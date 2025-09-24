SL TP Entry tooling

Risk Ödül Aracı – Akıllı İşlem Planlama Göstergesi

Risk Ödül Aracı, yatırımcıların her işlemi güvenle planlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış basit ama güçlü bir göstergedir.
Giriş, Zarar Durdurma, Kâr Alma ve Risk: Ödül Oranınızı (RR Oranı) anında hesaplar ve doğrudan grafikte görüntüler.

Sadece birkaç tıklamayla şunları öğreneceksiniz:

💵 Stop Loss'unuza ulaşıldığında ne kadar riske gireceğinizi

📈 Kâr Al emrinize ulaşıldığında ne kadar kazanabileceğinizi

⚖️ İşlemin almaya değer olup olmadığına karar verebilmeniz için kesin Risk: Ödül Oranı

✨ Temel Özellikler

Sürükle ve Bırak Çizgileri – Giriş, SL ve TP çizgilerini doğrudan grafik üzerinde taşıyın

Anında Hesaplama – Risk, Ödül ve RR Oranı gerçek zamanlı olarak güncellenir

Görsel Netlik – Renk kodlu çizgiler (Mavi = Giriş, Kırmızı = SL, Yeşil = TP)

Evrensel Kullanım – Herhangi bir sembolde, herhangi bir zaman diliminde ve herhangi bir aracı kurumda çalışır

Akıllı İşlem Planlaması – Duygusal işlemlerden kaçının ve girmeden önce her zaman riskinizi bilin

📊 Örnek

Altın İşlemi (XAUUSD):

Giriş = 2000

SL = 1990

TP = 2020

Araç Şunları gösterir:

Risk = 10$

Ödül = 20$

RR Oranı = 1: 2

Bu, riske attığınız her 1$ için potansiyel olarak 2$ kazanabileceğiniz anlamına gelir.

✅ Yatırımcılar Neden Bunu Seviyor?

Zaman kazandırır - manuel hesaplamalara gerek kalmaz.

Disiplinli kalmanızı sağlar - rastgele girişlere gerek kalmaz.

Para yönetimini iyileştirir - risk her zaman hesap büyüklüğüne uygundur.

Scalping, Swing veya Uzun Vadeli İşlemler için uygundur.

⚠️ Not

Bu gösterge bir planlama ve risk yönetimi aracıdır. İşlemleri otomatik olarak açıp kapatmaz. Her zaman kendi işlem stratejinizle birleştirin.
Filtrele:
IulianB
15
IulianB 2025.09.26 10:27 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Supattra Sumethasorn
381
Geliştiriciden yanıt Supattra Sumethasorn 2025.09.27 05:05
Many thank you, For your grate recommend I will use your advice for improve the next version to be better as well.
İncelemeye yanıt