Assistant to easy manage multiple orders
- Utilità
- Supattra Sumethasorn
- Versione: 1.0
Assistente per gestire facilmente i tuoi ordini multipli
1. “Gestione principale di più ordini con un clic – Dimensionamento dei lotti basato sul rischio, chiusure parziali.
Evidenzia i principali punti di forza dell'azienda: controllo automatizzato del volume/rischio e supervisione di più ordini
2. "Fai trading in modo più intelligente, non più difficile: una dashboard completa per la gestione del commercio simultaneo"
Inquadra l'EA come un pannello di controllo all-in-one per scalare l'efficienza su più operazioni
3. "Un pannello per governare tutti gli ordini: chiusura parziale, chiusura a metà, chiusura del profitto, chiusura di tutto
Elenca le funzionalità principali che si rivolgono ai trader che gestiscono più posizioni contemporaneamente
4. "Controllo multiposizione semplice: linee SL/TP e linea di prezzo medio per MetaTrader5"
Enfatizza la gestione del rischio, l'interfaccia commerciale grafica,
5. Modifica facilmente SL e TP per gli ordini multipli basta trascinare e fare clic
🧩 Perché funzionano
Controllo multiordine: risolve esattamente ciò che gli utenti cercano in uno strumento di assistenza al trading EA per ordini multipli
Appeal visivo del dashboard: i trader vogliono chiarezza: il pannello di controllo del tuo EA aumenta l'interesse all'acquisto
Nota:
Si tratta di strumenti per gestire facilmente gli ordini, senza garantire profitti e perdite.
Non appropriato per la strategia di copertura.