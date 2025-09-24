SL TP Entry tooling
- Yardımcı programlar
- Supattra Sumethasorn
- Sürüm: 1.0
Risk Ödül Aracı – Akıllı İşlem Planlama Göstergesi
Risk Ödül Aracı, yatırımcıların her işlemi güvenle planlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış basit ama güçlü bir göstergedir.
Giriş, Zarar Durdurma, Kâr Alma ve Risk: Ödül Oranınızı (RR Oranı) anında hesaplar ve doğrudan grafikte görüntüler.
Sadece birkaç tıklamayla şunları öğreneceksiniz:
💵 Stop Loss'unuza ulaşıldığında ne kadar riske gireceğinizi
📈 Kâr Al emrinize ulaşıldığında ne kadar kazanabileceğinizi
⚖️ İşlemin almaya değer olup olmadığına karar verebilmeniz için kesin Risk: Ödül Oranı
✨ Temel Özellikler
Sürükle ve Bırak Çizgileri – Giriş, SL ve TP çizgilerini doğrudan grafik üzerinde taşıyın
Anında Hesaplama – Risk, Ödül ve RR Oranı gerçek zamanlı olarak güncellenir
Görsel Netlik – Renk kodlu çizgiler (Mavi = Giriş, Kırmızı = SL, Yeşil = TP)
Evrensel Kullanım – Herhangi bir sembolde, herhangi bir zaman diliminde ve herhangi bir aracı kurumda çalışır
Akıllı İşlem Planlaması – Duygusal işlemlerden kaçının ve girmeden önce her zaman riskinizi bilin
📊 Örnek
Altın İşlemi (XAUUSD):
Giriş = 2000
SL = 1990
TP = 2020
Araç Şunları gösterir:
Risk = 10$
Ödül = 20$
RR Oranı = 1: 2
Bu, riske attığınız her 1$ için potansiyel olarak 2$ kazanabileceğiniz anlamına gelir.
✅ Yatırımcılar Neden Bunu Seviyor?
Zaman kazandırır - manuel hesaplamalara gerek kalmaz.
Disiplinli kalmanızı sağlar - rastgele girişlere gerek kalmaz.
Para yönetimini iyileştirir - risk her zaman hesap büyüklüğüne uygundur.
Scalping, Swing veya Uzun Vadeli İşlemler için uygundur.
⚠️ Not
Bu gösterge bir planlama ve risk yönetimi aracıdır. İşlemleri otomatik olarak açıp kapatmaz. Her zaman kendi işlem stratejinizle birleştirin.
