金融とトレーディング戦略の領域を深く掘り下げ、私は一連の実験を実施し、強化学習に基づくアプローチと強化学習を使用しないアプローチを調査することにしました。 これらの手法を適用して、私は現代のトレーディングにおけるユニークな戦略の重要性を理解する上で極めて重要な微妙な結論を導き出すことができました。 ニューラル ネットワーク アドバイザーは、初期段階では目覚ましい効率性を示したにもかかわらず、長期的には非常に不安定であることが判明しました。 市場のボラティリティ、トレンドの変化、外部事象などのさまざまな要因により、企業の運営に混乱が生じ、最終的には不安定化につながりました。 この経験を武器に、私は課題を受け入れ、独自のアプローチを開発し始めました。 私の焦点は、集められた最良のインジケーターを異なるパラメーター設定で利用するアドバイザーを作成することに集中していました。 このアドバイザーは、私の独自の戦略に基づいており、さまざまなパラメーター設定を持つ 14 の指標を同時に採用し、何時間ものデータ分析と綿密なテストから生まれました。