LotControl

Данный советник предназначен для контроля просадки по символу, на который он установлен. В работу советник вступает когда открыта позиция тем объемом (лотом), который указан в настройках советника.

Советник не осуществляет торговых операций по открытию позиций, только закрытие открытых позиций по символу, на который он установлен при соблюдении определенных условий!

В советнике реализовано три уровня работы.

Каждый уровень привязан к конкретному магическому номеру. 

В настройках советника необходимо указать объем (лот) при открытии которого по любому их магических номеров позиций, так же прописанных во входных параметрах, советник вступает в работу. После открытия позиции (ордера) с указанным или бОльшим объемом советник активизируется и начинает отслеживать размер общего профита (может быть как положительным, так и отрицательным) по инструменту, на который установлен. И как только профит по данному инстремету будет равен указанному в настройках, советник закроет все позиции по данному торговому инструменту (паре).

