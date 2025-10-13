QuotesDownlouder
QuotesDownloader, MetaTrader 5 için geliştirilmiş bir betiktir. 28 döviz çifti ve altın (XAUUSD) için geçmiş fiyat verilerini Excel'e aktarmanıza olanak tanır.
Temel Özellikler:
- Son 2290 güne, saate veya 15 dakikalık zaman dilimlerine ait verilerin dışa aktarımı.
- 28 döviz çifti ve XAUUSD desteği.
- Zaman aralığı seçimi: günlük, saatlik veya 15 dakikalık.
- Excel'e otomatik veri aktarımı ile kolay analiz.
Avantajlar:
- Geçmiş verilerin elde edilmesini kolaylaştırır.
- Yatırımcılar, analistler ve strateji geliştiriciler için uygundur.
- MetaTrader 5 ile uyumludur.