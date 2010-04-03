I know Buy or Sell

Только BUY или SELL ! На основе глубокого анализа цен на всех тайм-фреймах Индикатор генерирует и прорисовывает на экране торговой платформы МТ-5 на баре, отвечающем заложенной логистике, конкретные команды BUY или SELL по 28 валютным парам. В течение всего времени действия сгенерированной команды на экране весь путь позиции прорисовывается зелёной линией для BUY и красной - для SELL. На экране терминала в правом верхнем углу прорисовывается подробная и постоянно обновляемая статистика прибыльности открытых позиций по действующим командам индикатора ( в пипсах от цены открытия до цены последнего закрытого бара).