Value Edition Limited Indicator UranoTrader

VALUE EDITION LIMITED, piyasa analizinde netlik, kesinlik ve hız arayan trader'lar için geliştirilmiş ileri düzey bir teknik göstergedir. MetaTrader 4 ve 5 ile uyumlu olup, akıllı aşırı alım/aşırı satım bölgeleri, dinamik fiyat kanalları, normalize edilmiş mum çubuk analizi ve gerçek zamanlı uyarıları entegre ederek, herhangi bir varlık veya zaman diliminde işlem yapmak için güvenilir destek sağlar.

Ana Özellikler

  • Akıllı İşlem Bölgeleri: Yapılandırılabilir maksimum, ortalama ve minimum seviyelere sahip aşırı alım ve aşırı satım bölgelerinin otomatik tespiti.

  • Dinamik Fiyat Kanalları: Hareketli bir eksen ve ortalama oynaklığın otomatik hesaplanması, kritik tükenme ve dönüş bölgelerini vurgular.

  • Normalize Mum Analizi: Ortalamadan sapmaya dayalı olarak mumların orantılı bir şekilde yeniden çizilmesi, fiyat aşırı uçlarının kesin bir görünümünü sunar.

  • Otomatik Alım ve Satım Sinyalleri: Görsel ve işitsel uyarı seçenekleriyle yapılandırılabilir sinyaller üretir; geri çekilme, kırılma veya devam stratejileri için idealdir.

  • Uyarı Ayarları: Kritik seviyeler için özelleştirilmiş bildirimler; sesli uyarılar, görsel açılır pencereler ve bölgelere göre segmentasyon (seviye 1, 2 veya 3) desteği sunar.

  • Backtest Desteği: Analiz için geçmiş bar tanımlama (280'e kadar) ve öngörü için gelecek bar tanımlama, varlığın geçmiş davranış çalışmalarını kolaylaştırır.

  • Renkli Fiyat ve Seviye Çizgileri: Daha iyi grafik organizasyonu için yatay referans çizgilerini etkinleştirme ve renk özelleştirme.

Ayarlar

  • Analiz edilen mum sayısı: İhtiyaca göre ayarlanabilir.

  • Bölge genişliği ve hassasiyeti: Piyasa koşullarına uyum sağlamayı mümkün kılar.

  • Giriş türü: Geri çekilme, kırılma veya devam için yapılandırılabilir.

  • Uyarılar: Sesli ve görsel uyarıların etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması.

  • Gelecek bar: Gelişmiş projeksiyonların tanımlanması.

  • Görsel özelleştirme: Renk, ses ve bildirim ayarları.

Nasıl Çalışır?

VALUE EDITION LIMITED, kritik piyasa bölgelerini belirlemek için oynaklık okumasını, fiyat aralığını ve mum davranışını birleştirir. Yapılandırılan koşullar karşılandığında otomatik sinyaller üretilir ve etkinleştirilmişse anında uyarılar tetiklenir. Entegre backtest sistemi, kurulumları doğrulamanıza ve stratejileri pratik ve verimli bir şekilde geliştirmenize olanak tanır.

Destek

Sorularınız, önerileriniz veya teknik destek için lütfen platformdaki ürün yorum bölümünü kullanın veya doğrudan geliştirici ile iletişime geçin. Güncellemeler ve iyileştirmeler düzenli olarak sağlanmaktadır.

Yasal Uyarı

Bu araç yalnızca eğitim ve analiz amaçlıdır ve bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Geliştirici, bu göstergeyi kullanmanın bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değildir. Tüm yatırım kararları tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürünü kullanarak, Brezilya Medeni Kanunu'nun 927. maddesinde belirtildiği gibi bu şartları kabul etmiş sayılırsınız.

Neden VALUE EDITION LIMITED'i Seçmelisiniz?

Dinamik analizi ve esnek ayarları ile VALUE EDITION LIMITED, daha yüksek hassasiyet ve işlem disiplini sunar. Teknik analiz seviyesini yükseltir ve trader'ın tutarlılığını güçlendirerek, sağlam ve profesyonel sonuçlar için temel bir araç haline gelir.


Önerilen ürünler
Nice Trade Point
Muhammed Emin Ugur
Göstergeler
This    Nice Trade Point     indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.     Features and Suggestions Time Frame
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
FreqoMeterForecast
Stanislav Korotky
Göstergeler
The main idea of this indicator is rates analysis and prediction by Fourier transform. Indicator decomposes exchange rates into main harmonics and calculates their product in future. You may use the indicator as a standalone product, but for better prediction accuracy there is another related indicator - FreqoMaster - which uses FreqoMeterForecast as a backend engine and combines several instances of FreqoMeterForecast for different frequency bands. Parameters: iPeriod - number of bars in the ma
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi HTF Ichimoku MT4 için. - Ichimoku göstergesi en güçlü trend göstergelerinden biridir. HTF - Daha Yüksek Zaman Çerçevesi anlamına gelir. - Bu gösterge Trend Yatırımcıları için mükemmeldir ve Fiyat Hareketi girişleriyle birleştirilebilir. - HTF Ichimoku Göstergesi, daha yüksek zaman çerçevesinden Ichimoku'yu mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar. - Yukarı trend - mavi olanın üzerindeki kırmızı çizgi (ve her iki çizgi de bulutun üzerindedir) / Aşağı trend - mavi olanın altı
Harmonic Shark
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
TrendInChannel
Andriy Sydoruk
Göstergeler
This indicator is the undisputed leader among the indicators. And for this statement there is a good reason. The indicator builds a very high quality channel in which it generates signals to enter! What is the ideal strategy for the trader, since the trader always hesitates when choosing a strategy for the job. That is, this indicator will allow you to solve the dilemma of choosing a job by trend or to the channel, since it combines these two basic concepts. Working with the indicator is very
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
Accumulation Bar mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için Birikim Çubuğu Deseni. - "Birikim Çubuğu" göstergesi, Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir kopuş odaklı göstergedir. - Gösterge, 1 çubuk boyunca dar bir alanda fiyat birikimini algılar ve şunları gösterir: Kopuş yönü, Bekleyen emir ve SL konumları. - Boğa Birikim Çubuğu - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı Birikim Çubuğu - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - Yeniden boyama yok, gecikme yok, Yüksek R/R oranı (ödül/risk). - Göste
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Göstergeler
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
BuySell Indicator
Chathusanka Yamasinghe
Göstergeler
This indicator shows the trend reversing point to get correct order. Red arrow and blue arrow help you to place your order. But we recommend take first signal from 1H or 4H higher time frame then go to smaller time frame 5M or 15M time frame and wait for same signal from Higher time frame then place your order. You can set the gap between candle and arrow. This is testing indicator.
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Göstergeler
Gösterge, tarihsel olanlarla karşılaştırılabilecek güncel teklifler oluşturur ve bu temelde bir fiyat hareketi tahmini yapar. Gösterge, istenen tarihe hızlı navigasyon için bir metin alanına sahiptir. Seçenekler: Sembol - göstergenin göstereceği sembolün seçimi; SymbolPeriod - göstergenin veri alacağı dönemin seçimi; GöstergeRenk - gösterge rengi; Ters - doğru tırnakları tersine çevirir, yanlış - orijinal görünüm; Sonraki, tarihi girebileceğiniz ve 'enter' tuşuna basarak hemen atlayab
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Göstergeler
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Currency Index Pro
Makarii Gubaydullin
Göstergeler
8 büyük para biriminin mevcut gücü Benim   #1 Çok işlevli araç:  66+ özellik içerir, bu gösterge dahil  |   Herhangi bir sorunuz varsa bana ulaşın   |    MT5 sürümü Gösterge ayrı bir pencerede görüntülenir, grafiğin herhangi bir yerine taşınabilir. Giriş ayarlarında   şu ayarları yapabilirsiniz: Arayüz teması : koyu / beyaz; Önek ve sonek， brokerınızın döviz çiftlerinde varsa: (örneğin, sembol "EURUSD .pro " ise, lütfen " .pro "'yu sonek olarak ayarlayın); Panel boyutu Yazı tipi boyutu ``` ​​​
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Göstergeler
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
SimpleProb
Augusto Martins Lopes
Göstergeler
SimpleProb: Finansal Piyasadaki Yeni Müttefikiniz! Açıklama Karmaşık ve kafa karıştırıcı göstergelerden sıkıldınız mı? SimpleProb , MetaTrader 4 üzerindeki işlemlerinizi daha basit ve verimli hale getirmek için tasarlanmış bir teknik analiz göstergesidir! SimpleProb, son 14 fiyat dönemini analiz ederek yükseliş ( CALL ) ve düşüş ( PUT ) olasılıklarını hesaplar. Grafik üzerinde net görsel sinyaller sağlayarak alım ve satım kararlarını daha sezgisel hale getirir. Nasıl Çalışır? Basit Olasılık Hesa
Visual Range Directional Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
The Range Directional Force Indicator is designed to help traders analyze market trends, reversals, and directional strength. It focuses on price movements within defined ranges, identifying key moments when the market is gaining momentum or preparing for a shift. By dividing the chart into dynamic price ranges, the indicator detects critical support and resistance levels. It calculates the directional force of price movements, highlighting potential entry and exit points based on market sentim
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Göstergeler
Gold Venamax   - bu en iyi hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması bir varlığın fiyat hareketini analiz eder ve oynaklığı ve potansiyel giriş bölgelerini yansıtır. Gösterge özellikleri: Bu, rahat ve karlı ticaret için Magic ve iki Blok trend oku içeren süper bir göstergedir. Grafikte blokları değiştirmek için Kırmızı Düğme görüntülenir. Magic, gösterge ayarlarında ayarlanır, böylece göstergeyi farklı Blokları görüntüleyen iki grafiğe yükleyebilirsiniz. Gold Venamax farklı ok tam
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
Göstergeler
VR Izgara göstergesi, kullanıcı tanımlı ayarlarla grafiksel bir ızgara oluşturmak için tasarlanmıştır . Standart ızgaradan farklı olarak, VR Izgarası dairesel seviyeler oluşturmak için kullanılır. Kullanıcının seçimine bağlı olarak tur seviyeleri arasındaki adım isteğe bağlı olabilir. Ek olarak, diğer göstergeler ve yardımcı programlardan farklı olarak VR Grid, zaman dilimi değiştiğinde veya terminal yeniden başlatıldığında bile ızgaranın konumunu korur . Ayarlar, set dosyaları, demo versiyonlar
FREE
Legend Trend
Andriy Sydoruk
Göstergeler
The intelligent algorithm of the Legend Trend indicator accurately shows the points of potential market reversal. The indicator tracks the market trend, ignoring sharp market fluctuations and noise around the average price. Implements a kind of technical analysis based on the idea that the market is cyclical in nature. This is a pointer indicator. It catches the trend and shows favorable moments of entering the market with arrows. A strategy for trading with the trend, filtering market noise a
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
RTSPattern
Tomas Belak
Göstergeler
The indicator provides a superior alternative to price action analysis. It enables the identification of normalized patterns, which are then transformed into a graphical representation to forecast future steps within a time series. In the top-left corner, you'll find information regarding the expected prediction accuracy, determined through a complex MSQE calculation. You have the flexibility to adjust the time window, making it easy to validate the indicator's performance. Additionally, you can
Absolute price
Aleksey Ivanov
Göstergeler
This   indicator is intended for professionals assessing fundamental market trends.  This indicator calculates the index of any instrument and analyzes it.              The index of the state currency shows the real purchasing power of this currency, and the dynamics of this index shows the dynamics of the economic state of the corresponding state. An analysis of the indices of both currencies included in a currency pair makes it much more reliable to identify the trend of this cur
AdvanceSuperTrend
Prabagaran E
Göstergeler
Title : UT_Bot - ATR-Based Trading Indicator Introduction : Discover the power of "UT_Bot," the ultimate trading indicator that leverages the Average True Range (ATR) to provide unparalleled accuracy in your trading decisions. If you're seeking a more reliable alternative to the Super Trend indicator, look no further. UT_Bot is your key to precision trading. Key Features : ATR-Powered Precision: UT_Bot uses the ATR to deliver accurate signals that adapt to market volatility. Enhanced Trend Detec
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Göstergeler
Professional Cumulative Delta & Volume Median Indicator Track   real buying/selling pressure   with this powerful volume analysis tool. The   Volume Compare Indicator   combines   Cumulative Delta   and   Volume Medians   to help you identify institutional activity, imbalances, and potential reversals. Key Features:   Cumulative Delta Histogram   – Visualizes net buying vs. selling volume in real-time.   Buy/Sell Volume Medians   – Horizontal lines showing average buy & sell volume lev
Signal Channel
Aleksey Ivanov
Göstergeler
The principle of constructing indicator lines and their meaning .               The Signal Channel   indicator uses a robust filtering method based on two moving medians applicable to the High and Low prices, i.e. the lines <High> and <Low>, where <..> is the sign of linear averaging, which are shifted by certain values ​​in an uptrend and by opposite values ​​in a downtrend, which allows you to get a narrow channel, approximately outlining each bar. Sharp kinks of the lines of such a channel a
MTF Stochastic
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Göstergeler
Xmaster göstergesinin yeni, daha doğru versiyonu. Dünyanın dört bir yanından 200'den fazla tüccar, en etkili ve doğru formülü elde etmek için bu göstergenin farklı kombinasyonlarının 15.000'den fazla testini bilgisayarlarında gerçekleştirdi. Ve burada size doğru sinyalleri gösteren ve yeniden boyamayan "Xmaster formül göstergesi forex yeniden boyama yok" göstergesini sunuyoruz. Bu gösterge aynı zamanda tüccara e-posta ve push yoluyla sinyaller gönderir. Her yeni tick'in gelmesiyle birlikte, 75'
Acceleration Fractals
Vladimir Tkach
Göstergeler
The indicator analyzes the change in the minimum and maximum prices of the previous bars fixing the entrance of the big players. If the change (delta) increases, a signal is displayed on the graph in the form of an arrow. At the same time, virtual trade on history is carried out. In case of a repeat of the signal, the positions are increased (refilling). Thus the lot of positions can differ. The results of virtual trading in the form of losses / losses, profitability, drawdown and transaction li
Stochastic Advanced MT4
Siarhei Vashchylka
Göstergeler
The " Stochastic Advanced " indicator displays the signals of the 'Stochastic" indicator directly on the chart without the presence of the indicator itself at the bottom of the screen. The indicator signals can be displayed not only on the current timeframe, but also on a timeframe one level higher. In addition, we have implemented a filter system based on the Moving Average indicator. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Advantages 1. Displaying the signals of the "Stoch
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (8)
Göstergeler
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Göstergeler
Apollo Secret Trend , herhangi bir çift ve zaman dilimindeki trendleri bulmak için kullanılabilecek profesyonel bir trend göstergesidir. Gösterge, işlem yapmayı tercih ettiğiniz çift veya zaman dilimi ne olursa olsun, piyasa trendlerini tespit etmek için kullanabileceğiniz birincil işlem göstergeniz olabilir. Göstergede özel bir parametre kullanarak sinyalleri kişisel ticaret tarzınıza uyarlayabilirsiniz. Gösterge, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergenin sinyalleri YENİDEN
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Göstergeler
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   hafta   veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  Trading Tools Channel on MQL5 : en son haberler için katılın RSI Shift Zone Scanner, RSI sinyallerini fiyat hareketi ile ilişkilendirerek piyasa duyarlılığının değişebileceği anları belirler. RSI, önceden ayarlanmış seviyeleri (varsayılan: aşırı alım 70, aşırı satım 30) aştığında veya altına indiğinde gösterge doğrudan grafikte bir kanal çizer. Bu kanallar, duyarlılığın
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Göstergeler
M1 EASY SCALPER is a scalping indicator specifically designed for the 1-minute (M1) timeframe, compatible with any currency pair or instrument available on your MT4 terminal. Of course, it can also be used on any other timeframe, but it works exceptionally well on M1 (which is challenging!) for scalping. Note: if you're going to scalp, make sure you have an account suitable for it. Do not use Cent or Standard accounts as they have too much spread! (use ECN, RAW, or Zero Spread accounts) Robustn
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Göstergeler
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Otomatik Optimize Edilmiş Bollinger Bantları – Gerçek Piyasa Davranışına Dayalı Uyarlanabilir Volatilite Aracı Bu gelişmiş MT4 göstergesi, geçmiş veriler üzerinde işlem simülasyonu yaparak en iyi dönem ve standart sapma değerlerini otomatik olarak bulur. Sabit parametreler yerine, piyasa değişimlerine ve fiyat yapısına dinamik olarak uyum sağlar; böylece gerçek zamanlı volatiliteyi daha doğru yansıtan bantlar oluşturur. Manuel ayar gerekmez. Temel Özellikler: Tarihsel verilere dayalı otomatik Bo
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Göstergeler
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boy
Yazarın diğer ürünleri
BinaryExpert Indicador UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Göstergeler
BINARYEXPERT , ikili opsiyon piyasasında hassas giriş sinyalleri arayan traderlar için tasarlanmış güçlü bir teknik göstergedir. MetaTrader 4 için geliştirilmiş olan bu gösterge, EMA, RSI, MACD, Stokastik ve ATR gibi çeşitli teknik indikatörleri birleştirerek güvenilir CALL ve PUT sinyalleri üretir. Kullanıcı dostu arayüzü ve gerçek zamanlı istatistik paneli ile BINARYEXPERT, traderların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Öne Çıkan Özellikler Çoklu Gösterge Analizi: EMA, RSI, MACD,
MHI Probability PRO Indicator UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Göstergeler
Piyasanın Gizemlerini MHI Probability ile Çözün! Mum formasyonlarını nefes kesici bir stratejik pusulaya dönüştüren gösterge. Dört benzersiz stratejiyle ( MHI Çoğunluk, MHI Azınlık, Milyon Çoğunluk ve Milyon Azınlık ) - bu olasılıksal analiz ustası, son 5 mumun davranışını yorumlamak için yenilikçi bir yaklaşım sunar ve etkileyici görsel hassasiyetle fırsatları vurgular. MHI Probability Neden Devrim Niteliğinde? 4 Strateji, Sonsuz Olasılık Arasından seçim yapın: →   MHI Çoğunluk   (trend takib
EA Combiner UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Uzman Danışmanlar
Combiner_EA, forex ve diğer piyasalar için otomatik işlem yapmak üzere tasarlanmış çok yönlü bir MetaTrader 4 Expert Advisor’dır. Harici göstergelerden ve Hareketli Ortalama stratejisinden gelen sinyalleri entegre eder; gelişmiş özellikler olarak ızgara işlemi, Martingale ve özelleştirilebilir kar al/durdur zararı ayarları sunar. Gerçek zamanlı istatistik paneli, hesap performansı hakkında bilgi verir ve disiplinli otomasyon arayan traderlar için idealdir. Temel Özellikler ️ Harici Gösterge E
Prosperium Indicator Binary Forex UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Göstergeler
PROSPERIUM , analiz ve işlem yürütmede maksimum güvenilirlik arayan yatırımcılar için geliştirilmiş kapsamlı bir teknik göstergedir. MetaTrader 4 ve 5 için oluşturulmuş olup, entegre bir alım (CALL) ve satım (PUT) sinyali üretme sistemi içinde bir dizi köklü göstergeyi (RSI, OBV, MACD, Bollinger Bantları, ADX, Ichimoku ve Yerçekimi Hareketli Ortalama) birleştirir. Gelişmiş istatistik paneli ve otomatik başarı oranı hesaplaması ile PROSPERIUM, gerçek zamanlı performansın net bir görünümünü sağla
CombinerPRO UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Göstergeler
CombinerPRO , MetaTrader 5 için geliştirilmiş, ikili opsiyonlar, OTC, sentetik piyasalar, kripto paralar ve forex trader’ları için tasarlanmış sofistike bir indikatördür. Teknik filtrelerin kombinasyonunu kullanarak kesin CALL ve PUT sinyalleri üretir ve stratejik uyumu artırmak için harici göstergelerle entegrasyonu destekler. Gerçek zamanlı istatistik paneli ve geri test (backtesting) özellikleri ile CombinerPRO, traderların stratejilerini optimize etmelerine olanak tanır. Ana Özellikler ️
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt