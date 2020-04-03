Super Nasdaq Quant

SUPER NASDAQ QUANT

Una tecnologia innovativa e trasformativa nel mercato dei robot Forex, il Quant NAS100 è un Expert Advisor avanzato che combina intelligenza artificiale, reti neurali e indicatori personalizzati per ottimizzare le strategie e massimizzare i risultati nell'operare sull'indice NASDAQ 100 (NAS100).

Caratteristiche principali della tecnologia

Reti neurali e apprendimento automatico
Il Quant NAS100 utilizza reti neurali avanzate basate sul modello GPT-4 per eseguire analisi approfondite e migliorare continuamente l'efficienza delle sue operazioni. L'integrazione dell'apprendimento automatico consente al robot di identificare modelli di mercato complessi e adattare le sue strategie per massimizzare i profitti in condizioni di alta volatilità.

Indicatori personalizzati e le loro funzioni

  • ATR (Average True Range): Monitora la volatilità del mercato e regola automaticamente i livelli di stop loss e take profit, garantendo una gestione del rischio ottimizzata.
  • Envelopes: Definiscono le zone di ipercomprato e ipervenduto per identificare con precisione le opportunità di inversione, adattandosi dinamicamente ai movimenti del mercato.
  • Bull Power e Bear Power: Valutano la forza degli acquirenti e dei venditori, aiutando a prevedere possibili cambiamenti di tendenza del mercato.
  • RSI (Relative Strength Index): Misura il momentum e identifica le zone di ipercomprato e ipervenduto, permettendo al robot di prendere decisioni più precise in mercati in rialzo o ribasso.

La combinazione di questi indicatori è gestita dalla rete neurale per regolare gli ingressi e le uscite con alta precisione, adattandosi automaticamente alle condizioni di mercato.

Gestione del rischio intelligente

Il Quant NAS100 incorpora la tecnica di gestione del rischio di Ryan Jones, che mira a minimizzare le perdite mentre massimizza i profitti. Attraverso calcoli matematici e algoritmi adattivi, il robot esegue operazioni scalabili e ad alte prestazioni.

SEGUI LE RACCOMANDAZIONI QUI SOTTO:

  • Broker consigliati: Pepperstone, RoboForex, Moneta Markets.
  • Timeframe: M1.
  • Attivo: NASDAQ 100 (NAS100).
  • Decimali: 1.
  • Spread massimo: Fino a 30 pips.
  • Deposito iniziale: 500 USD (saldo consigliato: 1500 USD per maggiore sicurezza).

NOTA: Se hai difficoltà a configurare il backtest, puoi richiedere aiuto tramite la nostra chat.

Funzionalità aggiuntive

  • Ticket operativo nel grafico: Offre la flessibilità di alternare tra operazioni manuali e automatiche.
  • Filtri di spread e orario: Evitano perdite inutili e ottimizzano le probabilità di successo durante gli orari più favorevoli.
  • Ordini intelligenti: Stop loss e take profit regolati dinamicamente in base alla volatilità del mercato, garantendo protezione e incremento dei guadagni.

Perché scegliere SUPER NASDAQ QUANT?

Il Quant NAS100 è molto più di un robot di trading – è uno strumento innovativo che unisce tecnologie avanzate, indicatori personalizzati e intelligenza artificiale per offrire un'esperienza di trading sicura e redditizia. Che tu sia un principiante o un trader esperto, il Quant NAS100 è pronto a portare le tue operazioni sul NASDAQ 100 a un nuovo livello.

Contatta il nostro team tramite la chat per domande sui backtest o per supporto tecnico. Siamo pronti ad aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari!



Super Wall Street Index Us30
Tiago Oliveira Silva
Experts
**WALL STREET INDEX US30** PROMOTION VALID FOR 5 DAYS! **RECOMMENDATIONS FOR ACCOUNT AND TIME FRAMES TO USE THE EXPERT:** **TIME FRAME** : M1 or M5   **MAX SPREAD** : 50   **BROKER TYPE** : HEDGE   **DIGIT* *: 1   **INITIAL DEPOSIT** : 500 USD   **RECOMMENDED BROKERS** : PEPPERSTONE, ICMARKETS RAW The Wall Street US30 is an advanced Expert Advisor (EA) specifically developed to trade the US30 asset, which represents the Dow Jones Industrial Average index, including the leading companies in
Super Neural Gold Pro
Tiago Oliveira Silva
Experts
Super Neural Gold – Robot per XAUUSD Il Super Neural Gold è un robot per XAUUSD creato per i trader che desiderano operare sull’oro (XAUUSD) in modo automatico, basandosi sul price action e su reti neurali intelligenti. Combina pattern grafici classici con intelligenza artificiale, offrendo ingressi ad alta precisione e gestione del rischio adattiva. L’obiettivo è la costanza, sia su conti reali che nei backtest, con ottimi risultati nel periodo 2024–2025. Principio di funzionamento Il S
