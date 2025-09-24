SL TP Entry tooling

Risk Ödül Aracı – Akıllı İşlem Planlama Göstergesi





Risk Ödül Aracı, yatırımcıların her işlemi güvenle planlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış basit ama güçlü bir göstergedir.

Giriş, Zarar Durdurma, Kâr Alma ve Risk: Ödül Oranınızı (RR Oranı) anında hesaplar ve doğrudan grafikte görüntüler.





Sadece birkaç tıklamayla şunları öğreneceksiniz:





💵 Stop Loss'unuza ulaşıldığında ne kadar riske gireceğinizi





📈 Kâr Al emrinize ulaşıldığında ne kadar kazanabileceğinizi





⚖️ İşlemin almaya değer olup olmadığına karar verebilmeniz için kesin Risk: Ödül Oranı





✨ Temel Özellikler





Sürükle ve Bırak Çizgileri – Giriş, SL ve TP çizgilerini doğrudan grafik üzerinde taşıyın





Anında Hesaplama – Risk, Ödül ve RR Oranı gerçek zamanlı olarak güncellenir





Görsel Netlik – Renk kodlu çizgiler (Mavi = Giriş, Kırmızı = SL, Yeşil = TP)





Evrensel Kullanım – Herhangi bir sembolde, herhangi bir zaman diliminde ve herhangi bir aracı kurumda çalışır





Akıllı İşlem Planlaması – Duygusal işlemlerden kaçının ve girmeden önce her zaman riskinizi bilin





📊 Örnek





Altın İşlemi (XAUUSD):





Giriş = 2000





SL = 1990





TP = 2020





Araç Şunları gösterir:





Risk = 10$





Ödül = 20$





RR Oranı = 1: 2





Bu, riske attığınız her 1$ için potansiyel olarak 2$ kazanabileceğiniz anlamına gelir.





✅ Yatırımcılar Neden Bunu Seviyor?





Zaman kazandırır - manuel hesaplamalara gerek kalmaz.





Disiplinli kalmanızı sağlar - rastgele girişlere gerek kalmaz.





Para yönetimini iyileştirir - risk her zaman hesap büyüklüğüne uygundur.





Scalping, Swing veya Uzun Vadeli İşlemler için uygundur.





⚠️ Not





Bu gösterge bir planlama ve risk yönetimi aracıdır. İşlemleri otomatik olarak açıp kapatmaz. Her zaman kendi işlem stratejinizle birleştirin.