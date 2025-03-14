RSI Trend V1

Note importante : "Certaines des images" affichées dans les captures d'écran proviennent de mes indicateurs, Suleiman Levels Indicator et RSI Trend V Indicator.

Le RSI Trend V Indicator est conçu pour l'identification des tendances et est intégré avec Fibonacci pour déterminer les zones cibles et les potentielles inversions. C'est un indicateur très puissant, strict et utile pour déterminer la direction générale de la tendance. Il inclut des flèches haussières et baissières qui apparaissent dans les zones potentielles de retournement du prix. Cependant, les éléments clés sur lesquels se concentrer sont les suivants :

Thick blue line - Tendance haussière

Thick yellow line - Tendance baissière

Green cloud above the thick green line

Red cloud below the thick yellow line

Bullish and bearish arrows

Il est essentiel de prendre en compte les niveaux de Fibonacci qui apparaîtront lorsque une nouvelle flèche sera affichée. Par conséquent, il est nécessaire de prêter attention aux autres détails, car le mouvement pourrait être une correction et non une tendance. La flèche précédente et son mouvement correspondant avec Fibonacci peuvent être corrects, ou la flèche actuelle avec ses niveaux de Fibonacci peut représenter le nouveau mouvement potentiel du prix. Ainsi, il est nécessaire de se concentrer sur les autres détails de l'analyse et sur le graphique dans son ensemble.

Il est recommandé d'utiliser l'indicateur RSI Trend V Indicator conjointement avec l'indicateur Suleiman Levels pour une analyse de graphique plus large et plus complète, en tenant compte des deux nuages, des niveaux de Suleiman, des lignes de support et de résistance, et des lignes de tendance latérales.

https://www.mql5.com/en/market/product/128183

Je souhaite à tous beaucoup de succès et des transactions rentables



