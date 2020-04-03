SUPER NASDAQ QUANT

Une technologie innovante et transformatrice sur le marché des robots Forex, le Quant NAS100 est un Expert Advisor avancé qui combine intelligence artificielle, réseaux neuronaux et indicateurs personnalisés pour optimiser les stratégies et maximiser les résultats lors de l'opération sur l'indice NASDAQ 100 (NAS100).

Points forts de la technologie

Réseaux neuronaux et apprentissage automatique

Le Quant NAS100 utilise des réseaux neuronaux avancés basés sur le modèle GPT-4 pour effectuer des analyses approfondies et améliorer continuellement l'efficacité de ses opérations. L'intégration de l'apprentissage automatique permet au robot d'identifier des motifs de marché complexes et d'adapter ses stratégies pour maximiser les profits dans des conditions de forte volatilité.

Indicateurs personnalisés et leurs fonctions

ATR (Average True Range) : Surveille la volatilité du marché et ajuste automatiquement les niveaux de stop-loss et de take-profit, garantissant une gestion des risques optimisée.

Surveille la volatilité du marché et ajuste automatiquement les niveaux de stop-loss et de take-profit, garantissant une gestion des risques optimisée. Enveloppes : Définissent des zones de surachat et de survente pour identifier avec précision les opportunités de retournement, en s'ajustant dynamiquement aux mouvements du marché.

Définissent des zones de surachat et de survente pour identifier avec précision les opportunités de retournement, en s'ajustant dynamiquement aux mouvements du marché. Bull Power et Bear Power : Évaluent la force des acheteurs et des vendeurs, aidant à prédire les éventuels changements de tendance du marché.

Évaluent la force des acheteurs et des vendeurs, aidant à prédire les éventuels changements de tendance du marché. RSI (Relative Strength Index) : Mesure le momentum et identifie les zones de surachat et de survente, permettant au robot de prendre des décisions plus précises dans les marchés haussiers ou baissiers.

La combinaison de ces indicateurs est gérée par le réseau neuronal pour ajuster les entrées et sorties avec une grande précision, en s'adaptant automatiquement aux conditions du marché.

Gestion des risques intelligente

Le Quant NAS100 intègre la technique de gestion des risques Ryan Jones, qui vise à minimiser les pertes tout en maximisant les profits. Grâce aux calculs mathématiques et aux algorithmes adaptatifs, le robot effectue des opérations évolutives et à haute performance.

SUIVEZ LES RECOMMANDATIONS CI-DESSOUS :

Courtiers recommandés : Pepperstone, RoboForex, Moneta Markets.

Pepperstone, RoboForex, Moneta Markets. Période de temps : M1.

M1. Actif : NASDAQ 100 (NAS100).

NASDAQ 100 (NAS100). Chiffres : 1.

1. Spread maximal : Jusqu'à 30 pips.

Jusqu'à 30 pips. Dépôt initial : 500 USD (solde recommandé : 1500 USD pour plus de sécurité).

REMARQUE : Si vous avez des difficultés à configurer le backtest, vous pouvez demander de l'aide via notre chat.

Fonctionnalités supplémentaires

Billet opérationnel sur le graphique : Offre la flexibilité de basculer entre les opérations manuelles et automatiques.

Offre la flexibilité de basculer entre les opérations manuelles et automatiques. Filtres de Spread et Horaires : Évitent les pertes inutiles et maximisent les chances de succès pendant les périodes les plus favorables.

Évitent les pertes inutiles et maximisent les chances de succès pendant les périodes les plus favorables. Ordres intelligents : Les niveaux de stop-loss et take-profit sont ajustés dynamiquement en fonction de la volatilité du marché, garantissant la protection et l'augmentation des gains.

Pourquoi choisir SUPER NASDAQ QUANT ?

Le Quant NAS100 est bien plus qu'un robot de trading – c'est un outil innovant qui allie des technologies de pointe, des indicateurs personnalisés et l'intelligence artificielle pour offrir une expérience de trading sécurisée et rentable. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, le Quant NAS100 est prêt à amener vos opérations sur le NASDAQ 100 à un nouveau niveau.

Contactez notre équipe via le chat pour toute question sur les backtests ou pour un support technique. Nous sommes prêts à vous aider à atteindre vos objectifs financiers !