QuotesDownlouder
- Utilità
- Konstantin Rasulov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
QuotesDownloader è uno script per MetaTrader 5 che consente di esportare le quotazioni storiche di 28 coppie di valute e dell'oro (XAUUSD) in Excel.
Funzionalità Principali:
- Esportazione dei dati degli ultimi 2290 giorni, ore o intervalli di 15 minuti.
- Supporto per 28 coppie di valute e XAUUSD.
- Selezione del timeframe: giornaliero, orario o 15 minuti.
- Esportazione automatica in Excel per un'analisi semplice e veloce.
Vantaggi:
- Semplifica il processo di ottenimento dei dati storici.
- Adatto a trader, analisti e sviluppatori di strategie.
- Compatibile con MetaTrader 5.