifiquement pour le marché de l'or, utilisant une stratégie de scalping. Et il n'utilise pas de méthodes de gestion telles que le Martingale, la grille ou la couverture. Nous utilisons des outils d'IA (apprentissage automatique) pour extraire des caractéristiques robustes des données historiques de l'or, qui sont ensuite directement encodées dans «Smart Golden». Comme nous ne nous entraînons pas en continu sur des données historiques spécifiques (surapprent
Binance Spot Futures to MT5 Service
Eda Kaya
Utilitaires
Binance Spot Futures to MetaTrader 5 Service The  Binance Spot and Futures Kit Expert MT5  enables real-time retrieval and display of Binance Spot and Futures symbols within MetaTrader 5.  This tool functions exclusively as a data interface, meaning it does not execute any buy or sell orders. Instead, it receives cryptocurrency market data through the official Binance API and presents them as live charts in MetaTrader 5. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  | ALL Pr
FREE
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Experts
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
Vyom Tekriwal
Experts
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA is a highly advanced automated trading system for MetaTrader 5, specifically developed for intraday trading on the BTCUSD pair. It integrates a powerful combination of Elliott Wave theory, harmonic pattern detection, artificial intelligence, and machine learning algorithms to deliver accurate trade signals and intelligent position management. At the core of Bitcoin Rocket Pro AI is its multi-layered analysis system. The EA uses Elliott Wave principles to map the na
MarketDevil Pro
Chiebuka Emmanuel Akam
Experts
A special offer is in effect at the start of sales: first 10 copies — $230, next 20 copies — $500.  MarketDevil Pro is a unique trading advisor for MT5, built on the basis of 7 different classic trading strategies. The advisor was created without the use of artificial intelligence, only on the basis of time-tested technical analysis tools. Its main feature is the transparency of logic, simple settings and versatility for any trader. Attention slow testing of the adviser due to a complex algorit
SemiAutomatic Grid EA
Serh Ii Rohovskyi
Utilitaires
Semi-Automatic Grid EA - Professional Grid Trading System Revolutionary Approach to Grid Trading Unlike fully automatic grid EAs that open positions without your control, Semi-Automatic Grid EA gives YOU complete control over entry points while automating grid management. This hybrid approach combines the precision of manual analysis with the efficiency of automated execution. Key Features Manual Control Over Entries Set your own BUY and SELL trigger levels based on your market analys
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Experts
Le système de trading AO est spécifiquement conçu pour le trading de tendance, en utilisant les heures d'enchères ou de nouvelles comme points de référence pour les comparer avec d'autres heures de commande spécifiques afin d'anticiper les tendances du marché. **Tous les paramètres de temps utilisés dans l'EA sont basés sur l'heure de votre terminal. Différents courtiers peuvent fonctionner dans différents fuseaux horaires GMT, ce qui peut varier davantage en raison des ajustements liés à l'he
News Dashboard Pro
Beatrice Bernard Mgaya
2 (1)
Utilitaires
Certainly! Let me provide descriptions for the News Filter tools available on both MetaTrader 4 (MT4) and MetaTrader 5 (MT5) platforms: News Filter for MT4 : Description : The News Filter for MT4 is an expert advisor (EA) template that allows traders to manage their positions during news events. It downloads news data from investing.com without using any external DLLs (Dynamic Link Libraries). Traders can customize their actions based on news releases. Features : Automatic News Detection : The
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (105)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le   Local Trade Copier EA MT5 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le   Local Trade Copier EA MT5   offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonc
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (8)
Utilitaires
Version Bêta Telegram to MT5 Signal Trader est actuellement en version bêta. Certaines fonctionnalités sont encore en cours de développement et de petits bugs peuvent apparaître. Si vous rencontrez un problème, merci de le signaler — vos retours nous aident à améliorer le produit. Le prix augmentera après la sortie officielle. Telegram to MT5 Signal Trader est un outil puissant qui copie automatiquement les signaux de trading depuis des chaînes ou groupes Telegram vers votre compte MetaTrader 5
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitaires
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Chat Copieur MT5) est un copieur de trades local et un framework complet de gestion des risques et d'exécution conçu pour les défis commerciaux d'aujourd'hui. Des défis de prop firms à la gestion de portefeuille personnel, il s'adapte à chaque situation avec une combinaison d'exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de gestion avancée des trades. Le copieur fonctionne à la fois en mode Master (expéditeur) et Slave (récepteur), avec
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (84)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitaires
Le copieur commercial pour MT5 est un copieur commercial pour la plate-forme МetaТrader 5   . Il copie les transactions de change   entre       tous les comptes   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 pour la version COPYLOT MT5 (ou MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 pour la version COPYLOT MT4) Copieur fiable ! Version MT4 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les produits de Expforex Vous pouvez
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (26)
Utilitaires
MT5 to Telegram Signal Provider est un utilitaire facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet l'envoi de signaux spécifiés vers un chat, un canal ou un groupe Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Contrairement à la plupart des produits concurrents, il n'utilise pas d'importations DLL. [ Démonstration ] [ Manuel ] [ Version MT4 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuration Un guide utilisateur étape par étape est
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Utilitaires
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris les canaux privés et restreints) directement sur votre MT5.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur et offre de nombreuses fonctionnalités nécessaires pour gérer et surveiller les trades. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Version MT4 | Version Disc
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT5> MT5, MT4> MT5, MT5>
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitaires
Télégramme vers MT5 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec Telegram vers MT5, l'outil moderne qui copie les signaux de trading directement des canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 5, sans DLL. Cette solution puissante garantit une exécution précise des signaux, de nombreuses options de personnalisation, un gain de temps et une efficacité accrue. [Instructions   ] [   DÉMO   ] Caractéristiques principales Intégration directe de l'API Tele
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitaires
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. Avec notre panneau de trading, vous pouvez exécuter des transactions en un seul clic directement depuis le graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement qu'avec le contrôle MetaTrader standard. Les calculs automatiques des paramètres et des fonctions rendent le trading plus rapide et plus pratique pour les traders. Des conseils grap
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Utilitaires
Ce produit filtre tous les conseillers experts et les graphiques manuels pendant les heures de publication des actualités, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des pics de prix soudains qui pourraient détruire vos configurations de trading manuelles ou les transactions entrées par d'autres conseillers experts. Ce produit est également livré avec un système de gestion des ordres complet qui peut gérer vos positions ouvertes et vos ordres en attente avant la publication de toute actualité.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilitaires
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitaires
Présentation du   OrderManager   : Un utilitaire révolutionnaire pour MT5 Gérez vos transactions comme un pro avec le tout nouveau utilitaire Order Manager pour MetaTrader 5. Conçu avec simplicité et facilité d'utilisation à l'esprit, l'Order Manager vous permet de définir et de visualiser sans effort le risque associé à chaque transaction, vous permettant de prendre des décisions éclairées et d'optimiser votre stratégie de trading. Pour plus d'informations sur l'OrderManager, veuillez vous réfé
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilitaires
Expert Advisor "Drawdown Limiter"  Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de
Discord To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal auquel vous êtes membre ( sans avoir besoin d'un jeton de bot ou de permissions administratives ) directement vers votre MT5. Il a été conçu en gardant à l'esprit l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin Ce produit est présenté dans une interface graphique facile à utiliser et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur +
Botonera MT5
Jose Antonio Soto Mendoza
5 (1)
Utilitaires
CLAVIER DE TRADING Un outil avancé pour un trading agile et précis sur les marchés financiers. Conçu pour les traders qui négocient des instruments tels que le DAX, le XAU/USD, le Forex et d'autres marchés (scalping, intraday, swing, etc.), ce clavier vous permet d'exécuter des transactions d'un simple clic et avec de multiples configurations professionnelles. Le « Clavier de Scalping Quotidien » vous permet d'ouvrir, de clôturer et de protéger vos transactions d'un simple clic, idéal pour trad
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitaires
Cerberus the Equity Watcher est un outil de gestion des risques qui surveille en permanence la valeur de votre compte et empêche les pertes importantes, qu'elles soient causées par des EA défectueux ou des émotions si vous êtes un trader discrétionnaire. Il est extrêmement utile pour les traders systématiques qui s'appuient sur des EA susceptibles de contenir des bogues ou de ne pas fonctionner correctement dans des conditions de marché inattendues. Cerberus vous permet de définir une valeur min
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Utilitaires
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecte
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilitaires
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
Plus de l'auteur
SL TP Entry tooling
Supattra Sumethasorn
Utilitaires
Outil Risque/Récompense – Indicateur de planification de trading intelligent L'outil Risque/Récompense est un indicateur simple et puissant conçu pour aider les traders à planifier chaque transaction en toute confiance. Il calcule et affiche instantanément vos seuils d'entrée, stop-loss, take-profit et ratio risque/récompense (RR) directement sur le graphique. En quelques clics, vous saurez : Quel est votre risque si votre Stop Loss est atteint ? Quel est votre gain si votre Take Prof
FREE
Close All Button to risk management
Supattra Sumethasorn
Utilitaires
“One-Click Flatten — Fast, Clean, Reliable”      Close all orders and positions in your account with a single click — no hassle, no fumbling through tabs.      Time-saving tool for traders needing instant exit from the market—especially during volatile moves or news events.      Emotion-free execution reduces human errors and hesitation—just click and it's done.      Easy to use: load the EA in MT5 and let it handle the rest. Perfect for both beginners and seasoned traders.      Fu
FREE
Easy Trading Manager
Supattra Sumethasorn
Utilitaires
English Easy Trading Manager is an Expert Advisor designed to simplify trade management, enabling traders to quickly set and adjust trade parameters without manually modifying orders. It supports both Automatic Mode and Semi-Automatic Mode , making it ideal for traders who want the system to protect profits, reduce risk, and offer flexible control. Key Features Auto Mode – Automatically applies TP, SL, Trailing Stop, and Break-even settings to new orders Semi-Auto Mode – Manually adjust TP/S
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis