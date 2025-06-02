MT4版本 | FAQ Owl Smart Levels Indicator 是一個完整的交易系統，包含 Bill Williams 的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels 交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag 表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什麼水平上構建斐波那