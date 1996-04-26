SuperTraderX MQL5
- Experts
- Serhii Homelko
- Version: 1.0
- Activations: 5
🧠 SuperTrader X pour MT5 — Description
SuperTrader X est un conseiller expert (Expert Advisor) utilisant une stratégie de type grille directionnelle basée sur le modèle Martingale. Les ordres ne sont ouverts que lorsque le prix se déplace à l'encontre de la première entrée, avec un intervalle prédéfini en points (pips).
L’expert permet d’utiliser un modèle de Take Profit linéaire, où l’objectif de profit augmente à chaque nouvel ordre. Tous les paramètres clés — pas d’intervalle, multiplicateur, volume, limite d’ordres et direction du trading — sont configurables manuellement.
Le système est conçu pour les traders utilisant des stratégies de moyennage et conscients des risques liés à la méthode Martingale.
⚙️ Fonctionnalités principales
- Logique Martingale directionnelle (uniquement ACHAT ou VENTE)
- Entrée après une baisse de prix définie en points (DropPoints)
- Modèle de profit linéaire (optionnel)
- Nombre d'ordres configurable
- Paramètres flexibles adaptables à différents instruments
- Interface simple et fonctionnement stable
📌 Configuration recommandée
Instrument de trading : EURUSD
Taille de lot initiale : 0,01
Écart entre ordres (StepPips) : 45
Profit cible (TargetProfit) : 4,5
Incrément linéaire du TP (TPIncrement) : à partir de 0,5
DropPoints : 350
Nombre maximum d'ordres : 12
LookbackHours : 2
UseLinearTP : true / false (optionnel)
Timeframe : tous cadres temporels possibles
Dépôt recommandé : à partir de 500 $
Ces paramètres sont illustrés dans les captures d’écran et peuvent être ajustés selon votre capital et votre style de trading.
🖥️ Exigences minimales
Courtier (broker) : tout courtier
Effet de levier : au moins 1:500 recommandé
VPS : recommandé pour un fonctionnement sans interruption
❗ Points importants
- Aucun filtre de tendance n’est intégré
- Le conseiller fonctionne dans une seule direction (ACHAT ou VENTE)
- Assurez-vous de comprendre les risques associés à la stratégie Martingale avant de l’utiliser
- Les résultats de backtesting ne garantissent pas des profits futurs
📷 Des exemples d’interface et de paramètres sont visibles dans les captures d’écran
💬 Si vous avez des questions, laissez-les dans la section « Commentaires »