Breakout de Strike – Niveaux de breakout basés sur la fourchette





L'indicateur Strike Breakout dessine quotidiennement une plage intrajournalière personnalisable sur le graphique, aidant les traders à identifier avec précision les zones de rupture clés et les mouvements de prix potentiels.





Plage de temps personnalisée

Les utilisateurs peuvent définir les heures de début et de fin exactes de la plage quotidienne, ce qui permet une flexibilité totale pour différentes stratégies et sessions de trading (par exemple, plage d'ouverture quotidienne, ouverture de Londres, ouverture de New York, session en Asie, etc.).





Niveaux de rupture basés sur les multiplicateurs de plage

En plus de la plage principale, l'indicateur trace des niveaux supplémentaires basés sur des multiplicateurs de plage définis par l'utilisateur (par exemple, 0,0x, 1,0x, 2,0x). Ces niveaux peuvent servir de cibles de cassure, de zones de support/résistance ou de signaux d'entrée/sortie.





Visuels entièrement personnalisables

Toutes les couleurs de la zone de range et des niveaux de rupture sont entièrement personnalisables. Vous pouvez personnaliser l'apparence en fonction du thème de votre graphique et de vos préférences de trading.





Historique de l'affichage des contrôles

Choisissez le nombre de jours passés pour afficher la plage et les niveaux sur le graphique. Que vous souhaitiez une vue actuelle claire ou une référence historique, à vous de choisir.



