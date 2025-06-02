FULL FOREX MARKET VIEW Gösterge Panosu MT5 Bu, MT5 platformu için oluşturulmuş özel bir göstergedir ve yatırımcılara piyasada neler olup bittiğine dair tam bir görünüm sağlar. Piyasayı analiz etmek ve başarılı bir işlem için gerekli tüm bilgileri göstermek için gerçek zamanlı veriler kullanır. KURULUM: Bu göstergiyi grafik penceresine eklemeden önce, MT5'inizdeki "Piyasa İzleme" paneline gidin ve ihtiyaç duymadığınız veya işlem yapmadığınız tüm döviz çiftlerini GİZLEYİN, yalnızca gerekli olanlar