QuotesDownlouder

QuotesDownloader, MetaTrader 5 için geliştirilmiş bir betiktir. 28 döviz çifti ve altın (XAUUSD) için geçmiş fiyat verilerini Excel'e aktarmanıza olanak tanır.

Temel Özellikler:

  • Son 2290 güne, saate veya 15 dakikalık zaman dilimlerine ait verilerin dışa aktarımı.
  • 28 döviz çifti ve XAUUSD desteği.
  • Zaman aralığı seçimi: günlük, saatlik veya 15 dakikalık.
  • Excel'e otomatik veri aktarımı ile kolay analiz.

Avantajlar:

  • Geçmiş verilerin elde edilmesini kolaylaştırır.
  • Yatırımcılar, analistler ve strateji geliştiriciler için uygundur.
  • MetaTrader 5 ile uyumludur.


