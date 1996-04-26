SuperTraderX MQL5

🧠 SuperTrader X pour MT5 — Description

SuperTrader X est un conseiller expert (Expert Advisor) utilisant une stratégie de type grille directionnelle basée sur le modèle Martingale. Les ordres ne sont ouverts que lorsque le prix se déplace à l'encontre de la première entrée, avec un intervalle prédéfini en points (pips).





L’expert permet d’utiliser un modèle de Take Profit linéaire, où l’objectif de profit augmente à chaque nouvel ordre. Tous les paramètres clés — pas d’intervalle, multiplicateur, volume, limite d’ordres et direction du trading — sont configurables manuellement.





Le système est conçu pour les traders utilisant des stratégies de moyennage et conscients des risques liés à la méthode Martingale.





⚙️ Fonctionnalités principales

- Logique Martingale directionnelle (uniquement ACHAT ou VENTE)

- Entrée après une baisse de prix définie en points (DropPoints)

- Modèle de profit linéaire (optionnel)

- Nombre d'ordres configurable

- Paramètres flexibles adaptables à différents instruments

- Interface simple et fonctionnement stable





📌 Configuration recommandée

Instrument de trading : EURUSD

Taille de lot initiale : 0,01

Écart entre ordres (StepPips) : 45

Profit cible (TargetProfit) : 4,5

Incrément linéaire du TP (TPIncrement) : à partir de 0,5

DropPoints : 350

Nombre maximum d'ordres : 12

LookbackHours : 2

UseLinearTP : true / false (optionnel)

Timeframe : tous cadres temporels possibles

Dépôt recommandé : à partir de 500 $





Ces paramètres sont illustrés dans les captures d’écran et peuvent être ajustés selon votre capital et votre style de trading.





🖥️ Exigences minimales

Courtier (broker) : tout courtier

Effet de levier : au moins 1:500 recommandé

VPS : recommandé pour un fonctionnement sans interruption





❗ Points importants

- Aucun filtre de tendance n’est intégré

- Le conseiller fonctionne dans une seule direction (ACHAT ou VENTE)

- Assurez-vous de comprendre les risques associés à la stratégie Martingale avant de l’utiliser

- Les résultats de backtesting ne garantissent pas des profits futurs





📷 Des exemples d’interface et de paramètres sont visibles dans les captures d’écran

💬 Si vous avez des questions, laissez-les dans la section « Commentaires »