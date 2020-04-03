SUPER NASDAQ QUANT

Una tecnologia innovativa e trasformativa nel mercato dei robot Forex, il Quant NAS100 è un Expert Advisor avanzato che combina intelligenza artificiale, reti neurali e indicatori personalizzati per ottimizzare le strategie e massimizzare i risultati nell'operare sull'indice NASDAQ 100 (NAS100).

Caratteristiche principali della tecnologia

Reti neurali e apprendimento automatico

Il Quant NAS100 utilizza reti neurali avanzate basate sul modello GPT-4 per eseguire analisi approfondite e migliorare continuamente l'efficienza delle sue operazioni. L'integrazione dell'apprendimento automatico consente al robot di identificare modelli di mercato complessi e adattare le sue strategie per massimizzare i profitti in condizioni di alta volatilità.

Indicatori personalizzati e le loro funzioni

ATR (Average True Range): Monitora la volatilità del mercato e regola automaticamente i livelli di stop loss e take profit, garantendo una gestione del rischio ottimizzata.

Monitora la volatilità del mercato e regola automaticamente i livelli di stop loss e take profit, garantendo una gestione del rischio ottimizzata. Envelopes: Definiscono le zone di ipercomprato e ipervenduto per identificare con precisione le opportunità di inversione, adattandosi dinamicamente ai movimenti del mercato.

Definiscono le zone di ipercomprato e ipervenduto per identificare con precisione le opportunità di inversione, adattandosi dinamicamente ai movimenti del mercato. Bull Power e Bear Power: Valutano la forza degli acquirenti e dei venditori, aiutando a prevedere possibili cambiamenti di tendenza del mercato.

Valutano la forza degli acquirenti e dei venditori, aiutando a prevedere possibili cambiamenti di tendenza del mercato. RSI (Relative Strength Index): Misura il momentum e identifica le zone di ipercomprato e ipervenduto, permettendo al robot di prendere decisioni più precise in mercati in rialzo o ribasso.

La combinazione di questi indicatori è gestita dalla rete neurale per regolare gli ingressi e le uscite con alta precisione, adattandosi automaticamente alle condizioni di mercato.

Gestione del rischio intelligente

Il Quant NAS100 incorpora la tecnica di gestione del rischio di Ryan Jones, che mira a minimizzare le perdite mentre massimizza i profitti. Attraverso calcoli matematici e algoritmi adattivi, il robot esegue operazioni scalabili e ad alte prestazioni.

SEGUI LE RACCOMANDAZIONI QUI SOTTO:

Broker consigliati: Pepperstone, RoboForex, Moneta Markets.

Pepperstone, RoboForex, Moneta Markets. Timeframe: M1.

M1. Attivo: NASDAQ 100 (NAS100).

NASDAQ 100 (NAS100). Decimali: 1.

1. Spread massimo: Fino a 30 pips.

Fino a 30 pips. Deposito iniziale: 500 USD (saldo consigliato: 1500 USD per maggiore sicurezza).

NOTA: Se hai difficoltà a configurare il backtest, puoi richiedere aiuto tramite la nostra chat.

Funzionalità aggiuntive

Ticket operativo nel grafico: Offre la flessibilità di alternare tra operazioni manuali e automatiche.

Offre la flessibilità di alternare tra operazioni manuali e automatiche. Filtri di spread e orario: Evitano perdite inutili e ottimizzano le probabilità di successo durante gli orari più favorevoli.

Evitano perdite inutili e ottimizzano le probabilità di successo durante gli orari più favorevoli. Ordini intelligenti: Stop loss e take profit regolati dinamicamente in base alla volatilità del mercato, garantendo protezione e incremento dei guadagni.

Perché scegliere SUPER NASDAQ QUANT?

Il Quant NAS100 è molto più di un robot di trading – è uno strumento innovativo che unisce tecnologie avanzate, indicatori personalizzati e intelligenza artificiale per offrire un'esperienza di trading sicura e redditizia. Che tu sia un principiante o un trader esperto, il Quant NAS100 è pronto a portare le tue operazioni sul NASDAQ 100 a un nuovo livello.

Contatta il nostro team tramite la chat per domande sui backtest o per supporto tecnico. Siamo pronti ad aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari!