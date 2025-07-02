Value Edition Limited Indicator UranoTrader

VALUE EDITION LIMITED, piyasa analizinde netlik, kesinlik ve hız arayan trader'lar için geliştirilmiş ileri düzey bir teknik göstergedir. MetaTrader 4 ve 5 ile uyumlu olup, akıllı aşırı alım/aşırı satım bölgeleri, dinamik fiyat kanalları, normalize edilmiş mum çubuk analizi ve gerçek zamanlı uyarıları entegre ederek, herhangi bir varlık veya zaman diliminde işlem yapmak için güvenilir destek sağlar.

Ana Özellikler

Akıllı İşlem Bölgeleri: Yapılandırılabilir maksimum, ortalama ve minimum seviyelere sahip aşırı alım ve aşırı satım bölgelerinin otomatik tespiti.

Dinamik Fiyat Kanalları: Hareketli bir eksen ve ortalama oynaklığın otomatik hesaplanması, kritik tükenme ve dönüş bölgelerini vurgular.

Normalize Mum Analizi: Ortalamadan sapmaya dayalı olarak mumların orantılı bir şekilde yeniden çizilmesi, fiyat aşırı uçlarının kesin bir görünümünü sunar.

Otomatik Alım ve Satım Sinyalleri: Görsel ve işitsel uyarı seçenekleriyle yapılandırılabilir sinyaller üretir; geri çekilme, kırılma veya devam stratejileri için idealdir.

Uyarı Ayarları: Kritik seviyeler için özelleştirilmiş bildirimler; sesli uyarılar, görsel açılır pencereler ve bölgelere göre segmentasyon (seviye 1, 2 veya 3) desteği sunar.

Backtest Desteği: Analiz için geçmiş bar tanımlama (280'e kadar) ve öngörü için gelecek bar tanımlama, varlığın geçmiş davranış çalışmalarını kolaylaştırır.

Renkli Fiyat ve Seviye Çizgileri: Daha iyi grafik organizasyonu için yatay referans çizgilerini etkinleştirme ve renk özelleştirme.

Ayarlar

Analiz edilen mum sayısı: İhtiyaca göre ayarlanabilir.

Bölge genişliği ve hassasiyeti: Piyasa koşullarına uyum sağlamayı mümkün kılar.

Giriş türü: Geri çekilme, kırılma veya devam için yapılandırılabilir.

Uyarılar: Sesli ve görsel uyarıların etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması.

Gelecek bar: Gelişmiş projeksiyonların tanımlanması.

Görsel özelleştirme: Renk, ses ve bildirim ayarları.

Nasıl Çalışır?

VALUE EDITION LIMITED, kritik piyasa bölgelerini belirlemek için oynaklık okumasını, fiyat aralığını ve mum davranışını birleştirir. Yapılandırılan koşullar karşılandığında otomatik sinyaller üretilir ve etkinleştirilmişse anında uyarılar tetiklenir. Entegre backtest sistemi, kurulumları doğrulamanıza ve stratejileri pratik ve verimli bir şekilde geliştirmenize olanak tanır.

Destek

Sorularınız, önerileriniz veya teknik destek için lütfen platformdaki ürün yorum bölümünü kullanın veya doğrudan geliştirici ile iletişime geçin. Güncellemeler ve iyileştirmeler düzenli olarak sağlanmaktadır.

Yasal Uyarı

Bu araç yalnızca eğitim ve analiz amaçlıdır ve bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Geliştirici, bu göstergeyi kullanmanın bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değildir. Tüm yatırım kararları tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürünü kullanarak, Brezilya Medeni Kanunu'nun 927. maddesinde belirtildiği gibi bu şartları kabul etmiş sayılırsınız.

Neden VALUE EDITION LIMITED'i Seçmelisiniz?

Dinamik analizi ve esnek ayarları ile VALUE EDITION LIMITED, daha yüksek hassasiyet ve işlem disiplini sunar. Teknik analiz seviyesini yükseltir ve trader'ın tutarlılığını güçlendirerek, sağlam ve profesyonel sonuçlar için temel bir araç haline gelir.