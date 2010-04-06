LotControl

Данный советник предназначен для контроля просадки по символу, на который он установлен. В работу советник вступает когда открыта позиция тем объемом (лотом), который указан в настройках советника.

Советник не осуществляет торговых операций по открытию позиций, только закрытие открытых позиций по символу, на который он установлен при соблюдении определенных условий!

В советнике реализовано три уровня работы.

Каждый уровень привязан к конкретному магическому номеру. 

В настройках советника необходимо указать объем (лот) при открытии которого по любому их магических номеров позиций, так же прописанных во входных параметрах, советник вступает в работу. После открытия позиции (ордера) с указанным или бОльшим объемом советник активизируется и начинает отслеживать размер общего профита (может быть как положительным, так и отрицательным) по инструменту, на который установлен. И как только профит по данному инстремету будет равен указанному в настройках, советник закроет все позиции по данному торговому инструменту (паре).

Önerilen ürünler
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Double Breakout   is an automatic expert advisor with two separate strateges that uses martingale. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs for each flow of orders. The specified takeprofit and stoploss levels are used to exit the position.  General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents. Spread is recommended not more than 3 points. It is better to use trend currency pairs. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value. When martingale i
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.75 (4)
Uzman Danışmanlar
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
PZ Bollinger Bands EA
PZ TRADING SLU
4.75 (4)
Uzman Danışmanlar
This EA trades using the Bollinger Bands indicator. It offers many trading behaviors and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Fully customizable indicator settings Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NFA/FIFO Compliant
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Uzman Danışmanlar
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Uzman Danışmanlar
This EA trades using the Heiken Ashi Smoothed Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols T
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
MA Semi Automated EA
Tadanori Tsugaya
Uzman Danışmanlar
"The settings are intricate, but make sure to take full advantage of them." MA Touch and Cross Trade Focused Semi-Automated EA This EA is specialized in MA touch and cross trades, with two MA exit conditions, one of which can also be used as a trailing stop! The usage is entirely up to you! I’ve never seen an MA trade EA with so many adjustable settings! MA Entry and Mass MA Exit for Open Positions Not only can this EA handle MA entry , but it can also be used for mass MA exits on open position
FREE
MACD Trader FREE
Konstantin Nikitin
1 (1)
Uzman Danışmanlar
This is an automated Expert Advisor that trades using the MACD and Envelopes indicators. The free version has the following limitations. No panel for opening orders. The trading is limited to the EURUSD currency pair and similar. Orders can only be opened with the minimum lot, no more than 5 orders can be opened in the same direction, to a total of 10 orders. Pause after closing of all orders is 6000 minutes. During the analysis, no more than 50 orders are added to the database and 15 bars are c
FREE
EA With Recovery
Che Jeib Che Said
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor was developed to grow user account balance persistently. To achieve this, it has two modes, normal and recovery mode. The parameters for the two modes can be changed to suit user strategy. There are also auto trade button, buy button and sell button. Auto trade button can be turned ON and OFF. Buy and sell buttons is for user to manually intervene a trade. HOW IT WORKS. The Expert will trade automatically according to the input parameters. It trades in Normal mode when there
FREE
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
Uzman Danışmanlar
Automatic trading system based on the morning Flat indicator, puts pending orders on the borders of the night channel .All trades have a fixed stop loss and take profit .The traded pair GBPUSD H1, can be used on other instruments after optimization. The EA contains a switchable flat indicator . The robot's operating time in the input parameters corresponds to (+2GMT). when switching to daylight saving time,you need to adjust the time manually. * Use default settings  * Does not use dangerous
FREE
Greed Advisor
Vertex Investments LLC
4.75 (12)
Uzman Danışmanlar
Free version of Greed Advisor PRO . This is a flexible grid Expert Advisor, created specifically for greedy traders. Operation principle: set the desired daily profit, and the robot will attempt to achieve this result by any means possible. It uses the dangerous martingale principle to cope with drawdowns, because making the order chain profitable is the main purpose of the robot. Do not forget about the risks of martingale. In general, the EA is intended for those who understand why they need i
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Uzman Danışmanlar
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
ZigZag Fibo EA
Andrey Tatarinov
4.25 (8)
Uzman Danışmanlar
Danışman trendle işlem yapar. Trendin yönü ZigZag göstergesi tarafından belirlenir. Fibonacci ızgarası trend yönünde üst üste bindirilir. Belirli bir Fibonacci seviyesinde trend yönünde bir limit emri yerleştirilir. Sipariş vermek için aşağıdaki seviyeler mevcuttur: 23.6 38.2 50.0 61.8 78.6 Zararı durdur Fibo seviyesi 100 olarak ayarlanır veya kullanıcı tarafından danışman ayarlarında belirtilir. Kar alma Fibo seviyesi 0'a ayarlanır veya kullanıcı tarafından danışman ayarlarında belirtilir.
FREE
Sunflower
Kun Jiao
Uzman Danışmanlar
Bu strateji temel olarak   MACD göstergesini   kullanır, ana trend yönünü takip eder ve   M1 grafiğinde   sinyal oluştuğunda işlem açar. Altın (XAUUSD)   işlemleri için uygundur ve belirgin trende sahip diğer emtialarda da kullanılabilir. Parametreler: Uzun/Kısa pozisyonları aç:   Aktif Hesap bakiyesi:   1.000$ veya 10.000$ 1.000$   için   aynı anda 1 işlem   önerilir. 10.000$   için limit   10 işleme   çıkarılabilir. Sabit lot büyüklüğü:   0,01 Gelişmiş Pozisyon Yönetimi: Bakiye temelli lot he
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Uzman Danışmanlar
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Accumulo
Hoang Loc Tran
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Accumulo – Automatic EA for multi-symbol trading Accumulo is an automated trading tool that applies a bi-directional grid strategy with volume control. It uses technical indicators such as ATR, MA, and CCI to determine entry and exit points. All operations are automated and require no complex user configuration. Accumulo is designed to work across different types of markets and instruments, including currency pairs, precious metals, and digital assets. It can run on multiple charts at the same
FREE
PZ Fractal Trader EA
PZ TRADING SLU
4.46 (13)
Uzman Danışmanlar
This EA trades untested fractals using pending orders. It offers many trading behaviors and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements 4 different trading behaviors Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NFA/FIFO Co
FREE
Bollinger Scalper EA
Robots4Forex Ltd
4.22 (9)
Uzman Danışmanlar
The Bollinger Scalper EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on Bollinger Band and RSI entry signals. The EA trades using market orders and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limited support so that I
FREE
Vanda FX
Sayan Vandenhout
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Vanda FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $20000 acc
FREE
Free Spike Finder MT4
Pier Gaetano Novara
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Same behavior of https://www.mql5.com/en/market/product/25552 but fixed lot 0.01 The EA waits for a spike according to a specific logic and opens a position in spike direction setting stop loss and take profit. When positions are in profit they are managed with smart trailing mechanism based also on elapsed time from opened position. It works with 5-digit and 4-digit broker. Must be used on the M1 chart. Does not need historical data. It does not use Martingale Grid Hedge Parameters spikeFilte
FREE
The Waiter mt4 FREE
Massimiliano Pirola
4 (2)
Uzman Danışmanlar
What is  The Waiter ? It is an automated system to always be ready to catch the big movements of the market How does it work? Set the mode (stop or limit) Set the pending orders distance Set Take Profit / Stop Loss Wait for the big candle settings: entry : 0.OFF  (the expert advisor won't operate. only for chart info purposes.) 1.New candle, new STOP orders  (each new candle two stop orders are placed. If they are not activated by the end of the candle, they will be cancelled) 2.New candle, ne
FREE
Multi Strategy Bear Version 2
Vincenzo Tignola
5 (2)
Uzman Danışmanlar
This Expert advisor (100% Automatic) is able to combine two indicators to create a strategy, this version called "Bear version" (BASIC VERSION)contains 2 indicators: CCI and RSI With a simple personal message you can contact me to ask for your EA  "Bear version"(or SUPERIOR Version)with the indicators you have chosen and with your conditions and once agreed I will put it here on the market ,  or follow the link   at the bottom of the page   that will take you to my Telegram contact. If you can't
FREE
TriadStrategiesFx
Khairudi Kherikhanov
3 (2)
Uzman Danışmanlar
TriadStrategiesFx-полностью автоматический эксперт с тремя стратегиями. Каждая стратегия работает отдельно.Для переключения стратегий необходимо изменить параметры советника в окне настроек. По умолчанию TriadStrategiesFx работает по классическому мартингейлу, локированием убыточного ордера.Как правило, закрытие всех ордеров происходит по совокупной прибыли после выхода из флетового коридора, после чего начинается новый цикл.      Вторая стратегия, предусмотренная в эксперте, также является кла
FREE
BreakoutGenius base
Pinjia Liu
Uzman Danışmanlar
BreakoutGenius base is a trading strategy designed specifically for the gold market (XAUUSD) within the financial markets. This strategy leverages market price actions and the breakout of key price levels to identify potential trading opportunities. The essence of the strategy lies in accurately setting Buy Stop and Sell Stop orders to automatically enter the market as gold prices break through these preset levels. Attention!! Attention!! Attention!! Before using, please turn off this parameter
FREE
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.06 (35)
Uzman Danışmanlar
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
PTraderMAHigh
Christopher Louis Barry
4 (2)
Uzman Danışmanlar
A Moving Average (MA) Trading Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) is an automated trading system designed to execute trades based on signals generated by one or multiple moving averages. Moving averages are a popular technical analysis tool used to smooth out price data and identify trends. Here's a description of how a Moving Average Trading EA typically operates: Moving Averages Used : The EA utilizes one or more moving averages to generate buy or sell signals. Common choices include t
FREE
Forex Seeker
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Forex Seeker  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $2000
FREE
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor of the Forex Fraus family, the system is designed for scalping the EUR/USD pair on the M1 timeframe (for five digit quotes), and adapted for the accounts with fast execution of orders. Operation Principle Buys at the extreme Lows and sells at the extreme Highs of the Stochastic indicator values. When a signal is received the orders are opened by injection, using tick data. Positions are closed by Trailing Stop Not closed positions are closed at the opposite trade Built-in adj
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.48 (25)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.69 (29)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
Capybara
Sergey Kasirenko
4.93 (44)
Uzman Danışmanlar
Capybara EA, Hama göstergesini temel alan gelişmiş bir otomatik trend takip sistemidir. Piyasanın düşüş eğilimi göstermesi ve göstergenin kırmızıya dönmesi durumunda EA satış yapacak, piyasa yükselişe geçip göstergenin maviye dönmesi durumunda EA satın alma yapacaktır. EA, yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edebilir ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: Eurosd gibi tüm önemli çiftler; audusd; GBpusD;
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya Quantum King ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1063)
Uzman Danışmanlar
EA Gold Stuff, özellikle altın ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. İşlem, Gold Stuff göstergesi kullanılarak emir açılmasına dayalıdır, bu nedenle EA, trendi takip etmek anlamına gelen "Trend Follow" stratejisine göre çalışır. Gerçek zamanlı sonuçlar burada görüntülenebilir. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!  AYARLAR
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.94 (32)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Uzman Danışmanlar
EA Forex Scalping, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD olmak üzere üç ana döviz çifti için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Sinyaller Bu fiyattan yalnızca 10 kopyadan 1’i kaldı Sonraki fiyat: $599.99 MT4 ve MT5 ile uyumlu MT5 Grid, Martingale, Yapay Zeka, Sinir Ağı veya Arbitraj kullanmaz. Her işlem için, pariteye özel sabit bir Stop Loss (SL) vardır. Trailing Stop sayesinde kâr korunur. Bu EA, gerçek hesaplarda 6 aydan uzun süredir canlı çalışmakta ve uzun vadeli kârlılığı
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Uzman Danışmanlar
CHERMA MT4 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman Cherma MT4, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır. Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Ichimoku at a glance has great appeal to me and most traders. The Gold on Ichimoku EA exploits the trend filter of the Ichimoku system, combines price recalculation and signal pattern calculation to create an optimally efficient automated trading system with low risk. The trades are also executed using the Scalper method to quickly exit the market. The trades always have Stop Loss available, along with Trailing settings and closing positions when the trend changes to control risk.  EA is opt
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Uzman Danışmanlar
1 copy left for  $199 Next price  -->  $249 Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position ma
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
EA Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. A Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemiz
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Uzman Danışmanlar
GoldPro ile yenilikçi ve verimli altın ticaretinin dünyasına hoş geldiniz. GoldPro, Altın piyasasında başarıya ulaşmanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir ticaret robotudur. Danışman ortalama tekniğini kullanır, bunu iyi veya kötü olarak değil, piyasada işe yarayan bir yaklaşım olarak algılamalı, bir yöntemin iyi, diğerinin kötü olduğu şeklindeki tek kutuplu inancı bir kenara bırakmalısınız, bu vardır ve başarıyla uygulanabilir, bu bir gerçektir. Güvenilirlik ve Deneyi
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD) Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Martingale
Ryukai Scalper
Louai Habiche
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Ryukai Scalper Ryukai Scalper, XAUUSD (Altın) paritesinde işlem yapmak için tasarlanmış otomatik bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Önerilen zaman dilimi M5’tir. Fiyat hareketi ve volatilite filtrelerini birleştiren gelişmiş bir scalping algoritması kullanarak altın piyasasındaki kısa vadeli işlem fırsatlarını belirler. Ana Özellikler M5 zaman diliminde Altın (XAUUSD) için optimize edilmiştir. Fiyat hareketi ve volatiliteye dayalı scalping mantığı. Ayarlanabilir lot büyüklüğü ile otomatik r
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Exp4 The xCustomEA for MT4
Vladislav Andruschenko
4 (5)
Uzman Danışmanlar
MetaTrader 4 için özel göstergeler konusunda evrensel ticaret danışmanı. Oluşturucu stratejisi. Ok ve sinyal arabellekleri ile göstergenizin adını yazın ve EA xCustomEA bu sinyaller üzerinde işlem yapar. Yerleşik işlevlerimizin çoğunu da kullanabilirsiniz. MetaTrader 4   sürümü   : MetaTrader 5 terminali için   xCustomEA sürümü Evrensel ticaret danışmanının işlevselliği xCustomEA, biri hariç   , danışmanımız The X'in tüm parametrelerini tam olarak kopyalar: xCustomEA   , özel bir gösterge üzeri
BB Scalping
Vasiliy Strukov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
BB Scalping uzmanı, altın alım satımında hassas bir şekilde güçlü bir çıkış/scalping ve martingale dışı bir başyapıtım olan son teknoloji ürünüm! Bu sistem, Bollinger bandı ve Zig-zag göstergesini birlikte kullanarak çıkışları yönetir. Bollinger bantlarının en yüksek ve en düşük seviyelerine birden fazla bekleyen emir verilir ve tetiklendiğinde, çıkış fiyatını takip eden ve emirler durdurulana kadar bir takip eden stop emri bulunur. EA, hesabınızı korumak ve riski doğru bir şekilde yönetmek için
Pin Bar EA mt4
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Uzman Danışmanlar
PINBAR AÇIKLAMASI: Pin Bar EA, pin bar ticaretini trend takip ve ortalamaya dönüş teknikleriyle birleştiren çok stratejili bir yaklaşım kullanır. Pin bar, fiyatın keskin bir şekilde tersine dönmesini ve reddedilmesini işaret eden bir mum türüdür. "Gölge" veya "fitil" olarak adlandırılan uzun bir kuyrukla tanımlanır. Pin barın kuyruğu, fiyatın reddedildiği alanı gösterir ve fiyatın, kuyruğun işaret ettiği yönün tersine hareket etmeye devam edeceği anlamına gelir. Düşüş pin bar sinyali, daha yüks
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Yazarın diğer ürünleri
TradingStatisticPro
Andrey Shvecov
Göstergeler
The statistical indicator for the metatrader 5 TradingStatisticPro collects statistical data on your trade, which makes it easier to assess the effectiveness of trading, the profit received and the risks. The indicator is compactly placed in the corner of the main chart of the terminal and displays the following information: 1. The profit earned. 2. Maximum drawdown. 3. The recovery factor. 4. Profit factor. 5. The ratio of profitable and unprofitable transactions (winrate). 6. Average profit a
FREE
TradingStatisticPro MT4
Andrey Shvecov
Göstergeler
The statistical indicator for the metatrader 5 TradingStatisticPro collects statistical data on your trade, which makes it easier to assess the effectiveness of trading, the profit received and the risks. The indicator is compactly placed in the corner of the main chart of the terminal and displays the following information: 1. The profit earned. 2. Maximum drawdown. 3. The recovery factor. 4. Profit factor. 5. The ratio of profitable and unprofitable transactions (winrate). 6. Average profit a
FREE
SpreadControl MT5
Andrey Shvecov
Göstergeler
A simple indicator showing the size of the spread at the current time, the maximum for the day and the maximum for the entire duration of the indicator. Daily statistics of the maximum spread are also displayed, indicating the time when this spread was fixed. The location of the display of the received information can be changed depending on your preferences and positioned anywhere on the screen. It is possible to output alerts about exceeding the size of the spread specified in the input pa
FREE
SpreadControl MT4
Andrey Shvecov
Göstergeler
A simple indicator showing the size of the spread at the current time, the maximum for the day and the maximum for the entire duration of the indicator. Daily statistics of the maximum spread are also displayed, indicating the time when this spread was fixed. The location of the display of the received information can be changed depending on your preferences and positioned anywhere on the screen. It is possible to output alerts about exceeding the size of the spread specified in the input pa
FREE
EA Four Indicators
Andrey Shvecov
Uzman Danışmanlar
An expert of the indicator type. To determine the entry point into the market, the expert can use the indicators of four indicators. Two indicators are standard, they are available in any MT4 terminal and two custom indicators that can be downloaded from the link . These indicators just need to be placed in the \MQL4\Indicators folder. All four indicators can be used to determine the entry point, as well as each indicator individually. The settings of all indicators are included in the Expert'
PackTrading
Andrey Shvecov
Uzman Danışmanlar
Fully automatic indicator - type trading expert . Entry into the market is based on the signals of two indicators . A distinctive feature of this expert Advisor is that it is possible to enter the market both as single positions and as a Pack of positions at the entry point . Entering with a bundle of positions makes it possible to " spread out " the entry point a little and allow several positions and bundles to enter the market at a more favorable price if the price goes against the direction
DrawDownControl
Andrey Shvecov
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor is designed to control drawdown by the symbol it is set to. The Expert Advisor does not carry out trading operations on opening positions, only closing open positions on the symbol on which it is set under certain conditions! There are three drawdown levels implemented in the Expert Advisor. The drawdown size for each level is set in the input parameters and the profit size is assigned (it can be either positive or negative), upon reaching which the ADVISER will close all po
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt