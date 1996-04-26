Assistant to easy manage multiple orders
- Utilitaires
- Supattra Sumethasorn
- Version: 1.0
Assistant pour gérer facilement vos multiples commandes
1. « Maîtrisez la gestion multi-commandes en un seul clic – Dimensionnement des lots basé sur les risques, clôtures partielles.
Met en évidence les principaux atouts du service public : contrôle automatisé des volumes et des risques, surveillance de plusieurs commandes
2. « Tradez plus intelligemment, pas plus difficilement – Un tableau de bord complet pour la gestion simultanée du commerce »
Encadre l'EA comme un panneau de contrôle tout-en-un pour une efficacité accrue dans plusieurs métiers
3. « Un panneau pour gérer toutes les commandes – Clôture partielle, Demi-fermeture, Clôture des bénéfices, Fermer tout
Répertorie les fonctionnalités de base qui plaisent aux traders qui gèrent plusieurs positions simultanément
4. « Contrôle de positions multiples sans effort – Lignes SL/TP et ligne de prix moyen pour MetaTrader5 »
Met l'accent sur la gestion des risques, l'interface commerciale graphique,
5. Modifiez facilement SL et TP pour les commandes multiples, faites simplement glisser et cliquez
🧩 Pourquoi ça marche
Contrôle multi-ordres : répond exactement à ce que les utilisateurs recherchent dans un outil d'assistance au trading EA pour plusieurs ordres
Attrait visuel du tableau de bord : les traders veulent de la clarté – le panneau de contrôle de votre EA augmente l'intérêt d'achat
Note :
Il s'agit d'outils permettant de gérer facilement les commandes, sans garantie de profits et de pertes.
Ne convient pas à la stratégie de couverture.