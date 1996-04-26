SuperTraderX MQL5

🧠 SuperTrader X pour MT5 — Description  

SuperTrader X est un conseiller expert (Expert Advisor) utilisant une stratégie de type grille directionnelle basée sur le modèle Martingale. Les ordres ne sont ouverts que lorsque le prix se déplace à l'encontre de la première entrée, avec un intervalle prédéfini en points (pips).


L’expert permet d’utiliser un modèle de Take Profit linéaire, où l’objectif de profit augmente à chaque nouvel ordre. Tous les paramètres clés — pas d’intervalle, multiplicateur, volume, limite d’ordres et direction du trading — sont configurables manuellement.


Le système est conçu pour les traders utilisant des stratégies de moyennage et conscients des risques liés à la méthode Martingale.


⚙️ Fonctionnalités principales  

- Logique Martingale directionnelle (uniquement ACHAT ou VENTE)  

- Entrée après une baisse de prix définie en points (DropPoints)  

- Modèle de profit linéaire (optionnel)  

- Nombre d'ordres configurable  

- Paramètres flexibles adaptables à différents instruments  

- Interface simple et fonctionnement stable  


📌 Configuration recommandée  

Instrument de trading : EURUSD  

Taille de lot initiale : 0,01  

Écart entre ordres (StepPips) : 45  

Profit cible (TargetProfit) : 4,5  

Incrément linéaire du TP (TPIncrement) : à partir de 0,5  

DropPoints : 350  

Nombre maximum d'ordres : 12  

LookbackHours : 2  

UseLinearTP : true / false (optionnel)  

Timeframe : tous cadres temporels possibles  

Dépôt recommandé : à partir de 500 $  


Ces paramètres sont illustrés dans les captures d’écran et peuvent être ajustés selon votre capital et votre style de trading.


🖥️ Exigences minimales  

Courtier (broker) : tout courtier  

Effet de levier : au moins 1:500 recommandé  

VPS : recommandé pour un fonctionnement sans interruption  


❗ Points importants  

- Aucun filtre de tendance n’est intégré  

- Le conseiller fonctionne dans une seule direction (ACHAT ou VENTE)  

- Assurez-vous de comprendre les risques associés à la stratégie Martingale avant de l’utiliser  

- Les résultats de backtesting ne garantissent pas des profits futurs  


📷 Des exemples d’interface et de paramètres sont visibles dans les captures d’écran  

💬 Si vous avez des questions, laissez-les dans la section « Commentaires »

