EagleFX10

Сводка
EagleFX — полностью автоматизированный Советник (EA) для MetaTrader 5, реализующий высокоточные алгоритмические стратегии торговли круглосуточно на множестве инструментов. Он исключает эмоции из принятия решений, строго тестирует каждую торговую точку на исторических данных, динамически настраивает параметры риска и использует продвинутые модули памяти, вдохновлённые машинным обучением, для постоянного совершенствования своей работы.

  1. Непрерывное бесстрастное исполнение
    EagleFX работает без усталости 24/7, непрерывно отслеживая динамику цен и открывая сделки сразу при выполнении заданных условий. В отличие от трейдеров-людей, склонных к страху и жадности, он безукоризненно следует своей стратегии, устраняя любые эмоциональные искажения.

  2. Проверенные стратегии с бэктестом
    Все правила входа и выхода основаны на количественных критериях — таких как ATR, EMA и RSI — и многократно тестировались на годах исторических данных для обеспечения статистической надёжности и предотвращения переобучения. Перед выходом в реальную торговлю каждый набор параметров проходит сквозной анализ (walk-forward), симуляции в различных режимах волатильности и оптимизацию как для трендовых, так и для флетовых рынков.

  3. Современная архитектура и адаптивность
    Встроенный в MT5 как автономный EA, EagleFX использует handle-базированные вызовы индикаторов для максимальной эффективности и многоуровневые структуры памяти по образцу LLM-агентов (FinMem, TradingGPT), чтобы оперативно учитывать недавние важные события, не теряя при этом общий контекст. Такая многослойная конструкция позволяет боту корректировать сигналы в режиме реального времени, подобно системам глубокого обучения с усилением, например FinRL.

  4. Надёжный риск- и капитал-менеджмент
    EagleFX динамически рассчитывает объём позиции по критерию Келли, ограниченному пользовательскими настройками риска, и контролирует ежедневную/еженедельную просадку для защиты капитала. Он автоматически нормализует объёмы под требования брокера, проверяет минимальные расстояния стоп-лосса и тейк-профита и может заранее корректировать отложенные ордера для соответствия fill-or-kill требованиям.

  5. Широкий охват рынков и надёжность
    Изначально разработанный для валютных пар на Forex, модульная кодовая база EagleFX легко расширяется на CFD, индексы и товары, используя мультисивольный потенциал MT5. Встроенный механизм логирования и обработки ошибок (OrderCheck, OrderSend) гарантирует мгновенную фиксацию и отчёт обо всех некорректных запросах, обеспечивая бесперебойность работы и уверенность трейдера.

Почему EagleFX?

  • Торговля 24/7 без перерывов и эмоций

  • Решения на основе данных с глубоким бэктестом

  • Адаптивный интеллект с многоуровневой памятью

  • Защита капитала через строгие лимиты просадки

  • Масштабируемость на любые рынки MT5 с надёжной обработкой ошибок



Рекомендуем также
Shawrie
Kevin Kipkoech
Библиотеки
This Pine Script implements a Gaussian Channel + Stochastic RSI Strategy for TradingView . It calculates a Gaussian Weighted Moving Average (GWMA) and its standard deviation to form an upper and lower channel. A Stochastic RSI is also computed to determine momentum. A long position is entered when the price closes above the upper Gaussian band and the Stoch RSI K-line crosses above D-line . The position is exited when the price falls back below the upper band. The script includes commission, cap
Entry IQ MT5
Michael Prescott Burney
3.67 (3)
Индикаторы
The Entry IQ Indicator is a technical analysis tool designed to assist traders in identifying potential entry points for long and short positions. It utilizes dynamic price boxes, equilibrium zones, and trend detection algorithms to analyze market trends and price movements. The indicator adapts to different broker price digit formats, provides customizable arrow signals, and plots real-time trendlines to refine signal accuracy. By assessing price action over a specific lookback period, Entry I
FREE
Niguru Bollinger Pro for MT5
Nino Guevara Ruwano
Библиотеки
Introducing Your New Go-To Trading EA! Boost your trading performance with this Bollinger Bands-based Expert Advisor, specially designed for XAU (Gold) and various Forex pairs. Why this EA is a must-have: Clean, user-friendly interface – perfect for all trader levels Built-in Hidden Take Profit & Stop Loss for added strategy security Ideal for both beginners and experienced traders Ready to use out of the box – no complex setup required. Trade smarter, not harder!
More BackTest Results
Yu Zhang
Библиотеки
1. What is this The MT5 system comes with very few optimization results. Sometimes we need to study more results. This library allows you to output more results during backtest optimization. It also supports printing more strategy results in a single backtest. 2. Product Features The results of the optimized output are quite numerous. CustomMax can be customized. The output is in the Common folder. It is automatically named according to the name of the EA, and the name of the same EA will be au
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
SortedByValue
Xiaoyu Huang
Библиотеки
Эта библиотека используется для сортировки массивов ключей и значений, нам часто нужно сортировать значения. как на языке питонов sorted(key_value.items(), key = lambda kv:(kv[ 1 ], kv[ 0 ])) функция импорта Пример сценариев использования 1. Ордера Grid EA сортируются по цене открытия void SortedByOpenPride()   {    long     OrderTicketBuffer[];    double   OpenPriceBuffer[];    for ( int i = PositionsTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--)      {        if (m_position.SelectByIndex(i))         {       
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Эксперты
Инструментарий для заработка и исследований. Техническая часть советника построена полностью на движке  Trading engine 4.010 , написанного господином Карпутовым , который любезно предоставляет доступ к своим работам. В основе ядра  торговых сигналов и стратегии лежит авторский алгоритм формирования паттернов прогнозирования цены. Применим к любому инструменту! Дополнен системой управления на основе МА "Девятихвостый Лис" , актуализации и подстройки сигнала максимально точно под рынок, инструм
Aklamavo ICT Silver Bullet Zones
Sylvester Aklamavo
Индикаторы
If you like this product, please give it a  5 star rating as a token of appreciation. This indicator draws vertical lines marking key Forex trading sessions (Asian, London, New York) for a configurable number of past days. These “Silver Bullet” lines help traders quickly visualize session start and end times on the chart. DaysToDisplay: How many previous days’ session lines to show. Session colors: Customizable line colors for each session. Session start hours: Local server hours for each sessi
FREE
TG Trade Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
Библиотеки
Introducing "TG Trade Service Manager" — your all-in-one solution for seamless trade management in both MQL4 and MQL5 environments. With a focus on speed, reliability, and convenience, this powerful library simplifies the complexities of trade execution and management, empowering developers with a single interface for enhanced efficiency. Metatrader4 Version   |   All Products   |   Contact   Key Features: Unified Interface : TG Trade Service Manager" provides a unified interface for   MQL4   an
LSTM Library
Thalles Nascimento De Carvalho
Библиотеки
LSTM Library - Продвинутые нейронные сети для MetaTrader 5 Профессиональная библиотека нейронных сетей для алгоритмической торговли LSTM Library предоставляет мощность рекуррентных нейронных сетей для ваших торговых стратегий в MQL5. Эта профессиональная реализация включает сети LSTM, BiLSTM и GRU с продвинутыми функциями, обычно доступными только в специализированных фреймворках машинного обучения. "Секрет успеха в машинном обучении для трейдинга заключается в правильной обработке данных. Garba
LevelsGoodFrequency
Nacer Kessir
Индикаторы
This indicator is based on a mathematical formula which gives you the possibility to seek and find the right frequency of the movement, and to determine its key level; just adjust the frequency parameter! Simple and highly effective; using this indicator you can easily predict the next support and  resistance    levels of the day. Also, this indicator determines the range and the next two importants levels of the movement outside this range so far. SGFL3 and RGFL3  are levels with high certainty
Native Websocket
Racheal Samson
5 (6)
Библиотеки
Простая в использовании, быстрая, асинхронная библиотека WebSocket для MQL5. Он поддерживает: ws:// и wss:// (защищенный веб-сокет "TLS") текстовые и бинарные данные Он обрабатывает: фрагментированное сообщение автоматически (передача больших объемов данных) кадры пинг-понга автоматически (подтверждение активности) Преимущества: DLL не требуется. Установка OpenSSL не требуется. До 128 соединений Web Socket из одной программы Различные уровни журнала для отслеживания ошибок Возможна синхронизац
Kaseki
Ben Mati Mulatya
Библиотеки
The Hybrid Metaheuristic Algorithm (HMA) is a cutting-edge optimization approach that combines the strengths of genetic algorithms with the best features of population-based algorithms. Its high-speed computation ensures unparalleled accuracy and efficient search capabilities, significantly reducing the total time required for optimization while identifying optimal solutions in fewer iterations. HMA outperforms all known population optimization algorithms in both speed and accuracy. Use Cases AO
Ai Prediction MT5
Mochamad Alwy Fauzi
Библиотеки
A free indicator for those who purchase the full version This indicator is created by this Ai, with your desired settings Artificial Intelligence at your service Have a complete artificial intelligence and use it in your codes This artificial intelligence is trained to tell you on each candle whether the market is moving up or down. In general, artificial intelligence can be used in all markets, all timeframes and all symbols However, due to the increasing complexity and decreasing accuracy of
Pionex Crypto API EA Connector for MT5
Rajesh Kumar Nait
Библиотеки
Pionex API EA Connector для MT5 – Бесшовная интеграция с MT5 Обзор Pionex API EA Connector для MT5 позволяет бесшовно интегрировать MetaTrader 5 (MT5) с Pionex API . Этот мощный инструмент дает возможность трейдерам выполнять и управлять сделками, получать информацию о балансе и отслеживать историю ордеров — всё прямо из MT5 . Основные функции Управление аккаунтом и балансом Get_Balance(); – Получение текущего баланса аккаунта на Pionex . Исполнение и управление ордерами orderLimit(string
SignalXpert
Steve Rosenstock
Библиотеки
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ SignalXpert был разработан мной, чтобы предоставить трейдерам, использующим индикатор RangeXpert , мощный инструмент для анализа. RangeXpert служит фундаментом системы – он выявляет точные рыночные области и предоставляет данные, которые SignalXpert анализирует в реальном времени, генерируя четкие и готовые к использованию сигналы. Это позволяет одновременно отслеживать до 25 различных активов на разных таймфреймах и выявлять важнейшие рыночные движения в
FREE
K Trade Lib Pro 5
Kaijun Wang
Библиотеки
MT4/5通用交易库(  一份代码通用4和5 ) #ifdef __MQL5__      #define KOD_TICKET ulong      #define KOD_MAGIC   long #else        #define KOD_TICKET long      #define KOD_MAGIC   int #endif class ODLIST; #import "K Trade Lib Pro 5.ex5"       //祝有个美好开始,运行首行加入    void StartGood() ;    //简单开单    long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 , int expiration= 0 , bool slsetmode= false , bool tpsetmode= false );    //复杂开单
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
Gold plucking machine
Yan Li Wu
Библиотеки
Gold plucking machine   Золотая выщипывание машины является советником разработан специально для торговли золотом. Операция основана на открытии ордеров с использованием индикатора быстрых и медленных линий, поэтому советник работает в соответствии со стратегией «Trend Follow», что означает следовать тренду. Заказать с помощью политики сетки без операции стоп - лосса, поэтому убедитесь, что счет достаточен. magic number      -  is a special number that the EA assigns to its orders. Lot Multipli
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
Molo kumalo
James Ngunyi Githemo
Библиотеки
Trading Forex with our platform offers several key advantages and features: Real-time Data : Stay updated with live market data to make informed decisions. User-Friendly Interface : Easy-to-navigate design for both beginners and experienced traders. Advanced Charting Tools : Visualize trends with interactive charts and technical indicators. Risk Management : Set stop-loss and take-profit levels to manage your risk. Multiple Currency Pairs : Access a wide range of forex pairs to diversify your tr
Gold plucking machine S
Yan Li Wu
Библиотеки
Gold plucking machine S   Gold plucking machine  S Gold plucking machine S   is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Fast and Slow lines indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Use grid strategy to place orders without stop loss operation, so please make sure the account has sufficient funds. magic number        -  is a special number that the EA assigns to its
BullBear Strength Meter
Alex Amuyunzu Raymond
Индикаторы
BullBear Strength Meter The BullBear Strength Meter is a dynamic market sentiment and momentum indicator that quantifies the real balance of power between buyers and sellers. Instead of relying on a single formula, it fuses multiple proven analytical engines into one comprehensive strength model — giving traders an accurate visual readout of bullish and bearish dominance in real time. This tool measures, compares, and displays the intensity of market forces using advanced statistical and trend-b
CloseTimer Pro
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Утилиты
This Expert Advisor (EA) automatically closes market orders after a specified time interval — essentially, it works as a trade timer. Use this tool when you need to automatically close trades after a certain period. Input Parameters: Only current symbol – If set to true , the EA will close only the orders for the chart's symbol. If false , it will close orders on any symbol. Timeout – The duration (in seconds) after which open orders will be closed. This EA is lightweight, easy to use, and has n
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Эксперты
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
NeuralBTC AI Advanced Market Intelligence
Salman Khan
Эксперты
Stop guessing. Start trading BTC with AI-powered precision. NeuralBTC AI is not just another Expert Advisor — it's a complete AI trading ecosystem built specifically for Bitcoin. Our proprietary neural network processes real-time BTCUSD market data 24/7, delivering actionable trading signals with calculated confidence levels. LIVE AI SERVER INCLUDED Your license includes full access to our cloud-based AI infrastructure: Dedicated neural network analyzing Bitcoin markets 24/7 Real-time dat
DrawTrade MT5
Benjamin Daniel Suarez Luque
Утилиты
Enhance Your Manual Trading Workflow in MetaTrader DrawTrade is a total reimagining of how you interact with MetaTrader by introducing a flexible and intuitive interface designed specifically for manual traders. It enhances chart navigation, improves drawing responsiveness, and streamlines trade execution — all with tools that feel natural to use and quick to master.   Core Navigation Improvements Mouse Flick Navigation Quickly pan across charts with a flick of the mouse, improving chart expl
Aquila Argentum VWAP Scalper
Daniel Schlemper
Эксперты
Aquila Aurum VWAP Pro – Silver (XAGUSD) Edition Smart VWAP trading with clear rules & stable risk Aquila Aurum VWAP Pro is a fully automated trading system that analyzes price movements in relation to the intraday VWAP. It uses clean, objective rule sets to detect price extremes and profit from precise mean-reversion moves within trending market phases. The EA is specifically optimized for XAGUSD (Silver, Screenshots Setup 1) , but a setup preset for XAUUSD (Gold, Screenshots Setup 2) is also i
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator
Muhammad Ismail
Индикаторы
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator (MetaTrader 5)   Product Description  4xZeovo is a powerful trading indicator system monitoring 24/7 financial markets. Metatrader5 tool designed to find the best buying/selling opportunities and notifies the user.    Making life easy for traders in helping with the two most difficult decisions with the use of advanced innovate trading indicators aiming to encourage users to hold the winning positions and take profit at the best times.    Equipped with a unique tra
С этим продуктом покупают
Binance EA Connection Library
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Библиотеки
Эта библиотека позволит вам управлять сделками с использованием любого вашего советника, и ее очень легко интегрировать в любой советник, что вы можете сделать самостоятельно с помощью кода сценария, упомянутого в описании, а также демонстрационных примеров на видео - Размещайте лимитные ордера, SL-лимитные и тейк-профитные лимитные ордера. - Размещайте ордера Market, SL-Market, TP-Market - Изменить лимитный ордер - Отменить заказ - Запрос заказов - Изменение кредитного плеча, маржи - По
WalkForwardOptimizer MT5
Stanislav Korotky
3.78 (9)
Библиотеки
Библиотека WalkForwardOptimizer позволяет выполнить пошаговую и кластерную форвард-оптимизацию ( walk-forward optimization ) советника в МетаТрейдер 5. Для использования необходимо включить заголовочный файл WalkForwardOptimizer.mqh в код советника и добавить необходимые вызовы функций. Когда библиотека встроена в советник, можно запускать оптимизацию в соответствии с процедурой, описанной в Руководстве пользователя . По окончанию оптимизации промежуточные результаты сохраняются в CSV-файл и наб
MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5
Vasiliy Sokolov
4 (4)
Библиотеки
MetaCOT 2 CFTC ToolBox - это специальная библиотека, предоставляющая доступ к отчетам CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) прямо в терминале MetaTrader. Она включает все индикаторы, построенные на основе этих отчетов. Имея эту библиотеку Вам нет необходимости приобретать каждый индикатор MetaCOT в отдельности. Вместо этого, Вы получаете набор сразу из всех 34 индикаторов, в который входят также индикаторы недоступные в виде отдельной версии. Библиотека поддерживает все типы отчетов,
Binance Library MetaTrader 5
Roman Zhitnik
5 (1)
Библиотеки
Binance Library MetaTrader 5 позволяет использовать его в советниках для торговли и индикаторах для бирж Binance.com и Binance.us напрямую из терминала. Библиотека поддерживает все классы активов на бирже: Spot, USD-M и COIN-M фьючерсы. Доступны все необходимые функции для торговой деятельности: Добавление инструментов с Binance в список символов MetaTrader 5 Получение информации о парах и спецификациях Получение Ask, Bid и времени последней сделки по всем парам Загрузка исторических данных для
Trades Manager MT5
Omar Alkassar
Библиотеки
Эта библиотека предназначена для помощи в управлении сделками, расчета лота, трейлинга, частичного закрытия и других функций. Расчет лота Mode 0: фиксированный лот. Mode 1: Лот по Мартингейлу (1,3,5,8,13) может по-разному использоваться для расчета при убытке=1, при прибыли=0. Mode 2: Лот по Множителю (1,2,4,8,16) может по-разному использоваться для расчета при убытке=1, при прибыли=0. Mode 3: Лот по Инкременту (1,2,3,4,5) может по-разному использоваться для расчета при убытке=1, при прибыли=0.
WalkForwardLight MT5
Stanislav Korotky
Библиотеки
Это упрощенная и эффективная версия библиотеки для walk-forward анализа торговых экспертов. Она собирает данные о торговле эксперта во время процесса его оптимизации в тестере MetaTrader и сохраняет их в промежуточные файлы в каталоге MQL5\Files. Затем на основе этих файлов автоматически строится кластерный walk-forward отчет и уточняющие его rolling walk-forward отчеты (все они - в одном HTML-файле). С помощью вспомогательного скрипта WalkForwardBuilder MT5 можно на тех же промежуточных файлах
OrderBook History Library
Stanislav Korotky
3 (2)
Библиотеки
Order Book, известный также как Market Book, глубина рынка, стакан цен, Level 2, - это предоставляемая брокером динамически обновляемая таблица с данными по текущим объемам торговых заявок на покупку и продажу для различных уровней цен вблизи Bid и Ask конкретного финансового инструмента. MetaTrader 5 предоставляет возможность трансляции стакана цен , но только в реальном времени. Данная библиотека OrderBook History Library позволяет считывать состояния стакана в прошлом из архивов, создаваемых
BitMEX Trading API
Romeu Bertho
5 (1)
Библиотеки
Cryptocurrency analysis has never been easier with Crypto Charts for MetaTrader 5. Now, trading on BitMEX has never been easier with BitMEX Trading API for MetaTrader 5. BitMEX Trading API library was built to be as easy to use as possible. Just include the library into your Expert Advisor or Script, call the corresponding methods and start trading! Features Trade on BitMEX and BitMEX Testnet. Build and automate your strategies. Concern more with the trading strategy logic and less with the co
Goliath Mt5
Nicolokondwani Biscaldi
Библиотеки
Goliath MT5 - scalper fully automated Expert Advisor for medium-volatile forex markets P roperties: The Library trades 10 currency pairs (USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, GBPUSD, EURUSD, NZDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, AUDJPY) The Library does not use martingale The Library sets a fixed stop loss and take profit for all orders The Library only trades a user input volume The Library can be installed on any currency pair and any timeframe Recommendations: Before using on a real account, t
Binance Library
Hadil Mutaqin SE
5 (1)
Библиотеки
The library is used to develop automatic trading on Binance Spot Market from MT5 platform. Support all order types: Limit, Market, StopLimit and StopMarket Support Testnet mode Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header   file and EA sample   https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kjUX7Hyy02EiwTLgVi8qdaCNvNzazjln Copy Binance.mqh to folder \MQL5\Include Copy  BinanceEA-Sample.mq5 to folder \MQL5\Experts 3. Allow WebRequest from MT5
Binance Futures Library
Hadil Mutaqin SE
Библиотеки
The library is used to develop automatic trading on Binance Futures Market from MT5 platform. Support Binance Futures USD-M and COIN-M Support Testnet mode Support all order types: Limit, Market, StopLimit, StopMarket, StopLoss and TakeProfit Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header file and EA sample https://drive.google.com/uc?export=download&id=17fWrZFeMZoSvH9-2iv4WDJhcyxG2eW17 Copy BinanceFutures.mqh to folder \MQL5\Include Copy  Bina
AO Core
Andrey Dik
3.67 (3)
Библиотеки
AO Core - ядро алгоритма оптимизации, это библиотека, построенная на авторском алгоритме HMA (hybrid metaheuristic algorithm). Обратите внимание на продукт  MT5 Optimization Booster , который позволяет очень просто управлять штатным оптимизатором МТ5. Пример применения AO Core описан в статье: https://www.mql5.com/ru/articles/14183 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/756509 Данный гибридный алгоритм основан на генетическом алгоритме и содержит лучшие качества и свойства популяционных алгоритмов
EA Toolkit
Esteban Thevenon
Библиотеки
EA Toolkit   is a library that allows any developer to quickly and easily program Advisor experts. It includes many functions and enumerations such as trailing stop, lot, stop loss management, market trading authorisations, price table updates, trading conditions and many more. Installation + Documentation : You will find all the information to install this library and the documentation of its functions on this GitHub : https://github.com/Venon282/Expert-Advisor-Toolkit WARNING : The installat
SRZ Intelligent trading AI system
Guo Zhi Shi
Библиотеки
Hello everyone! I am a professional MQL programmer , Making EAs, Indicators and Trading Tools for my clients all over the world. I build 3-7 programs every week but I seldomly sell any ready-made Robots. Because I am fastidious and good strategy is so few...  this EA is the only one so far I think its good enough to be published here.  As we all know, the Ichimoku indicator has become world popular for decades, but still, only few people knows the right way of using it, and if we check the clo
Ak47tutu
Dian Zhou
Библиотеки
Применяя эти методы, мне удалось прийти к тонкому выводу, который имеет решающее значение для понимания важности уникальных стратегий в современной торговле. Хотя нейросетевой советник показал впечатляющую эффективность на начальных этапах, в долгосрочной перспективе он оказался крайне нестабильным. Различные факторы, такие как колебания рынка, изменения тенденций, внешние события и т. д., приводят к хаотичности его работы и в конечном итоге приводят к нестабильности. Получив этот опыт, я принял
TG Risk Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
Библиотеки
Introducing "TG Risk Service Manager" — your comprehensive toolkit for swift and precise risk management and lot size calculations in the dynamic world of trading. Designed to streamline development processes and enhance trading strategies, this indispensable library equips developers with essential tools for optimizing risk assessment and trade profitability. Metatrader4 Version |  All Products  |  Contact   Key Features: Efficient Lot Size Calculation : Harness the power of precise lot size c
OpenAI Library MT5
VitalDefender Inc.
Библиотеки
Данная библиотека предлагается как средство для использования API OpenAI напрямую в MetaTrader максимально простым способом. Для получения дополнительной информации о возможностях библиотеки прочитайте следующую статью: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756106 The files needed to use the library can be found here: Manual ВАЖНО: Для использования EA необходимо добавить следующий URL для доступа к API OpenAI  как показано на приложенных изображениях Для использования библиотеки необходимо включит
KP Trade Panel
Supol Polkun
Библиотеки
KP TRADE PANEL EA is an EA MT5 facilitates various menus. KP TRADE PANEL EA is an EA skin care in MT5 is an EA that puts the system automatically in download EA MT5 to test with demo account from my profile page while some Trailing Stop Stop Loss require more than 0 features EA determines lot or money management calculates lot from known and Stop loss TS = Trailing stop with separate stop loss order Buy more AVR TS = Trailing stop plus
Automated Timed Order Placement System
Jun Ze Guo
Библиотеки
Here   is   the   English translation   of   your   description   for   the EA   (Expert   Advisor): --- This   is a   time -based   automatic trading   EA . It allows   you   to   set the   exact   time   for trading , down   to   the   second , and   specify the   maximum number   of   orders . You   can choose   to   place   either   buy   or   sell   orders . It   is possible to   set take   profit and   stop   loss   points . Additionally , you can   specify   how   long after   placing  
MyTradingHistory
Max Timur Soenmez
Библиотеки
Простая в использовании библиотека, предоставляющая разработчикам доступ к ключевым торговым статистикам для их MQL5 экспертов. Доступные методы библиотеки: Данные аккаунта и прибыль: GetAccountBalance() : Возвращает текущий баланс аккаунта. GetProfit() : Возвращает чистую прибыль от всех сделок. GetDeposit() : Возвращает общую сумму депозитов. GetWithdrawal() : Возвращает общую сумму снятий. Анализ торговли: GetProfitTrades() : Возвращает количество прибыльных сделок. GetLossTrades() : Возвраща
Nice Gold Trading NO1
Jie Tang
Библиотеки
* * * * * Основные транзакции XAUUSD, если во время тестирования рекомендуется настроить на XAUUSD, другие торговые объекты не могут гарантировать рентабельность * * * * * * * * * * * * * * * * Оставьте сообщение, которое нужно протестировать (вы ответите в первый раз после просмотра), чтобы защитить результаты работы, необходимо ввести определенные параметры, параметры по умолчанию системы не могут достичь эффекта, показанного в отзыве скриншота! Оставьте сообщение, которое нужно протестиров
Artificial Intelligence ML
Omega J Msigwa
Библиотеки
Этот продукт разрабатывался в течение последних 3 лет. Это самая продвинутая кодовая база для работы со всеми видами кода искусственного интеллекта и машинного обучения на языке программирования MQL5. Он использовался для создания множества торговых роботов и индикаторов на основе ИИ в MetaTrader 5. Это премиум-версия бесплатного и открытого проекта по машинному обучению для MQL5, ссылка здесь:  https://github.com/MegaJoctan/MALE5 . Бесплатная версия имеет меньше функций, менее документирована и
Bookeepr
Marvellous Peace Kiragu
Библиотеки
Bookeepr is an advanced MQL5 trading bookkeeping software that automates trade logging, tracks real-time P&L, and integrates a ledger-style financial system for deposits, withdrawals, and expenses. It supports multi-currency assets , generates detailed performance reports , and provides risk management tools to help traders optimize their strategies. With secure cloud storage, exportable reports, and seamless MetaTrader 5 integration , Bookeepr ensures accurate, transparent, and hassle-free fina
Close All Orders No1
Jie Tang
Библиотеки
快速关仓，无需任何操作。 当前版本的一键关仓主要针对的是来不及手动关仓的情况，目前是不分交易标的类别，是对所有的持仓进行关仓。 未来可能升级的方向： 1、分类别、分标的关仓。 适用场景：开了多个标的的仓位，并且波动不一，快速频繁的波动影响了整体的判断。 2、增加只关闭盈利仓位、只关闭亏损仓位。 适用场景：持仓较多，趋势发生变化。 个人建议：一般建议选择一键全部关仓，因为如果行情与持仓方向一致，只关闭盈利仓位无形就是扩大了亏损。如果行情方向与持仓方向相反，只关闭亏损仓位，当前已盈利的后面又会变为亏损，盈利无法变现。 3、按照仓位顺序由大到小关仓、按照仓位顺序由小到大关仓。 适用 场景：行情发生波动，对于未来行情判断把握不确定的，可根据自己需求选择仓位关仓顺序，由大到小关仓的话，可以避免亏损的进一步扩大。 4、减小仓位量，保持绝对的安全距离。 适用 场景：对未来趋势相对确定，不想错过当前行情，但是认为当前持仓体量又有点大，想降低仓位。
License Manager EA
Timothy Chuma Ifiora
Библиотеки
License Panel Integration Guide This EA uses a license panel system to verify usage before running trading logic. File Placement Place LICENSE_SINGLE.mqh in the same folder as your EA .mq5 file. If using a subfolder, update the #include path in the EA file. Integration Steps Include the License File #include "LICENSE_SINGLE.mqh" Initialization (OnInit) Call the license check when the EA starts: VerifyLicense(); Deinitialization (OnDeinit) Clean up license resources when EA is removed: HandleLi
BlitzGeist Telegram Notifier
Seyedsepehr Kimiai
Библиотеки
BlitzGeist Telegram Notifier – Stay Connected to Your Trades Anywhere! BlitzGeist Telegram Notifier is a powerful tool that instantly connects your MetaTrader 5 account with Telegram . No matter where you are – you will always receive real-time notifications about your trading activity directly on your phone, PC, or any device with Telegram installed. Perfect for traders who want professional trade reporting, transparency, and risk management monitoring . ️ Key Features Easy Configuratio
Close All Trades and Custom UI
Soorryadeo Gaijan
Библиотеки
Close All Trades - MT5 UI Tool Features - Trading Executions Simplified! One-Click Buy/Sell Buttons : Instantly place buy or sell orders for trades with a single click, streamlining order execution from the desktop. Customizable Lot Size & Parameters : Enter desired lot size, stop-loss (in decimal places e.g. 7 SL Units for 0.7 below or above for buy or sell), take-profit ( in decimal places ), and the number of trades before submitting (1,2,3,4,5 etc.), allowing precise control over each trade
TupoT3
Li Guo Yin
Библиотеки
突破交易策略：智能风控系统升级版‌ 当价格突破关键阻力位时，往往意味着趋势的质变时刻。我们的突破交易策略通过三重智能系统——‌动态阈值识别‌、‌量能验证机制‌和‌自适应止损算法‌，帮助交易者精准捕捉这些跃迁机会。 ‌核心优势‌： ‌智能预警‌：实时监测200+技术指标，自动标记潜在突破位 ‌风险对冲‌：突破失败时自动触发0.5秒内止损，保护本金安全 ‌多周期验证‌：结合日线/4小时/1小时数据过滤假信号 ‌实战案例‌： 2025年第二季度，该策略在现货黄金市场实现连续23次有效突破，平均持仓周期缩短至4.7小时，收益率达传统趋势策略的3.2倍。 ‌智能风控系统‌： ‌动态止盈‌：根据ATR指标自动调整止盈位，锁定利润的同时保留上行空间 ‌分级止损‌：首次突破失败后自动切换至1:1盈亏比保护模式，二次突破确认后恢复原策略 本EA依下图设置做黄金1小时图线，经长时期实盘验证年利润达到30多倍，修改参数可以用作比特币和纳斯达克指数都有很好的收益。
Burst Executor D38G
Li Guo Yin
Библиотеки
[Gold Intelligent Trading EA | Risk Control is Steady, Profit Breakthrough] The intelligent trading EA, which is customized for the fluctuation characteristics of gold, takes the hard-core trading system as the core, and each order is derived from the accurate judgment of market trends and supporting pressures by quantitative models, so as to eliminate subjective interference and make trading decisions more objective and efficient. Equipped with multi-dimensional risk control system, dynamic s
Ultima420 Pos Manager
Bjarne Claus
Библиотеки
Turn your manual trades into fully automated profit machines! This powerful MT5 EA takes over the moment you open a position — no delays, no stress. It instantly places Stop Loss and Take Profit, activates customizable trailing, and locks in profits while protecting your capital Perfect for scalpers: Every trade is immediately secured, giving you the freedom to focus on sniping the best entries while the EA handles all the management work in the background. Auto SL/TP Full trailin
Другие продукты этого автора
EagleFX
Youssef Wajih Saeed I Said It Here
Утилиты
Сводка EagleFX — полностью автоматизированный Советник (EA) для MetaTrader 5, реализующий высокоточные алгоритмические стратегии торговли круглосуточно на множестве инструментов. Он исключает эмоции из принятия решений, строго тестирует каждую торговую точку на исторических данных, динамически настраивает параметры риска и использует продвинутые модули памяти, вдохновлённые машинным обучением, для постоянного совершенствования своей работы. Непрерывное бесстрастное исполнение EagleFX работает
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв