Value Edition Limited Indicator UranoTrader

VALUE EDITION LIMITED est un indicateur technique avancé, conçu pour les traders qui recherchent de la clarté, de la précision et de la rapidité dans l'analyse des marchés. Compatible avec MetaTrader 4 et 5, il intègre des zones de surachat/survente intelligentes, des canaux de prix dynamiques, une analyse de chandeliers normalisée et des alertes en temps réel, offrant ainsi un support fiable pour trader n'importe quel actif ou période graphique.

Caractéristiques principales

Zones de trading intelligentes : Identification automatique des zones de surachat et de survente, avec des niveaux maximum, moyen et minimum configurables.

Canaux de prix dynamiques : Calcul automatique d'un axe flottant et de la volatilité moyenne, mettant en évidence les zones critiques d'épuisement et de renversement.

Analyse de chandeliers normalisée : Redessin proportionnel des chandeliers basé sur l'écart à la moyenne, offrant une vision précise des extrêmes de prix.

Signaux automatiques d'achat et de vente : Génération de signaux configurables avec des options d'alerte visuelle et sonore, idéaux pour les stratégies de retracement, de rupture ou de continuation.

Paramètres d'alerte : Notifications personnalisées pour les niveaux critiques, avec support des alertes sonores, visuelles et une segmentation par zones (niveau 1, 2 ou 3).

Prise en charge du backtest : Définition des barres passées pour l'analyse (jusqu'à 280) et des barres futures pour la projection, facilitant l'étude du comportement historique de l'actif.

Lignes de prix et de niveau colorées : Activation de lignes de référence horizontales avec personnalisation des couleurs pour une meilleure organisation du graphique.

Paramètres

Nombre de chandeliers analysés : Ajustable selon les besoins.

Largeur et sensibilité des zones : Permet l'adaptation aux conditions du marché.

Type d'entrée : Configurable pour retracement, rupture ou continuation.

Alertes : Activation et désactivation des alertes sonores et visuelles.

Barre future : Définition de projections avancées.

Personnalisation visuelle : Ajustement des couleurs, des sons et des notifications.

Comment ça marche

VALUE EDITION LIMITED combine la lecture de la volatilité, l'écart de prix et le comportement des chandeliers pour identifier les zones critiques du marché. Les signaux automatiques sont générés lorsque les conditions configurées sont remplies, avec des alertes immédiates si elles sont activées. Le système de backtest intégré permet de valider des configurations et d'améliorer les stratégies de manière pratique et efficace.

Support

Pour les questions, suggestions ou support technique, veuillez utiliser la section des commentaires du produit sur la plateforme ou contacter directement le développeur. Les mises à jour et les améliorations sont fournies régulièrement.

Avertissement légal

Cet outil est destiné uniquement à des fins éducatives et analytiques et ne constitue pas une recommandation d'investissement. Le développeur n'est pas responsable des pertes ou dommages résultant de l'utilisation de cet indicateur. Toutes les décisions d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur. En utilisant ce produit, vous acceptez ces conditions, comme stipulé à l'article 927 du code civil brésilien.

Pourquoi choisir VALUE EDITION LIMITED ?

Avec son analyse dynamique et ses paramètres flexibles, VALUE EDITION LIMITED offre une plus grande précision et une discipline de trading. Il élève le niveau de l'analyse technique et renforce la constance du trader, devenant un outil essentiel pour des résultats solides et professionnels.



