SuperTraderX MQL5

🧠 SuperTrader X için MT5 — Açıklama SuperTrader X, Martingale tabanlı, yönlü ızgara (grid) stratejisi kullanan bir Uzman Danışman (Expert Advisor - EA) uygulamasıdır. Emirler, fiyat başlangıç pozisyonuna ters yönde ilerlediğinde, önceden belirlenmiş nokta (pip) aralıklarıyla açılır.

Bu EA, her yeni emirle birlikte kâr hedefinin arttığı doğrusal bir Take Profit (TP) modelini destekler. Aralıklar, çarpan, hacim, emir sınırı ve işlem yönü gibi tüm temel parametreler manuel olarak yapılandırılabilir.

Sistem, ortalama alma stratejilerini kullanan ve Martingale yönteminin taşıdığı riskleri bilen traderlar için tasarlanmıştır.

⚙️ Ana Özellikler - Yönü belirlenmiş Martingale mantığı (sadece ALIŞ veya SATIŞ) - Fiyat belirlenen DropPoints (nokta düşüşü) kadar düştükten sonra işlem açar - Doğrusal kâr modeli (isteğe bağlı) - Emir sayısını özelleştirme - Farklı finansal araçlar için esnek parametreler - Basit arayüz ve kararlı çalışma

📌 Önerilen Ayarlar İşlem aracı: EURUSD Başlangıç lotu: 0.01 Emirler arası mesafe (StepPips): 45 Hedef kâr (TargetProfit): 4.5 TP artış miktarı (TPIncrement): 0.5 ve üzeri DropPoints: 350 Maksimum emir sayısı: 12 LookbackHours: 2 UseLinearTP: true / false (isteğe bağlı) Zaman dilimi (Timeframe): herhangi biri Önerilen yatırım miktarı: 500 $ ve üzeri

Bu parametreler ekran görüntülerinde gösterilmiştir ve sermaye ve işlem stilinize göre ayarlanabilir.

🖥️ Minimum Gereksinimler Aracı kurum (Broker): her türlü aracı kurum Kaldıraç: en az 1:500 önerilir VPS: kesintisiz çalışmak için önerilir

❗ Önemli Bilgiler - Trend filtresi içermez - Sadece bir yönde (ALIŞ veya SATIŞ) çalışır - Kullanmadan önce Martingale stratejisinin taşıdığı riskleri anladığınızdan emin olun - Geçmiş test sonuçları gelecekte kâr garantisi vermez

📷 Arayüz ve parametre örnekleri ekran görüntülerinde yer almaktadır 💬 Sorularınızı “Yorumlar” bölümünden iletebilirsiniz