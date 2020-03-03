Super Nasdaq Quant

СУПЕР NASDAQ QUANT

Инновационная и преобразующая технология на рынке Форекс-роботов, Quant NAS100 — это продвинутый экспертный советник, который сочетает искусственный интеллект, нейронные сети и настраиваемые индикаторы для оптимизации стратегий и максимизации результатов при торговле индексом NASDAQ 100 (NAS100).

Основные характеристики технологии

Нейронные сети и машинное обучение
Quant NAS100 использует продвинутые нейронные сети, основанные на модели GPT-4, для проведения глубокого анализа и постоянного повышения эффективности своих операций. Интеграция машинного обучения позволяет роботу выявлять сложные рыночные модели и адаптировать свои стратегии для максимизации прибыли в условиях высокой волатильности.

Настраиваемые индикаторы и их функции

  • ATR (Average True Range): Отслеживает рыночную волатильность и автоматически корректирует уровни стоп-лосс и тейк-профит, обеспечивая оптимальное управление рисками.
  • Envelopes: Определяет зоны перекупленности и перепроданности, чтобы точно выявлять возможности для разворота, динамически адаптируясь к рыночным движениям.
  • Bull Power и Bear Power: Оценивают силу покупателей и продавцов, помогая прогнозировать возможные изменения рыночных трендов.
  • RSI (Relative Strength Index): Измеряет импульс и определяет зоны перекупленности и перепроданности, позволяя роботу принимать более точные решения на растущих или падающих рынках.

Комбинация этих индикаторов управляется нейронной сетью для точной настройки входов и выходов, автоматически адаптируясь к рыночным условиям.

Интеллектуальное управление рисками

Quant NAS100 использует методику управления рисками Райана Джонса, которая направлена на минимизацию убытков и максимизацию прибыли. Благодаря математическим расчетам и адаптивным алгоритмам робот выполняет масштабируемые и высокопроизводительные операции.

СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ:

  • Рекомендуемые брокеры: Pepperstone, RoboForex, Moneta Markets.
  • Таймфрейм: M1.
  • Актив: NASDAQ 100 (NAS100).
  • Количество знаков: 1.
  • Максимальный спред: до 30 пунктов.
  • Начальный депозит: $500 USD (рекомендуемый баланс: $1500 для большей безопасности).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас возникли трудности с настройкой тестирования стратегий, вы можете обратиться за помощью через чат.

Дополнительные функции

  • Торговая панель на графике: Предоставляет возможность переключаться между ручным и автоматическим режимами работы.
  • Фильтры спреда и времени: Предотвращают ненужные убытки и увеличивают шансы на успех в благоприятные торговые часы.
  • Умные ордера: Уровни стоп-лосс и тейк-профит динамически корректируются на основе рыночной волатильности, обеспечивая защиту и рост прибыли.

Почему стоит выбрать SUPER NASDAQ QUANT?

Quant NAS100 — это не просто торговый робот, а инновационный инструмент, который объединяет передовые технологии, настраиваемые индикаторы и искусственный интеллект, чтобы предоставить безопасный и прибыльный опыт торговли. Будь вы новичком или опытным трейдером, Quant NAS100 готов вывести вашу торговлю на NASDAQ 100 на новый уровень.

Свяжитесь с нашей командой через чат для получения ответов на вопросы о тестировании стратегий или технической поддержке. Мы готовы помочь вам достичь ваших финансовых целей!


