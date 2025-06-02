EagleFX10

概要
EagleFXはMetaTrader 5向けの自動売買エキスパートアドバイザー（EA）であり、複数の銘柄を対象に24時間アルゴリズムトレードを高精度で実行します。感情を排除し、すべてのシグナルを徹底的にバックテストし、リスクパラメータを動的に調整し、機械学習由来のメモリーモジュールを活用してパフォーマンスを絶えず最適化します。

  1. 連続的かつ感情に左右されない実行
    疲労知らずで価格変動を監視し、事前設定された条件が満たされ次第、即時に売買を実行します。

  2. 実証済みのバックテスト戦略
    ATR、EMA、RSIなどのテクニカル指標に基づいたエントリー／エグジットルールを、長期間のデータで検証し、過度適合を回避します。

  3. 高度なアーキテクチャと適応力
    ハンドルベースのインジケーター呼び出しと多層メモリー構造により、リアルタイムで戦略を最適化します。

  4. 堅牢なリスク・マネジメント
    Kelly基準に基づく動的なポジションサイズ調整、日次・週次ドローダウン制限を備え、ブローカー制約を自動処理します。

  5. 広範なマーケット対応と信頼性
    FX通貨ペアだけでなくCFD、株価指数、商品にも対応し、ログとエラー処理で24時間安定稼働します。



