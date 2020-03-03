スーパーNASDAQ QUANT

外国為替ロボット市場における革新的で変革的な技術であるQuant NAS100は、人工知能、ニューラルネットワーク、およびカスタマイズされたインジケーターを組み合わせることで、NASDAQ 100（NAS100）指数での取引において戦略を最適化し、結果を最大化する高度なエキスパートアドバイザーです。

技術の特徴

ニューラルネットワークと機械学習

Quant NAS100は、GPT-4モデルに基づく高度なニューラルネットワークを使用して深い分析を行い、操作の効率を継続的に向上させます。機械学習の統合により、複雑な市場パターンを特定し、高いボラティリティ条件下で利益を最大化するために戦略を調整することが可能です。

カスタマイズされたインジケーターとその機能

ATR（Average True Range）: 市場のボラティリティを監視し、ストップロスとテイクプロフィットレベルを自動的に調整することで、最適なリスク管理を実現します。

エンベロープ: 過買いや売られ過ぎのゾーンを定義し、精度の高いリバーサルの機会を特定し、市場の動きに動的に適応します。

ブルパワーとベアパワー: 買い手と売り手の強さを評価し、市場トレンドの可能な変化を予測するのに役立ちます。

RSI（Relative Strength Index）: モメンタムを測定し、過買いや売られ過ぎのゾーンを特定して、上昇市場または下降市場での正確な意思決定を支援します。

これらのインジケーターの組み合わせは、ニューラルネットワークによって管理され、高精度でエントリーとエグジットを調整し、市場状況に自動的に適応します。

賢明なリスク管理

Quant NAS100は、リスクを最小限に抑えつつ利益を最大化することを目的としたRyan Jonesのリスク管理手法を採用しています。数学的計算と適応型アルゴリズムを通じて、拡張性が高く高性能な取引を実現します。

以下の推奨事項に従ってください:

推奨ブローカー: Pepperstone、RoboForex、Moneta Markets。

時間枠: M1。

取引資産: NASDAQ 100（NAS100）。

桁数: 1。

最大スプレッド: 30ピップまで。

初期預金: $500 USD（推奨残高: $1500、安全性向上のため）。

注意: バックテスト設定で困難がある場合は、チャットでサポートチームにお問い合わせください。

追加機能

グラフ上の取引パネル: 手動操作と自動操作を切り替える柔軟性を提供します。

スプレッドと時間フィルター: 不必要な損失を防ぎ、有利な取引時間帯で成功率を高めます。

スマート注文: 市場のボラティリティに基づいて動的に調整されるストップロスとテイクプロフィットレベルにより、資金保護と利益増加を保証します。

なぜスーパーNASDAQ QUANTを選ぶべきか？

Quant NAS100は単なる取引ロボットではなく、最先端の技術、カスタマイズされたインジケーター、人工知能を組み合わせて、安全で収益性の高い取引体験を提供する革新的なツールです。初心者でも経験豊富なトレーダーでも、Quant NAS100はNASDAQ 100取引を次のレベルに引き上げる準備が整っています。

バックテストに関する質問や技術サポートが必要な場合は、チャットで私たちのチームにお問い合わせください。目標達成のお手伝いをさせていただきます！