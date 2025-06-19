Sniper Entry Pro Algo EA

Kristal Netliğinde Girişler. Korunan Kârlar. Gerçek Sniper Hassasiyeti.

Sniper Entry Pro Algo EA ile kurumsal seviye girişlerin gücünü keşfedin.
Bu uzman danışman, en temiz, en seçkin ve en güçlü algoritmik girişleri isteyen traderlar için geliştirildi; dinamik risk yönetimiyle kârlarınızı güvence altına alır ve büyütür.

Öne Çıkan Özellikler:

  • 🎯 Sniper Hassasiyetinde Algoritma:
    Sadece en kaliteli, filtrelenmiş işlemler. Rastgele sinyallere elveda; bu EA, piyasa gürültüsünü eleyerek en iyi fırsatlara odaklanır.

  • 🛡️ Korumalı Kâr:
    Dahili takip eden stop ve garantili kâr kilitleme özelliği ile kazancınızı ani dönüşlere karşı güvene alır.

  • İki Risk Modu:
    Sniper (ultra-seçici, çok az ama yüksek doğrulukta işlem)
    Turbo Sniper (daha yüksek işlem sıklığı, daha agresif kâr fırsatları)

  • 📊 Optimize Edilen Zaman Dilimi:
    XAUUSD (Altın) M5 zaman diliminde en iyi ve en istikrarlı sonuçları verir.
    Diğer majör paritelerde de kullanılabilir.

  • 📊 Şeffaf Piyasa Mantığı:
    Çoklu zaman dilimi trend analizi, hacim ve fiyat hareketi filtrelerini bir araya getirerek rakipsiz doğruluk sağlar.

  • 🏆 Kanıtlanmış Sonuçlar:
    Birden fazla paritede ve farklı piyasa koşullarında test edildi. İstikrarlı performans, gerçek şeffaflık.

  • Dinamik Risk Kontrolü:
    Piyasa volatilitesine ve risk iştahınıza göre ayarlanabilir modlar:
    Sniper (ultra-seçici) & Turbo Sniper (daha yüksek işlem sıklığı).

Nasıl Çalışır?

  • Sadece en güçlü confluence (örtüşen) sinyalleri sabırla bekler (çoklu TF trend, hacim, formasyon ve momentum).

  • “A+” işlemler için özel bir puanlama sistemi kullanır.

  • Pozisyon büyüklüğünü ve stop-loss seviyesini bakiyenize ve risk tercihinize göre otomatik ayarlar.

  • Kârı aktif olarak izler ve pozitif bölgeye geçtiğiniz anda kazancı koruma altına alır.

Kimler İçin Uygun?

  • Kurumsal tarzda girişler isteyen profesyonel ve ciddi traderlar.

  • Sadece otomatik sistem değil, aynı zamanda kârını koruyan sağlam algoritma arayanlar.

  • Netlik, disiplin ve istikrarlı kâr arayan herkes.

Neden Sniper Entry Pro Algo EA?

Çünkü haftada 100 işleme ihtiyacınız yok.
Doğru girişlere, doğru zamanda ve gerçek risk kontrolüne ihtiyacınız var.
Bırakın, işlemleriniz sniper hassasiyetiyle konuşsun.

Potansiyelini ortaya çıkar!
Sniper Entry Pro Algo EA ile bir üst seviyeye geç!
Doğru giriş, doğru risk – doğru başarı.


