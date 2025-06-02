Сводка

EagleFX — полностью автоматизированный Советник (EA) для MetaTrader 5, реализующий высокоточные алгоритмические стратегии торговли круглосуточно на множестве инструментов. Он исключает эмоции из принятия решений, строго тестирует каждую торговую точку на исторических данных, динамически настраивает параметры риска и использует продвинутые модули памяти, вдохновлённые машинным обучением, для постоянного совершенствования своей работы.

Непрерывное бесстрастное исполнение

EagleFX работает без усталости 24/7, непрерывно отслеживая динамику цен и открывая сделки сразу при выполнении заданных условий. В отличие от трейдеров-людей, склонных к страху и жадности, он безукоризненно следует своей стратегии, устраняя любые эмоциональные искажения.

Проверенные стратегии с бэктестом

Все правила входа и выхода основаны на количественных критериях — таких как ATR, EMA и RSI — и многократно тестировались на годах исторических данных для обеспечения статистической надёжности и предотвращения переобучения. Перед выходом в реальную торговлю каждый набор параметров проходит сквозной анализ (walk-forward), симуляции в различных режимах волатильности и оптимизацию как для трендовых, так и для флетовых рынков.

Современная архитектура и адаптивность

Встроенный в MT5 как автономный EA, EagleFX использует handle-базированные вызовы индикаторов для максимальной эффективности и многоуровневые структуры памяти по образцу LLM-агентов (FinMem, TradingGPT), чтобы оперативно учитывать недавние важные события, не теряя при этом общий контекст. Такая многослойная конструкция позволяет боту корректировать сигналы в режиме реального времени, подобно системам глубокого обучения с усилением, например FinRL.

Надёжный риск- и капитал-менеджмент

EagleFX динамически рассчитывает объём позиции по критерию Келли, ограниченному пользовательскими настройками риска, и контролирует ежедневную/еженедельную просадку для защиты капитала. Он автоматически нормализует объёмы под требования брокера, проверяет минимальные расстояния стоп-лосса и тейк-профита и может заранее корректировать отложенные ордера для соответствия fill-or-kill требованиям.