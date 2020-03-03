Super Nasdaq Quant

スーパーNASDAQ QUANT

外国為替ロボット市場における革新的で変革的な技術であるQuant NAS100は、人工知能、ニューラルネットワーク、およびカスタマイズされたインジケーターを組み合わせることで、NASDAQ 100（NAS100）指数での取引において戦略を最適化し、結果を最大化する高度なエキスパートアドバイザーです。

技術の特徴

ニューラルネットワークと機械学習
Quant NAS100は、GPT-4モデルに基づく高度なニューラルネットワークを使用して深い分析を行い、操作の効率を継続的に向上させます。機械学習の統合により、複雑な市場パターンを特定し、高いボラティリティ条件下で利益を最大化するために戦略を調整することが可能です。

カスタマイズされたインジケーターとその機能

  • ATR（Average True Range）: 市場のボラティリティを監視し、ストップロスとテイクプロフィットレベルを自動的に調整することで、最適なリスク管理を実現します。
  • エンベロープ: 過買いや売られ過ぎのゾーンを定義し、精度の高いリバーサルの機会を特定し、市場の動きに動的に適応します。
  • ブルパワーとベアパワー: 買い手と売り手の強さを評価し、市場トレンドの可能な変化を予測するのに役立ちます。
  • RSI（Relative Strength Index）: モメンタムを測定し、過買いや売られ過ぎのゾーンを特定して、上昇市場または下降市場での正確な意思決定を支援します。

これらのインジケーターの組み合わせは、ニューラルネットワークによって管理され、高精度でエントリーとエグジットを調整し、市場状況に自動的に適応します。

賢明なリスク管理

Quant NAS100は、リスクを最小限に抑えつつ利益を最大化することを目的としたRyan Jonesのリスク管理手法を採用しています。数学的計算と適応型アルゴリズムを通じて、拡張性が高く高性能な取引を実現します。

以下の推奨事項に従ってください:

  • 推奨ブローカー: Pepperstone、RoboForex、Moneta Markets。
  • 時間枠: M1。
  • 取引資産: NASDAQ 100（NAS100）。
  • 桁数: 1。
  • 最大スプレッド: 30ピップまで。
  • 初期預金: $500 USD（推奨残高: $1500、安全性向上のため）。

注意: バックテスト設定で困難がある場合は、チャットでサポートチームにお問い合わせください。

追加機能

  • グラフ上の取引パネル: 手動操作と自動操作を切り替える柔軟性を提供します。
  • スプレッドと時間フィルター: 不必要な損失を防ぎ、有利な取引時間帯で成功率を高めます。
  • スマート注文: 市場のボラティリティに基づいて動的に調整されるストップロスとテイクプロフィットレベルにより、資金保護と利益増加を保証します。

なぜスーパーNASDAQ QUANTを選ぶべきか？

Quant NAS100は単なる取引ロボットではなく、最先端の技術、カスタマイズされたインジケーター、人工知能を組み合わせて、安全で収益性の高い取引体験を提供する革新的なツールです。初心者でも経験豊富なトレーダーでも、Quant NAS100はNASDAQ 100取引を次のレベルに引き上げる準備が整っています。

バックテストに関する質問や技術サポートが必要な場合は、チャットで私たちのチームにお問い合わせください。目標達成のお手伝いをさせていただきます！


おすすめのプロダクト
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (382)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Kill Zone Hunter
Alex Amuyunzu Raymond
エキスパート
KILL ZONE HUNTER Institutional Kill Zone, Market Structure & Fair Value Gap Trading EA for MT5 Overview KILL ZONE HUNTER is a professional-grade MetaTrader 5 Expert Advisor engineered around Institutional Smart Money Concepts (ICT / SMC) , with a primary focus on Kill Zone trading , Market Structure , and Fair Value Gap (FVG) execution . This EA is designed to systematically hunt high-probability trades during institutional trading windows (Kill Zones) , where liquidity, volatility, and directio
GoldenReceiver Fixed Grid
Perapot Chanyuenyong
エキスパート
Account  Grid / Settings Profit Max Equity Drawdown Final Balance Standard Cent Account 100,000 THB Deposit  (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips 214,618 THB (~6,800 USD) 103,537 THB (~3,300 USD) 314,618 THB (~10,000 USD) Standard Cent Account 100,000 THB Deposit (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips Trailing Profit: 200 Lot Multiplier: 1.01 265,185 THB (~8,440 USD) 115,081 THB (~3,660 USD) 365,185 THB (~11,650 USD) Standard Cent Account 100,000 THB Deposit (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips Tr
Xagusd Sentinel
Wycliffe Wanjala Wanyonyi
エキスパート
XAGUSD SENTINEL (MT5) — Breakout & Retest Scalper for XAGUSD/EURUSD on M1 Trade the structure, not the noise. XAGUSD SENTINEL is a precision support/resistance breakout + retest expert advisor purpose-built for XAGUSD (Silver) and EURUSD on the M1 timeframe . It maps dynamic zones from price pivots, times entries on clean breaks or fast retests, and manages risk with basket-level protections—so you can pursue high-frequency setups without letting floating profit slip away.   What makes SENTINEL
Digital Web Sovereign AI
Huu Loc Nguyen
エキスパート
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name: Digital Web Sovereign (MT5) [Subtitle: Ichimoku Trend Grid | ATR Dynamic Web | Basket Profit] Introduction Most Grid systems fail for one reason: They fight the trend until the account blows up. Digital Web Sovereign is engineered to fix this flaw. It is not a blind grid machine. It acts as a "Sovereign" ruler, only engaging the market when backed by the powerful Ichimoku Cloud . It deploys "The Web" (Dynamic Grid) to catch price correc
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
エキスパート
Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
TradeForge Pass Prop Firm
Akshay Chunilal Patil
エキスパート
TradeForge Pass Prop Firm – AI搭載のProp Firmチャレンジ対応EA TradeForge Pass Prop Firm は、 Prop Firmの評価ステージ合格 と資金提供アカウントの運用に特化した高性能MT5 EAです。 AI技術 と高度なリスク管理を融合し、正確なトレード管理を実現します。 AIエンジン搭載 過去のProp Firmデータとリアルタイム市場を学習したAIによって： プライスアクションとボラティリティを分析 市場変化に柔軟に対応 多層ロジックで最適なエントリーとイグジットを判断 重要ニュース回避によるリスク低減 AIが スマートなトレード選択 を可能にし、合格率を高めます。 Prop Firm 規約対応設計 FTMO、MyForexFunds、True Forex Funds等の規約に対応： 1日最大ドローダウン制御 総ドローダウン監視 ソフト／ハードストップ条件設定 リスク%ベースの固定または可変ロットサイズ マーチンゲールやグリッドなし — 純粋なロジック取引 目標とリスク上限の設定後、EAが安全に運用を実施
Sniper Major
JETINVEST
5 (1)
エキスパート
EAは、ボラティリティ、スプレッド、頻度、タイミングを使用して、いつ取引するかを決定します。 EAは指値注文方式を使用してポジションをオープンします。 この場合、Slippageは最大でもエントリの実行に対してポジティブになります。 システムの焦点はあなたの資本を保護しながらお金を稼ぐことであるため、EAはTrailing TakeProfitロジックを使用します。 ほとんどの取引はすぐに終了するので、狙撃兵のヘッドショットのように。 主な特徴 マーチンゲールを使用しません グリッドを使用しません 最適化された通貨ペア：EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF 時間枠：M5 そのことに注意してください：このEAは、ロールオーバーの数分前からロールオーバー後の数分まで、1日あたりの時間の範囲でのみ取引を行います。 1つのチャート設定：すべての最適化されたシンボルを取引するために必要なチャートは1つだけです 複数の通貨ペアのサポート .setファイルは必要ありません。すべての設定はEAに保存されます ブローカーがサフィックス（XXXXXX.aなど）を使用して
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
エキスパート
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
ScalpingThink
Simon Draxler
エキスパート
ScalpingThink – スキャルピングの精密さ ScalpingThinkは、迅速な動きと正確なエントリーを重視するトレーダーのための革新的な双方向スキャルピングシステムです。目標は、短時間で正確なセットアップによるコントロールされた利益を得ること – 安全かつ効率的に。 今すぐテスト – 無料デモ 今なら特別価格 169 USD で入手 – 値上がり前にお早めに     現在の価格  169 USD  シグナル: リンク ガイド: リンク あなたのメリット グリッドなし、マーチンゲールなし – 各ポジションは個別かつ管理された形で開設 固定ストップロス + 仮想ダイナミックトレーリングストップ で最大限の安全性 複数のトレーリングストップオプション で柔軟な利益確保 セーフティバッファ で証拠金を保護し、口座の過負荷を防止 時間フィルター＆スプレッドフィルター により明確な市場フェーズでのみクリーンなエントリー 推奨マーケットと設定 時間足: M1（1分足）– 本格的なスキャルピングに最適 取引対象: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NASD
Professional Manager Trader MT5
Stefan Petkov
エキスパート
「 Professional Manager Trader 」をご紹介します。- トレーディング体験を向上させるために設計された強力なツールです。熟練したフルタイムトレーダーの専門知識に基づいて開発され、このトレーディングインターフェースは効果的に取引と資本を管理します。その戦略はブレイクアウトに基づいており、個別に開発された確認指標を組み込んでいます。これらは成功の実績を持っています。 リスクと資金管理に重点を置いた「 Professional Manager Trader 」は、成功するトレーディングの鍵を握っています。それは抜群のリスク管理と厳格なポジションサイズを持ちながら、予測できない外国為替市場を航海し、資本を守り、下降リスクを制限します。 当社の革新的なトレーディングインターフェースは市場サイクルに先んじており、金融市場の絶え間ない変化にシームレスに適応します。幅広い研究と高度なアルゴリズム分析によって作成されたこのインターフェースは、信頼性のあるトレーディングソリューションを提供します。 パフォーマンスを示すために、私たちはトレーディングインターフェースが数ヶ月間成功
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
エキスパート
Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
エキスパート
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Gold Cracker AI
J Gomat
エキスパート
Only the first 5 copies will cost 50$ and then it will be converted to its original price.  Deposit 500$ Profit 2500$+ in 1 Month Gold Trading.   This robot works very well on gold. Gives good profit.  Key Features:  Very easy to use   Working symbols:  XAUUSD(GOLD) Working Timeframe: M1, M5, M30 All timeframe The minimum deposit $100, $500 Here you can adjust Lot Size, Auto lot, SL, TP, Trading Time, Profit pips, Percentage Equity, fixed ratio delta volume for lot size increasing with equity, 
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
エキスパート
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
Gold Quantum King EA MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
エキスパート
Gold Quantum King EA MT5 - Upgraded Version V80 as on Date 23 Dec 2025_MUST USE THIS NEW BUILD - NOW Just PLUG & PLAY!! Price is limited to 1st 10 Copies Only - For Backtest Use 1 Minute OHLC Mode only  - Note Original Copy of My Expert Advisor is only Sold on MQL5 Market - Anywhere else it's fake & it won't work as my REAL EA Added AI & Neural Network Enhanced Features_23 Dec 2025_Upgrade_MUST USE- Volatility Filter Parameters Optimised, Rangebound Market avoid filter added for Higher Growth ra
Trend Follower MQLSquare
Maziar Safaeinajafabadi
エキスパート
Choose your desired lot size and profit target, and watch the magic happen! Introducing the   Trend Follower EA , your ultimate trend-tracking trading assistant. This intelligent algorithm tirelessly follows market trends and trades in the chosen direction until your profit target in dollars is met. Additionally, we offer a unique "Single Cycle" option. When activated ( strongly recommended ), the EA automatically removes itself from your chart after reaching its profit goal. It patiently wai
FREE
BOX Zone Recovery System
Natpakan Kaewkool
エキスパート
BOX Zone Recovery System（日本語版） インテリジェント・ゾーン・リカバリー・トレーディングシステム（MT5 EA） BOX Zone Recovery System は、高度な自動売買アルゴリズムです。 価格が逆方向に動いた場合、[b]ゾーン・リカバリー戦略（Zone Recovery Strategy）[/b] に基づいて 自動的にヘッジ注文を発注し、損失を回復させながら安定した利益を追求します。 ️ 主な特徴 スマート・リカバリーロジック – 価格が逆行したときに自動的に反対ポジションを開き、損失を回復。 ダイナミック・ゾーン（BOX） – 相場のレンジを自動的に検出し、リカバリー領域を設定。 自動利益確定 – 総合利益が設定した目標に達した時点で、すべてのポジションを自動クローズ。 両方向トレードモード – 買い・売りポジションを独立して管理。 ️ 柔軟な設定項目 – グリッド間隔、リカバリーステップ、利益目標、ロット倍率などを自由に調整可能。 通知と自動リセット機能 – 利益達成後に通知を表示し、新しいトレードサイク
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
エキスパート
️ Trade Manager oneclick  ( Reverse Trade,  Partial Close,  Breakeven, Close All Running Trade )   control – Smart Manual Trade Control for MT5 Trade Manager oneclick control is a powerful yet lightweight trade management utility built for manual traders who want precise control over their open positions — directly from the MT5 chart. This EA does not open or close trades automatically based on any strategy. It simply provides one-click management tools to handle your running trades efficient
FREE
Pafpaf BTCUSD
裕介 石野
エキスパート
１．自動売買ソフトウェア（ＥＡ）の特徴 当自動売買ソフトウェア（ＥＡ）の特徴を詳しくお伝え致します。 FX 証券会社：CryptoGT、FXGT etc... プラットフォーム：MT5 専用 取引通貨：ビットコインドル (BTCUSD) 取引スタイル：スキャルピング～中期 取引時間軸：15 分足 (M15) まず、チャート上では、インジケーターなどは必要ありません。 当 EA へ全て組み込まれています。 推進はビットコインドル (BTCUSD) 15 分足用です。 ビットコインはご存じの通り、値動きが激しいです。 ほとんどがレンジですが、ブレイクするととんでもないほど動きます。 保有ポジション損失リスクを抑えたハーフ＆ハーフのトラップ＆リピートタイプ EA 利益はあっても保有ポジションによる損失（ロスカット）を減らす工夫として 値幅設定レンジ中央値より上では売りのトラップ＆リピート、 中央値より下では買いのトラップ＆リピートを行います。 パラメーター設定では、注文範囲の調整・フィルターによる発注抑制・トレーリングストップ の機能を備えています。 トラップ＆リピートタイプの取引では、弱点
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
エキスパート
https://t.me/mql5_neuroExt   actual version Signal https://www.mql5.com/ru/signals/1511461 You can use any tool. The bases will be automatically created at the start of the Learn. If you need to start learning from 0 - just delete the base files. Initial deposit - from 200 ye. Options: DO NOT ATTEMPT TO TEST WITHOUT NEURAL NETWORK TRAINING! it is enough for the balance graph after training to be horizontal. generating a training base is extremely simple.  there is a ready-made training for U
FREE
ICT Banker
John Muguimi Njue
エキスパート
ICT BANKER SOE PROP EA：機関グレードのスマートマネー取引システム ICT BANKER SOE PROP EAを紹介します。これは機関プレーヤーのように取引を行うために設計された高度なエキスパートアドバイザーで、Inner Circle Trader（ICT）コンセプトとスマートオーダー実行（SOE）を組み合わせています。この最先端システムは、市場構造のブレーク、流動性の操作、オーダーブロック、公正価値ギャップ（FVG）を活用し、複数の時間枠で高確率セットアップをキャプチャします。プロップファームトレーダー、小売投資家、アルゴリズム愛好家が、リスクの高い戦略なしで機関レベルのパフォーマンスを目指すために設計されています。 セットファイル：MQL5チャットリンク セール価格：$199.00のみ — 次の10販売に有効 | 次価格 $359.00 | お急ぎください 主要パラメーター、コンポーネントおよび機能 入力パラメーター： – 取引設定：マジックナンバー、ロットサイズ、リスク％、最大スプレッド、日次損失制限、最大オープンポジション数。 – ストラテジー選択：6
ForexM
Marius Civilis
エキスパート
ForexM 全自動取引EA ForexM EAは、専門的なリアルタイム市場分析に従って株式を取引します。 すべての発注注文は市場執行タイプであり、市場アナリストのリアルタイム作業により適切に重み付けされます。 EA には最高評価の初期設定が付属しており、すぐに使用できます。 特徴： - 完全に自動化された取引。 - 危機管理。 - 任意の数の機器で同時に動作します。 - DLL なし - VPS (クラウドベースの取引) が完全にサポートされています。 - 任意のブローカー。 - 任意のデポジット。 - 年中無休の取引。 - サポートと使用上の推奨事項。 - アップデート。 重要： - 価格 (428USD) は 1 年目のライセンスの料金です。 使用初年度以降は月額32ドルが適用されます。 - MT4 バージョンはリクエストに応じて提供します。 - 最初の 10 人の購入者の価格 - 99 ユーロ。 クーポンコードを使用 - FRXMF10 直接支払いリンク: https://buy. Stripe.com/9AQ8Ab5WUdaIdeU144
Pips Sniper hunt
Shady Ahmed Ali Obda
エキスパート
This program works on the MT5 platform and on a time frame of 30 minutes, and the minimum deposit amount must be at least $ 3000 and achieve profits of up to 100% of the deposit amount and is compatible with most MT5 platforms and achieves the best results with the EUR/USD pair and therefore it is the best with this pair only One of the best programs for scalping traders fans
Grid King MT5
Profalgo Limited
4 (9)
エキスパート
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
エキスパート
Introducing Savage Capital Max Scaling Pro – Your Go-To EA for Trading Success! Make the most of your trading with Savage Capital Max Scaling Pro, a versatile EA for  LIVE MARKETS . Key Features: Maximize Profits Automatically:   The EA places Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) and uses a Trail Stop (TS) technique. It even collects money from running trades, even if TP isn't reached. Developed by Pros:   Crafted by an experienced software developer & day-trader with years of EA development and
Gangorra Risk EURUSD
Willian Roberto Silva Klafke
エキスパート
EURUSD_Gangorra_Risk の説明 EURUSD_Gangorra_Risk – M30 逆張りロボット、複数のコンフルエンスと％リスク管理を搭載 概要 EURUSD_Gangorra_Risk は、 M30 タイムフレームの EURUSD 用に設計されたプロフェッショナルな 逆張り（平均回帰）EA です（パラメータ調整により他のペアや時間足でも利用可能）。 価格が サポート／レジスタンスゾーン （Donchian/Bollinger）に 接触／接近 した際にシグナルを検出し、 RSI・EMA との ATR 乖離・H1 の逆張りフィルター などの コンフルエンス条件 によってエントリーを確認します。 資金管理は完全対応： 「キャッシュ」（Balance/Equity/Free Margin）の％リスク管理 、 ATR ベースの SL/TP 、 ブレークイーブン／トレーリング 、 バスケットターゲット（USD/％） 、 ショートグリッドによるリカバリー 、さらに 制御されたマーチンゲール を搭載。 加えて、 タイムアウトによる強制決済 、 反対シグナルでのクローズ／反
MetaQuant MT5
Bin Jumahat Johan
エキスパート
MetaQuant – A Cutting-Edge Quantitative Intelligence Overview MetaQuant is an advanced, AI-inspired Expert Advisor engineered for intelligence quantitative trading . It intelligently using adaptive RVI (Relative Vigor Index) logic — capturing short-term reversals. MetaQuant is designed to manage positions dynamically using risk-aware algorithms , margin validation , and smart trailing systems . Whether you trade gold, indices, or forex pairs, MetaQuant adapts its risk and volatility logic
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
エキスパート
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
エキスパート
Bonnitta EA は、保留ポジション戦略 (PPS) と非常に高度な秘密取引アルゴリズムに基づいています。 Bonnitta EA の戦略は、秘密のカスタム指標、トレンドライン、サポートおよびレジスタンス レベル (価格アクション)、および上記の最も重要な秘密の取引アルゴリズムを組み合わせたものです。 3 か月以上のリアルマネーテストなしで EA を購入しないでください。ボニッタ EA をリアルマネーでテストするのに 100 週間以上 (2 年以上) かかりました。結果は以下のリンクで確認してください。 BONNITTA EA は愛とエンパワーメントから作られています。 少数の購入者のみを対象とした価格設定と著作権侵害アルゴリズムの実装です。 Bonnitta EA は、22 年間で 99.9% の品質を持つ本物のティックを使用してテストされ、実際の市場状況に近いスリッページとコミッションでストレス テストに合格しました。 Expert Advisor には、完全な統計制御による統計収集およびスリッページ制御のアルゴリズムが含まれています。 この情報はブローカーのトリックか
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
エキスパート
NorthEastWay MT5は完全自動の「プルバック」トレーディングシステムであり、特に人気の「プルバック」通貨ペア（AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD）での取引に効果的です。このシステムは、外国為替市場の主要なパターンである、価格が急激に動いた後に元の位置に戻るという特性を活用しています。 タイムフレーム: M15 主要通貨ペア: AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 追加通貨ペア: EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD EA購入後、必ず私にプライベートメッセージを送ってください。プライベートグループに追加し、設定ファイルや詳細な説明を送付します。 EAのインストールや設定について、購入者全員をサポートします。 EAを初めて使う方には、使用方法を丁寧にお教えします。 EA設定: OneChartSetupを使用すれば、単一のチャート上で全ての通貨ペアを取引できます（M15タイムフレームのみ）。 このEAはスプレッド、スリッページ、またはブローカーに関連する他の変数に影響を受けません。 推奨される通貨ペアのみを使用してくだ
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
エキスパート
Golden US Session MT5 is based on a classic, popular breakout strategy and does not use any Martingale or Grid mechanisms. Golden US Session MT5 places a pair of buy/sell stop orders at the daily opening of the US stock exchanges. As soon as one of the stop orders is triggered and placed in the market, the stop order is deleted. If an order is closed at the stop loss, the loss is limited to $5/0.01 lot. To offset such a loss more quickly, a recovery factor can be used to increase the order size
Golden US Nights MT5
Daniela Elsner
エキスパート
Golden US Nights MT5 first places a virtual buy-stop order after the daily close of trading on US stock exchanges, using a sophisticated price action algorithm to determine the optimal price for market entry. No Martingale or grid strategies are used, and all orders are equipped with stop-losses. Installation is simple on an XAUUSD chart of any timeframe, which can be changed at any time without affecting the expert's workflow. The onscreen panel provides important parameters and status informa
AussiKiwi MT5
Daniela Elsner
エキスパート
Aussi Kiwi MT5 trades the classic trio of AUDCAD, AUDNZD, and NZDCAD on one chart, like other Expert Advisors on the MQL5 market. The basic strategy differs little from these and is based on a combination of indicators such as Moving Average, Standard Deviation, RSI, and ATR. However, the key difference with AussiKiwi MT5 is its sophisticated correlation technology, which determines which pair to place next and with what volume, depending on the currently open pair(s). No AI algorithms are used,
Gold Donkey MT5
Daniela Elsner
エキスパート
Gold Donkey MT5 Gold Donkey MT5 is a fully automated Expert Advisor with powerful order and recovery management. Optimized by default for trading gold (XAUUSD), it is adaptable for other financial instruments. Key trading parameters can be flexibly adjusted on the onscreen panel to adapt to current market situations. Two basic strategies are available, characterized by different trading activities. The "Night" strategy trades exclusively long orders during periods of low market activity betwee
Ai General EA MT5
Indra Maulana
エキスパート
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
エキスパート
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
エキスパート
GoldPulser EA - マルチ通貨対応の高度なスキャルピング・トレンドフォロー自動売買システム GoldPulser EA   は、スキャルピングの精度とトレンドフォローの信頼性を融合させた、洗練された自動売買システム（エキスパートアドバイザー）です。安定した収益を求める外国為替（FX）トレーダーのために設計され、独自開発のアルゴリズムを使用して、複数の通貨ペアにわたる高確率のトレード機会を識別します。 【主な特徴】 マルチタイムフレーム分析:   M5（5分足）からH4（4時間足）までの複数の時間軸を同時に分析し、最も精度の高いエントリーポイントを特定します。市場のノイズをフィルタリングし、真のトレンドの転換点やブレイクアウトを捉えます。 高度なリスク管理:   固定ロットに加え、口座残高の一定百分比に基づくダイナミックなロットサイズ計算機能を搭載。最大ドローダウン限度、一日の最大損失限度、トレードごとのリスク設定など、多層的な防衛機制により、資金を保護します。 組み込み経済ニュースフィルター:   高インパクトな経済指標発表前後の極端なボラティリティやスプレッドの急拡大を自
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
エキスパート
Traders Toolbox Premium   はオールインワンツールです   それらの戦略と計算を自動化するために、一般的な取引戦略に関する広範なトレーニングに基づいて作成されました。   （Jason Kisoglooによって設計およびプログラムされました） 特徴： 19個々の信号 -これらの信号の それぞれ は、ニューラルネットワークスタイルの構成でバイアスされ、最終的な/全体的な結果を構成します。 各信号には独自の設定が あり 、必要に応じてカスタマイズまたは最適化できます。   包括的なオン - 画面 - ディスプレイ -包括的な情報とツールチップを備えた6つのスナップアウェイパネル。 （パネルの境界線をクリックして、折りたたんだり、離したりします...設定は機器ごとに自動的に保存されます）：   信号パネル -バイアス情報と信号の詳細を含む信号分析を表示します。   ニュースパネル -アップ、さらにはニュース来 トン の に基づいて 予測 の イベントへのカウントダウンと現在の機器に影響を。 （内部M   T5 エコノミックカレンダーと 外国為替ファクトリースクレー
DayRest
Viktor Timofeev
エキスパート
ПРИНЦИПЫ DAYREST: с оветник   основан на контр-трендовой стратегии Мы используем две особенности: 1. Наличие коррекций в тренде. Как правило, после поступательных импульсов всегда происходит "откат". 2.   Цикличность рынка. Цена ходит между историческими максимальными и минимальными значениями. Наибольшая вероятность коррекции фиксируется при достижении ценой границ этого канала. Сигналом для открытия позиции служит пересечение ценой верхней или нижней границы индикаторов Price Channel и EMA. Эт
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
エキスパート
Scalper EA Pro - 高精度自動取引ロボット!   FOR GOLD - XAUUSD バージョン3.0の新機能 数ヶ月にわたる開発と厳格なテストを経て、最も先進的で信頼性の高いScalper EA Proのバージョンを発表します! 新しいインテリジェントフィルター、改良されたリスク管理、より正確なエントリーを備えたこのEAは、市場で最大の効率性を発揮するように設計されています。 主な更新点: 調整可能なトレンドフィルター カスタマイズ可能なEMA(デフォルト21/50)で最良のトレンドのみを識別 ボラティリティフィルター(ATR) 動きのない市場での取引を回避し、真のポテンシャルがある取引のみを保証 RSI確認 過買い/過売りゾーンでシグナルをフィルタリングし、勝率を向上 プライスアクション(オプションのピンバー) ローソク足パターンによる追加確認で、さらに正確なエントリーを実現 スマートリスク管理 固定ロットまたは残高%のオプションで、リスクを自動計算 ダイナミックトレーリングストップ 利益を保護し、
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
エキスパート
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
エキスパート
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
エキスパート
A scalper system only work during Asian hours. Several unique indicators to detective the price fluctuation. Dynamic TP/SL level according to market conditions. Fixed stoploss to protect the capital, very low risk of losing a lot of money. No need to obtain SET files. The parameters are the same for each currency pair. It is optimized to work on EURAUD . It is recommended to use Eagle Scalper on M15 chart. It is recommended to run it on a real ECN broker with very low spread . It is recommended
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
エキスパート
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
SAWA BlackBox Alpha MT5
Alejandro Funes
エキスパート
#Multicurrency #Hedging #Martingale #28Symbols  @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP  In the globalisation process that the world economy has undergone in the last two decades, financial markets have played a leading role. The easy and fast access to information, together with the growing economic interdependence between the different commercial blocks, have caused more and more economic agents to participate in non-national financial markets. Even small investors, thanks to the Internet and
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
エキスパート
On Control EA MT5 V2 Game-Changing Software For The Forex Market  On Control EA was created to help traders like you maximize their income. How would you like to gain access to a world-class proprietary piece of software designed for one purpose, to improve your Forex strategy? Let’s be honest, it can be hard to understand which technical analysis & trading signals you should follow. With On Control EA, you now have a powerful tool that will enhance your Forex trading strategy & elevate your in
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
エキスパート
The adviser uses a strategy based on the use of 7 Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Attenti
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
エキスパート
MoneyMaker stableATM Lite is an automatic intelligent trading system for foreign exchange! Lite edition just support MetaTrader 5! The purpose of MoneyMaker stableATM Lite is to stabilize profits, not to give you the ability to get rich overnight! MoneyMaker stableATM Lite is only applicable to EUR / USD currency trading, and cannot be used for other currency exchange trading, other CFD product trading, and commodity tradingor futures commodity trading! MoneyMaker stableATM Lite is only suitabl
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
エキスパート
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
エキスパート
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Reactor EA MT5
Berat Cakan
エキスパート
Reactor MT5   is a fully automatic Expert Advisor for   Intraday   Trading.  it is   based on  m any indicators . The Expert was tested on the whole available historical period on   EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD and USDJPY M15  currency pair with exceptional results. You can download the demo and test it yourself. My tests were performed with the real tick date with   99,90% accuracy , actual spread, and additional slippage. The basic strategy starts with Market order in counter trend and tren
QuantXProTrader EA
Netlux Digital Kft.
エキスパート
QXS PRO TRADER Expert Advisor QuantXProTrader is an Expert Advisor based on Profitable Price Action strategy. It is compatible with our QXS Trend indicator and work automatically by Trend detection on Multiple assets. Each and Everything in this EA is perfect Just you need to set input parameters. Take Profit, Stop loss, Trailing Stop, Trailing Step, Lot Size Adjust it as per your account capital and equity. Recommended TIMEFRAMES are: M15, M30 and H1  Before Installing Expert Advisor on chart
TickToker
Oxana Tambur
エキスパート
>>>>>>>>>>>>>> more then 90% discount ($ 3750 >>> $ 345), Special offer is valid for 3 months from the start of sales <<<<<<<< <<<<<<<< The trading robot has been trading on a real account since 2018. We will show our account to everyone who plans to buy a trading robot. To do this, contact us. TickToker is a fully automatic Expert Advisor designed for the    EUR/GBP,EUR/SGD,AUD/NZD,EUR/CHF   currency pairs.  Does not use Martingale and Grid, all trades are covered by Stop Loss and Take Profit.
PriceTracker MT5
Stanislau Siatsko
4.38 (13)
エキスパート
2024 - the return of a legend and a major update and modernization of PriceTracker EA!  PriceTracker EA is specially designed for real trading, taking into account all real market conditions and factors. This is not a test grail where you get profit is only in the strategy tester.    PriceTracker EA is a multi-currency, high-yield system with an incredible account trading diversification strategy that shows results in REAL trading, in LIVE Accounts! PriceTracker EA wiil be great work on any real
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
エキスパート
Strategy: 1.This EA is a trend trade, used for USDCHF H1 charts. 2.This EA is  using indicators such as the Bolling band and moving average. 3. The initial amount of this EA is only $1000.This EA has a profit of over $3000. 4.The EA has detailed test data from January 2018 to June 2021, which is stable and profitable. 5.If you just want to put a small amount of money to get double reward, this EA trader is your best choice！
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
エキスパート
Marvelous EAの紹介：究極のトレーディングパートナー Marvelous EAを使用して、FX市場の真の可能性を解き放ち、利益を最大化し、リスクを最小限に抑えましょう。この高度な自動取引ソリューションは、動的なFX市場を正確かつ効果的にナビゲートするための高度な機能を備えた、慎重に設計されたトレーディングアルゴリズムです。ゴールド - XAUUSD - M5 リアルアカウントのパフォーマンス: https://www.mql5.com/ja/signals/1973370 主な特徴： 実証済みの取引戦略：経験豊富なトレーダーによって開発され、さまざまな市場状況でテスト済み。 自動取引：感情的なバイアスや手動介入なしで24/5取引を実行。 リスク管理：資本を保護する高度なリスク管理システム。 適応技術：変化する市場環境に継続的に学習し適応。 マルチ通貨対応：最適化された設定で複数の通貨ペアを取引。 リアルタイムモニタリング：パフォーマンスと市場分析をリアルタイムで監視。 メリット： 効率の向上：自動取引で時間と労力を節約。 精度の向上：感情的な取引決定を減らし、損
作者のその他のプロダクト
Super Wall Street Index Us30
Tiago Oliveira Silva
エキスパート
WALL STREET INDEX US30 推奨口座設定 タイムフレーム：M1 または M5 最大スプレッド：50 口座タイプ：Hedge（ヘッジ） 小数点桁数：1桁 推奨初期資金：500 USD 推奨ブローカー：Pepperstone、IC Markets Raw Expert Advisor 概要 Wall Street US30 は、 US30（ダウ・ジョーンズ工業株価平均） 専用に設計された高性能トレードロボット（EA）です。 高速で頻繁に動く価格変動を利用し、スキャルピングに最適化されています。 EA は、以下の3つのモードを備えており、「false」を「true」に変更することで切り替えが可能です： 保守モード 標準モード 攻撃モード（高頻度取引 HFT 含む） ブローカーのスプレッドに応じて微調整が必要な場合があります。 Wall Street US30 の主な特徴 1. 高精度スキャルピング 微細な値動きを高速かつ正確に処理し、短期取引に最適。 2. 高度なテクニカル分析 複数の指標・価格パターン・アルゴリズムロジックを組み合わせ、最適なエントリー・エグジットを判断
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信