Super Nasdaq Quant

超级 NASDAQ QUANT

作为外汇机器人市场上的一项创新和变革性技术，Quant NAS100 是一款高级智能交易顾问，结合了人工智能、神经网络和定制指标，以优化策略并在交易 NASDAQ 100 (NAS100) 指数时最大化结果。

技术亮点

神经网络和机器学习
Quant NAS100 使用基于 GPT-4 模型的高级神经网络，进行深度分析并不断提高其操作效率。机器学习的集成使机器人能够识别复杂的市场模式，并在高波动性条件下调整策略以最大化利润。

定制指标及其功能

  • ATR (平均真实波幅): 监控市场波动性，自动调整止损和止盈水平，确保优化的风险管理。
  • Envelopes (包络线): 定义超买和超卖区域，精准识别反转机会，并根据市场走势动态调整。
  • Bull Power 和 Bear Power: 评估买家和卖家的力量，有助于预测潜在的市场趋势变化。
  • RSI (相对强弱指数): 测量动量并识别超买和超卖区域，使机器人在上涨或下跌市场中做出更精准的决策。

这些指标的组合由神经网络管理，以高度精准地调整进场和出场，并根据市场条件自动适应。

智能风险管理

Quant NAS100 采用 Ryan Jones 的风险管理技术，旨在最大程度地减少损失并增加收益。通过数学计算和自适应算法，该机器人实现了可扩展且高性能的操作。

请遵循以下建议：

  • 推荐经纪商: Pepperstone, RoboForex, Moneta Markets。
  • 时间框架: M1。
  • 交易资产: NASDAQ 100 (NAS100)。
  • 小数点位: 1。
  • 最大点差: 不超过 30 点。
  • 初始存款: $500 美元（推荐余额: $1500，以确保更高安全性）。

备注: 如果您在配置回测时遇到困难，请通过聊天联系我们的团队寻求帮助。

额外功能

  • 图表上的交易面板: 提供在手动操作和自动操作之间切换的灵活性。
  • 点差和时间过滤: 避免不必要的损失，并在有利的交易时段提升成功率。
  • 智能订单: 根据市场波动动态调整的止损和止盈水平，确保资金保护并增加收益。

为什么选择超级 NASDAQ QUANT?

Quant NAS100 不仅仅是一个交易机器人，它是一种创新工具，结合了尖端技术、定制指标和人工智能，提供安全且有利可图的交易体验。无论您是初学者还是经验丰富的交易员，Quant NAS100 都准备好将您的 NASDAQ 100 交易提升到一个新水平。

通过聊天与我们的团队联系，解决回测问题或获取技术支持。我们随时准备帮助您实现您的财务目标！


推荐产品
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (382)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Kill Zone Hunter
Alex Amuyunzu Raymond
专家
KILL ZONE HUNTER Institutional Kill Zone, Market Structure & Fair Value Gap Trading EA for MT5 Overview KILL ZONE HUNTER is a professional-grade MetaTrader 5 Expert Advisor engineered around Institutional Smart Money Concepts (ICT / SMC) , with a primary focus on Kill Zone trading , Market Structure , and Fair Value Gap (FVG) execution . This EA is designed to systematically hunt high-probability trades during institutional trading windows (Kill Zones) , where liquidity, volatility, and directio
GoldenReceiver Fixed Grid
Perapot Chanyuenyong
专家
Account  Grid / Settings Profit Max Equity Drawdown Final Balance Standard Cent Account 100,000 THB Deposit  (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips 214,618 THB (~6,800 USD) 103,537 THB (~3,300 USD) 314,618 THB (~10,000 USD) Standard Cent Account 100,000 THB Deposit (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips Trailing Profit: 200 Lot Multiplier: 1.01 265,185 THB (~8,440 USD) 115,081 THB (~3,660 USD) 365,185 THB (~11,650 USD) Standard Cent Account 100,000 THB Deposit (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips Tr
Xagusd Sentinel
Wycliffe Wanjala Wanyonyi
专家
XAGUSD SENTINEL (MT5) — Breakout & Retest Scalper for XAGUSD/EURUSD on M1 Trade the structure, not the noise. XAGUSD SENTINEL is a precision support/resistance breakout + retest expert advisor purpose-built for XAGUSD (Silver) and EURUSD on the M1 timeframe . It maps dynamic zones from price pivots, times entries on clean breaks or fast retests, and manages risk with basket-level protections—so you can pursue high-frequency setups without letting floating profit slip away.   What makes SENTINEL
Digital Web Sovereign AI
Huu Loc Nguyen
专家
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name: Digital Web Sovereign (MT5) [Subtitle: Ichimoku Trend Grid | ATR Dynamic Web | Basket Profit] Introduction Most Grid systems fail for one reason: They fight the trend until the account blows up. Digital Web Sovereign is engineered to fix this flaw. It is not a blind grid machine. It acts as a "Sovereign" ruler, only engaging the market when backed by the powerful Ichimoku Cloud . It deploys "The Web" (Dynamic Grid) to catch price correc
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
专家
Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
TradeForge Pass Prop Firm
Akshay Chunilal Patil
专家
TradeForge Pass Prop Firm – 您的 AI 驱动 Prop Firm 闯关 EA TradeForge Pass Prop Firm 是一款为通过 Prop Firm 挑战设计的高端 MT5 Expert Advisor。它融合了人工智能、严格的风控机制与动态策略适应能力，是成功拿资 prop firm 评价的终极工具。 AI 内核 基于历史 Prop Firm 数据与实时市场行情训练 AI 算法，可： 分析价格行为与波动模式 动态适应市场变化 通过多层逻辑优化交易时机 避免高风险新闻交易期 AI 确保每笔交易的智慧选择，显著提高闯关成功率。 严格适配 Prop Firm 规则 支持常见 Prop Firm 规定（如 FTMO、MyForexFunds、True Forex Funds）： 最大每日回撤限制 最大总回撤监控 软停/硬停条件 固定或动态仓位按风险 % 设置 无马丁格尔、无网格，仅基于逻辑的入场 设定挑战目标与回撤限制，EA 全面管理，无需手动干预。 策略亮点 Scalp + Swing 混合逻辑 ：AI 根据市场节奏决定短线
Sniper Major
JETINVEST
5 (1)
专家
EA 使用波动率、点差、频率和时机来决定何时交易。 EA 使用限价单方法开仓。 在这种情况下，滑点至多在执行条目时为正。 EA 使用追踪止盈逻辑，因为系统的重点是在保护您的资本的同时赚钱。 大多数交易都很快关闭，就像狙击手爆头一样。 主要特点 不使用鞅 不使用网格 优化的货币对：EURUSD |英镑兑美元 |美元兑日元 |美元兑瑞郎 时间范围：M5 请注意这一点：该 EA 每天只在一段时间内进行交易，从展期前几分钟到展期后几分钟。 一张图表设置：您只需要一张图表即可交易所有优化的交易品种 多种货币对支持 您不需要 .set 文件，所有设置都存储在 EA 中 如果您的经纪商使用后缀（例如 XXXXXX.a），您不必担心，因为 EA 会自动识别。 如何安装 该系统是独立的，应该在 VPS 上持续运行。 建议在低点差 ECN 经纪商上运行 EA。 该帐户可以是 Netting 或 Hedging。建议杠杆为 1:500。 在 M5 时间范围内运行 EURUSD 对 启用多对 = 设置为 TRUE 选择固定手数或启用自动手数 如果您选择了自动手数，您应该为每 0.01 手选择货币关系
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
专家
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
ScalpingThink
Simon Draxler
专家
ScalpingThink – 剥头皮交易的精准性 ScalpingThink 是一款创新的双向剥头皮系统，专为依赖快速行情与精确入场的交易者设计。目标：通过精确的交易设置，在最短时间内实现可控收益 —— 安全且高效。 立即试用 —— 免费演示版 现在仅需 169 美元 ，赶快抢购，价格即将上涨！ 当前价格  169 USD  信号: 链接 指南: 链接 优势一览 无网格，无马丁策略 – 每个头寸单独且受控地开启 固定止损 + 虚拟动态追踪止损 ，最大化安全性 多种追踪止损方案 ，灵活锁定利润 安全缓冲 ，保护保证金，防止账户过载 时间过滤 & 点差过滤 ，仅在清晰的市场阶段中进行干净、可规划的入场 推荐市场与设置 时间周期: M1（1分钟图）– 真实剥头皮的理想选择 交易品种: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NASDAQ 100, DAX, 道琼斯 – 适用于高成交量和快速波动的市场 ️ 功能与特性 交易面板 : 可最小化/最大化，显示： 当前EA状态（激活、暂停） 持仓、挂单、余额与净值 详细交易统计 自动或固定手数选择 点差限制 ，防止在新
Professional Manager Trader MT5
Stefan Petkov
专家
体验  Professional Manager Trader  的强大力量，将您的交易推向新的高度。我们一起自信地在外汇市场中航行，深知成功不仅取决于发现获利交易，还在于通过有效的资金管理来保护资本。 凭借 对风险和资金管理的高度关注， Professional Manager Trader   将成 为您成功交易的关键。它以敏锐的风险管理和严格的头寸规模，在不可预测的外汇市场中航行，保护您的资本并限制下行风险。 我 们创新的交易界面始终走在市场周期的前沿，无缝适应金融市场不断变化的特性。通过广泛的研究和先进的算法分析创建，为您提供可靠的交易解决方案。 为了展示其性能，我们提供了访问我们个人真实账户的机会，交易界面在此账户上已成功运行数月。亲身目睹这个强大工具如何提升您的交易水平。 真 实账户监控： https://www.mql5.com/zh/signals/1968277 体 验  Professional Manager Trader   的 强大力量， 将您的交易推向新的高度。我 们一起自信地在外汇市场中航行，深知成功不仅取决于发现获利交易，还在于通过有效的资金管理来保护资
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
专家
Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
专家
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Gold Cracker AI
J Gomat
专家
Only the first 5 copies will cost 50$ and then it will be converted to its original price.  Deposit 500$ Profit 2500$+ in 1 Month Gold Trading.   This robot works very well on gold. Gives good profit.  Key Features:  Very easy to use   Working symbols:  XAUUSD(GOLD) Working Timeframe: M1, M5, M30 All timeframe The minimum deposit $100, $500 Here you can adjust Lot Size, Auto lot, SL, TP, Trading Time, Profit pips, Percentage Equity, fixed ratio delta volume for lot size increasing with equity, 
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
专家
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
Gold Quantum King EA MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
专家
Gold Quantum King EA MT5 - Upgraded Version V80 as on Date 23 Dec 2025_MUST USE THIS NEW BUILD - NOW Just PLUG & PLAY!! Price is limited to 1st 10 Copies Only - For Backtest Use 1 Minute OHLC Mode only  - Note Original Copy of My Expert Advisor is only Sold on MQL5 Market - Anywhere else it's fake & it won't work as my REAL EA Added AI & Neural Network Enhanced Features_23 Dec 2025_Upgrade_MUST USE- Volatility Filter Parameters Optimised, Rangebound Market avoid filter added for Higher Growth ra
Trend Follower MQLSquare
Maziar Safaeinajafabadi
专家
Choose your desired lot size and profit target, and watch the magic happen! Introducing the   Trend Follower EA , your ultimate trend-tracking trading assistant. This intelligent algorithm tirelessly follows market trends and trades in the chosen direction until your profit target in dollars is met. Additionally, we offer a unique "Single Cycle" option. When activated ( strongly recommended ), the EA automatically removes itself from your chart after reaching its profit goal. It patiently wai
FREE
BOX Zone Recovery System
Natpakan Kaewkool
专家
OX Zone Recovery System (简体中文版本) 智能区域恢复交易系统（MT5 EA） BOX Zone Recovery System 是一款智能自动化交易算法， 通过 [b]区域恢复策略（Zone Recovery）[/b] 管理交易， 在价格反向时自动对冲并开启恢复单，从而平衡风险、降低回撤并持续实现盈利。 ️ 主要功能 智能恢复逻辑 – 当价格与方向相反时自动开立对冲单，实现亏损恢复。 动态区域盒子 – 自动识别市场区间并设置恢复区域。 自动获利平仓 – 当整体持仓利润达到目标值时自动关闭所有订单。 双向交易模式 – 支持独立的买入与卖出策略。 ️ 参数可调 – 可自定义网格间距、恢复距离、目标利润和加仓倍数。 自动通知与重置 – 达到目标后自动提示并重启新周期。 推荐设置 交易品种: XAUUSD 周期: M1 – H1 最低资金: Minimum $50000-$100000 Cent 账户类型: ECN / 低点差账户 优势 适用于趋势和震荡行情 智能仓位管理，有效控制回撤 稳定、安全的收益
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
专家
️ Trade Manager oneclick  ( Reverse Trade,  Partial Close,  Breakeven, Close All Running Trade )   control – Smart Manual Trade Control for MT5 Trade Manager oneclick control is a powerful yet lightweight trade management utility built for manual traders who want precise control over their open positions — directly from the MT5 chart. This EA does not open or close trades automatically based on any strategy. It simply provides one-click management tools to handle your running trades efficient
FREE
Pafpaf BTCUSD
裕介 石野
专家
１．自動売買ソフトウェア（ＥＡ）の特徴 当自動売買ソフトウェア（ＥＡ）の特徴を詳しくお伝え致します。 FX 証券会社：CryptoGT、FXGT etc... プラットフォーム：MT5 専用 取引通貨：ビットコインドル (BTCUSD) 取引スタイル：スキャルピング～中期 取引時間軸：15 分足 (M15) まず、チャート上では、インジケーターなどは必要ありません。 当 EA へ全て組み込まれています。 推進はビットコインドル (BTCUSD) 15 分足用です。 ビットコインはご存じの通り、値動きが激しいです。 ほとんどがレンジですが、ブレイクするととんでもないほど動きます。 保有ポジション損失リスクを抑えたハーフ＆ハーフのトラップ＆リピートタイプ EA 利益はあっても保有ポジションによる損失（ロスカット）を減らす工夫として 値幅設定レンジ中央値より上では売りのトラップ＆リピート、 中央値より下では買いのトラップ＆リピートを行います。 パラメーター設定では、注文範囲の調整・フィルターによる発注抑制・トレーリングストップ の機能を備えています。 トラップ＆リピートタイプの取引では、弱点
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
专家
https://t.me/mql5_neuroExt 當前版本和討論。 您可以使用任何工具。基礎將在訓練開始時自動創建。如果您需要從 0 開始訓練 - 只需刪除數據庫文件。 一般條款。 可以訓練 EA 交易在任何工具上工作。 不要試圖在沒有神經網絡訓練的情況下進行測試！ 訓練後的平衡圖是水平的就足夠了。 生成訓練基地非常簡單。 美元兌瑞郎可進行準備培訓。 為了正確操作，必須只有一對一帳戶！顧問，只有一個！工具。否則，平衡控制將不起作用。 初始存款 - 200 美元起。 選項： - OrderComm：在訂單中會補充一個操作方式和分析深度的標誌。 - 工作類型：學習\工作\市場。 “學習”——在這種模式下，你需要達到一個至少有輕微增加的時間表。沒有洞。此模式也可用於工作，但市場上一次只會有 1 個訂單。 “工作” - 定期加載數據庫。在測試人員同時進行培訓並不斷提高培訓質量的情況下。 “市場” - 僅供市場接收。需要切換。 - 我的百分比：... - SL：如果你在訓練模式下設置=0，40到110的值會被自動分配，會導致交易過多、學習緩慢和圖像失真。當 MaxOrders>1 且 Wor
FREE
ICT Banker
John Muguimi Njue
专家
Chinese (Simplified) ICT BANKER SOE PROP EA：机构级智能资金交易系统 介绍 ICT BANKER SOE PROP EA — 一个高级的专家顾问，专为像机构玩家那样交易而设计，使用 Inner Circle Trader (ICT) 概念结合 Smart Order Execution (SOE)。这个尖端系统利用市场结构突破、流动性操纵、订单区块和公平价值缺口，在多个时间框架内捕捉高概率交易机会。专为道具公司交易员、零售投资者及算法爱好者而设计，旨在提供机构级别的表现，而无需冒险策略。 参数 SET FILE： MQL5 CHAT LINK 促销价： 仅售 199.00 美元 — 有效于接下来的10次销售 | 下一价格 359.00 美元 | 抓紧! 关键参数、组件和功能 输入参数： – 交易设置：Magic 编号、手数、风险百分比、最大点差、每日亏损限额、最大开仓数。 – 策略选择：分别启用/禁用全部6种策略（Continuation、Manipulation、Volume Spikes、Same TF、HTF/LTF、AI Adapti
ForexM
Marius Civilis
专家
ForexM 全自動交易 EA ForexM EA 根據專業的實時市場分析進行股票交易。 由於市場分析師的實時工作，所有下達的訂單均屬於市場執行類型並具有良好的權重。 EA 帶有最佳評價的初始設置並準備就緒。 特徵： - 全自動交易。 - 風險管理。 - 同時在任意數量的儀器上工作。 - 無 DLL - 完全支持 VPS（基於雲的交易）。 - 任何經紀人。 - 任何存款。 - 24/5 交易。 - 支持和使用建議。 - 更新。 重要的： - 價格 (428USD) 適用於第一年的許可證。 使用第一年後將收取 32 美元/月的費用。 - 根據要求提供 MT4 版本。 - 前 10 位買家價格 - 99 歐元。 使用優惠券代碼 - FRXMF10 直接支付鏈接： https://buy.stripe.com/9AQ8Ab5WUdaIdeU144
Pips Sniper hunt
Shady Ahmed Ali Obda
专家
This program works on the MT5 platform and on a time frame of 30 minutes, and the minimum deposit amount must be at least $ 3000 and achieve profits of up to 100% of the deposit amount and is compatible with most MT5 platforms and achieves the best results with the EUR/USD pair and therefore it is the best with this pair only One of the best programs for scalping traders fans
Grid King MT5
Profalgo Limited
4 (9)
专家
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
专家
Introducing Savage Capital Max Scaling Pro – Your Go-To EA for Trading Success! Make the most of your trading with Savage Capital Max Scaling Pro, a versatile EA for  LIVE MARKETS . Key Features: Maximize Profits Automatically:   The EA places Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) and uses a Trail Stop (TS) technique. It even collects money from running trades, even if TP isn't reached. Developed by Pros:   Crafted by an experienced software developer & day-trader with years of EA development and
Gangorra Risk EURUSD
Willian Roberto Silva Klafke
专家
EURUSD_Gangorra_Risk 说明 EURUSD_Gangorra_Risk – M30 逆趋势交易机器人，带多重共振和百分比风险管理 概述 EURUSD_Gangorra_Risk 是一款专业的 逆趋势（均值回归）EA ，专为 EURUSD M30 设计（可在其他货币对/周期上使用，通过参数调整）。 它识别价格在 支撑/阻力区域 （Donchian/Bollinger）附近的 触碰/接近 ，并通过可配置的 共振条件 （RSI、与EMA的ATR距离、H1反趋势过滤）确认进场。 风险管理完整： 基于“资金”的风险百分比 （Balance/Equity/Free Margin）、 ATR 动态止损/止盈 、 保本/移动止损 、 篮子目标（USD/%） 、 短网格补仓 和 受控马丁策略 。 规则还包括 超时退出 、 反向信号平仓/反手 、 冷却时间 和 日内最大回撤限制 ，确保交易纪律。 主要功能 信号核心（M30 逆趋势） 在 支撑位买入 （Donchian Low / Bollinger Lower），在 阻力位卖出 （Donchian High / Bolling
MetaQuant MT5
Bin Jumahat Johan
专家
MetaQuant – A Cutting-Edge Quantitative Intelligence Overview MetaQuant is an advanced, AI-inspired Expert Advisor engineered for intelligence quantitative trading . It intelligently using adaptive RVI (Relative Vigor Index) logic — capturing short-term reversals. MetaQuant is designed to manage positions dynamically using risk-aware algorithms , margin validation , and smart trailing systems . Whether you trade gold, indices, or forex pairs, MetaQuant adapts its risk and volatility logic
该产品的买家也购买
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
专家
NorthEastWay MT5是一种完全自动化的“回撤”交易系统，在热门的“回撤”货币对交易中特别有效：AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD。该系统在交易中使用了外汇市场的主要模式——价格在任何方向急剧波动后的回归。 时间框架：M15 基本货币对：AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 附加货币对：EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD 购买EA后，务必私信我，我会将您添加到私人群组，发送设置文件和详细说明。 我愿意帮助每位买家安装和配置顾问。 如果您以前从未使用过EA，我会向您展示并教您如何使用。 EA设置： 您可以使用OneChartSetup（仅限M15时间框架）从单个图表运行所有货币对 该EA对点差、滑点或任何其他与经纪商相关的变量不敏感。 仅使用推荐的货币对。 EA测试： 使用MT5测试器的多货币模式同时测试所有推荐的货币对上的EA。 观看示例视频 。 仅在M15时间框架上进行测试 推荐进行5-10年的长期测试，以显示EA在各种市场条件下的稳定性。 输入参数： OneChartSetup — 从一个图表同时启动多个货
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
专家
Golden US Session MT5 is based on a classic, popular breakout strategy and does not use any Martingale or Grid mechanisms. Golden US Session MT5 places a pair of buy/sell stop orders at the daily opening of the US stock exchanges. As soon as one of the stop orders is triggered and placed in the market, the stop order is deleted. If an order is closed at the stop loss, the loss is limited to $5/0.01 lot. To offset such a loss more quickly, a recovery factor can be used to increase the order size
Golden US Nights MT5
Daniela Elsner
专家
Golden US Nights MT5 first places a virtual buy-stop order after the daily close of trading on US stock exchanges, using a sophisticated price action algorithm to determine the optimal price for market entry. No Martingale or grid strategies are used, and all orders are equipped with stop-losses. Installation is simple on an XAUUSD chart of any timeframe, which can be changed at any time without affecting the expert's workflow. The onscreen panel provides important parameters and status informa
AussiKiwi MT5
Daniela Elsner
专家
Aussi Kiwi MT5 trades the classic trio of AUDCAD, AUDNZD, and NZDCAD on one chart, like other Expert Advisors on the MQL5 market. The basic strategy differs little from these and is based on a combination of indicators such as Moving Average, Standard Deviation, RSI, and ATR. However, the key difference with AussiKiwi MT5 is its sophisticated correlation technology, which determines which pair to place next and with what volume, depending on the currently open pair(s). No AI algorithms are used,
Gold Donkey MT5
Daniela Elsner
专家
Gold Donkey MT5 Gold Donkey MT5 is a fully automated Expert Advisor with powerful order and recovery management. Optimized by default for trading gold (XAUUSD), it is adaptable for other financial instruments. Key trading parameters can be flexibly adjusted on the onscreen panel to adapt to current market situations. Two basic strategies are available, characterized by different trading activities. The "Night" strategy trades exclusively long orders during periods of low market activity betwee
Ai General EA MT5
Indra Maulana
专家
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
专家
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
专家
GoldPulser EA - Description pour le MQL5 Market English Description GoldPulser EA - Advanced Multi-Currency Scalping & Trend Following System GoldPulser EA is a sophisticated trading system that combines scalping precision with trend-following reliability. Designed for Forex traders seeking consistent returns, this expert advisor utilizes a proprietary algorithm to identify high-probability trading opportunities across multiple currency pairs. Key Features: Multi-timeframe analysis for accurate
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
专家
交易者工具箱是一種多功能工具 基於對常見交易策略的廣泛培訓而創建，以使這些策略和計算自動化。   （由Jason Kisogloo設計和編程） 特徵： 19個獨立信號 -這些信號 中的 每個信號 都 以神經網絡樣式配置進行偏置，以構成最終/整體結果。 每個信號都有其自己的設置 ，可以根據 需要 對其進行 自定義或優化。   綜合上 - 屏 - 顯示 -六搭扣，全面的信息和工具提示走板。 （單擊面板邊框可折疊或折疊...自動為每台儀器保存的設置）：   信號面板 -顯示帶有偏差信息和信號詳細信息的信號分析。   新聞小組 -和未來甚至有消息 牛逼 小號 基於 預測 的 影響與倒計時事件當前的儀器。 （ 針對此功能，必須將 內部M   T   5經濟日曆與 外匯工廠刮板的 選項 -https:   // www.forexfactory.com 添加到Metatrader中允許的網站上）     EA設置面板 -根據止損和資金設置提供有關當前EA設置和輸入信息的信息。   損益面板 -提供8個不同時間段內歷史交易的整體損益表現。   切換面板 -一鍵切換開關，用於顯示屏幕指示器和圖表。
DayRest
Viktor Timofeev
专家
ПРИНЦИПЫ DAYREST: с оветник   основан на контр-трендовой стратегии Мы используем две особенности: 1. Наличие коррекций в тренде. Как правило, после поступательных импульсов всегда происходит "откат". 2.   Цикличность рынка. Цена ходит между историческими максимальными и минимальными значениями. Наибольшая вероятность коррекции фиксируется при достижении ценой границ этого канала. Сигналом для открытия позиции служит пересечение ценой верхней или нижней границы индикаторов Price Channel и EMA. Эт
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
专家
Scalper EA Pro - 高精度自动交易机器人!   FOR GOLD - XAUUSD 3.0版本有哪些新功能? 经过数月的开发和严格测试,我们推出了最先进可靠的Scalper EA Pro版本!拥有智能过滤器、改进的风险管理和更精确的入场,这款EA专为高效市场操作而设计。 主要更新: 可调趋势过滤器 现在使用可定制EMA(默认21/50)来识别最佳趋势 波动率过滤器(ATR) 避免在波动小的市场中交易,确保只进行有潜力的交易 RSI确认 在超买/超卖区域过滤信号以提高胜率 价格行为(可选Pin Bars) 通过蜡烛图形态进行额外确认,实现更精确入场 智能风险管理 可选择固定手数或余额百分比,自动计算风险 动态追踪止损 保护利润并最大化盈利交易的收益 可定制交易时间 根据策略选择最佳交易时间 为什么选择Scalper EA Pro? 高准确率 - 多层过滤器确保最佳交易 灵活 - 可用于多种货币对和时间框架 易用 - 直观设置,适合新手和经验丰富的交易者 稳健 - 经过不同市场
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
专家
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
专家
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
专家
只在亚洲盘进行剥头皮交易 几个独特指标用于检测市场波动 根据市场情况动态止盈止损 保护性硬止损，使得账户风险降低 不需要配置文件，对每一个货币对使用相同的设置 此EA适用于以下货币对： EURAUD 推荐在 M15 周期上使用此EA 建议在一个真正的 低点差 ECN平台上使用该EA 推荐将Risk参数设置为10以下 推荐使用99.9%模型质量的历史回测 信号 : https://www.mql5.com/en/signals/author/oodd008 回测 : https://www.mql5.com/en/users/oodd008/blog 参数 Lots - 使用固定手数 Risk - 根据账户净值自动计算手数，只有当Lots是0时才有效 Auto_GMT_Offset - 实盘交易时，如果设置为true，GMT_Offset会由EA自动计算 GMT_Offset - 历史回测时输入你的经纪商的GMT时间，实盘交易时不用设置此参数，系统会自动计算GMT时间 EA_Comment - 设置自己的评论信息 MAGIC - Magic数字，无需更改 Max_Spread - 开
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
专家
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
SAWA BlackBox Alpha MT5
Alejandro Funes
专家
#Multicurrency #Hedging #Martingale #28Symbols  @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP  In the globalisation process that the world economy has undergone in the last two decades, financial markets have played a leading role. The easy and fast access to information, together with the growing economic interdependence between the different commercial blocks, have caused more and more economic agents to participate in non-national financial markets. Even small investors, thanks to the Internet and
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
专家
On Control EA MT5 V2 Game-Changing Software For The Forex Market  On Control EA was created to help traders like you maximize their income. How would you like to gain access to a world-class proprietary piece of software designed for one purpose, to improve your Forex strategy? Let’s be honest, it can be hard to understand which technical analysis & trading signals you should follow. With On Control EA, you now have a powerful tool that will enhance your Forex trading strategy & elevate your in
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
专家
The adviser uses a strategy based on the use of 7 Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Attenti
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
专家
MoneyMaker 稳定提款机 Lite 版本，是一款针对外汇的自动智能交易系统！以下简称本 EA 智能交易系统。Lite版本仅支持MetaTrader 5! 本 EA 智能交易系统的目的是稳定盈利，而不是让你拥有一夜暴富的能力！ 本 EA 智能交易系统的 Lite 版本仅作用于 EUR/USD 货币兑，不能用于其他货币兑交易、其他 CFD 产品交易以及大宗商品交易或期指商品交易！ 本 EA 智能交易系统，只适合运行在允许进行对冲交易的的外汇交易商平台！ 本 EA 智能交易系统，采用马丁格尔与网格交易系统为基础，通过大数据分析对 EUR/USD 货币兑的多年历史数据进行各项特征进行层层分析，得到了精准的分析结果！ 本 EA 智能交易系统的代码融入数据模糊处理技术，使得本 EA 智能交易系统在进行下单和平仓操作时自动处理价位而并非依靠限价订单来完成下单和止盈平仓操作！ 本 EA 智能交易系统的特点在于稳定盈利！根据市场的情况，平均每日盈利 $60~$180 ！ 本 EA 智能交易系统没有资金回撤！常规时期最大动态亏损$ 400 以内！对于 COVID-19 时的市场熔断机制， 500
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
专家
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
专家
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Reactor EA MT5
Berat Cakan
专家
Reactor MT5是用于日内交易的全自动EA交易。它基于许多指标。专家顾问能够获得很高的获胜率。 专家在EURUSD，GBPUSD，USDCAD，AUDUSD和USDJPY M15货币对的整个可用历史时期内进行了测试，并获得了出色的结果。您可以下载演示并自己进行测试。我的测试使用的是实际报价日期，准确度为99.90％，实际价差和附加滑点。 基于EA分析，基本策略始于逆序趋势和跟随趋势的市场订单 最大跌幅将为％0,1-％15％。您可以检查图片上6年的回测结果。 反应堆是如此低风险的专家。系统正在使用不同类型的算法打开订单。 坦率地说，输入太多，但请放心，我会为您提供帮助。 Ea在星期一和星期五不开放任何订单。如果您愿意，可以自己打开它。 了解了输入之后，您可以找到最适合自己的设置。 请不要将ea与假回测ea进行比较。所有结果都是真实的。 在电报上关注我们： https://t.me/joinchat/RXjxgdlM1aRZA3A4 推荐建议 推荐的时间范围是M15- M30-H1-H4。 专家可以继续使用EURUSD，GBPUSD，USDCAD，AUDUSD和USDJPY。 从20
QuantXProTrader EA
Netlux Digital Kft.
专家
QXS PRO TRADER Expert Advisor QuantXProTrader is an Expert Advisor based on Profitable Price Action strategy. It is compatible with our QXS Trend indicator and work automatically by Trend detection on Multiple assets. Each and Everything in this EA is perfect Just you need to set input parameters. Take Profit, Stop loss, Trailing Stop, Trailing Step, Lot Size Adjust it as per your account capital and equity. Recommended TIMEFRAMES are: M15, M30 and H1  Before Installing Expert Advisor on chart
TickToker
Oxana Tambur
专家
>>>>>>>>>>>>>> more then 90% discount ($ 3750 >>> $ 345), Special offer is valid for 3 months from the start of sales <<<<<<<< <<<<<<<< The trading robot has been trading on a real account since 2018. We will show our account to everyone who plans to buy a trading robot. To do this, contact us. TickToker is a fully automatic Expert Advisor designed for the    EUR/GBP,EUR/SGD,AUD/NZD,EUR/CHF   currency pairs.  Does not use Martingale and Grid, all trades are covered by Stop Loss and Take Profit.
PriceTracker MT5
Stanislau Siatsko
4.38 (13)
专家
2024 - the return of a legend and a major update and modernization of PriceTracker EA!  PriceTracker EA is specially designed for real trading, taking into account all real market conditions and factors. This is not a test grail where you get profit is only in the strategy tester.    PriceTracker EA is a multi-currency, high-yield system with an incredible account trading diversification strategy that shows results in REAL trading, in LIVE Accounts! PriceTracker EA wiil be great work on any real
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
专家
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
专家
介绍 Marvelous EA：您终极的交易伙伴 通过 Marvelous EA 释放外汇市场的全部潜力，这是一款最先进的自动化交易解决方案，旨在最大化您的利润并减少风险。这个精心设计的交易算法具有先进的功能，能够精确导航动态的外汇市场。GOLD - XAUUSD - M5 真实账户表现: https://www.mql5.com/zh/signals/1973370 主要功能: 验证的交易策略: 由经验丰富的交易员开发，并在不同的市场条件下进行了测试。 自动化交易: 24/5 无需情绪干扰或人工干预自动执行交易。 风险管理: 复杂的风险管理系统保护您的资本。 自适应技术: 持续学习并适应不断变化的市场条件。 多货币支持: 使用优化的设置交易多个货币对。 实时监控: 随时了解性能和市场分析。 优势: 提高效率: 通过自动化交易节省时间和精力。 提高准确性: 减少情绪化交易决策并将损失降到最低。 增强盈利能力: 24/5 优化交易机会。 降低风险: 先进的风险管理保护您的投资。 体验 Marvelous EA 的力量 发现更聪明的外汇交易方式。今天试试 Marvelou
作者的更多信息
Super Wall Street Index Us30
Tiago Oliveira Silva
专家
WALL STREET INDEX US30 时间周期：M1 或 M5 最大点差：50 账户类型：Hedge（对冲） 报价位数：1 推荐初始资金：500 美元 推荐经纪商：Pepperstone、IC Markets Raw EA 概览 Wall Street US30 是一款先进的交易机器人（Expert Advisor），专为 US30 指数（道琼斯工业指数） 而设计。 它针对剥头皮交易进行了优化，利用快速且频繁的价格波动来获取利润。 EA 提供三种模式，可通过将参数从 false 切换为 true 来启用： 保守模式 中等模式 激进模式（含高频交易 HFT） 根据您经纪商的最大点差，可能需要进行一些微调。 Wall Street US30 的主要特点 1. 高精度剥头皮 快速、精准地处理价格微小波动，非常适合短线交易。 2. 高级技术分析 结合指标、价格形态以及复杂的算法逻辑，寻找最佳进出场点。 3. 智能风险管理 根据设定的风险百分比自动调整仓位大小，保护资金免受市场剧烈波动的影响。 4. 完全自动化交易 EA 自动开仓和平仓，无需人工干预，确保抓住每一次机会。 5. 深度历
筛选:
无评论
回复评论