EagleFX10

Resumen
EagleFX es un Asesor Experto (EA) completamente automatizado para MetaTrader 5 que ejecuta estrategias de trading algorítmico de alta precisión las 24 horas del día en múltiples instrumentos. Elimina las emociones de las decisiones, realiza backtests rigurosos de cada señal, ajusta dinámicamente los parámetros de riesgo y aprovecha módulos de memoria inspirados en machine learning para perfeccionar su desempeño de manera continua.

  1. Ejecución continua y sin emociones
    EagleFX funciona las 24/7 sin fatiga, monitorizando el precio en tiempo real y ejecutando operaciones en cuanto se cumplen las condiciones predefinidas. A diferencia de los traders humanos, propensos al miedo y la codicia, sigue estrictamente su estrategia codificada, eliminando cualquier sesgo emocional.

  2. Estrategias probadas y backtesteadas
    Todas las reglas de entrada y salida se basan en criterios cuantitativos (ATR, EMA, RSI) y han sido backtesteadas sobre años de datos históricos para garantizar solidez estadística y evitar sobreajuste. Antes de su despliegue en real, cada conjunto de parámetros pasa por un riguroso análisis walk-forward, simulaciones bajo distintos regímenes de volatilidad y optimización tanto para mercados en tendencia como laterales.

  3. Arquitectura avanzada y adaptabilidad
    Desarrollado como un EA autónomo en MT5, EagleFX utiliza llamadas a indicadores basadas en manejadores (handles) para máxima eficiencia y estructuras de memoria por capas inspiradas en agentes LLM como FinMem y TradingGPT, priorizando eventos recientes relevantes sin perder contexto de largo plazo. Este diseño multinivel permite al bot adaptar sus señales en tiempo real, similar a marcos de refuerzo profundo como FinRL.

  4. Gestión robusta de riesgo y capital
    EagleFX emplea dimensionamiento dinámico de posiciones basado en el criterio de Kelly, limitado por fracciones de riesgo definidas por el usuario, y aplica límites de drawdown diarios/semanales para preservar el capital. Normaliza automáticamente los tamaños de lote según restricciones del bróker, valida distancias de SL/TP frente a niveles mínimos de stop y ajusta órdenes pendientes para cumplir con fill-or-kill.

  5. Cobertura de mercados y fiabilidad
    Diseñado inicialmente para pares Forex, la arquitectura modular de EagleFX se extiende fácilmente a CFDs, índices y commodities, explotando las capacidades multi-símbolo de MT5. Integra un registro de operaciones y manejo de errores (OrderCheck, OrderSend) para capturar y reportar cualquier solicitud inválida al instante, manteniendo la operación ininterrumpida y la confianza del trader.

¿Por qué EagleFX?

  • Trading ininterrumpido 24/7 sin emociones

  • Decisiones basadas en datos y optimizadas por backtesting

  • Inteligencia adaptativa con memoria multinivel

  • Protección de capital via estrictos controles de drawdown

  • Escalable a cualquier mercado MT5 con robusto manejo de errores

Portuguese (Português)

Resumo
EagleFX é um Expert Advisor (EA) totalmente automatizado para MetaTrader 5, que executa estratégias algorítmicas de trading de alta precisão 24 horas por dia em múltiplos instrumentos. Ele elimina emoções das decisões, realiza backtests rigorosos de cada sinal, ajusta dinamicamente parâmetros de risco e utiliza módulos de memória inspirados em machine learning para refinar continuamente seu desempenho.

  1. Execução contínua e sem emoções
    EagleFX opera 24/7 sem fadiga, monitorando preços em tempo real e executando trades assim que as condições predefinidas são atendidas. Ao contrário de traders humanos, sujeitos a medo e ganância, ele segue estritamente sua estratégia programada, eliminando qualquer viés emocional.

  2. Estratégias comprovadas e testadas
    Todas as regras de entrada e saída baseiam-se em critérios quantitativos (ATR, EMA, RSI) e são backtestadas em anos de dados históricos para garantir robustez estatística e evitar overfitting. Antes de entrar em operação real, cada conjunto de parâmetros passa por análises walk-forward rigorosas, simulações em diferentes regimes de volatilidade e otimizações para mercados em tendência e laterais.

  3. Arquitetura avançada e adaptabilidade
    Desenvolvido como um EA independente no MT5, EagleFX usa chamadas a indicadores via handles para máxima eficiência e estruturas de memória em camadas inspiradas em agentes LLM como FinMem e TradingGPT, priorizando eventos recentes relevantes sem perder o contexto de longo prazo. Esse design multinível permite que o bot adapte seus sinais em tempo real, semelhante a frameworks de deep-reinforcement como o FinRL.

  4. Gestão robusta de risco e capital
    EagleFX emprega dimensionamento dinâmico de posição pelo critério de Kelly, limitado por frações de risco definidas pelo usuário, e impõe limites de drawdown diários/semanas para preservar o capital. Ele normaliza automaticamente tamanhos de lote conforme restrições da corretora, valida distâncias de SL/TP frente a níveis mínimos de stop e pré-ajusta ordens pendentes para atender aos requisitos fill-or-kill.

  5. Cobertura ampla de mercados e confiabilidade
    Projetado originalmente para pares Forex, a base de código modular do EagleFX expande-se facilmente para CFDs, índices e commodities, aproveitando as capacidades multi-símbolo do MT5. Integra registro contínuo de operações e tratamento de erros (OrderCheck, OrderSend), garantindo captura e relatório instantâneo de quaisquer solicitações inválidas, mantendo a operação ininterrupta e a confiança do trader.

Por que EagleFX?

  • Trading 24/7 sem pausas nem emoções

  • Decisões guiadas por dados com backtesting profundo

  • Inteligência adaptativa com memória em camadas

  • Preservação de capital via estritos controles de drawdown

  • Escalável a qualquer mercado MT5 com tratamento robusto de erros



Productos recomendados
Shawrie
Kevin Kipkoech
Bibliotecas
Este Script de Pine implementa una Estrategia de Canal Gaussiano + Estocástico RSI para TradingView . Calcula una Media Móvil Ponderada Gaussiana (GWMA) y su desviación estándar para formar un canal superior e inferior. También se calcula un RSI estocástico para determinar el impulso. Se entra en una posición larga cuando el precio cierra por encima de la banda gaussiana superior y el Stoch RSI K-line cruza por encima de la D-line . Se sale de la posición cuando el precio cae por debajo de la ba
Entry IQ MT5
Michael Prescott Burney
3.67 (3)
Indicadores
El indicador Entry IQ es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar posibles puntos de entrada para posiciones largas y cortas. Utiliza cuadros de precios dinámicos, zonas de equilibrio y algoritmos de detección de tendencias para analizar las tendencias del mercado y los movimientos de los precios. El indicador se adapta a diferentes formatos de dígitos de precios de los corredores, proporciona señales de flecha personalizables y traza líneas de ten
FREE
Niguru Bollinger Pro for MT5
Nino Guevara Ruwano
Bibliotecas
¡Te presentamos tu nuevo EA para operar! Aumente el rendimiento de sus operaciones con este Asesor Experto basado en las Bandas de Bollinger, especialmente diseñado para XAU (Oro) y varios pares de divisas. Por qué este EA es imprescindible: Interfaz limpia y fácil de usar: perfecta para todos los niveles de trader. Take Profit y Stop Loss ocultos incorporados para mayor seguridad de la estrategia Ideal tanto para principiantes como para traders experimentados Listo para usar nada
More BackTest Results
Yu Zhang
Bibliotecas
1. ¿Qué es esto? El sistema MT5 viene con muy pocos resultados de optimización. A veces necesitamos estudiar más resultados. Esta biblioteca le permite imprimir más resultados durante la optimización backtest. También permite imprimir más resultados de estrategia en un solo backtest. 2. Características Los resultados de la salida optimizada son bastante numerosos. CustomMax se puede personalizar. La salida se encuentra en la carpeta Common. Se nombra automáticamente según el nombre del EA, y el
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Asesores Expertos
Herramientas para ganar dinero e investigar. El núcleo de las señales comerciales y la estrategia se basa en el algoritmo del autor para la formación de patrones de pronóstico de precios. ¡Aplicable a cualquier instrumento! Complementado con un sistema de control basado en el MA "Nine-Tailed Fox" , actualizando y ajustando la señal con la mayor precisión posible para el mercado, instrumento y periodo de trabajo. Elegible: Todos los instrumentos en todos los mercados (hay excepciones). Para qu
Aklamavo ICT Silver Bullet Zones
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si le gusta este producto, por favor, valórelo con 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador dibuja líneas verticales que marcan las principales sesiones de negociación de Forex (Asia, Londres, Nueva York) para un número configurable de días anteriores. Estas líneas "Silver Bullet" ayudan a los operadores a visualizar rápidamente las horas de inicio y fin de sesión en el gráfico. DíasParaMostrar: Cuántas líneas de sesión de días anteriores mostrar. Colores de sesión: Colores de
FREE
TG Trade Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
Bibliotecas
Presentamos "TG Trade Service Manager" - su solución todo-en-uno para la gestión de operaciones sin fisuras tanto en entornos MQL4 como MQL5. Con un enfoque en la velocidad, fiabilidad y comodidad, esta poderosa biblioteca simplifica las complejidades de la ejecución y gestión de operaciones, facultando a los desarrolladores con una interfaz única para una mayor eficiencia. Versión Metatrader4 | Todos los productos | Contacto Características principales: Interfaz unificada : TG Trade Service Man
LSTM Library
Thalles Nascimento De Carvalho
Bibliotecas
LSTM Library - Redes Neuronales Avanzadas para MetaTrader 5 Biblioteca Profesional de Redes Neuronales para Trading Algorítmico LSTM Library trae el poder de las redes neuronales recurrentes a sus estrategias de trading en MQL5. Esta implementación de nivel profesional incluye redes LSTM, BiLSTM y GRU con características avanzadas típicamente encontradas solo en frameworks especializados de aprendizaje automático. "El secreto del éxito en Machine Learning para trading está en el tratamiento adec
LevelsGoodFrequency
Nacer Kessir
Indicadores
Este indicador se basa en una fórmula matemática que le da la posibilidad de buscar y encontrar la frecuencia correcta del movimiento, y determinar su nivel clave; ¡sólo tiene que ajustar el parámetro de frecuencia ! Sencillo y muy eficaz; con este indicador puede predecir fácilmente los próximos niveles de soporte y resistencia del día. Además, este indicador determina el rango y los dos próximos niveles importantes del movimiento fuera de este rango hasta el momento. SGFL3 y RGFL3 son niveles
Native Websocket
Racheal Samson
5 (6)
Bibliotecas
Una librería WebSocket asíncrona , rápida y fácil de usar para MQL5. Soporta: ws:// y wss:// (WebSocket seguro "TLS") datos de texto y binarios Maneja: mensajes fragmentados automáticamente (transferencia de datos grandes) ping-pong frames automáticamente (keep-alive handshake) Ventajas: No requiere DLL. No requiere instalación de OpenSSL. Hasta 128 conexiones Web Socket desde un solo programa. Varios niveles de registro para rastreo de errores Puede sincronizarse con el Hosting Virtual MQL5. Co
Kaseki
Ben Mati Mulatya
Bibliotecas
El algoritmo metaheurístico híbrido (HMA) es un método de optimización de vanguardia que combina los puntos fuertes de los algoritmos genéticos con las mejores características de los algoritmos basados en poblaciones. Su alta velocidad de cálculo garantiza una precisión sin precedentes y una capacidad de búsqueda eficiente, reduciendo significativamente el tiempo total necesario para la optimización e identificando soluciones óptimas en menos iteraciones. HMA supera a todos los algoritmos de opt
Ai Prediction MT5
Mochamad Alwy Fauzi
Bibliotecas
Un indicador gratuito para los que compren la versión completa Este indicador está creado por esta Inteligencia Artificial, con la configuración que usted desee. Inteligencia artificial a su servicio Disponga de una inteligencia artificial completa y utilícela en sus códigos Esta inteligencia artificial está entrenada para decirle en cada vela si el mercado se mueve al alza o a la baja. En general, la inteligencia artificial se puede utilizar en todos los mercados, todos los marcos temporales
Pionex Crypto API EA Connector for MT5
Rajesh Kumar Nait
Bibliotecas
Pionex API EA Connector para MT5 – Integración Perfecta con MT5 Descripción General El Pionex API EA Connector para MT5 permite una integración fluida entre MetaTrader 5 (MT5) y Pionex API . Esta herramienta avanzada permite a los traders ejecutar y gestionar órdenes, obtener información sobre el saldo y hacer seguimiento del historial de operaciones, todo directamente desde MT5 . Funciones Principales Gestión de Cuenta y Saldo Get_Balance(); – Obtiene el saldo actual de la cuenta en Pionex .
SignalXpert
Steve Rosenstock
Bibliotecas
HAGA CLIC AQUÍ PARA VER TODOS MIS PRODUCTOS GRATUITOS SignalXpert fue desarrollado por mí para ofrecer a los traders que utilizan el indicador RangeXpert una herramienta de análisis potente. RangeXpert sirve como la base del sistema: detecta áreas precisas del mercado y proporciona los datos que SignalXpert evalúa en tiempo real para generar señales claras y accionables. Esto permite la supervisión simultánea de hasta 25 activos diferentes en varios marcos temporales , detectando en tiempo rea
FREE
K Trade Lib Pro 5
Kaijun Wang
Bibliotecas
MT4/5 biblioteca universal de comercio ( un código común 4 y 5 ) #ifdef __MQL5__      #define KOD_TICKET ulong      #define KOD_MAGIC   long #else        #define KOD_TICKET long      #define KOD_MAGIC   int #endif class ODLIST; #import "K Trade Lib Pro 5.ex5"       //Para empezar bien, ejecute la primera línea para incluir    void StartGood() ;    //Facturación sencilla    long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl=
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Gold plucking machine
Yan Li Wu
Bibliotecas
Desplumadora de oro Gold plucking machine es un Asesor Experto diseñado específicamente para operar con oro. La operativa se basa en la apertura de órdenes utilizando el indicador de líneas Rápidas y Lentas, por lo que el EA funciona según la estrategia "Trend Follow", es decir, siguiendo la tendencia. Utiliza la estrategia de rejilla para colocar órdenes sin operación de stop loss, así que por favor asegúrese de que la cuenta tiene fondos suficientes. Número mágico - es un número especial que
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Molo kumalo
James Ngunyi Githemo
Bibliotecas
Operar en Forex con nuestra plataforma ofrece varias ventajas y características clave: Datos en tiempo real : Manténgase actualizado con los datos del mercado en vivo para tomar decisiones informadas. Interfaz fácil de usar : Diseño fácil de navegar tanto para principiantes como para traders experimentados. Herramientas avanzadas de gráficos : Visualice las tendencias con gráficos interactivos e indicadores técnicos. Gestión del riesgo : Establezca niveles de stop-loss y take-profit para gestion
Gold plucking machine S
Yan Li Wu
Bibliotecas
Desplumadora de oro S Desplumadora de oro S Gold plucking machine S es un Asesor Experto diseñado específicamente para operar con oro. La operativa se basa en la apertura de órdenes utilizando el indicador de líneas Rápidas y Lentas, por lo que el EA funciona según la estrategia "Trend Follow", es decir, siguiendo la tendencia. Utiliza la estrategia de rejilla para colocar órdenes sin operación de stop loss, por lo que debe asegurarse de que la cuenta tiene fondos suficientes. Número mágico - es
BullBear Strength Meter
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Medidor de fuerza BullBear El medidor de fuerza de BullBear es un indicador dinámico de sentimiento e impulso del mercado que cuantifica el equilibrio real de poder entre compradores y vendedores. En lugar de basarse en una única fórmula, fusiona múltiples motores analíticos de eficacia probada en un modelo de fuerza integral, ofreciendo a los operadores una lectura visual precisa del dominio alcista y bajista en tiempo real. Esta herramienta mide, compara y muestra la intensidad de las fuerzas
CloseTimer Pro
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilidades
Este Asesor Experto (EA) cierra automáticamente las órdenes de mercado después de un intervalo de tiempo especificado - esencialmente, funciona como un temporizador de operaciones. Utilice esta herramienta cuando necesite cerrar operaciones automáticamente después de un cierto período. Parámetros de entrada: Sólo símbolo actual - Si se establece en true , el EA cerrará sólo las órdenes para el símbolo del gráfico. Si es falso, cerrará las órdenes de cualquier símbolo. Tiempo de espera - La durac
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
NeuralBTC AI Advanced Market Intelligence
Salman Khan
Asesores Expertos
Deje de adivinar. Empieza a operar con BTC con la precisión de la IA. NeuralBTC AI no es sólo otro Asesor Experto - es un completo ecosistema de trading de IA construido específicamente para Bitcoin. Nuestra red neuronal propietaria procesa datos del mercado BTCUSD en tiempo real 24/7, proporcionando señales de trading procesables con niveles de confianza calculados. SERVIDOR DE AI EN VIVO INCLUIDO Su licencia incluye acceso completo a nuestra infraestructura de IA basada en la nube: Red neur
DrawTrade MT5
Benjamin Daniel Suarez Luque
Utilidades
Mejore su flujo de trabajo manual en MetaTrader DrawTrade es una reimaginación total de cómo interactuar con MetaTrader mediante la introducción de una interfaz flexible e intuitiva diseñada específicamente para los operadores manuales. Se mejora la navegación gráfica, mejora la capacidad de respuesta de dibujo, y agiliza la ejecución de operaciones - todo ello con herramientas que se sienten naturales de usar y rápido de dominar. Mejoras básicas en la navegación Navegación con un movimiento de
Aquila Argentum VWAP Scalper
Daniel Schlemper
Asesores Expertos
Aquila Aurum VWAP Pro - Edición Plata (XAGUSD) Comercio VWAP inteligente con reglas claras y riesgo estable Aquila Aurum VWAP Pro es un sistema de comercio totalmente automatizado que analiza los movimientos de precios en relación con el VWAP intradía. Utiliza conjuntos de reglas limpias y objetivas para reconocer las exageraciones de los precios y explotar movimientos de rentabilidad precisos en fases de tendencia. El EA está optimizado específicamente para XAGUSD (plata, capturas de pantalla 1
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator
Muhammad Ismail
Indicadores
4xZeovo MT5 Indicador Avanzado (MetaTrader 5) Descripción del producto 4xZeovo es un potente sistema de indicadores de trading que monitoriza los mercados financieros 24/7. Metatrader5 herramienta diseñada para encontrar las mejores oportunidades de compra / venta y notifica al usuario . Hacer la vida más fácil para los comerciantes en ayudar con las dos decisiones más difíciles con el uso de indicadores avanzados de comercio innovadora con el objetivo de animar a los usuarios a mantener las pos
Los compradores de este producto también adquieren
WalkForwardOptimizer MT5
Stanislav Korotky
3.78 (9)
Bibliotecas
WalkForwardOptimizer biblioteca le permite realizar rolling y cluster walk-forward optimización de asesores expertos (EA) en MetaTrader 5. Para utilizar la biblioteca incluya su archivo de cabecera WalkForwardOptimizer.mqh en el código fuente de su EA, añada la llamada a las funciones proporcionadas según corresponda. Una vez que la biblioteca está incrustado en EA, puede iniciar la optimización de acuerdo con el procedimiento descrito en la guía del usuario . Cuando finaliza, los resultados int
Binance EA Connection Library
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Bibliotecas
Esta biblioteca le permitirá gestionar operaciones utilizando cualquiera de sus EA y es muy fácil de integrar en cualquier EA, lo que puede hacer usted mismo con el código de secuencia de comandos que se menciona en la descripción y también ejemplos de demostración en video que muestran el proceso completo. - Órdenes de límite de colocación, límite de SL y límite de obtención de ganancias - Realizar órdenes de Mercado, SL-Market, TP-Market - Modificar orden límite - Cancelar orden - Consult
MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5
Vasiliy Sokolov
4 (4)
Bibliotecas
MetaCOT 2 CFTC ToolBox es una biblioteca especial que proporciona acceso a los informes de la CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) directamente desde el terminal MetaTrader. La biblioteca incluye todos los indicadores que se basan en estos informes. Con esta biblioteca usted no necesita comprar cada indicador MetaCOT por separado. En su lugar, puede obtener un único conjunto de los 34 indicadores, incluidos los indicadores adicionales que no están disponibles como versiones separadas
Binance Library MetaTrader 5
Roman Zhitnik
5 (1)
Bibliotecas
Si usted es un comerciante que busca utilizar las bolsas Binance.com y Binance.us directamente desde su terminal MetaTrader 5, usted querrá echar un vistazo a Binance Library MetaTrader 5. Esta potente herramienta le permite operar con todas las clases de activos en ambas bolsas, incluyendo Spot, USD-M y futuros COIN-M, e incluye todas las funciones necesarias para la actividad comercial. Importante: es necesario tener el código fuente para implementar correctamente la biblioteca. Con Binance L
Trades Manager MT5
Omar Alkassar
Bibliotecas
La biblioteca está dedicada a ayudar a gestionar sus operaciones, calcular el lote, trailing, cierre parcial y otras funciones. Cálculo del lote Modo 0: Lote Fijo. Modo 1: Lote Martingale (1,3,5,8,13) usted puede usarlo de diferentes maneras calculando cuando la pérdida=1 ,cuando la ganancia=0. Modo 2: Lote Multiplicador (1,2,4,8,16) se puede utilizar de diferentes maneras calcular cuando la pérdida = 1, cuando el beneficio = 0. Modo 3: Lote Plus (1,2,3,4,5) se puede utilizar de diferentes mane
WalkForwardLight MT5
Stanislav Korotky
Bibliotecas
Se trata de una versión simplificada y eficaz de la biblioteca para el análisis walk forward de los expertos comerciales. Recoge datos sobre el comercio del experto durante el proceso de optimización en el probador de MetaTrader y los almacena en archivos intermedios en el directorio "MQL5\Files". A continuación, utiliza estos archivos para construir automáticamente un cluster walk forward report y rolling walk forward reports que lo refinan (todos ellos en un archivo HTML). El uso del script au
OrderBook History Library
Stanislav Korotky
3 (2)
Bibliotecas
Libro de órdenes, también conocido como Libro de Mercado, profundidad de mercado, Nivel 2, - es una tabla actualizada dinámicamente con los volúmenes actuales de órdenes de compra y venta de un instrumento financiero específico a niveles de precios cercanos al Bid y Ask. MetaTrader 5 proporciona los medios para recibir el libro de mercado de su corredor, pero sólo en tiempo real, sin acceso a su historia. La biblioteca OrderBook History Library lee el estado del libro de mercado en el pasado a p
BitMEX Trading API
Romeu Bertho
5 (1)
Bibliotecas
El análisis de criptodivisas nunca ha sido tan fácil con Crypto Charts para MetaTrader 5. Ahora, el comercio en BitMEX nunca ha sido más fácil con BitMEX Trading API para MetaTrader 5. La librería BitMEX Trading API fue construida para ser lo más fácil de usar posible. Simplemente incluya la librería en su Asesor Experto o Script, llame a los métodos correspondientes y ¡empiece a operar! Características Opere en BitMEX y BitMEX Testnet. Construye y automatiza tus estrategias. Preocúpate más de
Goliath Mt5
Nicolokondwani Biscaldi
Bibliotecas
Goliath MT5 - scalper Asesor Experto totalmente automatizado para mercados de divisas de volatilidad media Propiedades: La Biblioteca negocia 10 pares de divisas (USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, GBPUSD, EURUSD, NZDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, AUDJPY) La Biblioteca no utiliza martingala La Biblioteca establece un stop loss y un take profit fijos para todas las órdenes. La librería sólo opera con el volumen introducido por el usuario La librería se puede instalar en cualquier par de divi
Binance Library
Hadil Mutaqin SE
5 (1)
Bibliotecas
La librería se utiliza para desarrollar trading automático en el Mercado Spot de Binance desde la plataforma MT5. Soporta todos los tipos de órdenes: Límite, Mercado, StopLimit y StopMarket Soporta el modo Testnet Muestra automáticamente el gráfico en la pantalla Uso: 1. Abrir cuenta demo MQL5 2. Descargue el archivo Header y el ejemplo de EA https://drive.google.com/uc?export=download&amp ;id=1kjUX7Hyy02EiwTLgVi8qdaCNvNzazjln Copiar Binance.mqh a la carpeta \MQL5\Include Copia BinanceEA-Sample
Binance Futures Library
Hadil Mutaqin SE
Bibliotecas
La librería se utiliza para desarrollar trading automático en el Mercado de Futuros Binance desde la plataforma MT5. Soporta Binance Futuros USD-M y COIN-M Soporta el modo Testnet Soporta todos los tipos de órdenes: Límite, Mercado, StopLimit, StopMarket, StopLoss y TakeProfit Muestra automáticamente el gráfico en la pantalla Uso: 1. Abrir una cuenta demo MQL5 2. Descargue el archivo Header y el ejemplo de EA https://drive.google.com/uc?export=download&id=17fWrZFeMZoSvH9-2iv4WDJhcyxG2eW17 Copie
AO Core
Andrey Dik
3.67 (3)
Bibliotecas
AO Core es el núcleo del algoritmo de optimización, es una biblioteca construida sobre el algoritmo HMA (algoritmo metaheurístico híbrido) del autor. Preste atención al producto MT5 Optimization Booster , que facilita en gran medida la gestión del optimizador normal MT5 . En el artículo se describe un ejemplo de utilización de AO Core : https://www.mql5.com/ru/articles/14183 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756510 Este algoritmo híbrido está basado en un algoritmo genético y contiene las mejo
EA Toolkit
Esteban Thevenon
Bibliotecas
EA Toolkit   is a library that allows any developer to quickly and easily program Advisor experts. It includes many functions and enumerations such as trailing stop, lot, stop loss management, market trading authorisations, price table updates, trading conditions and many more. Installation + Documentation : You will find all the information to install this library and the documentation of its functions on this GitHub : https://github.com/Venon282/Expert-Advisor-Toolkit WARNING : The installat
SRZ Intelligent trading AI system
Guo Zhi Shi
Bibliotecas
¡Hola a todos! Soy un programador profesional de MQL, haciendo EAs, indicadores y herramientas de comercio para mis clientes en todo el mundo. Construyo 3-7 programas cada semana pero rara vez vendo Robots ya hechos. Porque soy meticuloso y las buenas estrategias son tan pocas... este EA es el único hasta ahora que creo que es lo suficientemente bueno como para ser publicado aquí. Como todos sabemos, el indicador Ichimoku se ha hecho mundialmente popular durante décadas, pero aún así, sólo una
Ak47tutu
Dian Zhou
Bibliotecas
Aplicando estos métodos, conseguí llegar a una conclusión matizada que es crucial para comprender la importancia de las estrategias únicas en el trading contemporáneo. Aunque el asesor de redes neuronales mostró una eficacia impresionante en las fases iniciales, a largo plazo resultó ser muy inestable. Diversos factores, como las fluctuaciones del mercado, los cambios de tendencia, los acontecimientos externos, etc., provocan que su funcionamiento sea caótico y acaben provocando inestabilidad. C
TG Risk Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
Bibliotecas
Presentamos "TG Risk Service Manager", un completo conjunto de herramientas para la gestión rápida y precisa del riesgo y el cálculo del tamaño de los lotes en el dinámico mundo de la negociación. Diseñada para agilizar los procesos de desarrollo y mejorar las estrategias de negociación, esta biblioteca indispensable equipa a los desarrolladores con herramientas esenciales para optimizar la evaluación del riesgo y la rentabilidad de las operaciones. Versión Metatrader4| Todos los productos | Con
OpenAI Library MT5
VitalDefender Inc.
Bibliotecas
La siguiente biblioteca se ofrece como un medio para utilizar las API de OpenAI directamente en MetaTrader de la manera más sencilla posible. Para obtener más detalles sobre las capacidades de la biblioteca, lea el siguiente artículo: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756098 The files needed to use the library can be found here: Manual IMPORTANTE: Para usar el EA, es necesario añadir la siguiente URL para permitir el acceso a la API de OpenAI  como se muestra en las imágenes adjuntas Para utili
KP Trade Panel
Supol Polkun
Bibliotecas
KP TRADE PANEL EA es un EA MT5 facilita varios menús. KP TRADE PANEL EA es un cuidado de la piel EA en MT5 es un EA que pone el sistema automáticamente en descargar EA MT5 para probar con cuenta demo desde mi página de perfil mientras que algunos Trailing Stop Stop Loss requieren más de 0 características EA determina lote o administración del dinero calcula lote de conocido y Stop loss TS = Trailing stop con orden de stop loss separada Comprar más AVR TS = Trailing stop más...
Automated Timed Order Placement System
Jun Ze Guo
Bibliotecas
Aquí está la traducción al Inglés de su descripción para el EA (Expert Advisor ) : --- Este es un EA de comercio automático basado en el tiempo . Le permite establecer el tiempo exacto para el comercio , hasta el segundo , y especificar el número máximo de órdenes . Puede elegir entre colocar órdenes de compra o de venta . Es posible establecer puntos de take profit y stop loss . Además , puede especificar cuánto tiempo después de colocar una orden debe ser cerrada . Este EA se utiliza generalm
MyTradingHistory
Max Timur Soenmez
Bibliotecas
Una biblioteca fácil de usar que proporciona a los desarrolladores acceso directo a estadísticas clave de operaciones para sus EAs en MQL5. Métodos disponibles en la biblioteca: Datos de la cuenta y beneficios: GetAccountBalance() : Devuelve el saldo actual de la cuenta. GetProfit() : Devuelve el beneficio neto de todas las operaciones. GetDeposit() : Devuelve la suma total de los depósitos. GetWithdrawal() : Devuelve la suma total de los retiros. Análisis de operaciones: GetProfitTrades() : Dev
Nice Gold Trading NO1
Jie Tang
Bibliotecas
La transacción principal es xauusd. si se prueba, se recomienda ajustarlo a xauusd. otros objetivos de transacción no pueden garantizar la rentabilidad. ¡Deje un mensaje si necesita probar (responderá lo antes posible después de verlo). para proteger los resultados del trabajo, necesita introducir parámetros específicos. ¡ los parámetros predeterminados del sistema no pueden lograr el efecto mostrado en la devolución de capturas de pantalla! ¡Deje un mensaje si necesita probar (responderá lo
Artificial Intelligence ML
Omega J Msigwa
Bibliotecas
Este producto ha estado en desarrollo durante los últimos 3 años. Es la base de código más avanzada para trabajar con todo tipo de inteligencia artificial y aprendizaje automático en el lenguaje de programación MQL5. Ha sido utilizado para crear numerosos robots de trading e indicadores impulsados por IA en MetaTrader 5. Esta es la versión premium de un proyecto gratuito y de código abierto sobre aprendizaje automático para MQL5, enlazado aquí:  https://github.com/MegaJoctan/MALE5 . La versión g
Bookeepr
Marvellous Peace Kiragu
Bibliotecas
Bookeepr es un software avanzado de contabilidad de operaciones MQL5 que automatiza el registro de operaciones, realiza un seguimiento de las pérdidas y ganancias en tiempo real e integra un sistema financiero de tipo libro mayor para depósitos, retiradas y gastos. Admite activos en varias divisas , genera informes de rendimiento detallados y proporciona herramientas de gestión de riesgos para ayudar a los operadores a optimizar sus estrategias. Con un almacenamiento seguro en la nube, informes
Close All Orders No1
Jie Tang
Bibliotecas
Cierre posiciones rápidamente sin ninguna acción. La versión actual del cierre de posiciones con un solo clic es principalmente para el caso cuando es demasiado tarde para cerrar la posición manualmente, actualmente es independientemente de la categoría de la transacción subyacente, es para todas las posiciones a cerrar. La dirección de las posibles actualizaciones futuras: 1. Cerrar posiciones por categoría y por subyacente. Escenarios aplicables: abrir una serie de posiciones subyacentes, y la
License Manager EA
Timothy Chuma Ifiora
Bibliotecas
Guía de integración del panel de licencias Este EA utiliza un sistema de panel de licencia para verificar el uso antes de ejecutar la lógica de negociación. Colocación de archivos Coloque LICENSE_SINGLE.mqh en la misma carpeta que el archivo .mq5 de su EA. Si utiliza una subcarpeta, actualice la ruta #include en el archivo del EA. Pasos de la integración Incluir el archivo de licencia #include "LICENSE_SINGLE.mqh" Inicialización (OnInit) Llama a la verificación de licencia cuando se inicia el E
BlitzGeist Telegram Notifier
Seyedsepehr Kimiai
Bibliotecas
BlitzGeist Telegram Notifier - ¡Mantente conectado a tus operaciones en cualquier lugar! BlitzGeist Telegram Notifier es una poderosa herramienta que conecta instantáneamente tu cuenta de MetaTrader 5 con Telegram . No importa donde estés - siempre recibirás notificaciones en tiempo real sobre tu actividad comercial directamente en tu teléfono, PC o cualquier dispositivo con Telegram instalado. Perfecto para los traders que quieren informes de trading profesionales, transparencia y monitoriz
Close All Trades and Custom UI
Soorryadeo Gaijan
Bibliotecas
Cerrar todas las operaciones - Herramienta MT5 UI Características - ¡Ejecuciones de operaciones simplificadas! Botones de compra/venta con un solo clic : Coloque instantáneamente órdenes de compra o venta para operaciones con un solo clic, agilizando la ejecución de órdenes desde el escritorio. Tamaño de lote y parámetros personalizables : Introduzca el tamaño de lote deseado, el stop-loss (en decimales, por ejemplo, 7 unidades SL para 0,7 por debajo o por encima para compra o venta), el take-pr
TupoT3
Li Guo Yin
Bibliotecas
Estrategia de negociación de ruptura: actualización del sistema inteligente de control de riesgos Cuando el precio rompe por encima de un nivel de resistencia clave, a menudo señala un momento de cambio cualitativo en la tendencia. Nuestra Estrategia de Trading Breakout ayuda a los operadores a capturar con precisión estas oportunidades a través de un sistema de triple inteligencia - Identificación Dinámica de Umbrales, Mecanismo de Validación de Volumen y Algoritmo Adaptativo de Stop Loss. que
Burst Executor D38G
Li Guo Yin
Bibliotecas
[EA Inteligente de Oro | Control de Riesgo es Firme, Avance de Ganancias]. El EA de comercio inteligente, que está personalizado para las características de fluctuación de oro, toma el sistema de comercio de núcleo duro como el núcleo, y cada orden se deriva del juicio preciso de las tendencias del mercado y las presiones de apoyo por modelos cuantitativos, a fin de eliminar la interferencia subjetiva y hacer que las decisiones comerciales más objetiva y eficiente. Equipado con sistema de cont
Ultima420 Pos Manager
Bjarne Claus
Bibliotecas
¡Convierte tus operaciones manuales en máquinas de beneficios totalmente automatizadas! Este potente EA de MT5 toma el control en el momento en que abres una posición - sin retrasos, sin estrés. Al instante coloca Stop Loss y Take Profit, activa trailing personalizable, y bloquea los beneficios mientras protege su capital . Perfecto para scalpers: Cada operación se asegura inmediatamente, dándote la libertad de centrarte en snippear las mejores entradas mientras el EA se encarga de todo el
Otros productos de este autor
EagleFX
Youssef Wajih Saeed I Said It Here
Utilidades
Resumen EagleFX es un Asesor Experto (EA) completamente automatizado para MetaTrader 5 que ejecuta estrategias de trading algorítmico de alta precisión las 24 horas del día en múltiples instrumentos. Elimina las emociones de las decisiones, realiza backtests rigurosos de cada señal, ajusta dinámicamente los parámetros de riesgo y aprovecha módulos de memoria inspirados en machine learning para perfeccionar su desempeño de manera continua. Ejecución continua y sin emociones EagleFX funciona las
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario