Super Nasdaq Quant
- Эксперты
- Tiago Oliveira Silva
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Инновационная и преобразующая технология на рынке Форекс-роботов, Quant NAS100 — это продвинутый экспертный советник, который сочетает искусственный интеллект, нейронные сети и настраиваемые индикаторы для оптимизации стратегий и максимизации результатов при торговле индексом NASDAQ 100 (NAS100).
Основные характеристики технологии
Нейронные сети и машинное обучение
Quant NAS100 использует продвинутые нейронные сети, основанные на модели GPT-4, для проведения глубокого анализа и постоянного повышения эффективности своих операций. Интеграция машинного обучения позволяет роботу выявлять сложные рыночные модели и адаптировать свои стратегии для максимизации прибыли в условиях высокой волатильности.
Настраиваемые индикаторы и их функции
- ATR (Average True Range): Отслеживает рыночную волатильность и автоматически корректирует уровни стоп-лосс и тейк-профит, обеспечивая оптимальное управление рисками.
- Envelopes: Определяет зоны перекупленности и перепроданности, чтобы точно выявлять возможности для разворота, динамически адаптируясь к рыночным движениям.
- Bull Power и Bear Power: Оценивают силу покупателей и продавцов, помогая прогнозировать возможные изменения рыночных трендов.
- RSI (Relative Strength Index): Измеряет импульс и определяет зоны перекупленности и перепроданности, позволяя роботу принимать более точные решения на растущих или падающих рынках.
Комбинация этих индикаторов управляется нейронной сетью для точной настройки входов и выходов, автоматически адаптируясь к рыночным условиям.
Интеллектуальное управление рисками
Quant NAS100 использует методику управления рисками Райана Джонса, которая направлена на минимизацию убытков и максимизацию прибыли. Благодаря математическим расчетам и адаптивным алгоритмам робот выполняет масштабируемые и высокопроизводительные операции.
СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ:
- Рекомендуемые брокеры: Pepperstone, RoboForex, Moneta Markets.
- Таймфрейм: M1.
- Актив: NASDAQ 100 (NAS100).
- Количество знаков: 1.
- Максимальный спред: до 30 пунктов.
- Начальный депозит: $500 USD (рекомендуемый баланс: $1500 для большей безопасности).
ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас возникли трудности с настройкой тестирования стратегий, вы можете обратиться за помощью через чат.
Дополнительные функции
- Торговая панель на графике: Предоставляет возможность переключаться между ручным и автоматическим режимами работы.
- Фильтры спреда и времени: Предотвращают ненужные убытки и увеличивают шансы на успех в благоприятные торговые часы.
- Умные ордера: Уровни стоп-лосс и тейк-профит динамически корректируются на основе рыночной волатильности, обеспечивая защиту и рост прибыли.
Почему стоит выбрать SUPER NASDAQ QUANT?
Quant NAS100 — это не просто торговый робот, а инновационный инструмент, который объединяет передовые технологии, настраиваемые индикаторы и искусственный интеллект, чтобы предоставить безопасный и прибыльный опыт торговли. Будь вы новичком или опытным трейдером, Quant NAS100 готов вывести вашу торговлю на NASDAQ 100 на новый уровень.
Свяжитесь с нашей командой через чат для получения ответов на вопросы о тестировании стратегий или технической поддержке. Мы готовы помочь вам достичь ваших финансовых целей!