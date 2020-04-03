Super Nasdaq Quant

SUPER NASDAQ QUANT

Une technologie innovante et transformatrice sur le marché des robots Forex, le Quant NAS100 est un Expert Advisor avancé qui combine intelligence artificielle, réseaux neuronaux et indicateurs personnalisés pour optimiser les stratégies et maximiser les résultats lors de l'opération sur l'indice NASDAQ 100 (NAS100).

Points forts de la technologie

Réseaux neuronaux et apprentissage automatique
Le Quant NAS100 utilise des réseaux neuronaux avancés basés sur le modèle GPT-4 pour effectuer des analyses approfondies et améliorer continuellement l'efficacité de ses opérations. L'intégration de l'apprentissage automatique permet au robot d'identifier des motifs de marché complexes et d'adapter ses stratégies pour maximiser les profits dans des conditions de forte volatilité.

Indicateurs personnalisés et leurs fonctions

  • ATR (Average True Range) : Surveille la volatilité du marché et ajuste automatiquement les niveaux de stop-loss et de take-profit, garantissant une gestion des risques optimisée.
  • Enveloppes : Définissent des zones de surachat et de survente pour identifier avec précision les opportunités de retournement, en s'ajustant dynamiquement aux mouvements du marché.
  • Bull Power et Bear Power : Évaluent la force des acheteurs et des vendeurs, aidant à prédire les éventuels changements de tendance du marché.
  • RSI (Relative Strength Index) : Mesure le momentum et identifie les zones de surachat et de survente, permettant au robot de prendre des décisions plus précises dans les marchés haussiers ou baissiers.

La combinaison de ces indicateurs est gérée par le réseau neuronal pour ajuster les entrées et sorties avec une grande précision, en s'adaptant automatiquement aux conditions du marché.

Gestion des risques intelligente

Le Quant NAS100 intègre la technique de gestion des risques Ryan Jones, qui vise à minimiser les pertes tout en maximisant les profits. Grâce aux calculs mathématiques et aux algorithmes adaptatifs, le robot effectue des opérations évolutives et à haute performance.

SUIVEZ LES RECOMMANDATIONS CI-DESSOUS :

  • Courtiers recommandés : Pepperstone, RoboForex, Moneta Markets.
  • Période de temps : M1.
  • Actif : NASDAQ 100 (NAS100).
  • Chiffres : 1.
  • Spread maximal : Jusqu'à 30 pips.
  • Dépôt initial : 500 USD (solde recommandé : 1500 USD pour plus de sécurité).

REMARQUE : Si vous avez des difficultés à configurer le backtest, vous pouvez demander de l'aide via notre chat.

Fonctionnalités supplémentaires

  • Billet opérationnel sur le graphique : Offre la flexibilité de basculer entre les opérations manuelles et automatiques.
  • Filtres de Spread et Horaires : Évitent les pertes inutiles et maximisent les chances de succès pendant les périodes les plus favorables.
  • Ordres intelligents : Les niveaux de stop-loss et take-profit sont ajustés dynamiquement en fonction de la volatilité du marché, garantissant la protection et l'augmentation des gains.

Pourquoi choisir SUPER NASDAQ QUANT ?

Le Quant NAS100 est bien plus qu'un robot de trading – c'est un outil innovant qui allie des technologies de pointe, des indicateurs personnalisés et l'intelligence artificielle pour offrir une expérience de trading sécurisée et rentable. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, le Quant NAS100 est prêt à amener vos opérations sur le NASDAQ 100 à un nouveau niveau.

Contactez notre équipe via le chat pour toute question sur les backtests ou pour un support technique. Nous sommes prêts à vous aider à atteindre vos objectifs financiers !


Produits recommandés
Multi Timeframe Currency Strength Expert Advisor
Choawana Malaikitsanachalee
Experts
Product Title: Multi-Timeframe Currency Strength Dashboard EA Short Description: A powerful and fully automated trading panel that identifies the strongest and weakest currencies in real-time across multiple timeframes to execute high-probability trades with advanced risk management. Overview The Multi-Timeframe Currency Strength Dashboard is your ultimate tool for dominating the forex market. It moves beyond single-chart analysis by scanning the entire market to find genuine strength and weakn
Saeed XAUUSD
Saeed Mastour S Alshahrani
Experts
Overview Saeed XAUUSD EA is a fully automated expert advisor designed for trading XAUUSD (Gold) on the WEEKLY timeframe using a high-probability breakout strategy powered by Average True Range (ATR) -based stop loss, take profit, and trailing stop logic. It offers dual position sizing options — either dynamic lot sizing per $1,000 of balance or a fixed lot mode — making it highly adaptable to both small and large accounts. Although  $1,000   is recommended to use the lot per balance, fixed lot
Xagusd Sentinel
Wycliffe Wanjala Wanyonyi
Experts
XAGUSD SENTINEL (MT5) — Breakout & Retest Scalper for XAGUSD/EURUSD on M1 Trade the structure, not the noise. XAGUSD SENTINEL is a precision support/resistance breakout + retest expert advisor purpose-built for XAGUSD (Silver) and EURUSD on the M1 timeframe . It maps dynamic zones from price pivots, times entries on clean breaks or fast retests, and manages risk with basket-level protections—so you can pursue high-frequency setups without letting floating profit slip away.   What makes SENTINEL
Mean Machine
William Brandon Autry
5 (38)
Experts
Mean Machine GPT Version 11.0 - Français Mean Machine GPT Version 11.0 - Où l'Intelligence Institutionnelle Rencontre le Trading Spécialisé Depuis que nous avons été pionniers de l'intégration authentique de l'IA dans le trading algorithmique, nous avons affiné cette approche à travers de multiples cycles de marché, régimes économiques et évolutions technologiques. Ce qui a commencé comme notre conviction que l'apprentissage automatique adaptatif représente la progression naturelle du trading q
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
Experts
Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
TradeForge Pass Prop Firm
Akshay Chunilal Patil
Experts
TradeForge Pass Prop Firm – EA Prop Firm avec intelligence artificielle TradeForge Pass Prop Firm est un Expert Advisor (EA) avancé pour MT5, conçu pour réussir les challenges Prop Firm et gérer vos comptes financés grâce à de l’ intelligence artificielle et un système de gestion des risques performant. Moteur IA intégré Basé sur des données historiques Prop Firm et le contexte de marché actuel pour : Analyser l’action de prix et les patterns de volatilité S’adapter intelligemment aux chan
Sniper Major
JETINVEST
5 (1)
Experts
L'EA utilise la volatilité, le spread, la fréquence et le timing pour décider quand trader. L'EA utilise la méthode des ordres limités pour ouvrir des positions. Dans ce cas, le Slippage sera au maximum positif à l'exécution des saisies. L'EA utilise la logique Trailing Take Profit, car l'objectif du système est de gagner de l'argent tout en protégeant votre capital. La plupart des transactions sont fermées rapidement, donc comme un tir à la tête d'un tireur d'élite. Caractéristiques principa
Gold Bars AI
Irina Selezneva
Experts
Madames, Messieurs, Nous avons le plaisir de vous présenter notre technologie avancée d'apprentissage automatique conçue pour le trading réussi sur le marché des changes (FOREX). Nos experts en finance et en apprentissage profond ont développé une stratégie de retour à la moyenne pour la paire de devises XAUUSD, qui démontre une amélioration des performances 10 fois supérieure à celle des systèmes traditionnels basés sur des indicateurs. Notre stratégie utilise exclusivement les prix et leurs d
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Experts
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
Exorcist Project
Ivan Simonika
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Professional Manager Trader MT5
Stefan Petkov
Experts
Présentation du  Professional Manager Trader  - un puissant outil conçu pour améliorer votre expérience de trading. Développée avec l'expertise d'un trader professionnel à temps plein, cette interface de trading gère efficacement vos opérations et votre capital. Sa stratégie repose sur les ruptures et intègre des indicateurs de confirmation développés personnellement, qui ont fait leurs preuves en termes de réussite. Avec une forte orientation vers la gestion des risques et de l'argent, le   Pro
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Gold Cracker AI
J Gomat
Experts
Only the first 5 copies will cost 50$ and then it will be converted to its original price.  Deposit 500$ Profit 2500$+ in 1 Month Gold Trading.   This robot works very well on gold. Gives good profit.  Key Features:  Very easy to use   Working symbols:  XAUUSD(GOLD) Working Timeframe: M1, M5, M30 All timeframe The minimum deposit $100, $500 Here you can adjust Lot Size, Auto lot, SL, TP, Trading Time, Profit pips, Percentage Equity, fixed ratio delta volume for lot size increasing with equity, 
Trend Follower MQLSquare
Maziar Safaeinajafabadi
Experts
Choose your desired lot size and profit target, and watch the magic happen! Introducing the   Trend Follower EA , your ultimate trend-tracking trading assistant. This intelligent algorithm tirelessly follows market trends and trades in the chosen direction until your profit target in dollars is met. Additionally, we offer a unique "Single Cycle" option. When activated ( strongly recommended ), the EA automatically removes itself from your chart after reaching its profit goal. It patiently wai
FREE
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
Vyom Tekriwal
Experts
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA is a highly advanced automated trading system for MetaTrader 5, specifically developed for intraday trading on the BTCUSD pair. It integrates a powerful combination of Elliott Wave theory, harmonic pattern detection, artificial intelligence, and machine learning algorithms to deliver accurate trade signals and intelligent position management. At the core of Bitcoin Rocket Pro AI is its multi-layered analysis system. The EA uses Elliott Wave principles to map the na
BTC Breakout MT5
Tibor Horvath
Experts
BTC_Breakout_MT5 est un Expert Advisor Forex spécialement développé pour les symboles BTCUSD et BTCUSDT . Signal de trading en direct disponible prochainement. Résultats passés : https://www.mql5.com/en/users/hitel1 Ce robot de trading repose sur une stratégie de breakout simple mais puissante, qui offre des performances constantes et fiables à long terme. Contrairement à de nombreux scalpeurs haute fréquence, ce système est moins sensible au spread et au slippage , en particulier lors de la
Pafpaf BTCUSD
裕介 石野
Experts
１．自動売買ソフトウェア（ＥＡ）の特徴 当自動売買ソフトウェア（ＥＡ）の特徴を詳しくお伝え致します。 FX 証券会社：CryptoGT、FXGT etc... プラットフォーム：MT5 専用 取引通貨：ビットコインドル (BTCUSD) 取引スタイル：スキャルピング～中期 取引時間軸：15 分足 (M15) まず、チャート上では、インジケーターなどは必要ありません。 当 EA へ全て組み込まれています。 推進はビットコインドル (BTCUSD) 15 分足用です。 ビットコインはご存じの通り、値動きが激しいです。 ほとんどがレンジですが、ブレイクするととんでもないほど動きます。 保有ポジション損失リスクを抑えたハーフ＆ハーフのトラップ＆リピートタイプ EA 利益はあっても保有ポジションによる損失（ロスカット）を減らす工夫として 値幅設定レンジ中央値より上では売りのトラップ＆リピート、 中央値より下では買いのトラップ＆リピートを行います。 パラメーター設定では、注文範囲の調整・フィルターによる発注抑制・トレーリングストップ の機能を備えています。 トラップ＆リピートタイプの取引では、弱点
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Experts
https://t.me/mql5_neuroExt   actual version Signal https://www.mql5.com/ru/signals/1511461 You can use any tool. The bases will be automatically created at the start of the Learn. If you need to start learning from 0 - just delete the base files. Initial deposit - from 200 ye. Options: DO NOT ATTEMPT TO TEST WITHOUT NEURAL NETWORK TRAINING! it is enough for the balance graph after training to be horizontal. generating a training base is extremely simple.  there is a ready-made training for U
FREE
ForexM
Marius Civilis
Experts
ForexM Trading entièrement automatisé EA ForexM EA négocie des actions en fonction d'une analyse de marché professionnelle en temps réel. Tous les ordres passés sont du type à exécution de marché et bien pondérés grâce au travail en temps réel des analystes de marché. EA est livré avec les paramètres initiaux les mieux notés et prêt à l'emploi. Caractéristiques: - Commerce entièrement automatisé. - Gestion des risques. - Fonctionne sur n'importe quel nombre d'instruments simultanément. - Pas
Gold Quantum King EA MT5
Vyom Tekriwal
5 (2)
Experts
Gold Quantum King EA MT5 - Please Use Recommended Set File for Gold Added in Comment Section _ Use M15 time on Gold for live & backtest . Thankyou! Gold Quantum King EA MT5 is a fully automated Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. Built with advanced algorithmic logic and a blend of proven technical indicators, this EA aims to deliver consistent performance under various market conditions. This Expert Advisor leverages Artificial Intelligen
Pips Sniper hunt
Shady Ahmed Ali Obda
Experts
This program works on the MT5 platform and on a time frame of 30 minutes, and the minimum deposit amount must be at least $ 3000 and achieve profits of up to 100% of the deposit amount and is compatible with most MT5 platforms and achieves the best results with the EUR/USD pair and therefore it is the best with this pair only One of the best programs for scalping traders fans
Grid King MT5
Profalgo Limited
4 (9)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
Emerald EA Builder
Emanuel Cavalcante Amorim Filho
Experts
Welcome to Emerald - EA Builder! Emerald - EA Builder is a simple, effective, fast and powerful expert advisor for you to build and automatize your strategies in Metatrader 5 for every single financial instrument (forex, stocks, futures). Blog posts about the EA: FAQ - Frequently Asked Questions  (latest update: jun 25, 2024) Emerald EA Builder - An introduction to a strategy maker If you don't know how to code, this EA simplifies the process and let's you create as many strategies as you wa
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Experts
Introducing Savage Capital Max Scaling Pro – Your Go-To EA for Trading Success! Make the most of your trading with Savage Capital Max Scaling Pro, a versatile EA for  LIVE MARKETS . Key Features: Maximize Profits Automatically:   The EA places Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) and uses a Trail Stop (TS) technique. It even collects money from running trades, even if TP isn't reached. Developed by Pros:   Crafted by an experienced software developer & day-trader with years of EA development and
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT5 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement.  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de matières premières (CCI) Bougies classiques Heiken
EA Pump and Dump for MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Experts
Logique stratégique Pump and Dump for mt5 Expert Advisor est un   conseiller commercial entièrement automatique   créé par un commerçant pour les commerçants.   La stratégie est "acheter bas, vendre haut"   . Les commandes sont ouvertes après une hausse/baisse significative des prix. Le sens fondamental de la stratégie Pump and Dump est d'acheter un actif moins cher lorsque le prix baisse, de vendre plus cher lorsque le prix augmente. Vous avez probablement remarqué qu'après de brusques mouvemen
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Japan AI Exo Scalp EA
Mikoto Hamazono
4.67 (12)
Experts
Japan AI Exo Scalp EA v5.55 Consensus IA à trois niveaux avec GPT‑5, o3 et GPT‑4.1 × ingénierie financière japonaise × apprentissage dynamique de la liquidité — EA de scalping algorithmique exclusif MT5 Désormais compatible avec les comptes à spread zéro, le basculement de lot selon Risk% et une protection overnight renforcée. Grâce à la calibration entièrement automatique, l’apprentissage de stabilité en temps réel et le filtre dynamique de spread amélioré , la stabilité en réel, la reproductib
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (305)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.3 (20)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (480)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Remstone
Remstone
5 (3)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Startrader   Tickmill   LMAX Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoignez u
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (15)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.93 (120)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (121)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (89)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
AiQ
William Brandon Autry
4.85 (33)
Experts
AIQ Version 5.0 - Intelligence Autonome par Architecture Institutionnelle L'évolution de l'automatisation basée sur des règles vers une intelligence autonome véritable représente la progression naturelle du trading algorithmique. Ce que les desks quantitatifs institutionnels ont commencé à explorer il y a plus d'une décennie a mûri en implémentation pratique. AIQ Version 5.0 incarne cette maturation : analyse IA multi-modèles sophistiquée, architecture de validation indépendante et systèmes d'a
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.47 (19)
Experts
NEXUS : un Expert Advisor qui évolue avec le marché Nouveauté : un nouveau set pour XAUUSD est disponible. Beaucoup d’EAs fonctionnent jusqu’au changement de régime. La raison est simple : des règles fixes comme « acheter avec RSI < 30 ». Elles marchent un temps puis deviennent aveugles quand le régime change. NEXUS combine règles quantitatives et validation hors échantillon (OOS) : il construit des combinaisons en temps réel à partir des données. Il analyse une histoire configurable (par ex. 50
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.3 (27)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.8 (49)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (133)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
5 (1)
Experts
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
Le KT Gold Nexus EA est un système de trading professionnel conçu pour le marché au comptant de l'or (XAUUSD). Développé à partir de données historiques de haute précision, il a subi des tests de résistance rigoureux et des vérifications de robustesse à travers divers régimes et cycles de marché. En utilisant des techniques algorithmiques avancées, y compris des optimisations basées sur l'apprentissage automatique, cet EA est conçu pour une viabilité à long terme. Il opère exclusivement dans la
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on MQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Scalping Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.14 (76)
Experts
Introducing our advanced Scalping Forex Robot. The scalping algorithm is built to spot high-probability entry and exit points, ensuring that every trade is executed with the highest chance of success within the M1 timeframe . The best pair to use with the Scalping Robot is XAUUSD .This robot is perfect for traders who prefer the scalping method and want to take advantage of rapid price movements without having to manually monitor the charts. It is suitable for both beginners looking for an autom
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (5)
Experts
Promotion spéciale pour Dynamic Pips EA ! Offre à durée limitée : • 20 % de réduction sur Dynamic Pips EA — maintenant à seulement 960 USD , avec 8 activations incluses. De plus : • Recevez une copie gratuite de Boring Pips EA (version MT4 ou MT5) si vous ne la possédez pas encore. • 10 % de réduction supplémentaire si vous êtes déjà client. Dépêchez-vous ! Offre limitée aux 10 premiers acheteurs ou jusqu’au 15 octobre , selon la première échéance atteinte. Pour plus d’information
Plus de l'auteur
Super Wall Street Index Us30
Tiago Oliveira Silva
Experts
WALL STREET INDEX US30-PRO Le Wall Street Expert System est un système de trading scalper dynamique conçu selon le principe du mouvement vers le point médian du prix et convient aussi bien aux débutants qu'aux traders expérimentés. Utilise le suivi des ordres en attente et tire parti des retraits du marché pour fournir un Stop/Lock plus court et plus sûr afin de couvrir vos bénéfices Utilisez les paramètres par défaut ou vous pouvez demander une configuration optimisée pour votre société de co
Super Neural Gold Pro
Tiago Oliveira Silva
Experts
Super Neural Gold – Robot pour XAUUSD Le Super Neural Gold est un robot pour XAUUSD conçu pour les traders souhaitant automatiser le trading de l’or (XAUUSD) en se basant sur le price action et des réseaux neuronaux intelligents. Il combine des motifs graphiques classiques avec l’intelligence artificielle, offrant des entrées à haute précision et une gestion des risques adaptée. L’accent est mis sur la constance, tant sur les comptes réels que lors des backtests, avec d’excellents résultats
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis