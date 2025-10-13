QuotesDownlouder

QuotesDownloader è uno script per MetaTrader 5 che consente di esportare le quotazioni storiche di 28 coppie di valute e dell'oro (XAUUSD) in Excel.

Funzionalità Principali:

  • Esportazione dei dati degli ultimi 2290 giorni, ore o intervalli di 15 minuti.
  • Supporto per 28 coppie di valute e XAUUSD.
  • Selezione del timeframe: giornaliero, orario o 15 minuti.
  • Esportazione automatica in Excel per un'analisi semplice e veloce.

Vantaggi:

  • Semplifica il processo di ottenimento dei dati storici.
  • Adatto a trader, analisti e sviluppatori di strategie.
  • Compatibile con MetaTrader 5.


